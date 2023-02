Platin rutschte ab - jetzt oder nimmer!

Quelle Chart: stock3

Die mögliche Etablierung oberhalb der 1.000 USD-Marke scheiterte sichtlich, wie man im Kontext der vergangenen Analyse vom 20. Januar und der bisherigen Preisentwicklung sieht. Diverse Unterstützungen wurden aufgegeben und so tauchte das Industrie- und Edelmetall Platin in Richtung der Unterstützung von 902 USD ab.Nach dem erst heute markierten Tief bei rund 907 USD drehen die Notierungen seither wieder auf. Nunmehr kommt es darauf an. Bleiben die Bullen am Ball, erlaubt sich kurzfristiges Reaktionspotenzial bis zur Widerstandszone von 966 bis 975 USD. Oberhalb davon wären sogar wieder vierstellige Preisniveaus denkbar. Ob es gelingt, bleibt zunächst abzuwarten.Denn andererseits würde sich, bei einem abermals neuem Verlaufstief, das Risiko eines Durchrutschens unter die Unterstützungsmarke von 902 USD eröffnen. Dabei dürfte sich in der Folge deutlicheres Abwärtspotenzial bis zur Region von 827 USD freisetzen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.