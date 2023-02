Sibanye Stillwater Ltd.: Operative Betriebs- und Finanzergebnisse

US-Dollar SA-Rand

Jahr beendet Sechs Monate beendet Sechs Monate beendet Jahr beendet

Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021 Juni 2022 Dezember 2022 SCHLÜSSELSTATISTIK Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

GRUPPE

2,234 1,126 527 782 344US$m Unverwässertes Ergebnis Rm 6,380 12,016 8,218 18,396 33,054

2,493 1,126 787 775 350US$m Hauptergebnis Rm 6,484 11,938 12,045 18,422 36,878

4,639 2,510 1,852 1,465 1,045US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 18,550 22,561 28,057 41,111 68,606

-14.79- 16.37 -15.03- -15.40- 17.33R/US$ Durchschnittlicher Wechselkurs unter Verwendung

des

Tagesschlusskurses

AMERIKA-REGION

PGM-Untertagebetrieb2,3

-570,400- -421,133- -272,099- -230,039- -191,094-oz 2E PGM-Produktion2,3 kg -5,944- -7,155- -8,463- -13,099- -17,741-

-2,097- -1,862- -1,913- -1,935- -1,766-US$/2Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/2Eoz -30,609- -29,799- -28,755- -30,482- -31,021-

-727- -386- -290- -261- -125-US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -2,309- -4,021- -4,408- -6,330- -10,766-

-1,004- -1,586- -1,039- -1,366- -1,840-US$/2Eoz Nachhaltige Gesamtkosten4 R/2Eoz -31,880- -21,036- -15,619- -25,951- -14,851-

US-PGM-Recycling2,3

-755,148- -598,774- -352,276- -361,333- -237,441-oz 3E PGM-Recycling2,3 kg -7,385- -11,239- -10,957- -18,624- -23,488-

-3,515- -3,067- -3,932- -2,906- -3,274-US$/3Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/3Eoz -56,747- -44,752- -59,098- -50,202- -51,987-

-101- -78- -51- -39- -39-US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -676- -598- -757- -1,274- -1,490-

REGION SÜDLICHES AFRIKA (SA)

PGM-Operationen3

-1,836,138- -1,667,464- -941,973- -823,806- -843,658-oz 4E PGM-Produktion3,5 kg -26,241- -25,623- -29,299- -51,864- -57,110-

-3,182- -2,622- -2,696- -2,817- -2,434-US$/4Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/4Eoz -42,188- -43,379- -40,517- -42,914- -47,066-

-3,490- -2,330- -1,336- -1,374- -956-US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -16,983- -21,152- -20,270- -38,135- -51,608-

-1,148- -1,180- -1,134- -1,179- -1,179-US$/4Eoz Nachhaltige Gesamtkosten4 R/4Eoz -20,431- -18,160- -17,037- -19,313- -16,982-

Goldgeschäfte

-1,072,934- -620,541- -554,086- -191,683- -428,859-oz Produziertes Gold kg -13,339- -5,962- -17,234- -19,301- -33,372-

-1,787- -1,798- -1,780- -1,864- -1,720-US$/oz Durchschnittlicher Goldpreis R/kg -958,232- -922,851- -860,303- -946,073- -849,703-

-346- -(219) -184- -(202) -(17)US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -(440) -(3,106) -2,762- -(3,546) -5,113-

-1,689- -2,410- -1,685- -3,115- -2,019-US$/oz Nachhaltige Gesamtkosten4 R/kg -1,124,737- -1,542,355- -814,347- -1,268,360- -803,260-

EUROPÄISCHE REGION

Batteriemetalle - Raffinerie Sandouville6

--- -6,842- --- -4,565- -2,277-tNi Nickelproduktion7 tNi -2,277- -4,565- --- -6,842- ---

--- -28,019- --- -30,789- -24,646-US$/tNi Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent8 R/tNi -427,120- -474,144- --- -458,595- ---

--- -(30) --- -4- -(34)US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -(553) -60- --- -(492) ---

--- -32,239- --- -29,896- -38,333-US$/tNi Nickeläquivalente nachhaltige Kosten9 R/tNi -664,311- -460,397- --- -527,676- ---

JSE Limited - (SSW)

Anzahl der ausgegebenen Aktien Preisspanne je Stammaktie (Hoch/Tief) R35,74 bis R49,49

- zum 31. Dezember 2022 2,830,370,251Durchschnittliches Tagesvolumen 10,552,646

- gewichteter Durchschnitt 2,830,196,826NYSE - (SBSW); ein ADR entspricht vier Stammaktien

Streubesitz -99-%Preisspanne pro ADR (Hoch/Tief) US$8,16 bis US$11,34

Bloomberg/Reuters SSWSJ/SSWJ.JDurchschnittliches Tagesvolumen 2,941,763

Erklärung des Vorstandsvorsitzenden der Gruppe 3

Überprüfung der Sicherheit und des Betriebs 8

Finanzieller Überblick 13

Wesentliche Merkmale - operative Tabellen - sechs monatliche Statistiken 19

Verkürzte konsolidierte Jahresabschlüsse 24

Anhang zur verkürzten Konzernrechnung 28

Segmentberichterstattung - sechs Monate und jährlich 42

AEinführungskosten (Überleitung) - sechs Monate 52

Wesentliche Merkmale - operative Tabellen - jährliche Statistiken 55

All-in-Kosten (Überleitung) - jährlich 59

Wesentliche Merkmale - operative Tabellen - vierteljährliche Statistiken 62

All-in-Kosten (Überleitung) - vierteljährlich 66

Ergebnisse der Entwicklung 69

Verwaltung und andere Unternehmensinformationen 71

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen 72

Angaben in Millionen - SA-Rand

Einnahmen Umsatzkosten vor Abschreibungen und Sonstige Nettokosten Bereinigtes EBITDA Amortisation und Abschreibung

Wertminderungen

H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung

SA PGM-Betriebe 33,406 37,412 -(11) (15,499) (16,367) -(5) (924) (775) -19- 16,983 20,270 -(16) (1,256) (1,353) -(7)

US-PGM-Untertagebetriebe 6,011 8,622 -(30) (3,619) (4,216) -(14) (83) 2 -(4250) 2,309 4,408 -(48) (1,377) (1,427) -(4)

US PGM Recycling 15,949 21,296 -(25) (15,273) (20,539) -(26) - - --- 676 757 -(11) (2) (2) ---

Verwaltete SA-Goldgeschäfte 9,207 12,553 -(27) (9,677) (9,986) -(3) (664) (527) -26- (1,134) 2,040 -(156) (1,052) (1,615) -(35)

DRDGOLD 2,654 2,498 -6- (1,938) (1,752) -11- (22) (24) -(8) 694 722 -(4) (79) (98) -(19)

Batterie Metalle Operationen 967 - -100- (1,506) - -100- (99) - -100- (638) - -100- (97) - -100-

Unternehmen der Gruppe1 (285) (140) -(104) - - --- (55) - --- (340) (140) -(143) - - ---

Gruppe insgesamt 67,909 82,241 -(17) (47,512) (52,860) -(10) (1,847) (1,324) -40- 18,550 28,057 -(34) (3,863) (4,495) -(14)



Zahlen in Millionen - US Dollar2

Einnahmen Umsatzkosten vor Abschreibungen und Sonstige Nettokosten Bereinigtes EBITDA Amortisation und Abschreibung

Wertminderungen

H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung

SA PGM-Betriebe 1,893 2,476 -(24) (881) (1,089) -(19) (56) (51) -10- 956 1,336 -(28) (72) (88) -(18)

US-PGM-Untertagebetriebe 337 572 -(41) (207) (282) -(27) (5) - --- 125 290 -(57) (79) (96) -(18)

US PGM Recycling 911 1,419 -(36) (872) (1,368) -(36) - - --- 39 51 -(24) - - ---

Verwaltete SA-Goldgeschäfte 550 837 -(34) (566) (666) -(15) (40) (35) -14- (56) 136 -(141) (63) (109) -(42)

DRDGOLD 152 166 -(8) (111) (116) -(4) (2) (2) --- 39 48 -(19) (5) (7) -(29)

Batterie Metalle Operationen 51 - -100- (84) - -100- (6) - -100- (39) - -100- (5) - -100-

Unternehmen der Gruppe1 (16) (9) -(78) - - --- (3) - --- (19) (9) -(111) - - ---

Gruppe insgesamt 3,878 5,461 -(29) (2,721) (3,521) -(23) (112) (88) -27- 1,045 1,852 -(44) (224) (300) -(25)

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet

H2 2022 H1 2022 H2 2021 GJ 2022 GJ 2021

US-PGM-Betriebe 3,179 1,405 8,000 4,584 8,148

SA PGM-Betriebe 2,343 11,156 8,250 13,499 22,550

SA-Goldgeschäfte1 1,733 (7,744) 4,409 (6,011) 7,782

Batterie Metalle (1,155) (662) - (1,817) -

Unternehmen der Gruppe (313) (433) (533) (746) (1,032)

Bereinigter freier Cashflow 5,787 3,722 20,126 9,509 37,448

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet

H2 2022 H1 2022 H2 2021 GJ 2022 GJ 2021

Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit 11,154 4,389 18,960 15,543 32,256

Bereinigt um:

Ausgeschüttete Dividenden 4,075 5,378 8,516 9,453 18,176

(Erhaltene)/gezahlte Nettozinsen 313 123 (145) 436 (179)

Abgegrenzte erhaltene Vorauszahlungen - (24) (51) (24) (65)

Weniger:

Zugänge zu Sachanlagen (9,755) (6,144) (7,154) (15,899) (12,740)

Bereinigter freier Cashflow 5,787 3,722 20,126 9,509 37,448

WESENTLICHE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS - SECHS MONATE



SA und US PGM Operationen

US OPERA-TIONS SA-OPERATIONEN

Gesamt US und Gesamt US PGM Gesamt SA PGM1 Rustenburg Marikana1 Kroondal Platte Meile Mimose

SA

PGM1

Zurechenbar Unter- Insgesamt Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Attribut-Tabell Oberfläche Attribut-Tabell

Boden2 Boden Boden Boden e e

Produktion

Gefräste/behandelte Tonnen 000't Dezember 2022 -18,867- -527- -18,339- -8,532- -9,807- -3,065- -2,803- -3,175- -1,818- -1,604- -5,186- -687-

Juni 2022 -18,932- -627- -18,305- -8,459- -9,846- -2,972- -2,807- -3,140- -1,880- -1,647- -5,159- -700-

Dezember 2021 -20,361- -710- -19,651- -9,183- -10,468- -3,220- -2,920- -3,499- -2,043- -1,756- -5,505- -708-

Pflanzenkopfsorte g/t Dezember 2022 -2.26- -12.43- -1.97- -3.29- -0.82- -3.33- -1.05- -3.66- -0.87- -2.36- -0.67- -3.52-

Juni 2022 -2.31- -12.58- -1.96- -3.26- -0.84- -3.27- -1.03- -3.67- -0.86- -2.33- -0.72- -3.53-

Dezember 2021 -2.44- -13.17- -2.05- -3.42- -0.85- -3.43- -1.08- -3.89- -0.87- -2.39- -0.73- -3.58-

Rückflüsse aus Pflanzen % Dezember 2022 -75.43- -90.31- -72.67- -84.89- -30.00- -86.29- -43.20- -86.86- -25.83- -82.51- -21.09- -74.52-

Juni 2022 -74.95- -90.47- -71.48- -84.79- -27.11- -86.58- -36.96- -87.00- -24.87- -82.12- -20.77- -72.45-

Dezember 2021 -76.05- -89.96- -72.69- -85.32- -28.15- -87.03- -34.30- -87.03- -26.42- -83.77- -23.73- -71.83-

Ausbeute g/t Dezember 2022 -1.71- -11.23- -1.43- -2.79- -0.25- -2.87- -0.45- -3.18- -0.22- -1.95- -0.14- -2.62-

Juni 2022 -1.73- -11.38- -1.40- -2.76- -0.23- -2.83- -0.38- -3.19- -0.21- -1.91- -0.15- -2.56-

Dezember 2021 -1.85- -11.85- -1.49- -2.92- -0.24- -2.99- -0.37- -3.39- -0.23- -2.00- -0.17- -2.57-

PGM-Produktion3 4Eoz - 2Eoz Dezember 2022 -1,034,752- -191,094- -843,658- -766,087- -77,571- -283,148- -40,877- -324,518- -13,136- -100,441- -23,558- -57,980-

Juni 2022 -1,053,845- -230,039- -823,806- -751,717- -72,089- -270,515- -34,357- -322,333- -12,930- -101,315- -24,802- -57,554-

Dezember 2021 -1,214,072- -272,099- -941,973- -861,446- -80,527- -309,042- -34,778- -380,832- -15,095- -113,035- -30,654- -58,537-

PGM verkauft4 4Eoz - 2Eoz Dezember 2022 -995,750- -180,356- -815,394- -287,512- -35,639- 312,517 -100,441- -23,558- -55,727-

Juni 2022 -1,084,907- -238,200- -846,707- -266,589- -35,054- 364,441 -101,315- -24,802- -54,506-

Dezember 2021 -1,237,050- -277,562- -959,488- -311,967- -31,680- 418,546 -113,035- -30,654- -53,606-

Preis und Kosten5

Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6 R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -39,966- -30,609- -42,188- -43,092- -32,789- 42,228 -44,781- -33,776- -33,348-

Juni 2022 -40,240- -29,799- -43,379- -44,640- -29,326- 43,595 -46,368- -34,311- -33,418-

Dezember 2021 -37,758- -28,755- -40,517- -41,323- -27,581- 40,477 -44,108- -32,984- -31,756-

Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6 US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -2,306- -1,766- -2,434- -2,487- -1,892- 2,437 -2,584- -1,949- -1,924-

Juni 2022 -2,613- -1,935- -2,817- -2,899- -1,904- 2,831 -3,011- -2,228- -2,170-

Dezember 2021 -2,512- -1,913- -2,696- -2,749- -1,835- 2,693 -2,935- -2,195- -2,113-

