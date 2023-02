Setzen Sie immer noch auf Goldaktien?

Der verbleibende Enthusiasmus der Anleger für ihre Goldaktien muss schnell nachlassen, wenn er nicht bereits verflogen ist. Der folgende Chart ( Quelle ) für den GDX (VanEck Gold Miners ETF) zeigt den jüngsten Kurssturz...Am Freitag schloss der GDX-Index der Goldbergbauaktien bei 26,99 und damit unter dem Stand von vor drei Monaten, Ende November 2022. Hier ist ein weiterer Chart, der die GDX-Preise für die letzten zwölf Monate zeigt...Es hat den Anschein, dass sich die Aufwärtsdynamik, die seit November letzten Jahres zu beobachten war, in eine Abwärtsbewegung verwandelt hat. Für eine zusätzliche Perspektive, hier ist ein Drei-Jahres-Chart des GDX...Als die Preise für Goldbergbauaktien im Oktober 2022 ihren (wahrscheinlich nur vorübergehenden) Tiefpunkt erreichten, waren sie so niedrig wie nie zuvor seit dem Einbruch im März 2020 zu Beginn der COVID-Pandemie. Nach der anschließenden, kurzlebigen Erholungsrally, die vier Monate später in einem Preishoch gipfelte, sind die Goldaktien gezielt zurückgegangen. Der 30-monatige Abwärtstrend ist fest etabliert, und wir werden wahrscheinlich bald wieder die Tiefststände vom vergangenen Oktober erreichen. Bei den aktuellen Preisen liegen die Goldaktien 40% unter ihren Höchstständen von vor zweieinhalb Jahren. Unten sehen Sie einen weiteren Chart des GDX, der bis ins Jahr 2007 zurückreicht...Wie im Chart zu sehen ist, liegen die Goldaktien derzeit 60% unter ihrem Höchstkurs von 2011. Wie viel schlimmer kann es noch werden? Viel schlimmer, als die meisten Anleger denken oder glauben wollen. In der Tat sieht es für die Inhaber von Goldaktien bereits viel schlechter aus. Die meisten Anleger, die in Goldbergbauaktien investieren, tun dies aus Gründen, die nichts mit der eigentlichen Goldminenaktivität zu tun haben...- Goldaktien sind für die meisten Anleger attraktiver und bequemer als der Handel mit dem physischen Metall.- Sie werden als "Stellvertreter" für Gold selbst angesehen.- Einige gehen davon aus, dass die Bergbauaktien erheblich mehr an Wert gewinnen werden als das physische Metall (relativ feste Abbau- und Produktionskosten in Verbindung mit immer höheren Goldpreisen führen zu "fremdfinanzierten" Gewinnen und Rentabilität).In diesem Artikel wollen wir uns auf den dritten Grund konzentrieren: das Potenzial für fremdfinanzierte Gewinne bei Goldaktien gegenüber Goldbullion. Hier ist ein Chart ( Quelle ) des HUI, eines breit angelegten Goldaktienindex, im Vergleich zum Preis für Goldbullion...Der obige Chart widerlegt das Argument, Goldbergbauaktien gegenüber Goldbullion zu bevorzugen, auf eindrucksvolle Weise. Historisch gesehen hat die Hebelwirkung in umgekehrter Richtung sehr gut funktioniert. Mit anderen Worten: Goldaktien sind im Abwärtstrend stärker zurückgegangen als Gold, während sie im Aufwärtstrend nicht so gut abgeschnitten haben. Weitere Einzelheiten über die erschreckende Underperformance von Goldaktien im Vergleich zu Gold finden Sie im Artikel " Gold Stocks Are Worse Than Gold ".Kurzfristige Ausschläge nach oben bei Goldaktien sind kein Anzeichen für einen langfristigen Richtungswechsel. Goldaktien befinden sich in absoluten Zahlen in einem zwölfjährigen Abwärtstrend und haben sich seit mehr als 25 Jahren schlechter entwickelt als Goldbullion, und zwar seit 1997 - drei Jahre vor dem Beginn des zehnjährigen Anstiegs des Goldpreises von 250 Dollar je Unze auf 1.895 Dollar je Unze. Wenn Sie glauben, dass Gold im Preis steigt, kaufen Sie Gold! (siehe auch " Gold Stock Charts - All Negative ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 26. Februar 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.