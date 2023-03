Sanfte Landung, keine Landung, Bruchlandung

Der Deep State der Wall Street hat das Narrativ von einer Wirtschaft, die wahrscheinlich nur eine sanfte Landung erleben wird, zu einer Wirtschaft geändert, die nun überhaupt keine Landung erleben wird. Diese fadenscheinige Propaganda wird aus der Situation abgeleitet, dass der Consumer Price Index von 9,1% im letzten Sommer auf 6,4% im Januar dieses Jahres gefallen ist. Und diese Disinflation fand vor dem Hintergrund eines Berichts über die Beschäftigtenzahlen im Januar statt, aus dem hervorging, dass netto 517.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden und das BIP im vierten Quartal eine annualisierte Wachstumsrate von 2,9% aufwies. Mit anderen Worten: Im Moment haben wir eine sinkende Inflation bei einem über dem Trend liegenden Wachstum. Aber diese wirtschaftliche und börsliche Atempause Anfang 2023 wird nur vorübergehend sein, und die Gründe dafür sind unten aufgeführt.Zunächst einmal werden wir in naher Zukunft die verzögerten Auswirkungen einer der größten und weltweit koordinierten geldpolitischen Straffungsmaßnahmen zu spüren bekommen, die die Wirtschaft je getroffen haben. Zinserhöhungen funktionieren mit langen und variablen Verzögerungen von etwa einem Jahr. Im März 2022 wird die Fed aus der ZIRP aussteigen. Daher werden die negativen Auswirkungen einer Anhebung der Zinssätze von 0% auf etwa 5% im Laufe des letzten Jahres ab diesem Sommer am deutlichsten spürbar werden. Trotz eines langsameren Tempos der Straffung werden die Zinssätze weiter angehoben, zusammen mit einem QT-Programm, das doppelt so groß ist wie der vorherige gescheiterte Versuch, die Bilanz der Fed zu reduzieren. Jerome Powell vernichtet jährlich 1 Billion Dollar der Basisgeldmenge, und das wird nach Aussage des Fed-Vorsitzenden selbst noch zwei Jahre so weitergehen.Und nicht nur die Fed war im vergangenen Jahr damit beschäftigt, die Zinssätze zu erhöhen. Über 80 Zentralbanken der Welt taten dasselbe. Das ist der Grund, warum die Hälfte der weltweiten Renditekurven für Anleihen jetzt invertiert sind, was in der Tat ein sehr ungewöhnliches Ereignis ist! Natürlich hat die US-Zentralbank ihre Kurve um etwa 80 Basispunkte invertiert, was die Kreditkosten seit 1981 am stärksten auf den Kopf stellt. Eine umgekehrte Renditekurve ist einer der zuverlässigsten Indikatoren für eine Rezession, und dieser Indikator deutet auf eine baldige scharfe Rezession hin... und zwar weltweit.Der Nettoanteil der US-Banken, die ihre Kreditvergabestandards verschärfen, ist im ersten Quartal dieses Jahres auf 44,8% gestiegen, gegenüber einem Minus von 32,4% im dritten Quartal 2021. Der derzeitige Grad der Verschärfung ist ein zuverlässiger Indikator für den Beginn von Rezessionen. Die Geldmenge M2 schrumpft zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1960. Die Rate liegt derzeit bei -1,3% und damit unter dem Höchststand von 27% Wachstum im Februar 2021. Zwei Drittel der Verbraucher leben inzwischen von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck, ihre Sparquote ist eine der niedrigsten in der Geschichte und halb so hoch wie ihr langfristiger Durchschnitt. Die Verbraucher mussten 22 Monate in Folge ein negatives Realeinkommenswachstum hinnehmen und haben in einem Rekordtempo Kredite aufgenommen, um über die Runden zu kommen.Bis zu diesem Zeitpunkt stiegen die Kreditkartenguthaben im Laufe des Quartals um 6,6% auf 986 Mrd. USD, was nach den Daten der New Yorker Fed, die bis ins Jahr 1999 zurückreichen, das höchste vierteljährliche Wachstum darstellt. Im Jahresvergleich stiegen die Kreditkartensalden um 15,2%. Die Verbraucher nahmen im 4. Quartal 2022 neue Schulden in Höhe von 398 Mrd. Dollar auf, so dass ihre Gesamtverschuldung nun auf 17 Billionen Dollar