Rezession in den USA steht weiterhin bevor

Laut der jüngsten Umfrage der National Association for Business Economics, die am gestrigen Montag veröffentlicht wurde, herrscht nach wie vor Einigkeit darüber, dass die USA noch in diesem Jahr eine Rezession erleben werden, allerdings einige Monate später als bislang angenommen. Fast 60% der Umfrageteilnehmer prognostizierten eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50%, dass die USA in den nächsten 12 Monaten in eine Rezession geraten werden. Dies berichtet Kitco News Nachdem der jüngste US-Arbeitsmarktbericht besser als erwartet ausgefallen war, gerieten die Märkte im Februar auf breiter Front unter Druck. Die Makrodaten überraschten für den Rest des Monats immer wieder, angefangen bei den Einzelhandelsumsätzen bis hin zu den PMI-Daten, dem Wirtschaftswachstum und den unerwartet hohen Inflationszahlen. Dies löste eine Neubewertung aus, viele Wirtschaftsexperten aktualisierten ihre Wirtschaftsprognosen.Die Meinungen darüber, wann genau die Rezession eintreten wird, gehen auseinander. Den Angaben zufolge verweisen nur 28% auf das erste Quartal, 33% erwarten sie im zweiten Quartal, und 21% haben das dritte Quartal im Blick.© Redaktion GoldSeiten.de