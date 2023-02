Michael Wilkerson: US-Inflation wird wieder steigen

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Michael Wilkerson über die Inflation und die Geldpolitik der US-Notenbank.Auch wenn die Inflation in den USA im Juni letzten Jahres ihren Höchststand von 9,1 Prozent erreicht hat und seitdem sieben Monate in Folge gesunken ist (CPI von 6,4 Prozent im Januar), rechnet der Gründer von Stormwall Advisors in diesem Jahr mit einem neuerlichen Anstieg. Er erwartet im späteren Jahresverlauf ein Inflationsniveau zwischen 8 und 12 Prozent.Wilkerson zufolge hat die Inflation das Wachstum der Geldmenge M2 noch nicht eingeholt. Die Preisinflation hole die Geldmengeninflation jedoch immer ein. Seit 2008 habe sich die Geldmenge M2 verdreifacht und sei von 7 Billionen Dollar auf fast 22 Billionen Dollar gestiegen.Die Federal Reserve hat ihren Leitzins im Laufe eines Jahres um 475 Basispunkte angehoben, doch dem Experten zufolge war dies "zu wenig und zu spät". Er rechnet nicht damit, dass die Fed die Zinsen nicht hoch genug anheben werde, um die Preise zu dämpfen: "Der Fed wird die Feuerkraft ausgehen. Letztlich ist es immer ein Kompromiss zwischen der Eindämmung der Inflation, dem Töten des inflationären Drachens und dem Zulassen von Rezession und steigender Arbeitslosigkeit. Und die Regierungen entscheiden sich immer und überall [...] für die Inflation."Laut Wilkerson ist das Risiko sozialer und politischer Unruhen im Falle einer Rezession für die Regierung zu groß. Die Inflation sei aus der Sicht eines politischen Entscheidungsträgers das "kleinere Übel".© Redaktion GoldSeiten.de