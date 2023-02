Standard Chartered: Gold wird Boden testen

Laut Kitco News rechnet Standard Chartered damit, dass der Goldmarkt in Kürze seine Preisuntergrenze testen wird. Wie die Analysten in ihrem aktuellen Schreiben erklären, wurde die jüngste Abwärtsdynamik durch die Aussicht auf länger anhaltende Zinserhöhungen angetrieben, die durch die Angst vor einer hartnäckigen Inflation verstärkt wurde."Die Goldpreise tendieren weiter nach unten und haben sich dem überverkauften Bereich genähert. Der makroökonomische Gegenwind hat sich weiter verstärkt, und eine der drei Säulen, die den Aufschwung zu Beginn des Jahres angetrieben haben, hat sich abgeschwächt", so die Edelmetallanalystin Suki Cooper. "Die Verschiebung des taktischen Interesses wurde unterstützend, als der Markt anfing, vorzeitig einen Höchststand der Zinsen und USD-Schwäche einzupreisen, aber während die Erwartungen für weitere Zinserhöhungen gestiegen sind, deuten die Open-Interest-Daten darauf hin, dass die Positionierung zurückgefahren wurde."Die nächste Unterstützungsmarke für Gold liege bei 1.788 $ je Unze. Um den Preisrückgang zu beenden, sei eine robuste physische Nachfrage und ein anhaltendes Interesse der Zentralbanken nötig. "Der Boden des Marktes wird wahrscheinlich getestet werden, ebenso wie die beiden anderen Säulen: erstens die Nachfrage Chinas und zweitens – und am wichtigsten – die Nachfrage des öffentlichen Sektors", erklärt Cooper.© Redaktion GoldSeiten.de