Betriebskosten7 R/t Dezember 2022 -1,091- -7,687- -894- -1,905- 290 1,411 -1,103- -60- -1,524-

Juni 2022 -1,007- -6,073- -827- -1,832- -191- 1,326 -998- -53- -1,247-

Dezember 2021 -959- -5,310- -795- -1,711- -204- 1,267 -935- -55- -1,177-

Betriebskosten7 US$/t Dezember 2022 -63- -444- -52- -110- -17- 81 -64- -3- -88-

Juni 2022 -65- -394- -54- -119- -12- 86 -65- -3- -81-

Dezember 2021 -64- -353- -53- -114- -14- 84 -62- -4- -78-

Betriebskosten7 R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -20,304- -21,220- -20,081- -20,618- -19,889- 20,873 -17,612- -13,117- -18,075-

Juni 2022 -18,430- -16,554- -18,994- -20,128- -15,601- 19,850 -16,217- -11,088- -15,168-

Dezember 2021 -16,302- -13,855- -17,056- -17,826- -17,109- 17,733 -14,518- -9,852- -14,230-

Betriebskosten7 US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,172- -1,224- -1,159- -1,190- -1,148- 1,204 -1,016- -757- -1,043-

Juni 2022 -1,197- -1,075- -1,233- -1,307- -1,013- 1,289 -1,053- -720- -985-

Dezember 2021 -1,085- -922- -1,135- -1,186- -1,138- 1,180 -966- -655- -947-

Bereinigte EBITDA-Marge8 % Dezember 2022 -38- -51- -52 -51 -53- -28- -46-

Juni 2022 -51- -55- -56 -55 -59- -34- -61-

Dezember 2021 -51- -54- -57 -54 -50- -27- -50-

Nachhaltige Gesamtkosten9 R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -22,671- -31,880- -20,431- 20,714 22,031 -16,139- -11,886- -22,594-

Juni 2022 -18,824- -21,036- -18,160- 19,054 18,949 -14,874- -9,878- -15,029-

Dezember 2021 -16,703- -15,619- -17,037- 18,835 17,069 -13,774- -8,482- -15,853-

Dauerhafte Gesamtkosten8 US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,308- -1,840- -1,179- 1,195 1,271 -931- -686- -1,304-

Juni 2022 -1,222- -1,366- -1,179- 1,237 1,230 -966- -641- 976

Dezember 2021 -1,111- -1,039- -1,134- 1,253 1,136 -916- -564- 1,055

All-in Kosten9 R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -24,039- -36,139- -21,096- 20,714 23,580 -16,139- -11,886- -22,594-

Juni 2022 -19,770- -23,340- -18,699- 19,054 20,181 -14,874- -9,878- -15,029-

Dezember 2021 -17,915- -20,007- -17,270- 18,835 17,589 -13,774- -8,482- -15,853-

All-in Kosten8 US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,387- -2,085- -1,217- 1,195 1,361 -931- -686- -1,304-

Juni 2022 -1,284- -1,516- -1,214- 1,237 1,310 -966- -641- -976-

Dezember 2021 -1,192- -1,331- -1,149- 1,253 1,170 -916- -564- -1,055-

Investitionsausgaben5

Investitionsausgaben insgesamt Rm Dezember 2022 -6,172- -3,230- -2,942- 756 2,012 -158- -16- -570-

Juni 2022 -4,346- -2,185- -2,161- 620 1,420 -115- -6- -294-

Dezember 2021 -4,635- -2,256- -2,379- 701 1,499 -165- -14- -299-

Investitionsausgaben insgesamt US$m Dezember 2022 -356- -186- -170- 44 116 -9- -1- -33-

Juni 2022 -282- -142- -140- 40 92 -7- --- -19-

Dezember 2021 -308- -150- -158- 47 100 -11- -1- -20-

Bergbau - PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne Recyclingaktivitäten

GRUPPE PGM SA-OPERATIONEN US-OPERATIONEN

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021

% % % % % % % % %

Platin -568,119- -53%- -556,770 -52%- -634,117 -51%- -523,939- -59%- 504,400 -59%- 572,635 -59%- -44,180- -23%- -52,370 -23%- -61,482 -23%-

Palladium -409,584- -38%- -431,750 -40%- -500,142 -40%- -262,670- -30%- 254,081 -30%- 289,526 -30%- -146,914- -77%- -177,669 -77%- -210,616 -77%-

Rhodium -78,783- -7%- -74,618 -7%- -84,248 -7%- -78,783- -9%- 74,618 -9%- 84,248 -9%-

Gold -16,264- -2%- -16,054 -1%- -21,270 -2%- -16,264- -2%- 16,054 -2%- 21,270 -2%-

PGM-Produktion 4E/2E -1,072,750- -100%- -1,079,191 -100%- -1,239,776 -100%- -881,656- -100%- 849,152 -100%- 967,678 -100%- -191,094- -100%- -230,039 -100%- -272,098 -100%-

Ruthenium -125,157- -118,711 -153,057 -125,157- 118,711 153,057

Iridium -31,636- -29,865 -35,012 -31,636- 29,865 35,012

Insgesamt 6E/2E -1,229,543- -1,227,767 -1,427,845 -1,038,449- 997,728 1,155,747 -191,094- -230,039 -272,098

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.



Recycling in US-Betrieben

Einheit Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021

Durchschnittliche Katalysatorzufuhr/Tag Tonne -14.9- -22.9- -22.8-

Insgesamt verarbeitet Tonne -2,740- -4,136- -4,201-

Erlaubt Tonne --- --- -23-

Gekauft Tonne -2,740- -4,136- -4,177-

PGM eingespeist 3Eoz -237,441- -361,333- -352,276-

PGM verkauft 3Eoz -281,641- -361,560- -360,167-

PGM tolled zurückgegeben 3Eoz -5,458- -1,878- -2,050-



SA-Goldgeschäfte

SA-OPERATIONEN

Gesamt SA Gold Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD

Insgesamt Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Oberfläche Oberfläche

Boden Boden Boden Boden

Produktion

Gefräste/behandelte Tonnen 000't Dezember 2022 -19,301- -2,269- -17,032- -604- -489- -736- -1,291- -929- -124- -2,286- -12,842-

Juni 2022 -16,871- -492- -16,379- -236- -205- -256- -663- --- --- -1,788- -13,723-

Dezember 2021 -21,840- -2,599- -19,241- -760- -522- -944- -1,686- -895- -307- -2,260- -14,466-

Ausbeute g/t Dezember 2022 -0.69- -4.08- -0.24- -5.24- -0.49- -4.46- -0.33- -3.02- -0.34- -0.29- -0.21-

Juni 2022 -0.35- -5.05- -0.21- -5.98- -0.39- -3.97- -0.30- --- --- -0.20- -0.21-

Dezember 2021 -0.79- -4.95- -0.23- -6.06- -0.45- -5.33- -0.33- -3.61- -0.39- -0.25- -0.20-

Produziertes Gold kg Dezember 2022 -13,339- -9,250- -4,089- -3,163- -240- -3,284- -420- -2,803- -42- -656- -2,731-

Juni 2022 -5,962- -2,486- -3,476- -1,411- -79- -1,016- -200- -59- -9- -354- -2,834-

Dezember 2021 -17,234- -12,866- -4,368- -4,604- -237- -5,033- -550- -3,229- -121- -574- -2,886-

oz Dezember 2022 -428,859- -297,394- -131,464- -101,693- -7,716- -105,583- -13,503- -90,119- -1,350- -21,091- -87,804-

Juni 2022 -191,683- -79,927- -111,756- -45,365- -2,540- -32,665- -6,430- -1,897- -289- -11,381- -91,115-

Dezember 2021 -554,086- -413,651- -140,434- -148,022- -7,620- -161,815- -17,683- -103,815- -3,890- -18,455- -92,787-

Verkauftes Gold kg Dezember 2022 -12,378- -8,409- -3,969- -2,961- -187- -2,947- -372- -2,501- -42- -606- -2,762-

Juni 2022 -6,481- -2,958- -3,523- -1,503- -100- -1,199- -225- -256- -9- -366- -2,823-

Dezember 2021 -17,495- -13,173- -4,322- -4,705- -223- -5,031- -529- -3,437- -121- -558- -2,891-

oz Dezember 2022 -397,962- -270,356- -127,606- -95,198- -6,012- -94,748- -11,960- -80,409- -1,350- -19,483- -88,800-

Juni 2022 -208,369- -95,102- -113,267- -48,323- -3,215- -38,549- -7,234- -8,231- -289- -11,767- -90,762-

Dezember 2021 -562,477- -423,522- -138,955- -151,269- -7,170- -161,750- -17,008- -110,502- -3,890- -17,940- -92,948-

Preis und Kosten

Erhaltener Goldpreis R/kg Dezember 2022 -958,232- 958,069 958,421 956,351 953,795 -960,898-

Juni 2022 -922,851- 917,031 916,433 939,623 920,765 -928,091-

Dezember 2021 -860,303- 863,028 858,273 856,661 858,423 -864,407-

US$/oz Dezember 2022 -1,720- 1,720 1,720 1,716 1,712 -1,725-

Juni 2022 -1,864- 1,852 1,851 1,898 1,860 -1,874-

Dezember 2021 -1,780- 1,786 1,776 1,773 1,776 -1,789-

Betriebskosten1 R/t Dezember 2022 -648- -4,200- -175- -5,155- -280- -4,820- -280- -3,089- -258- -233- -149-

Juni 2022 -488- -11,624- -153- -9,191- -288- -9,563- -347- --- --- -180- -135-

Dezember 2021 -528- -3,390- -141- -3,778- -238- -3,850- -200- -2,577- -221- -188- -122-

US$/t Dezember 2022 -37- -242- -10- -297- -16- -278- -16- -178- -15- -13- -9-

Juni 2022 -32- -755- -10- -597- -19- -621- -23- --- --- -12- -9-

Dezember 2021 -35- -226- -9- -251- -16- -256- -13- -171- -15- -12- -8-

R/kg Dezember 2022 -937,627- -1,030,270- -728,051- -983,876- -570,833- -1,080,085- -859,524- -1,024,260- -761,905- -810,976- 701,208

Juni 2022 -1,379,906- -2,300,483- -721,519- -1,537,208- -746,835- -2,409,449- -1,150,000- -18,677,966- -4,222,222- -909,605- -655,963-

Dezember 2021 -669,084- -684,828- -622,711- -623,588- -523,207- -722,035- -614,545- -714,153- -561,983- -738,676- -611,920-

US$/oz Dezember 2022 -1,683- -1,849- -1,307- -1,766- -1,025- -1,939- -1,543- -1,838- -1,367- -1,456- -1,259-

Juni 2022 -2,787- -4,646- -1,457- -3,105- -1,508- -4,866- -2,323- -37,724- -8,528- -1,837- -1,325-

Dezember 2021 -1,385- -1,417- -1,289- -1,290- -1,083- -1,494- -1,272- -1,478- -1,163- -1,529- -1,266-

Bereinigte EBITDA-Marge2 % Dezember 2022 -(4) (1) (14) (9) -(53) -26-

Juni 2022 -(52)- (64) (124) (451) -(94)- -32-

Dezember 2021 -18- 27 16 15 -(50)- -29-

Dauerhafte Gesamtkosten3 R/kg Dezember 2022 -1,124,737- 1,219,187 1,309,129 1,171,844 867,987 -799,421-

Juni 2022 -1,542,355- 1,692,452 2,252,809 5,415,094 969,945 -808,360-

Dezember 2021 -814,347- 807,427 876,079 845,981 802,867 -667,243-

Nachhaltige Gesamtkosten2 US$/oz Dezember 2022 -2,019- 2,188 2,350 2,103 1,558 -1,435-

Juni 2022 -3,115- 3,418 4,550 10,937 1,959 -1,633-

Dezember 2021 -1,685- 1,671 1,813 1,751 1,661 -1,381-

All-in Kosten3 R/kg Dezember 2022 -1,200,679- 1,219,187 1,355,830 1,171,844 867,987 -842,143-

Juni 2022 -1,610,091- 1,692,452 2,290,730 5,430,189 969,945 -810,485-

Dezember 2021 -836,639- 807,427 895,324 847,948 802,867 -680,387-

US$/oz Dezember 2022 -2,155- 2,188 2,433 2,103 1,558 -1,511-

Juni 2022 -3,252- 3,418 4,627 10,967 1,959 -1,637-

Dezember 2021 -1,731- 1,671 1,853 1,755 1,661 -1,408-

Investitionsausgaben

Investitionsausgaben insgesamt4 Rm Dezember 2022 -2,963- 805 894 272 --- -354-

Juni 2022 -1,595- 347 391 103 --- -416-

Dezember 2021 -2,515- 828 947 368 --- -183-

Investitionsausgaben insgesamt US$m Dezember 2022 -171- 46 52 16 --- -20-

Juni 2022 -104- 23 25 7 --- -27-

Dezember 2021 -167- 55 63 24 --- -12-

uropäische Operationen

Raffinerie Sibanye-Stillwater Sandouville

Batteriemetalle gespalten

Dezember 2022 Juni 20221

Produzierte Mengen (Tonnen) % %

Nickel-Salze2 -937- -41%- -1,066- -23%-

Nickel Metall -1,340- -59%- -3,499- -77%-

Nickelproduktion insgesamt tNi -2,277- -100%- -4,565- -100%-

Nickel-Kuchen3 -91- -193-

Kobaltchlorid (CoCl )24 -43- -113-

Eisen(III)-chlorid (FeCl )34 -431- -968-



Verkaufsmengen (Tonnen)

Nickel-Salze2 -876- -39%- -984- -21%-

Nickel Metall -1,388- -61%- -3,599- -79%-

Verkauftes Nickel insgesamt tNi -2,264- -100%- -4,583- -100%-

Kobaltchlorid (CoCl )24 -19- -145-

Eisen(III)-chlorid (FeCl )34 -431- -968-



Nickeläquivalent Korbpreis Einheit Dezember 2022 Juni 20221

Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen Rm -967- -2,173-

Verkaufte Nickelprodukte tNi -2,264- -4,583-

Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent R/tNi -427,120- -474,144-

Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent US$/tNi -24,646- -30,789-



Nickeläquivalente nachhaltige Kosten Einheit Dezember 2022 Juni 20221

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen Rm -1,506- -2,125-

Kohlenstoffsteuer Rm --- ---

Kosten für die Gemeinschaft Rm --- ---

Aktienbasierte Vergütungen Rm --- ---

Rehabilitationszinsen und Amortisationen Rm -3- -3-

Pachtverträge Rm -2- -12-

Nachhaltige Investitionsausgaben Rm -61- -29-

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Rm -(68)- -(59)-

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten Rm -1,504- -2,110-

Verkaufte Nickelprodukte tNi -2,264- -4,583-

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten R/tNi -664,311- -460,397-

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten US$/tNi -38,333- -29,896-



Ausbeute an Nickel5 % -92.29-% -98.-79-%

VERKÜRZTER KONSOLIDIERTER VORLÄUFIGER ABSCHLUSS

Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.

