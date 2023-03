Real ist Gold billig - und Goldaktien sind noch billiger

Eine grundlegende Tatsache im Goldbereich ist, dass das Gold-Dollar-Wechselverhältnis fast um das 44-fache gestiegen ist, seit Tricky Dick Nixon dem US-Dollar jeden Anschein von Golddeckung genommen hat. Wenn das alles ist, wozu dieser "Pet Rock" gut ist, dann her mit mehr davon! Ich verstehe diejenigen, die sagen, dass Gold zu hoch gestiegen ist. Es ist zu teuer. Es ist überbewertet und muss korrigiert werden.Nominal mag Gold teuer erscheinen - ich habe gerade gesagt, dass es seit 1971 um das 44-fache gestiegen ist -, aber das ist in Wirklichkeit nur ein Maß für den Wert, den der US-Dollar verloren hat. Meiner Ansicht nach ist das langfristige Gold-Dollar-Wechselkursverhältnis ein echtes Maß für die Inflation - und nicht die gefälschten CPI-, PCE- und anderen Messgrößen, die die Regierungen angeben. Betrachtet man jedoch die monetären Metalle auf einer inflationsbereinigten Basis unter Verwendung der staatlichen CPI-Daten (ein konservativer, wenig goldfreundlicher Fall), so liegt Gold immer noch weit unter den früheren Höchstständen. Silber sieht überhaupt nicht teuer aus.Kurze Randbemerkung: Das aktuelle relative Hoch bei Gold sieht ganz anders aus als das Hoch von 2010-2012, was beruhigend ist. Und Darth Silver sieht sich gezwungen, darauf hinzuweisen, dass die Divergenz im obigen Chart dafür spricht, dass sich der "Anwendungsfall" von Silber tatsächlich ändert. Ich will nicht sagen, dass das Gold-Silber-Verhältnis nie wieder auf den alten Stand zurückkehren wird (was ich bei Platin eher zu sagen bereit bin), aber ich halte es für gefährlich, davon auszugehen, dass es das muss und wird. Betrachtet man Gold und Silber unter Verwendung von John Williams ShadowStats-Inflation, sehen sie billiger aus als Dreck. Der Unterschied ist so groß, dass die regulären CPI-bereinigten Linien am unteren Rand des Charts fast flach aussehen.Ich verwende nicht oft die Daten von ShadowStats, da ich glaube, dass es ein methodisches Problem mit der Art und Weise gibt, wie John die Dinge berechnet. Aber selbst wenn die Realität auf halbem Weg zwischen den Schätzungen des BLS und von John läge, würde sich ein ähnliches Bild ergeben: Gold ist nicht überbewertet. Wenn überhaupt, dann ist der Dollar überbewertet. Und wenn Gold billig ist, sind Goldaktien sogar noch billiger - und zwar in Gold, was die solideste Art ist, sie zu bewerten.Beachten Sie, dass der GDXJ Junior Gold Miners Fund nur bis 2009 zurückreicht. Doch trotz der seither gestiegenen Goldpreise erhalten Goldaktien eindeutig nicht annähernd die Prämie, die sie während des Anstiegs 2011 erhielten. Was uns als Spekulanten natürlich wirklich interessiert, ist die Frage, wann der Goldpreis wieder deutlich nach Norden tendieren wird. Ich gehe davon aus, dass dies der Fall sein wird, wenn die Erwartungen, dass die Inflation wieder auf 2% sinken wird, enttäuscht werden. Wenn eine größere Zahl von Menschen beginnt, sich mit liquiden Sachwerten gegen höhere Preise abzusichern, wird Gold meiner Meinung nach ganz oben auf der Liste stehen.Ich habe keine Kristallkugel, die in die Zukunft blickt, aber wenn dies geschieht, während sich die US- und die Weltwirtschaft in einer Rezession befinden - und die gesamte Finanzwelt in einen Stagflationsalptraum im Stil der 1970er Jahre stürzt -, dann dürften die Aussichten atemberaubend sein. Aber selbst wenn das nicht passiert und unser Basisszenario nicht stimmt, bleibt die Tatsache bestehen, dass Gold real gesehen billig ist. Als Stacker, die langfristig sparen, ist das alles, was wir wirklich wissen müssen.© Lobo TiggreDieser Artikel wurde am 27. Februar 2023 auf www.independentspeculator.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.