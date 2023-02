Fed befürchtet kompletten wirtschaftlichen Zusammenbruch  Peter Schiff

Greg Hunter sprach für USAWatchdog.com jüngst mit Peter Schiff über die geldpolitische und die wirtschaftliche Situation in den USA.Nach Ansicht des Geldmanagers und Ökonomen liegen die Monate der rückläufigen US-Inflation hinter uns. Nun dürfte sich die Inflation wieder beschleunigen. Laut Schiff werden die USA in diesem Jahr den Inflationshöchststand von 9% aus dem letzten Jahr erneut erreichen.Noch schlimmer werde die Lage, wenn die US-Notenbank die Wirtschaft retten müsse. Er prognostiziert: "Ich denke, die Fed wird das Handtuch im Kampf gegen die Inflation werfen müssen, weil sie etwas bekämpfen wird, das sie mehr fürchtet, nämlich einen vollständigen wirtschaftlichen Zusammenbruch. […] Die Regierung könnte rechtmäßig gezwungen sein, Gesundheitsversorgung und die Sozialversicherung zu kürzen, anstatt sie unrechtmäßig durch Inflation zu kürzen. […] Wir haben diesen kollabierenden Lebensstandard – betrachten Sie ihn als eine Steuer. Das ist es, was die Amerikaner zahlen. Das ist der Preis einer großen Regierung. […] Höhere Preise sind der Preis, den wir für eine große Regierung zahlen, und die Inflation ist eine Steuer. Anstatt unsere Steuern zu erhöhen, drucken sie einfach Geld, und das entwertet das Geld, das wir haben."Schiffs Lösung für diese Situation: "Wir müssen die Scheinwirtschaft zusammenbrechen lassen, damit wir auf den Trümmern dieses wirtschaftlichen Kartenhauses eine echte Wirtschaft aufbauen können."Bei dem laut dem Experten bevorstehenden Zusammenbruch werde es viele Verlierer geben. Er sieht große Verluste bei vielen Aktien (aber nicht allen), Anleihen und Bankeinlagen voraus: "Sie können die Einlagen bei der FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) nicht decken. Sie müssen anerkennen, dass die FDIC bankrott ist und dass die Menschen bei einer Bank Geld verlieren werden. Die Verluste werden die der Großen Depression in den Schatten stellen, weil wir dank der staatlichen Intervention jetzt ein viel stärker fremdfinanziertes System haben."Wie bereits in anderen Interviews betont Schiff seine Überzeugung, dass Gold und Silber hervorragende Kerninvestition sind und im Preis stark ansteigen werden.© Redaktion GoldSeiten.de