US-Dollar SA-Rand

Jahr beendet Sechs Monate beendet Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021 Juni 2022 Dezember 2022 Anmerkungen Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

11,643 8,448 5,461 4,570 3,878 Einnahmen 2 67,909 70,379 82,241 138,288 172,194

(7,391) (6,208) (3,821) (3,263) (2,945) Kosten des Umsatzes (51,375) (50,249) (57,355) (101,624) (109,306)

(6,830) (5,775) (3,521) (3,054) (2,721) Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen (47,512) (47,025) (52,860) (94,537) (101,013)

(561) (433) (300) (209) (224) Amortisation und Abschreibung (3,863) (3,224) (4,495) (7,087) (8,293)



4,252 2,240 1,640 1,307 933 16,534 20,130 24,886 36,664 62,888

81 73 38 38 35 Zinserträge 614 589 578 1,203 1,202

(169) (173) (82) (95) (78) Finanzaufwand 3 (1,378) (1,462) (1,235) (2,840) (2,496)

(26) (13) (6) (7) (6) Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen (106) (112) (85) (218) (383)

(425) (261) (367) (26) (235) Verlust aus Finanzinstrumenten 4 (3,880) (399) (5,437) (4,279) (6,279)

78 38 104 9 29 Gewinn aus Wechselkursdifferenzen 476 140 1,527 616 1,149

134 79 38 50 29 Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen 517 770 585 1,287 1,989

nach

Steuern

(205) (225) (105) (92) (133) Sonstige Kosten 1.2 (2,249) (1,430) (1,543) (3,679) (3,018)

52 68 32 48 20 Sonstige Einnahmen 1.2 383 727 466 1,110 764

2 10 2 6 4 Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen 68 94 30 162 36

(348) - (348) - - Aufhebung von Wertminderungen/(Wertminderungen) 5 6 - (5,148) 6 (5,148)

(13) - (13) - - Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025 Notes - - (196) - (196)

1 13 (1) 2 11 Gewinn/(Aufwand) aus betrieblicher Gesundheitsfürsorge 186 25 (10) 211 14

(7) (22) (4) (2) (20) Umstrukturierungskosten (327) (36) (69) (363) (107)

(9) (9) (6) (7) (2) Transaktionskosten (44) (108) (102) (152) (140)

3,398 1,818 922 1,231 587 Gewinn vor Lizenzgebühren, Kohlenstoffsteuer und Steuern 10,800 18,928 14,247 29,728 50,275

(184) (112) (71) (63) (49) Lizenzgebühren (864) (970) (1,072) (1,834) (2,714)

- 1 - 1 - Kohlenstoffsteuer (1) 11 (1) 10 (4)

3,214 1,707 851 1,169 538 Gewinn vor Steuern 9,935 17,969 13,174 27,904 47,557

(930) (545) (307) (366) (179) Bergbau und Einkommensteuer 6 (3,296) (5,628) (4,697) (8,924) (13,761)

(913) (567) (375) (321) (246) - Laufende Steuer (4,345) (4,937) (5,675) (9,282) (13,506)

(17) 22 68 (45) 67 - Latente Steuern 1,049 (691) 978 358 (255)



2,284 1,162 544 803 359 Gewinn des Berichtszeitraums 6,639 12,341 8,477 18,980 33,796

Der Gewinn für den Berichtszeitraum ist zuzurechnen:

2,234 1,126 527 782 344 - Eigentümer von Sibanye-Stillwater 6,380 12,016 8,218 18,396 33,054

50 36 17 21 15 - Nicht beherrschende Anteile (NCI) 259 325 259 584 742

Ergebnis je Stammaktie (Cent)

77 40 19 28 13 Unverwässertes Ergebnis je Aktie 7.1 225 426 288 651 1,140

76 40 19 28 13 Verwässertes Ergebnis je Aktie 7.2 225 424 286 650 1,129

2,898,804 2,826,085 2,853,495 2,821,905 2,830,197 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien ('000) 7.1 2,830,197 2,821,905 2,853,495 2,826,085 2,898,804

2,927,246 2,830,781 2,876,894 2,830,908 2,830,781 Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien ('000) 7.2 2,830,781 2,830,908 2,876,894 2,830,781 2,927,246

14.79 16.37 15.03 15.40 17.33 Durchschnittlicher R/US$-Kurs

Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.

US-Dollar SA-Rand

Jahr beendet Sechs Monate beendet Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021 Juni 2022 Dezember 2022 Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

2,284 1,162 544 803 359 Gewinn des Berichtszeitraums 6,639 12,341 8,477 18,980 33,796

(115) (207) (209) (148) (59) Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern 2,551 (182) 5,561 2,369 4,635

- - - - - Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung1 2,673 1,167 4,846 3,840 3,807

56 (90) 48 (88) (2) Anpassung des beizulegenden Zeitwerts der sonstigen Kapitalanlagen2 (118) (1,349) 715 (1,467) 828

- - - - - Neubewertung des leistungsorientierten Plans2 (4) - - (4) -

(171) (117) (257) (60) (57) Währungsumrechnungsdifferenzen3 - - - - -



2,169 955 335 655 300 Gesamtergebnis 9,190 12,159 14,038 21,349 38,431

Das Gesamtergebnis ist zuzurechnen:

2,119 914 318 633 281 - Eigentümer von Sibanye-Stillwater 8,850 11,821 13,790 20,671 37,698

50 41 17 22 19 - Nicht beherrschende Anteile 340 338 248 678 733

14.79 16.37 15.03 15.40 17.33 Durchschnittlicher R/US$-Kurs

Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.

US-Dollar SA-Rand

Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Überprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2021 Juni 2022 Dezember 2022 Anmerkungen Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021

5,531 5,857 6,216 Langfristige Vermögenswerte 105,867 95,407 88,163

3,921 4,246 4,516 Sachanlagen und Ausrüstung 76,909 69,166 62,494

14 19 16 Nutzungsrecht an Vermögenswerten 279 306 222

485 490 489 Goodwill und andere immaterielle Güter 8,322 7,987 7,727

476 481 497 Nach der Equity-Methode bewertete Anlagen 8,471 7,830 7,594

211 171 196 Sonstige Investitionen 9 3,340 2,788 3,367

326 320 312 Verpflichtungsfonds für Umweltsanierung 5,306 5,219 5,202

41 61 47 Sonstige Forderungen 798 994 651

57 69 143 Latente Steueransprüche 2,442 1,117 906

4,067 3,879 3,567 Umlaufvermögen 60,764 63,182 64,831

1,573 1,658 1,549 Vorräte 26,384 27,005 25,080

465 437 440 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 7,500 7,124 7,411

33 14 5 Sonstige Forderungen 81 221 523

78 97 42 Forderungen aus Steuern 723 1,584 1,245

1,900 1,673 1,531 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 26,076 27,248 30,292

18 - - Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte - - 280



9,598 9,736 9,783 Gesamtvermögen 166,631 158,589 152,994

5,102 5,487 5,342 Eigenkapital insgesamt 91,004 89,358 81,345

3,206 3,097 3,254 Langfristige Verbindlichkeiten 55,408 50,436 51,108

1,267 1,275 1,327 Anleihen 11 22,606 20,772 20,191

11 15 12 Leasingverbindlichkeiten 208 240 177

518 531 502 Umweltsanierungsverpflichtung und sonstige Rückstellungen 8,552 8,655 8,263

64 53 46 Berufliche Gesundheitsfürsorgepflicht 781 868 1,017

177 174 293 Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen mit Barausgleich 12 4,991 2,833 2,829

289 125 147 Sonstige Verbindlichkeiten 13 2,500 2,029 4,599

389 379 376 Aufgeschobene Einnahmen 6,399 6,175 6,204

1 1 1 Zu zahlende Steuern und Abgaben 11 10 10

490 544 550 Latente Steuerverbindlichkeiten 9,360 8,854 7,818

1,290 1,152 1,187 Kurzfristige Verbindlichkeiten 20,219 18,795 20,541

7 7 7 Anleihen 11 122 115 107

7 7 7 Leasingverbindlichkeiten 111 119 104

- 9 3 Berufliche Gesundheitsfürsorgepflicht 44 140 -

4 15 17 Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen mit Barausgleich 12 284 252 58

951 883 919 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 15,653 14,392 15,162

299 175 228 Sonstige Verbindlichkeiten 13 3,891 2,856 4,765

10 6 1 Aufgeschobene Einnahmen 21 102 156

12 50 5 Zu zahlende Steuern und Abgaben 93 819 189



9,598 9,736 9,783 Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt 166,631 158,589 152,994

15.94 16.29 17.03 Stichtagskurs R/US$





Verkürzte konsolidierte Aufstellung der Veränderungen des Eigenkapitals



Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.

US-Dollar1 SA-Rand

GezeichnetesRe-Organisationsres Sonstige Akkum- Nicht Insgesamt Anmerkunge Insgesamt Nicht Akkum- SonstigeRe-Organisationsres Gezeichnetes

Kapital erve Rücklagen uliert kontrollierende Eigenkapital n Eigenkapital kontrollierende uliert Rücklagen erve Kapital

Gewinn/(Verlus Interessen Interessen Gewinn

t)

1,936 2,599 517 (391) 153 4,814 Stand zum 31. Dezember 2020 (früherer Bericht) 70,716 2,236 12,760 2,569 23,001 30,150

- - - (33) 33 - Berichtigung der Transaktion mit DRDGOLD-Aktionären 1.3 - 544 (544) - - -

1,936 2,599 517 (424) 186 4,814 Stand zum 31. Dezember 2020 (angepasst - überprüft) 70,716 2,780 12,216 2,569 23,001 30,150

- - (115) 2,234 50 2,169 Gesamtergebnis der Periode 38,431 733 33,054 4,644 - -

- - - 2,234 50 2,284 Gewinn des Berichtszeitraums 33,796 742 33,054 - - -

- - (115) - - (115) Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern 4,635 (9) - 4,644 - -

- - - (1,206) (23) (1,229) Ausgeschüttete Dividenden (18,176) (344) (17,832) - - -

- - 10 - 1 11 Aktienbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch 151 9 - 142 - -

Eigenkapitalinstrumente

(575) - - - - (575) Rückkauf von Aktien (8,503) - - - - (8,503)

- - - 2 (81) (79) Marikana B-BBEE-Transaktion (1,146) (1,180) 34 - - -

- - - (6) (3) (9) Transaktion mit Platinum Mile-Aktionären (128) (46) (82) - - -

- - (2) 2 - - Anpassung aufgrund des Verkaufs des St. Helena - - 24 (24) - -

Hospital Proprietary Limited (St. Helena

Hospital)

1,361 2,599 410 602 130 5,102 Stand zum 31. Dezember 2021 (angepasst - überprüft) 81,345 1,952 27,414 7,331 23,001 21,647

- - (212) 1,126 41 955 Gesamtergebnis der Periode 21,349 678 18,392 2,279 - -

- - - 1,126 36 1,162 Gewinn des Berichtszeitraums 18,980 584 18,396 - - -

- - (212) - 5 (207) Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern 2,369 94 (4) 2,279 - -

- - - (562) (16) (578) Ausgeschüttete Dividenden (9,453) (256) (9,197) - - -

- - 1 - 1 2 Aktienbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch 24 10 - 14 - -

Eigenkapitalinstrumente

- - - - 74 74 Keliber Oy (Keliber) Erwerb von Vermögenswerten 10.1 1,219 1,219 - - - -

- - 4 (173) (42) (211) Transaktion mit Aktionären2 (3,452) (686) (2,828) 62 - -

- - - - (1) (1)Verkauf von Lonmin Canada Incorporated (Lonmin Canada)3 (14) (14) - - - -

- - (1) - - (1) Erfolgswirksam recycelte Wechselkursveränderungen (14) - - (14) - -

1,361 2,599 202 993 187 5,342 Stand zum 31. Dezember 2022 (überarbeitet) 91,004 2,903 33,781 9,672 23,001 21,647

Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.