angestiegen ist. Dieser Schuldenanstieg war laut WalletHub der vierthöchste für ein Quartal in den letzten 20 Jahren und fast 4,5 Mal höher als im vierten Quartal 2021. Die US-Staatsverschuldung beträgt jetzt 32 Billionen Dollar. Das ist ein Rekordwert von 130% des BIP. Die Verschuldung der Unternehmen liegt ebenfalls bei rekordverdächtigen 50% des BIP. Die Belastung durch die Bedienung all dieser Schulden steigt zusammen mit den Zinserhöhungen der Fed rapide an.Der Index der vorlaufenden Wirtschaftsindikatoren (LEI) warnt vor einer eindeutigen Rezession, die unmittelbar vor der Tür steht. Der LEI ist 10 Monate in Folge gesunken und befindet sich nun eindeutig im Bereich der Kontraktion. Immobilien, der größte Vermögenswert der Verbraucher, befinden sich in großen Schwierigkeiten. Die Verkäufe bestehender Häuser sind seit 12 Monaten in Folge zurückgegangen (auf das langsamste Tempo seit 12 Jahren) und lagen im Januar um 37% unter dem Vorjahresniveau. Und die Anträge auf Hypothekenkäufe gingen im Jahresvergleich um 41% zurück, was einem 28-Jahres-Tief entspricht. Der Rückgang der Immobilienpreise kann nicht weit hinter der sinkenden Nachfrage nach Immobilien zurückbleiben, was den umgekehrten Vermögenseffekt, der den Verbrauchern bereits durch den Rückgang der Anleihen und Aktien schadet, noch verstärken wird.Eine wachsende Zahl von Unternehmen hat in letzter Zeit einen Einstellungsstopp und Stellenabbau angekündigt. Und es ist kein Wunder, warum. Die Wahrheit ist, dass die Unternehmensgewinne angesichts der sinkenden Gewinnspannen zu kämpfen haben. Laut Charlie Bilello, Chief Market Strategist bei Creative Planning, sind die GAAP-Gewinne des S&P 500 im vierten Quartal des vergangenen Jahres im Vergleich zum Vorjahr um fast 30% gesunken und haben drei Quartale in Folge nachgegeben. Diese Tatsache wurde in der Presse nicht besonders hervorgehoben, und es ist kein Wunder, warum.Außerdem steht uns ein steuerlicher Krater bevor, vor allem für die unteren Einkommensgruppen. Die Höchstbeträge für den Child Tax Credit (CTC), den Earned Income Tax Credit (EITC) und den Child and Dependent Care Credit sind in diesem Jahr wieder auf das Niveau von vor COVID zurückgefallen. Mit dem American Rescue Act wurden diese Steuergutschriften vorübergehend angehoben, aber diese Steuervergünstigung ist nun ausgelaufen. Der CTC ist auf 2.000 Dollar pro Kind gesunken, während er im letzten Jahr noch 3.600 Dollar betrug. Außerdem erhalten die Steuerzahler in diesem Jahr nicht die volle Gutschrift, wenn der Betrag höher ist als die von ihnen gezahlten Steuern. Der EITC-Höchstbetrag für alleinstehende Steuerpflichtige ohne Kinder sank von 1.502 Dollar im letzten Jahr auf 500 Dollar in diesem Jahr. Auch der Kinderfreibetrag und der Freibetrag für die Betreuung abhängiger Personen wurden in diesem Jahr von 8.000 Dollar im letzten Jahr auf 6.000 Dollar für zwei oder mehr anspruchsberechtigte Personen gesenkt.Und trotz alledem sind die beiden wichtigsten Aktienbewertungskennzahlen, die Gesamtmarktkapitalisierung von Aktien/BIP und das Kurs-Umsatz-Verhältnis des S&P 500, heute höher als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Geschichte vor der Pandemie von 2020. Was sollte man auch anderes erwarten, wenn unsere Zentralbank in 10 der letzten 14 Jahre praktisch kostenlos Geld geschöpft hat. Daher ist es unsinnig, darüber zu streiten, ob die Wirtschaft und der Aktienmarkt eine weiche Landung erleben werden oder eine, die gar nicht stattfindet. Beide Ansichten sind falsch. Der Zeitpunkt, in Ihrem Portfolio wieder eine Crash-Position einzunehmen, rückt näher. Wir werden uns auf unser proprietäres Inflations-/Deflations- und Konjunkturmodell stützen, um zu versuchen, das richtige Timing zu finden.© Michael PentoDer Artikel wurde am 24. Februar 2023 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.