US-Dollar SA-Rand

Jahr beendet Sechs Monate beendet Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021 Juni 2022 Dezember 2022 Hinweis Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

4,583 2,489 1,852 1,436 1,053 Aus der Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel 18,639 22,107 28,055 40,746 67,784

4 1 3 2 (1) Abgegrenzte erhaltene Vorauszahlungen - 24 51 24 65

- - - - - Zahlungen für die Gesundheitsfürsorge nach dem Eintritt in den - (1) (1) (1) (1)

Ruhestand

(16) (17) (7) (13) (4) Ausbezahlte anteilsbasierte Vergütungen mit Barausgleich (74) (198) (113) (272) (240)

(11) (14) - (15) 1 Zahlung der Marikana-Dividendenverpflichtung - (225) - (225) (162)

(119) (278) 2 (295) 17 Zusätzliche aufgeschobene Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb - (4,545) - (4,545) (1,754)

eines

Unternehmens1

166 24 473 (107) 131 Veränderung des Betriebskapitals 2,034 (1,648) 6,924 386 2,455

4,607 2,205 2,323 1,008 1,197 20,599 15,514 34,916 36,113 68,147

65 42 30 30 12 Erhaltene Zinsen 221 461 448 682 960

(53) (68) (20) (38) (30) Gezahlte Zinsen (534) (584) (303) (1,118) (781)

(207) (111) (82) (64) (47) Gezahlte Lizenzgebühren (836) (979) (1,237) (1,815) (3,055)

(1,003) (542) (419) (302) (240) Bezahlte Steuer (4,221) (4,645) (6,348) (8,866) (14,839)

(1,229) (577) (565) (349) (228) Ausgeschüttete Dividenden (4,075) (5,378) (8,516) (9,453) (18,176)

2,180 949 1,267 285 664 Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit 11,154 4,389 18,960 15,543 32,256



Cashflow aus Investitionstätigkeit

(861) (971) (477) (399) (572) Zugänge zu Sachanlagen (9,755) (6,144) (7,154) (15,899) (12,740)

5 12 3 8 4 Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen 75 116 46 191 80

- (69) - (74) 5 Erwerb von Tochtergesellschaften, abzüglich der erworbenen Barmittel 10 - (1,132) - (1,132) -

69 34 24 24 10 Erhaltene Ausschüttungen 201 363 371 564 1,020

(122) (47) (120) (29) (18) Zugänge zu sonstigen Kapitalanlagen (322) (450) (1,781) (772) (1,803)

(30) (6) (11) (6) - Erwerb einer nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung - (92) (168) (92) (446)

(5) (5) (4) (1) (4) Beiträge zu Umweltsanierungsfonds (63) (23) (61) (86) (72)

(39) (11) - (12) 1 Zahlung von aufgeschobenen/bedingten Zahlungen1 - (185) (15) (185) (577)

(4) (1) - (1) - Beiträge zum Unternehmensentwicklungsfonds - (10) (14) (10) (65)

- (4) - - (4) Mittelabfluss bei Verlust der Kontrolle über das Tochterunternehmen (58) - - (58) -

- 4 - - 4 Erlöse aus dem Verkauf von Lonmin Canada 72 - - 72 -

2 - 2 - - Erlös aus dem Verkauf des St. Helena Hospital - - 25 - 25

1 2 1 2 - Erlöse aus Umweltsanierungsfonds - 33 5 33 10

(984) (1,062) (582) (488) (574) Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (9,850) (7,524) (8,746) (17,374) (14,568)



Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

1,396 489 1,245 357 132 Aufgenommene Darlehen 11 2,500 5,500 18,455 8,000 20,651

(1,369) (489) (1,166) (357) (132) Zurückgezahlte Darlehen 11 (2,502) (5,501) (17,305) (8,003) (20,252)

(8) (8) (4) (5) (3) Mietzahlungen (59) (72) (56) (131) (112)

(9) (205) (9) - (205) Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss 10.1 (3,363) - (128) (3,363) (128)

(575) - (524) - - Rückkauf von Aktien - - (7,761) - (8,503)

(565) (213) (458) (5) (208) Nettomittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (3,424) (73) (6,795) (3,497) (8,344)



631 (326) 227 (208) (118) Netto-(Abnahme)/Zunahme der Zahlungsmittel und (2,120) (3,208) 3,419 (5,328) 9,344

Zahlungsmitteläquivalente

(109) (43) (156) (19) (24) Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf den Kassenbestand 948 164 776 1,112 708

1,378 1,900 1,829 1,900 1,673 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des 27,248 30,292 26,097 30,292 20,240

Berichtszeitraums

1,900 1,531 1,900 1,673 1,531 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des 26,076 27,248 30,292 26,076 30,292

Berichtszeitraums

14.79 16.37 15.03 15.40 17.33 Durchschnittlicher R/US$-Kurs

15.94 17.03 15.94 16.29 17.03 Stichtagskurs R/US$

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet

Überprüft Ungeprüft Geprüft

Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2021

Zuvor vorgestellte Einzelposten:

Sonstige Kosten, netto (703) (1,077) (2,254)

Pflege und Wartung (358) (352) (737)

Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten - 162 167

Streikbedingte Kosten (223) - -

Dienstleistungseinheit (Kosten)/Erträge 55 (85) (59)

Einmalige COVID-19-Kosten - (2) (3)

Andere (177) (800) (1,622)



Disaggregierte Einzelposten vorgelegt:

Sonstige Kosten (1,430) (1,543) (3,018)

Sonstige Einnahmen 727 466 764

Die Einnahmen der Gruppe stammen aus folgenden Quellen:



Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Aktivitäten im Goldbergbau 11,861 5,981 15,051 17,842 28,358

PGM-Bergbauaktivitäten1 39,017 45,342 46,194 84,359 102,099

Aktivitäten von Battery Metals 967 2,173 - 3,140 -

Recycling-Aktivitäten 15,949 16,318 21,296 32,267 40,710

Stream1 97 241 366 338 625

Regelung der Mautbearbeitung2 - 105 345 105 521

Gesamteinnahmen aus Verträgen mit Kunden 67,891 70,160 83,252 138,051 172,313

Anpassungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von PGM-Konzentrat3 18 219 (1,011) 237 (119)

Einnahmen insgesamt 67,909 70,379 82,241 138,288 172,194

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Südliches Afrika 45,267 44,240 52,463 89,507 113,512

Vereinigte Staaten 21,675 23,966 29,778 45,641 58,682

Europa 967 2,173 - 3,140 -

Einnahmen insgesamt 67,909 70,379 82,241 138,288 172,194

Prozentualer Anteil der Einnahmen pro Segment, basierend auf dem geografischen Standort der Kunden, die bei der Gruppe einkaufen:

Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Erzielte Einnahmen pro Produkt:

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Gold 12,287 6,525 15,671 18,812 29,533

PGMs 52,278 58,792 63,922 111,070 137,958

Platin 8,817 9,009 10,059 17,826 21,238

Palladium 19,540 22,735 25,216 42,275 52,859

Rhodium 22,124 25,042 26,685 47,166 59,828

Iridium 1,152 1,328 1,233 2,480 2,694

Ruthenium 645 678 729 1,323 1,339

Chrom 1,675 1,806 1,227 3,481 2,259

Nickel1 1,540 2,765 811 4,305 1,420

Andere2 129 491 610 620 1,024

Einnahmen insgesamt 67,909 70,379 82,241 138,288 172,194

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Anmerkungen Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Zinskosten für:

Anleihen - Zinsen 11 (515) (531) (337) (1,046) (801)

- 600 Millionen US-Dollar revolvierende Kreditfazilität (RCF) (34) (28) (15) (62) (113)

- R5,5 Milliarden RCF (40) (115) (36) (155) (66)

- 2022 und 2025 Anleihen - - (187) - (523)

- 2026 und 2029 Anmerkungen (441) (388) (99) (829) (99)

Anleihen - Rückabwicklung der fortgeführten Anschaffungskosten 11 (116) (100) (184) (216) (302)

- 2022 und 2025 Anleihen - - (112) - (169)

- 2026 und 2029 Anmerkungen (36) (32) (8) (68) (8)

- Burnstone-Schulden (80) (68) (64) (148) (125)

Leasingverbindlichkeiten (14) (17) (14) (31) (29)

Verpflichtung zur Umweltsanierung (309) (302) (310) (611) (615)

Berufliche Gesundheitsfürsorgepflicht (45) (40) (39) (85) (77)

Rustenburg Zahlungsaufschub 13.1 (92) (174) (63) (266) (158)

Marikana-Dividendenverpflichtung (76) (89) (58) (165) (87)

Aufgeschobene Einnahmen (172) (154) (151) (326) (309)

Andere (39) (55) (79) (94) (118)

Total Finanzaufwand (1,378) (1,462) (1,235) (2,840) (2,496)

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Anmerkungen Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Beizulegender Zeitwert (Verlust)/Gewinn aus Palladium-Absicherungskontrakt1 (150) (91) 550 (241) 234

Verlust des beizulegenden Zeitwerts bei aktienbasierten Vergütungsverpflichtungen2 (1,860) (295) (713) (2,155) (1,264)

Verlust aus dem revidierten Cashflow des Zahlungsaufschubs in Rustenburg 13.1 (773) - (4,658) (773) (4,653)

Verlust aus dem revidierten Cashflow der Burnstone-Schulden 11 (776) - (2) (776) (2)

Verlust aus dem revidierten Cashflow der Marikana-Dividendenverpflichtung (625) (25) (468) (650) (468)

Zeitwertgewinne aus sonstigen Kapitalanlagen 129 23 - 152 -

Andere 175 (11) (146) 164 (126)

Gesamtverlust aus Finanzinstrumenten (3,880) (399) (5,437) (4,279) (6,279)

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Wertminderung von Bergbauvermögen (1) - (5,148) (1) (5,148)

Sonstige Wertaufholungen 7 - - 7 -

Gesamtauflösung von Wertminderungen/(Wertminderungen) 6 - (5,148) 6 (5,148)

Goldoperationen PGM-Operationen Batterie Metalle

Überprüft Geprüft Überprüft Geprüft Überprüft

Dezember 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021 Dezember 2022

Durchschnittlicher Goldpreis1 R/kg 869,035 773,398

Durchschnittlicher PGM-Korbpreis (4E)1 R/4Eoz 27,566 24,422

Durchschnittlicher PGM-Korbpreis (2E)1 US$/2Eoz 1,334 1,180

Durchschnittlicher Nickelpreis1 US$/lbs 8.3

Durchschnittlicher Kobaltpreis1 US$/lbs 22.1

Nominaler Abzinsungssatz - Südafrika2, 3 % 13.9 - 15.8 11.5 - 13.5 22.5 - 22.6 20.0

Nominaler Abzinsungssatz - Vereinigte Staaten3 % 12.9 8.3

Nominaler Abzinsungssatz - Europa3 % 9.8

Inflationsrate - Südafrika4 % 6.5 6.0 6.5 6.0

Inflationsrate - Vereinigte Staaten4 % 4.0 2.0

Inflationsrate - Europa4 % 2.5

Lebensdauer der Mine5 Jahre 4 - 10 4 - 9 15 - 49 17 - 50 24

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Steuer auf den Gewinn vor Steuern zum maximalen südafrikanischen gesetzlichen Unternehmenssteuersatz (28%)1 (2,782) (5,031) (3,689) (7,813) (13,316)

Anpassung der Formel für die südafrikanische Goldminensteuer 77 (58) 16 19 63

Anpassung des gesetzlichen US-Steuersatzes 32 149 (44) 181 466

Latente Steuersatzunterschiede 16 - - 16 -

Nicht abzugsfähige Amortisationen und Abschreibungen 43 (45) (6) (2) (13)

Erhaltene nicht steuerpflichtige Dividende 4 - 7 4 7

Nicht abzugsfähige Finanzaufwendungen (104) (92) (46) (196) (108)

Nicht abzugsfähige aktienbasierte Vergütungen (3) (4) (15) (7) (42)

Nicht abzugsfähiger Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten (906) (70) (868) (976) (1,021)

Nicht steuerpflichtiger Gewinn aus Wechselkursdifferenzen 15 7 48 22 47

Nicht steuerpflichtiger Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen 145 215 164 360 557

Nicht steuerpflichtige Wertaufholungen/(nicht abzugsfähige Wertminderungen) 1 - (22) 1 (22)

Nicht abzugsfähige Transaktionskosten (76) - (39) (76) (69)

Steueranpassung in Bezug auf frühere Zeiträume - (35) 439 (35) 386

Sonstige nicht steuerpflichtige Nettoeinnahmen und nicht abzugsfähige Ausgaben 140 16 286 156 351

Änderung des geschätzten latenten Steuersatzes (270) 323 141 53 86

Nicht ausgewiesene oder genutzte latente Steueransprüche/(nicht ausgewiesene oder ausgebuchte latente Steueransprüche)2 372 (1,003) (1,069) (631) (1,133)

Bergbau und Einkommensteuer (3,296) (5,628) (4,697) (8,924) (13,761)

Effektiver Steuersatz -33%- -31%- -36%- -32%- -29%-

Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Ausgegebene Stammaktien ('000) 2,830,370 2,830,019 2,808,406 2,830,370 2,808,406

Bereinigung um die Gewichtung der ausgegebenen Stammaktien ('000) (173) (8,114) 45,089 (4,285) 90,398

Bereinigte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien ('000) 2,830,197 2,821,905 2,853,495 2,826,085 2,898,804

Den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zurechenbarer Gewinn (Mio. SA-Rand) 6,380 12,016 8,218 18,396 33,054

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (EPS) (Cent) 225 426 288 651 1,140

7.2 Verwässertes Ergebnis je Aktie

Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien

Bereinigte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien ('000) 2,830,197 2,821,905 2,853,495 2,826,085 2,898,804

Potenzielle Stammaktien - Aktienplan mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente ('000) 584 9,003 23,399 4,696 28,442

Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien ('000) 2,830,781 2,830,908 2,876,894 2,830,781 2,927,246

Verwässertes Ergebnis je Aktie (DEPS) (Cent) 225 424 286 650 1,129

7.3 Gesamtergebnis je Aktie

Angaben in Millionen - SA-Rand, sofern nicht anders angegeben Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnender Gewinn 6,380 12,016 8,218 18,396 33,054

Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen (68) (94) (30) (162) (36)

(Aufhebung von Wertminderungen)/Wertminderungen (6) - 5,148 (6) 5,148

Ausbuchung von Sachanlagen im Marathon-Projekt - - - - 2

Verlust/(Gewinn) aus der Entkonsolidierung einer Tochtergesellschaft 309 (1) - 308 -

Erfolgswirksam recycelte Wechselkursveränderungen (13) (1) - (14) -

Gewinn aus dem Verkauf von Lonmin Canada (145) - - (145) -

Gewinn aus dem Verkauf des St. Helena Hospital - - (16) - (16)

Steuerliche Auswirkungen von Neubewertungsposten 23 13 (1,275) 36 (1,274)

Neubewertungsposten, die den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen sind 4 5 - 9 -

Hauptergebnis 6,484 11,938 12,045 18,422 36,878

Bereinigte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien ('000) 2,830,197 2,821,905 2,853,495 2,826,085 2,898,804

Headline EPS (Cents) 229 423 422 652 1,272

7.4 Verwässertes Ergebnis je Aktie (Headline)

Angaben in Millionen - SA-Rand, sofern nicht anders angegeben Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Hauptergebnis 6,484 11,938 12,045 18,422 36,878

Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien ('000) 2,830,781 2,830,908 2,876,894 2,830,781 2,927,246

Verwässertes Headline-EPS (Cents) 229 422 419 651 1,260

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnender Gewinn 6,380 12,016 8,218 18,396 33,054

Bereinigt um:

Verlust aus Finanzinstrumenten 3,880 399 5,437 4,279 6,279

Gewinn aus Wechselkursdifferenzen (476) (140) (1,527) (616) (1,149)

Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen (68) (94) (30) (162) (36)

(Aufhebung von Wertminderungen)/Wertminderungen (6) - 5,148 (6) 5,148

Umstrukturierungskosten 327 36 69 363 107

Transaktionskosten 44 108 102 152 140

Betriebliche Gesundheitsfürsorge (Gewinn)/Aufwand (186) (25) 10 (211) (14)

Verlust durch Verwässerung der Beteiligung an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit - - 2 - 4

Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025 Notes - - 196 - 196

Verlust/(Gewinn) aus der Entkonsolidierung einer Tochtergesellschaft 309 (1) - 308 -

Gewinn aus dem Verkauf von Lonmin Canada (145) - - (145) -

Gewinn aus dem Verkauf des St. Helena Hospital - - (16) - (16)

Änderung des geschätzten latenten Steuersatzes 270 (323) (141) (53) (86)

Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen nach Steuern (517) (770) (585) (1,287) (1,989)

Steuereffekt der oben bereinigten Posten 20 (53) (2,413) (33) (2,755)

Auswirkung der oben aufgeführten Posten auf nicht beherrschende Anteile 7 29 2 36 -

Normalisiertes Ergebnis1 9,839 11,182 14,472 21,021 38,883

Angaben in Millionen - SA-Rand

Überprüft

Juni 2022

Rücksichtnahme (30,3%)1 530

Bruttowert des zugewiesenen Kaufpreises 1,749

Ausgewiesene nicht beherrschende Anteile (69,7%) 1,219

Angaben in Millionen - SA-Rand

Überprüft

Juni 2022

Sachanlagen und Ausrüstung 1,481

Nutzungsrecht an Vermögenswerten 31

Sonstige Forderungen - langfristig 2

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 31

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 345

Anleihen (30)

Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen mit Barausgleich (14)

Leasingverbindlichkeiten (32)

Sonstige Verbindlichkeiten - langfristig (2)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten (63)

Gesamtkaufpreis auf Basis des relativen Zeitwerts zugeordnet 1,749

Angaben in Millionen - SA-Rand

Überprüft

Dezember 2022

Vorkaufsrechtliches Angebot

An Keliber gezahltes Entgelt für die Zeichnung von Aktien1 (2,476)

Den NCI zugewiesene Barmittel2 1,238

Neuzuweisung von Eigenkapital3 349

Berichtigung des Bilanzgewinns (889)



Freiwilliges Angebot

An die NCI-Aktionäre gezahlte Barvergütung (3,363)

Neuzuweisung von Eigenkapital3 1,530

Berichtigung des Bilanzgewinns (1,833)

Auswirkungen auf den kumulierten Gewinn - Bezugsangebot (889)

Auswirkungen auf den kumulierten Gewinn - Freiwilliges Angebot (1,833)

Nettoeffekt aufgrund von Währungsumrechnungen, Kosten für Aktienzeichnungen und Verkaufsoptionen4 (106)

Gesamte Auswirkung auf den kumulierten Gewinn als Ergebnis der nachfolgenden NCI-Transaktionen5 (2,828)

Überprüft

Juni 2022

Bargeld1 1,501

Gesamte Gegenleistung 1,501

Angaben in Millionen - SA-Rand

Überprüft

Juni 2022

Sachanlagen und Ausrüstung 1,257

Nutzungsrecht an Vermögenswerten 78

Immaterielle Vermögenswerte 83

Sonstige Forderungen - langfristig 11

Vorräte 601

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 104

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente1 108

Forderungen aus Steuern 3

Leasingverbindlichkeiten (88)

Umweltsanierungsverpflichtung und sonstige Rückstellungen (97)

Sonstige Verbindlichkeiten - langfristig (164)

Anleihen (9)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten (409)

Beizulegender Zeitwert des erworbenen identifizierbaren Nettovermögens2 1,478

Angaben in Millionen - SA-Rand

Überprüft

Juni 2022

Betrachtung 1,501

Beizulegender Zeitwert des erworbenen identifizierbaren Nettovermögens (1,478)

Goodwill1 23

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Anmerkungen Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Stand zu Beginn der Periode 20,887 20,298 17,188 20,298 18,383

Beim Erwerb von Tochtergesellschaften aufgenommene Anleihen 10 - 39 - 39 -

Aufgenommene Darlehen 2,500 5,500 18,426 8,000 20,622

600 Millionen US$ RCF1 - - - - 703

R5,5 Milliarden RCF2 2,500 5,500 - 8,000 -

2026 und 2029 Anmerkungen3 - - 18,208 - 18,208

Sonstige Anleihen4 - - 218 - 1,711

Zurückgezahlte Darlehen (2,502) (5,501) (17,305) (8,003) (20,252)

600 Millionen US$ RCF1 - - (6,244) - (7,728)

R5,5 Milliarden RCF2 (2,500) (5,500) - (8,000) -

Sonstige Anleihen4 (2) (1) (221) (3) (1,684)

2022 und 2025 Anleihen - - (10,840) - (10,840)

Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025 Notes - - 196 - 196

Auflösung von zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanzierten Darlehen 3 116 100 184 216 302

Aufgelaufene Zinsen 3 515 531 337 1,046 801

Aufgelaufene Zinszahlungen (516) (545) (255) (1,061) (706)

2022 und 2025 Anleihen - - (204) - (527)

2026 und 2029 Anmerkungen (442) (402) - (844) -

R5,5 Milliarden und 600 Millionen US$ RCFs (74) (143) (51) (217) (179)

Verlust aus dem revidierten Cashflow der Burnstone-Schulden 4 776 - 2 776 2

Verlust aus Wechselkursdifferenzen und Fremdwährungsumrechnung 952 465 1,525 1,417 950

Stand am Ende der Periode 22,728 20,887 20,298 22,728 20,298

Angaben in Millionen - SA-Rand

Überprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021

600 Millionen US$ RCF1,2 - - -

R5,5 Milliarden RCF1,2 - - -

2026 und 2029 Anmerkungen 20,140 19,229 18,785

Burnstone-Schulden 2,540 1,611 1,507

Sonstige Anleihen 48 47 6

Anleihen 22,728 20,887 20,298

Kurzfristiger Anteil der Anleihen (122) (115) (107)

Langfristige Anleihen 22,606 20,772 20,191

Angaben in Millionen - SA-Rand

Insgesamt Innerhalb eines Zwischen einem und Zwischen zwei und Zwischen drei und Nach fünf Jahren

Jahres zwei drei fünf

Jahren Jahren Jahren

31. Dezember 2022

- Kapital

2026 und 2029 Anmerkungen 20,436 - - - 11,495 8,941

Burnstone-Schulden 132 - 25 107 - -

Sonstige Anleihen 47 15 7 4 8 13

- Interesse 13,412 862 865 868 1,344 9,473

Nettobarmittel zu bereinigtem EBITDA

Angaben in Millionen - SA-Rand Laufende 12 Monate

Überprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021

Anleihen1 20,188 19,276 18,791

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente2 26,038 27,211 30,257

Netto-Kassenbestand3 (5,850) (7,935) (11,466)

Bereinigtes EBITDA4 41,111 50,618 68,606

Nettobarmittel zu bereinigtem EBITDA (Verhältnis)5 (0.14) (0.16) (0.17)

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Gewinn vor Lizenzgebühren, Kohlenstoffsteuer und Steuern 10,800 18,928 14,247 29,728 50,275

Bereinigt um:

Amortisation und Abschreibung 3,863 3,224 4,495 7,087 8,293

Zinserträge (614) (589) (578) (1,203) (1,202)

Finanzaufwand 1,378 1,462 1,235 2,840 2,496

Aktienbasierte Vergütungen 106 112 85 218 383

Verlust aus Finanzinstrumenten 3,880 399 5,437 4,279 6,279

Gewinn aus Wechselkursdifferenzen (476) (140) (1,527) (616) (1,149)

Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen nach Steuern (517) (770) (585) (1,287) (1,989)

Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten (71) - (162) (71) (167)

Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen (68) (94) (30) (162) (36)

(Aufhebung von Wertminderungen)/Wertminderungen (6) - 5,148 (6) 5,148

Umstrukturierungskosten 327 36 69 363 107

Transaktionskosten 44 108 102 152 140

IFRS 16 Leasingzahlungen (74) (89) (71) (163) (142)

Betriebliche Gesundheitsfürsorge (Gewinn)/Aufwand (186) (25) 10 (211) (14)

Verlust/(Gewinn) aus der Entkonsolidierung einer Tochtergesellschaft 309 (1) - 308 -

Gewinn aus dem Verkauf von Lonmin Canada (145) - - (145) -

Gewinn aus dem Verkauf des St. Helena Hospital - - (16) - (16)

Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025 Notes - - 196 - 196

Verlust durch Verwässerung der Beteiligung an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit - - 2 - 4

Bereinigtes EBITDA 18,550 22,561 28,057 41,111 68,606

Angaben in Millionen - SA-Rand

Überprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021

Aktienbasierte Vergütung mit Barausgleich - B-BBEE-Transaktion in Rustenburg1 3,112 2,127 2,067

Aktienbasierte Vergütung mit Barausgleich - Marikana B-BBEE-Transaktion2 1,732 607 560

Aktienbasierte Vergütung mit Barausgleich - Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 431 351 260

Stand am Ende der Periode 5,275 3,085 2,887

Kurzfristiger Anteil der Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen mit Barausgleich (284) (252) (58)

Langfristiger Teil der Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen mit Barausgleich 4,991 2,833 2,829

Angaben in Millionen - SA-Rand

Überprüft Überprüft Geprüft

Hinweis Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021

Rustenburg Zahlungsaufschub 13.1 3,518 2,653 6,920

Bedingte Gegenleistung (im Zusammenhang mit dem Erwerb der SFA (Oxford) Limited) - - 100

Zu zahlender Rückforderungsanspruch 34 34 32

Aufgeschobene Gegenleistung (im Zusammenhang mit der Übernahme von Pandora) 128 239 400

Marikana-Dividendenverpflichtung1 2,129 1,428 1,539

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 582 531 373

Sonstige Verbindlichkeiten 6,391 4,885 9,364

Kurzfristiger Anteil der sonstigen Verbindlichkeiten (3,891) (2,856) (4,765)

Langfristige sonstige Verbindlichkeiten 2,500 2,029 4,599

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet

Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft

Anmerkungen Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Stand zu Beginn des Berichtszeitraums 2,653 6,920 2,199 6,920 4,355

Zinskosten 3 92 174 63 266 158

Zahlung - (4,441) - (4,441) (2,246)

Verlust aus revidierten geschätzten Cashflows1 4 773 - 4,658 773 4,653

Stand am Ende der Periode2 3,518 2,653 6,920 3,518 6,920

Kurzfristiger Anteil der Verbindlichkeit (3,518) (2,653) (4,315) (3,518) (4,315)

Langfristiger Anteil der Verbindlichkeit - - 2,605 - 2,605

Angaben in Millionen - SA-Rand

Überprüft Überprüft Geprüft

Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Verpflichtungsfonds für Umweltsanierung1 4,528 778 - 4,469 750 - 4,477 725 -

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Verkauf von PGM-Konzentraten2 - 3,564 - - 3,570 - - 3,794 -

Sonstige Investitionen3 2,320 - 855 2,111 - 677 3,143 - 224

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte4 - - - - - - - 280 -

Palladium-Absicherungskontrakt5 - 50 - - 193 - - 286 -

Angaben in Millionen - SA-Rand

Buchwert Beizulegender Zeitwert

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

31. Dezember 2022 (überarbeitet)

2026 und 2029 Anmerkungen1 20,140 17,379 - -

Burnstone-Schulden2 2,540 - - 2,245

Insgesamt 22,680 17,379 - 2,245

30. Juni 2022 (Überprüft)

2026 und 2029 Anmerkungen1 19,229 15,965 - -

Burnstone-Schulden2 1,611 - - 2,614

Insgesamt 20,840 15,965 - 2,614

31. Dezember 2021 (Geprüft)

2026 und 2029 Anmerkungen1 18,785 18,664 - -

Burnstone-Schulden2 1,507 - - 2,996

Insgesamt 20,292 18,664 - 2,996

Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 (ungeprüft)

GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN Europa GRUPPE

SA-Rand Insgesamt Gesamt US PGM Unterirdisch Recycling Gesamt SA Insgesamt Rusten- Marikana Kroondal Platin Mimose Unternehmen Gesamt SA Gold Drie- Kloof Beatrix Cooke DRD- Unternehmen Insgesamt Sandouville Unternehmen Kor-

Betrieb SA PGM burg Meile und re- fontein GOLD und re- Batterie Metalle und re- porat1

Zusammenstellung Zusammenstellung Zusammenstellung

Artikel1 Artikel1 Artikel1,2

Einnahmen 67,909 21,960 6,011 15,949 45,267 33,406 14,350 14,430 3,963 663 1,928 (1,928) 11,861 3,016 3,181 2,432 578 2,654 - 967 967 - (285)

Unterirdisch 45,437 6,011 6,011 - 39,711 31,658 13,265 14,430 3,963 - 1,928 (1,928) 8,053 2,836 2,826 2,391 - - - - - - (285)

Oberfläche 5,556 - - - 5,556 1,748 1,085 - - 663 - - 3,808 180 355 41 578 2,654 - - - - -

Recycling/Verarbeitung 16,916 15,949 - 15,949 - - - - - - - - - - - - - - - 967 967 - -

Umsatzkosten vor Abschreibungen und (47,512) (18,892) (3,619) (15,273) (27,114) (15,499) (6,887) (6,530) (1,774) (308) (1,046) 1,046 (11,615) (2,989) (3,564) (2,628) (496) (1,938) - (1,506) (1,506) - -

Wertminderungen

Unterirdisch (26,897) (3,619) (3,619) - (23,278) (14,575) (6,271) (6,530) (1,774) - (1,046) 1,046 (8,703) (2,852) (3,254) (2,597) - - - - - - -

Oberfläche (3,836) - - - (3,836) (924) (616) - - (308) - - (2,912) (137) (310) (31) (496) (1,938) - - - - -

Recycling/Verarbeitung (16,779) (15,273) - (15,273) - - - - - - - - - - - - - - - (1,506) (1,506) - -

Sonstige Nettokosten3 (1,847) (83) (83) - (1,610) (924) (11) (507) (82) (168) - (156) (686) (55) (56) (33) (390) (22) (130) (99) (14) (85) (55)

Bereinigtes EBITDA 18,550 2,985 2,309 676 16,543 16,983 7,452 7,393 2,107 187 882 (1,038) (440) (28) (439) (229) (308) 694 (130) (638) (553) (85) (340)

Amortisation und Abschreibung (3,863) (1,379) (1,377) (2) (2,387) (1,256) (511) (628) (91) (21) (190) 185 (1,131) (482) (311) (242) - (79) (17) (97) (92) (5) -

Zinserträge 614 143 74 69 471 207 21 101 60 22 84 (81) 264 45 36 23 19 155 (14) - - - -

Finanzaufwand (1,378) (507) (507) - (691) (329) (1,953) (151) (59) - (17) 1,851 (362) (50) (47) (51) (43) (34) (137) (8) (6) (2) (172)

Aktienbasierte Vergütungen (106) (17) (17) - (87) (34) (13) (19) (2) - - - (53) (11) (11) (8) - (10) (13) - - - (2)

Netto Sonstige4 (2,742) (156) (156) - (2,742) (2,525) (9,454) (1,487) 241 8 (175) 8,342 (217) 7 13 17 (53) 13 (214) 116 44 72 40

Nicht zugrunde liegende Posten5 (275) (7) (7) - (234) (140) 5 (141) 12 - - (16) (94) 16 (12) (281) (1) - 184 - - - (34)

Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer (865) - - - (865) (818) (565) (245) (6) - (57) 55 (47) (15) (16) (13) (3) - - - - - -

Gewinn vor Steuern 9,935 1,062 319 743 10,008 12,088 (5,018) 4,823 2,262 196 527 9,298 (2,080) (518) (787) (784) (389) 739 (341) (627) (607) (20) (508)

Laufende Besteuerung (4,345) (318) (4,023) (3,903) (1,766) (1,496) (586) (56) (35) 36 (120) (1) - - - (106) (13) - - - (4)

Latente Steuern 1,049 202 886 (364) 37 (354) (48) 1 (92) 92 1,250 76 (221) 128 - (79) 1,346 (39) - (39) -

Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum 6,639 946 6,871 7,821 (6,747) 2,973 1,628 141 400 9,426 (950) (443) (1,008) (656) (389) 554 992 (666) (607) (59) (512)

Verantwortlich für:

Eigentümer der Muttergesellschaft 6,380 946 6,598 7,817 (6,747) 2,969 1,628 141 400 9,426 (1,219) (443) (1,008) (656) (389) 278 999 (652) (607) (45) (512)

Inhaber nicht beherrschender Anteile 259 - 273 4 - 4 - - - - 269 - - - - 276 (7) (14) - (14) -

Nachhaltige Investitionsausgaben (2,997) (807) (806) (1) (2,129) (1,239) (385) (681) (158) (15) (570) 570 (890) (263) (303) (87) - (237) - (61) (61) - -

Entwicklung der Erzreserven (3,956) (1,610) (1,610) - (2,346) (1,184) (372) (812) - - - - (1,162) (542) (435) (185) - - - - - - -

Wachstumsprojekte (2,802) (815) (815) - (1,432) (520) - (519) - - - (1) (912) - (156) - - (118) (638) (555) - (555) -

Investitionsausgaben insgesamt (9,755) (3,232) (3,231) (1) (5,907) (2,943) (757) (2,012) (158) (15) (570) 569 (2,964) (805) (894) (272) - (355) (638) (616) (61) (555) -



Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 (ungeprüft)

GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN Europa GRUPPE

US-Dollars6 Insgesamt Gesamt US PGM Unterirdisch Recycling Gesamt SA Insgesamt Rusten- Marikana Kroondal Platin Mimose Unternehmen Insgesamt Drie- Kloof Beatrix Cooke DRD- Unternehmen Insgesamt Sandouville Unternehmen Kor-

Betrieb SA PGM burg Meile und re- SA-Gold fontein GOLD und re- Batterie Metalle und re- porat1

Zusammenstellung Zusammenstellung Zusammenstellung

Artikel1 Artikel1 Artikel1,2

Einnahmen 3,878 1,248 337 911 2,595 1,893 820 811 225 38 109 (110) 702 179 190 147 34 152 - 51 51 - (16)

Unterirdisch 2,595 337 337 - 2,274 1,792 757 811 225 - 109 (110) 482 168 169 145 - - - - - - (16)

Oberfläche 321 - - - 321 101 63 - - 38 - - 220 11 21 2 34 152 - - - - -

Recycling/Verarbeitung 962 911 - 911 - - - - - - - - - - - - - - - 51 51 - -

Umsatzkosten vor Abschreibungen und (2,721) (1,079) (207) (872) (1,558) (881) (395) (368) (102) (18) (60) 62 (677) (174) (207) (156) (29) (111) - (84) (84) - -

Wertminderungen

Unterirdisch (1,544) (207) (207) - (1,337) (828) (360) (368) (102) - (60) 62 (509) (166) (189) (154) - - - - - - -

Oberfläche (221) - - - (221) (53) (35) - - (18) - - (168) (8) (18) (2) (29) (111) - - - - -

Recycling/Verarbeitung (956) (872) - (872) - - - - - - - - - - - - - - - (84) (84) - -

Sonstige Nettokosten3 (112) (5) (5) - (98) (56) (2) (30) (5) (9) - (10) (42) (3) (3) (2) (23) (2) (9) (6) (1) (5) (3)

Bereinigtes EBITDA 1,045 164 125 39 939 956 423 413 118 11 49 (58) (17) 2 (20) (11) (18) 39 (9) (39) (34) (5) (19)

Amortisation und Abschreibung (224) (79) (79) - (140) (72) (29) (37) (5) (1) (11) 11 (68) (28) (19) (15) - (5) (1) (5) (5) - -

Zinserträge 35 9 5 4 26 11 2 6 4 1 5 (7) 15 3 2 1 1 9 (1) - - - -

Finanzaufwand (78) (29) (29) - (38) (17) (109) (9) (4) - (1) 106 (21) (3) (3) (3) (2) (2) (8) (1) (1) - (10)

Aktienbasierte Vergütungen (6) (1) (1) - (5) (2) (1) (1) (1) - - 1 (3) - (1) (1) - - (1) - - - -

Netto Sonstige4 (170) (9) (9) - (170) (157) (578) (91) 15 - (9) 506 (13) 1 1 1 (3) 1 (14) 6 2 4 3

Nicht zugrunde liegende Posten5 (15) - - - (13) (7) 1 (8) 1 - - (1) (6) 1 (1) (17) - - 11 - - - (2)

Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer (49) - - - (49) (46) (32) (13) (1) - (3) 3 (3) (1) (1) (1) - - - - - - -

Gewinn vor Steuern 538 55 12 43 550 666 (323) 260 127 11 30 561 (116) (25) (42) (46) (22) 42 (23) (39) (38) (1) (28)

Laufende Besteuerung (246) (18) (228) (221) (103) (83) (33) (3) (2) 3 (7) - - - - (6) (1) - - - -

Latente Steuern 67 12 57 (18) 5 (20) (3) - (5) 5 75 4 (13) 7 - (5) 82 (2) - (2) -

Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum 359 49 379 427 (421) 157 91 8 23 569 (48) (21) (55) (39) (22) 31 58 (41) (38) (3) (28)

Verantwortlich für:

Eigentümer der Muttergesellschaft 344 49 363 427 (421) 157 91 8 23 569 (64) (21) (55) (39) (22) 15 58 (40) (38) (2) (28)

Inhaber nicht beherrschender Anteile 15 - 16 - - - - - - - 16 - - - - 16 - (1) - (1) -

Nachhaltige Investitionsausgaben (175) (47) (47) - (125) (73) (22) (40) (10) (1) (34) 34 (52) (16) (18) (5) - (13) - (3) (3) - -

Entwicklung der Erzreserven (232) (93) (93) - (139) (69) (22) (47) - - - - (70) (33) (26) (11) - - - - - - -

Wachstumsprojekte (167) (48) (48) - (85) (30) - (30) - - - - (55) - (9) - - (8) (38) (34) - (34) -

Investitionsausgaben insgesamt (574) (188) (188) - (349) (172) (44) (117) (10) (1) (34) 34 (177) (49) (53) (16) - (21) (38) (37) (3) (34) -

Zahlen in Millionen

Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 (im Überblick)

GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN Europa GRUPPE

SA-Rand Insgesamt Gesamt US PGM Unterirdisch Recycling Gesamt SA Insgesamt Rusten- Marikana Kroondal Platin Mimose Unternehmen Insgesamt Drie- Kloof Beatrix Cooke DRD- Unternehmen Insgesamt Sandouville2 Unternehmen Kor-

Betrieb SA PGM burg Meile und re- SA-Gold fontein GOLD und re- Batterie Metalle und re- porat1

Zusammenstellung Zusammenstellung Zusammenstellung

Artikel1 Artikel1 Artikel1,3

Einnahmen 70,379 24,130 7,812 16,318 44,240 38,259 14,754 18,323 4,408 774 2,339 (2,339) 5,981 1,470 1,305 249 337 2,620 - 2,173 2,173 - (164)

Unterirdisch 46,888 7,812 7,812 - 39,240 36,524 13,793 18,323 4,408 - 2,339 (2,339) 2,716 1,377 1,098 241 - - - - - - (164)

Oberfläche 5,000 - - - 5,000 1,735 961 - - 774 - - 3,265 93 207 8 337 2,620 - - - - -

Recycling 18,491 16,318 - 16,318 - - - - - - - - - - - - - - - 2,173 2,173 - -

Umsatzkosten vor Abschreibungen und (47,025) (19,560) (3,840) (15,720) (25,340) (16,781) (6,659) (8,073) (1,774) (275) (890) 890 (8,559) (2,292) (2,817) (1,282) (326) (1,842) - (2,125) (2,125) - -

Wertminderungen

Unterirdisch (25,837) (3,840) (3,840) - (21,997) (15,953) (6,106) (8,073) (1,774) - (890) 890 (6,044) (2,233) (2,567) (1,244) - - - - - - -

Oberfläche (3,343) - - - (3,343) (828) (553) - - (275) - - (2,515) (59) (250) (38) (326) (1,842) - - - - -

Recycling (17,845) (15,720) - (15,720) - - - - - - - - - - - - - - - (2,125) (2,125) - -

Sonstige Nettokosten4 (793) 49 49 - (854) (326) 162 (181) (46) (239) (21) (1) (528) (118) (111) (90) (327) 62 56 12 13 (1) -

Bereinigtes EBITDA 22,561 4,619 4,021 598 18,046 21,152 8,257 10,069 2,588 260 1,428 (1,450) (3,106) (940) (1,623) (1,123) (316) 840 56 60 61 (1) (164)

Amortisation und Abschreibung (3,224) (1,424) (1,422) (2) (1,739) (1,162) (470) (577) (89) (19) (152) 145 (577) (239) (158) (63) (3) (97) (17) (61) (61) - -

Zinserträge 589 166 7 159 422 195 22 113 49 8 18 (15) 227 23 21 12 16 110 45 - - - 1

Finanzaufwand (1,462) (445) (445) - (856) (502) (2,665) (169) (52) - (19) 2,403 (354) (50) (48) (44) (43) (44) (125) (7) (7) - (154)

Aktienbasierte Vergütungen (112) (30) (30) - (82) (39) (14) (17) (7) (1) - - (43) (9) (4) (2) - (9) (19) - - - -

Netto Sonstige5 600 (87) (87) - 687 500 101 (112) 62 (3) (324) 776 187 6 13 17 3 15 133 (5) (21) 16 5

Nicht zugrunde liegende Posten6 (24) 2 2 - 81 8 5 5 (16) - (1) 15 73 (6) (2) - (1) 10 72 - - - (107)

Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer (959) - - - (959) (954) (458) (490) (7) - (70) 71 (5) (7) (6) 10 (2) - - - - - -

Gewinn vor Steuern 17,969 2,801 2,046 755 15,600 19,198 4,778 8,822 2,528 245 880 1,945 (3,598) (1,222) (1,807) (1,193) (346) 825 145 (13) (28) 15 (419)

Laufende Besteuerung (4,937) (337) (4,600) (4,470) (1,403) (2,270) (702) (74) (173) 152 (130) (5) (3) - - (120) (2) - - - -

Latente Steuern (691) 113 (804) (968) (627) (339) (12) 7 (46) 49 164 8 37 26 - (46) 139 - - - -

Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum 12,341 2,577 10,196 13,760 2,748 6,213 1,814 178 661 2,146 (3,564) (1,219) (1,773) (1,167) (346) 659 282 (13) (28) 15 (419)

Verantwortlich für:

Eigentümer der Muttergesellschaft 12,016 2,577 9,871 13,760 2,748 6,213 1,814 178 661 2,146 (3,889) (1,219) (1,773) (1,167) (346) 334 282 (13) (28) 15 (419)

Inhaber nicht beherrschender Anteile 325 - 325 - - - - - - - 325 - - - - 325 - - - - -

Nachhaltige Investitionsausgaben (1,949) (378) (378) - (1,542) (817) (305) (391) (115) (6) (294) 294 (725) (95) (152) (68) - (410) - (29) (29) - -

Entwicklung der Erzreserven (2,684) (1,277) (1,277) - (1,407) (939) (315) (624) - - - - (468) (252) (185) (31) - - - - - - -

Wachstumsprojekte (1,511) (530) (530) - (807) (405) - (405) - - - - (402) - (54) (4) - (6) (338) (174) - (174) -

Investitionsausgaben insgesamt (6,144) (2,185) (2,185) - (3,756) (2,161) (620) (1,420) (115) (6) (294) 294 (1,595) (347) (391) (103) - (416) (338) (203) (29) (174) -







Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 (ungeprüft)

GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN Europa GRUPPE

US-Dollars7 Insgesamt Gesamt US PGM Unterirdisch Recycling Gesamt SA Insgesamt Rusten- Marikana Kroondal Platin Mimose Unternehmen Insgesamt Drie- Kloof Beatrix Cooke DRD- Unternehmen Insgesamt Sandouville2 Unternehmen Kor-

Betrieb SA PGM burg Meile und re- SA-Gold fontein GOLD und re- Batterie Metalle und re- porat1

Zusammenstellung Zusammenstellung Zusammenstellung

Artikel1 Artikel1 Artikel1,3

Einnahmen 4,570 1,567 507 1,060 2,873 2,485 958 1,190 286 50 152 (151) 388 95 84 17 22 170 - 141 141 - (11)

Unterirdisch 3,045 507 507 - 2,549 2,373 896 1,190 286 - 152 (151) 176 89 71 16 - - - - - - (11)

Oberfläche 324 - - - 324 112 62 - - 50 - - 212 6 13 1 22 170 - - - - -

Recycling 1,201 1,060 - 1,060 - - - - - - - - - - - - - - - 141 141 - -

Umsatzkosten vor Abschreibungen und (3,054) (1,270) (249) (1,021) (1,646) (1,090) (432) (524) (115) (18) (58) 57 (556) (149) (183) (83) (21) (120) - (138) (138) - -

Wertminderungen

Unterirdisch (1,678) (249) (249) - (1,429) (1,036) (396) (524) (115) - (58) 57 (393) (145) (167) (81) - - - - - - -

Oberfläche (217) - - - (217) (54) (36) - - (18) - - (163) (4) (16) (2) (21) (120) - - - - -

Recycling (1,159) (1,021) - (1,021) - - - - - - - - - - - - - - - (138) (138) - -

Sonstige Nettokosten4 (51) 3 3 - (55) (21) 11 (12) (3) (16) (1) - (34) (8) (7) (6) (21) 4 4 1 1 - -

Bereinigtes EBITDA 1,465 300 261 39 1,172 1,374 537 654 168 16 93 (94) (202) (62) (106) (72) (20) 54 4 4 4 - (11)

Amortisation und Abschreibung (209) (92) (92) - (113) (76) (31) (37) (6) (1) (10) 9 (37) (16) (10) (4) - (6) (1) (4) (4) - -

Zinserträge 38 10 - 10 28 14 1 7 3 1 1 1 14 1 1 1 1 7 3 - - - -

Finanzaufwand (95) (29) (29) - (56) (33) (173) (11) (3) - (1) 155 (23) (3) (3) (3) (3) (3) (8) - - - (10)

Aktienbasierte Vergütungen (7) (2) (2) - (5) (2) (1) (1) - - - - (3) (1) - - - (1) (1) - - - -

Netto Sonstige5 40 (6) (6) - 46 34 7 (7) 4 - (21) 51 12 - 1 1 - 1 9 - (1) 1 -

Nicht zugrunde liegende Posten6 (1) - - - 6 - - - (1) - - 1 6 - - - - 1 5 - - - (7)

Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer (62) - - - (62) (63) (30) (32) - - (5) 4 1 - - 1 - - - - - - -

Gewinn vor Steuern 1,169 181 132 49 1,016 1,248 310 573 165 16 57 127 (232) (81) (117) (76) (22) 53 11 - (1) 1 (28)

Laufende Besteuerung (321) (22) (299) (291) (91) (147) (46) (5) (11) 9 (8) - - - - (8) - - - - -

Latente Steuern (45) 7 (52) (63) (41) (22) (1) - (3) 4 11 1 2 2 - (3) 9 - - - -

Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum 803 166 665 894 178 404 118 11 43 140 (229) (80) (115) (74) (22) 42 20 - (1) 1 (28)

Verantwortlich für: -

Eigentümer der Muttergesellschaft 782 166 644 894 178 404 118 11 43 140 (250) (80) (115) (74) (22) 21 20 - (1) 1 (28)

Inhaber nicht beherrschender Anteile 21 - 21 - - - - - - - 21 - - - - 21 - - - - -

Nachhaltige Investitionsausgaben (126) (25) (25) - (99) (52) (20) (25) (7) - (19) 19 (47) (6) (10) (4) - (27) - (2) (2) - -

Entwicklung der Erzreserven (174) (83) (83) - (91) (61) (20) (41) - - - - (30) (16) (12) (2) - - - - - - -

Wachstumsprojekte (97) (34) (34) - (52) (26) - (26) - - - - (26) - (4) - - - (22) (11) - (11) -

Investitionsausgaben insgesamt (397) (142) (142) - (242) (139) (40) (92) (7) - (19) 19 (103) (22) (26) (6) - (27) (22) (13) (2) (11) -

Die Zahlen sind in Millionen

Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 (ungeprüft)

GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN GRUPPE

SA-Rand Insgesamt Gesamt US PGM Unterirdisch Recycling Gesamt SA Insgesamt Rusten- Marikana Kroondal Platin Mimose Unternehmen Insgesamt Drie- Kloof Beatrix Cooke DRD- Unternehmen Kor-

Betrieb SA PGM burg Meile und re- SA-Gold fontein GOLD und re- porat1

Zusammenstellung Zusammenstellung

Artikel1 Artikel1

Einnahmen 82,241 29,918 8,622 21,296 52,463 37,412 13,740 19,251 3,679 743 1,674 (1,675) 15,051 4,254 4,772 3,048 479 2,498 - (140)

Unterirdisch 55,248 8,622 8,622 - 46,766 35,476 12,547 19,251 3,679 - 1,674 (1,675) 11,290 4,056 4,293 2,941 - - - (140)

Oberfläche 5,697 - - - 5,697 1,936 1,193 - - 743 - - 3,761 198 479 107 479 2,498 - -

Recycling 21,296 21,296 - 21,296 - - - - - - - - - - - - - - - -

Umsatzkosten vor Abschreibungen und (52,860) (24,755) (4,216) (20,539) (28,105) (16,367) (5,952) (8,328) (1,785) (303) (813) 814 (11,738) (3,056) (3,961) (2,561) (408) (1,752) - -

Wertminderungen

Unterirdisch (28,802) (4,216) (4,216) - (24,586) (15,539) (5,427) (8,328) (1,785) - (813) 814 (9,047) (2,932) (3,623) (2,492) - - - -

Oberfläche (3,519) - - - (3,519) (828) (525) - - (303) - - (2,691) (124) (338) (69) (408) (1,752) - -

Recycling (20,539) (20,539) - (20,539) - - - - - - - - - - - - - - - -

Sonstige Nettokosten2 (1,324) 2 2 - (1,326) (775) 108 (554) (48) (243) (21) (17) (551) (49) (47) (38) (312) (24) (81) -

Bereinigtes EBITDA 28,057 5,165 4,408 757 23,032 20,270 7,896 10,369 1,846 197 840 (878) 2,762 1,149 764 449 (241) 722 (81) (140)

Amortisation und Abschreibung (4,495) (1,429) (1,427) (2) (3,066) (1,353) (462) (595) (275) (18) (142) 139 (1,713) (672) (545) (368) (6) (98) (24) -

Zinserträge 578 163 9 154 400 112 11 53 45 3 8 (8) 288 35 25 17 7 109 95 15

Finanzaufwand (1,235) (463) (453) (10) (621) (350) (2,217) (192) (62) - (3) 2,124 (271) (51) (44) (41) (34) (30) (71) (151)

Aktienbasierte Vergütungen (85) (8) (8) - (77) (10) (4) (5) (1) - - - (67) (4) (5) (5) - (10) (43) -

Netto Sonstige3 (3,092) 556 556 - (3,699) (4,958) (12,246) (618) 353 46 (41) 7,548 1,259 7 8 16 86 17 1,125 51

Nicht zugrunde liegende Posten4 (5,481) (230) (230) - (5,171) 4 1 2 (1) - - 2 (5,175) (210) (3,680) (1,286) (1) - 2 (80)

Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer (1,073) - - - (1,073) (975) (512) (458) (6) - (65) 66 (98) (50) (23) (17) (2) - (6) -

Gewinn vor Steuern 13,174 3,754 2,855 899 9,725 12,740 (7,533) 8,556 1,899 228 597 8,993 (3,015) 204 (3,500) (1,235) (191) 710 997 (305)

Laufende Besteuerung (5,675) (582) (5,084) (4,937) (1,748) (2,497) (558) (124) (157) 147 (147) (6) (7) (3) - (141) 10 (9)

Latente Steuern 978 (150) 1,128 957 989 (115) 22 59 (9) 11 171 142 1,163 221 - (44) (1,311) -

Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum 8,477 3,022 5,769 8,760 (8,292) 5,944 1,363 163 431 9,151 (2,991) 340 (2,344) (1,017) (191) 525 (304) (314)

Verantwortlich für:

Eigentümer der Muttergesellschaft 8,218 3,022 5,510 8,760 (8,292) 5,944 1,363 163 431 9,151 (3,250) 340 (2,344) (1,017) (191) 266 (304) (314)

Inhaber nicht beherrschender Anteile 259 - 259 - - - - - - - 259 - - - - 259 - -

Nachhaltige Investitionsausgaben (2,469) (294) (290) (4) (2,175) (1,352) (387) (787) (164) (14) (299) 299 (823) (213) (352) (113) - (145) - -

Entwicklung der Erzreserven (2,954) (772) (772) - (2,182) (832) (315) (516) - - - (1) (1,350) (614) (489) (247) - - - -

Wachstumsprojekte (1,731) (1,194) (1,194) - (537) (197) - (197) - - - - (340) - (107) (7) - (38) (188) -

Investitionsausgaben insgesamt (7,154) (2,260) (2,256) (4) (4,894) (2,381) (702) (1,500) (164) (14) (299) 298 (2,513) (827) (948) (367) - (183) (188) -



Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 (ungeprüft)

GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN GRUPPE

US-Dollars5 Insgesamt Gesamt US PGM Unterirdisch Recycling Gesamt SA Insgesamt Rusten- Marikana Kroondal Platin Mimose Unternehmen Insgesamt Drie- Kloof Beatrix Cooke DRD- Unternehmen Kor-

Betrieb SA PGM burg Meile und re- SA-Gold fontein GOLD und re- porat1

Zusammenstellung Zusammenstellung

Artikel1 Artikel1

Einnahmen 5,461 1,991 572 1,419 3,479 2,476 910 1,276 241 50 110 (111) 1,003 283 317 205 32 166 - (9)

Unterirdisch 3,662 572 572 - 3,099 2,346 830 1,276 241 - 110 (111) 753 270 286 197 - - - (9)

Oberfläche 380 - - - 380 130 80 - - 50 - - 250 13 31 8 32 166 - -

Recycling 1,419 1,419 - 1,419 - - - - - - - - - - - - - - - -

Umsatzkosten vor Abschreibungen und (3,521) (1,650) (282) (1,368) (1,871) (1,089) (397) (553) (119) (20) (54) 54 (782) (203) (263) (172) (28) (116) - -

Wertminderungen

Unterirdisch (1,919) (282) (282) - (1,637) (1,034) (362) (553) (119) - (54) 54 (603) (195) (241) (167) - - - -

Oberfläche (234) - - - (234) (55) (35) - - (20) - - (179) (8) (22) (5) (28) (116) - -

Recycling (1,368) (1,368) - (1,368) - - - - - - - - - - - - - - - -

Sonstige Nettokosten2 (88) - - - (88) (51) 7 (37) (3) (16) (1) (1) (37) (3) (4) (3) (20) (2) (5) -

Bereinigtes EBITDA 1,852 341 290 51 1,520 1,336 520 686 119 14 55 (58) 184 77 50 30 (16) 48 (5) (9)

Amortisation und Abschreibung (300) (96) (96) - (204) (88) (31) (39) (18) (1) (10) 11 (116) (45) (36) (25) (1) (7) (2) -

Zinserträge 38 11 1 10 26 8 - 3 3 - 1 1 18 2 1 1 - 7 7 1

Finanzaufwand (82) (31) (30) (1) (41) (22) (148) (13) (4) - - 143 (19) (4) (3) (3) (2) (2) (5) (10)

Aktienbasierte Vergütungen (6) (1) (1) - (5) (2) - - - - - (2) (3) - - - - - (3) -

Netto Sonstige3 (208) 38 38 - (249) (335) (828) (42) 24 3 (3) 511 86 - - 1 6 1 78 3

Nicht zugrunde liegende Posten4 (372) (16) (16) - (350) - - - - - - - (350) (15) (249) (87) - - 1 (6)

Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer (71) - - - (71) (65) (34) (30) - - (4) 3 (6) (3) (1) (1) - - (1) -

Gewinn vor Steuern 851 246 186 60 626 832 (521) 565 124 16 39 609 (206) 12 (238) (84) (13) 47 70 (21)

Laufende Besteuerung (375) (38) (336) (325) (115) (166) (36) (9) (10) 11 (11) (1) (1) - - (10) 1 (1)

Latente Steuern 68 (10) 78 68 67 (7) 2 4 - 2 10 9 78 15 - (3) (89) -

Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum 544 198 368 575 (569) 392 90 11 29 622 (207) 20 (161) (69) (13) 34 (18) (22)

Verantwortlich für:

Eigentümer der Muttergesellschaft 527 198 351 576 (569) 392 90 13 29 621 (225) 20 (161) (69) (13) 16 (18) (22)

Inhaber nicht beherrschender Anteile 17 - 17 (1) - - - (2) - 1 18 - - - - 18 - -

Nachhaltige Investitionsausgaben (165) (19) (19) - (146) (91) (26) (53) (11) (1) (20) 20 (55) (15) (24) (7) - (9) - -

Entwicklung der Erzreserven (198) (52) (52) - (146) (55) (21) (34) - - - - (91) (41) (33) (17) - - - -

Wachstumsprojekte (115) (79) (79) - (36) (14) - (14) - - - - (22) - (7) - - (2) (13) -

Investitionsausgaben insgesamt (478) (150) (150) - (328) (160) (47) (101) (11) (1) (20) 20 (168) (56) (64) (24) - (11) (13) -

Die Zahlen sind in Millionen

Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 (Überprüfung)

GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN Europa GRUPPE

SA-Rand Insgesamt Gesamt US PGM Unterirdisch Recycling Gesamt SA Insgesamt Rusten- Marikana Kroondal Platin Mimose Unternehmen Insgesamt Drie- Kloof Beatrix Cooke DRD- Unternehmen Insgesamt Sandouville2 Unternehmen Kor-

Betrieb SA PGM burg Meile und re- SA-Gold fontein GOLD und re- Batterie Metalle und re- porat1

Zusammenstellung Zusammenstellung Zusammenstellung

Artikel1 Artikel1 Artikel1,3

Einnahmen 138,288 46,090 13,823 32,267 89,507 71,665 29,104 32,753 8,371 1,437 4,267 (4,267) 17,842 4,486 4,486 2,681 915 5,274 - 3,140 3,140 - (449)

Unterirdisch 92,325 13,823 13,823 - 78,951 68,182 27,058 32,753 8,371 - 4,267 (4,267) 10,769 4,213 3,924 2,632 - - - - - - (449)

Oberfläche 10,556 - - - 10,556 3,483 2,046 - - 1,437 - - 7,073 273 562 49 915 5,274 - - - - -

Recycling/Verarbeitung 35,407 32,267 - 32,267 - - - - - - - - - - - - - - - 3,140 3,140 - -

Umsatzkosten vor Abschreibungen und (94,537) (38,452) (7,459) (30,993) (52,454) (32,280) (13,546) (14,603) (3,548) (583) (1,936) 1,936 (20,174) (5,281) (6,381) (3,910) (822) (3,780) - (3,631) (3,631) - -

Wertminderungen

Unterirdisch (52,734) (7,459) (7,459) - (45,275) (30,528) (12,377) (14,603) (3,548) - (1,936) 1,936 (14,747) (5,085) (5,821) (3,841) - - - - - - -

Oberfläche (7,179) - - - (7,179) (1,752) (1,169) - - (583) - - (5,427) (196) (560) (69) (822) (3,780) - - - - -

Recycling/Verarbeitung (34,624) (30,993) - (30,993) - - - - - - - - - - - - - - - (3,631) (3,631) - -

Sonstige Nettokosten4 (2,640) (34) (34) - (2,464) (1,250) 151 (688) (128) (407) (21) (157) (1,214) (173) (167) (123) (717) 40 (74) (87) (1) (86) (55)

Bereinigtes EBITDA 41,111 7,604 6,330 1,274 34,589 38,135 15,709 17,462 4,695 447 2,310 (2,488) (3,546) (968) (2,062) (1,352) (624) 1,534 (74) (578) (492) (86) (504)

Amortisation und Abschreibung (7,087) (2,803) (2,799) (4) (4,126) (2,418) (981) (1,205) (180) (40) (342) 330 (1,708) (721) (469) (305) (3) (176) (34) (158) (153) (5) -

Zinserträge 1,203 309 81 228 893 402 43 214 109 30 102 (96) 491 68 57 35 35 265 31 - - - 1

Finanzaufwand (2,840) (952) (952) - (1,547) (831) (4,618) (320) (111) - (36) 4,254 (716) (100) (95) (95) (86) (78) (262) (15) (13) (2) (326)

Aktienbasierte Vergütungen (218) (47) (47) - (169) (73) (27) (36) (9) (1) - - (96) (20) (15) (10) - (19) (32) - - - (2)

Netto Sonstige5 (2,142) (243) (243) - (2,055) (2,025) (9,353) (1,599) 303 5 (499) 9,118 (30) 13 26 34 (50) 28 (81) 111 23 88 45

Nicht zugrunde liegende Posten6 (299) (5) (5) - (153) (132) 10 (136) (4) - (1) (1) (21) 10 (14) (281) (2) 10 256 - - - (141)

Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer (1,824) - - - (1,824) (1,772) (1,023) (735) (13) - (127) 126 (52) (22) (22) (3) (5) - - - - - -

Gewinn vor Steuern 27,904 3,863 2,365 1,498 25,608 31,286 (240) 13,645 4,790 441 1,407 11,243 (5,678) (1,740) (2,594) (1,977) (735) 1,564 (196) (640) (635) (5) (927)

Laufende Besteuerung (9,282) (655) (8,623) (8,373) (3,169) (3,766) (1,288) (130) (208) 188 (250) (6) (3) - - (226) (15) - - - (4)

Latente Steuern 358 315 82 (1,332) (590) (693) (60) 8 (138) 141 1,414 84 (184) 154 - (125) 1,485 (39) - (39) -

Gewinn/(Verlust) für das Jahr 18,980 3,523 17,067 21,581 (3,999) 9,186 3,442 319 1,061 11,572 (4,514) (1,662) (2,781) (1,823) (735) 1,213 1,274 (679) (635) (44) (931)

Verantwortlich für:

Eigentümer der Muttergesellschaft 18,396 3,523 16,469 21,577 (3,999) 9,182 3,442 319 1,061 11,572 (5,108) (1,662) (2,781) (1,823) (735) 612 1,281 (665) (635) (30) (931)

Inhaber nicht beherrschender Anteile 584 - 598 4 - 4 - - - - 594 - - - - 601 (7) (14) - (14) -

Nachhaltige Investitionsausgaben (4,946) (1,185) (1,184) (1) (3,671) (2,056) (690) (1,072) (273) (21) (864) 864 (1,615) (358) (455) (155) - (647) - (90) (90) - -

Entwicklung der Erzreserven (6,640) (2,887) (2,887) - (3,753) (2,123) (687) (1,436) - - - - (1,630) (794) (620) (216) - - - - - - -

Wachstumsprojekte (4,313) (1,345) (1,345) - (2,239) (925) - (924) - - - (1) (1,314) - (210) (4) - (124) (976) (729) - (729) -

Investitionsausgaben insgesamt (15,899) (5,417) (5,416) (1) (9,663) (5,104) (1,377) (3,432) (273) (21) (864) 863 (4,559) (1,152) (1,285) (375) - (771) (976) (819) (90) (729) -





Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 (ungeprüft)

GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN Europa GRUPPE

US-Dollars7 Insgesamt Gesamt US PGM Unterirdisch Recycling Gesamt SA Insgesamt Rusten- Marikana Kroondal Platin Mimose Unternehmen Insgesamt Drie- Kloof Beatrix Cooke DRD- Unternehmen Insgesamt Sandouville2 Unternehmen Kor-

Betrieb SA PGM burg Meile und re- SA-Gold fontein GOLD und re- Batterie Metalle und re- porat1

Zusammenstellung Zusammenstellung Zusammenstellung

Artikel1 Artikel1 Artikel1,3

Einnahmen 8,448 2,815 844 1,971 5,468 4,378 1,778 2,001 511 88 261 (261) 1,090 274 274 164 56 322 - 192 192 - (27)

Unterirdisch 5,640 844 844 - 4,823 4,165 1,653 2,001 511 - 261 (261) 658 257 240 161 - - - - - - (27)

Oberfläche 645 - - - 645 213 125 - - 88 - - 432 17 34 3 56 322 - - - - -

Recycling/Verarbeitung 2,163 1,971 - 1,971 - - - - - - - - - - - - - - - 192 192 - -

Umsatzkosten vor Abschreibungen und (5,775) (2,349) (456) (1,893) (3,204) (1,971) (827) (892) (217) (36) (118) 119 (1,233) (323) (390) (239) (50) (231) - (222) (222) - -

Wertminderungen

Unterirdisch (3,222) (456) (456) - (2,766) (1,864) (756) (892) (217) - (118) 119 (902) (311) (356) (235) - - - - - - -

Oberfläche (438) - - - (438) (107) (71) - - (36) - - (331) (12) (34) (4) (50) (231) - - - - -

Recycling/Verarbeitung (2,115) (1,893) - (1,893) - - - - - - - - - - - - - - - (222) (222) - -

Sonstige Nettokosten4 (163) (2) (2) - (153) (77) 9 (42) (8) (25) (1) (10) (76) (11) (10) (8) (44) 2 (5) (5) - (5) (3)

Bereinigtes EBITDA 2,510 464 386 78 2,111 2,330 960 1,067 286 27 142 (152) (219) (60) (126) (83) (38) 93 (5) (35) (30) (5) (30)

Amortisation und Abschreibung (433) (171) (171) - (253) (148) (60) (74) (11) (2) (21) 20 (105) (44) (29) (19) - (11) (2) (9) (9) - -

Zinserträge 73 19 5 14 54 25 3 13 7 2 6 (6) 29 4 3 2 2 16 2 - - - -

Finanzaufwand (173) (58) (58) - (94) (50) (282) (20) (7) - (2) 261 (44) (6) (6) (6) (5) (5) (16) (1) (1) - (20)

Aktienbasierte Vergütungen (13) (3) (3) - (10) (4) (2) (2) (1) - - 1 (6) (1) (1) (1) - (1) (2) - - - -

Netto Sonstige5 (130) (15) (15) - (124) (123) (571) (98) 19 - (30) 557 (1) 1 2 2 (3) 2 (5) 6 1 5 3

Nicht zugrunde liegende Posten6 (16) - - - (7) (7) 1 (8) - - - - - 1 (1) (17) - 1 16 - - - (9)

Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer (111) - - - (111) (109) (62) (45) (1) - (8) 7 (2) (1) (1) - - - - - - - -

Gewinn vor Steuern 1,707 236 144 92 1,566 1,914 (13) 833 292 27 87 688 (348) (106) (159) (122) (44) 95 (12) (39) (39) - (56)

Laufende Besteuerung (567) (40) (527) (512) (194) (230) (79) (8) (13) 12 (15) - - - - (14) (1) - - - -

Latente Steuern 22 19 5 (81) (36) (42) (4) - (8) 9 86 5 (11) 9 - (8) 91 (2) - (2) -

Gewinn/(Verlust) für das Jahr 1,162 215 1,044 1,321 (243) 561 209 19 66 709 (277) (101) (170) (113) (44) 73 78 (41) (39) (2) (56)

Verantwortlich für:

Eigentümer der Muttergesellschaft 1,126 215 1,007 1,321 (243) 561 209 19 66 709 (314) (101) (170) (113) (44) 36 78 (40) (39) (1) (56)

Inhaber nicht beherrschender Anteile 36 - 37 - - - - - - - 37 - - - - 37 - (1) - (1) -

Nachhaltige Investitionsausgaben (301) (72) (72) - (224) (125) (42) (65) (17) (1) (53) 53 (99) (22) (28) (9) - (40) - (5) (5) - -

Entwicklung der Erzreserven (406) (176) (176) - (230) (130) (42) (88) - - - - (100) (49) (38) (13) - - - - - - -

Wachstumsprojekte (264) (82) (82) - (137) (56) - (56) - - - - (81) - (13) - - (8) (60) (45) - (45) -

Investitionsausgaben insgesamt (971) (330) (330) - (591) (311) (84) (209) (17) (1) (53) 53 (280) (71) (79) (22) - (48) (60) (50) (5) (45)

Die Zahlen sind in Millionen

Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2021 (geprüft)

GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN GRUPPE

SA-Rand Insgesamt Gesamt US PGM Unterirdisch Recycling Gesamt SA Insgesamt Rusten- Marikana Kroondal Platin Mimose Unternehmen Insgesamt Drie- Kloof Beatrix Cooke DRD- Unternehmen Kor-

Betrieb SA PGM burg Meile und re- SA-Gold fontein GOLD und re- porat1

Zusammenstellung Zusammenstellung

Artikel1 Artikel1

Einnahmen 172,194 59,053 18,343 40,710 113,512 85,154 31,749 41,610 10,293 1,503 4,393 (4,394) 28,358 7,932 9,294 5,343 999 4,790 - (371)

Unterirdisch 120,403 18,343 18,343 - 102,431 81,477 29,575 41,610 10,293 - 4,393 (4,394) 20,954 7,722 8,089 5,143 - - - (371)

Oberfläche 11,081 - - - 11,081 3,677 2,174 - - 1,503 - - 7,404 210 1,205 200 999 4,790 - -

Recycling 40,710 40,710 - 40,710 - - - - - - - - - - - - - - - -

Umsatzkosten vor Abschreibungen und (101,013) (46,787) (7,567) (39,220) (54,226) (31,971) (11,464) (16,561) (3,416) (531) (1,587) 1,588 (22,255) (5,691) (7,844) (4,565) (808) (3,347) - -

Wertminderungen

Unterirdisch (54,989) (7,567) (7,567) - (47,422) (30,430) (10,454) (16,561) (3,416) - (1,587) 1,588 (16,992) (5,559) (6,986) (4,447) - - - -

Oberfläche (6,804) - - - (6,804) (1,541) (1,010) - - (531) - - (5,263) (132) (858) (118) (808) (3,347) - -

Recycling (39,220) (39,220) - (39,220) - - - - - - - - - - - - - - - -

Sonstige Nettokosten2 (2,575) (10) (10) - (2,565) (1,575) 134 (1,036) (91) (492) (42) (48) (990) (78) (83) (73) (611) (40) (105) -

Bereinigtes EBITDA 68,606 12,256 10,766 1,490 56,721 51,608 20,419 24,013 6,786 480 2,764 (2,854) 5,113 2,163 1,367 705 (420) 1,403 (105) (371)

Amortisation und Abschreibung (8,293) (2,601) (2,598) (3) (5,692) (2,515) (885) (1,099) (495) (31) (274) 269 (3,177) (1,165) (1,064) (691) (11) (188) (58) -

Zinserträge 1,202 382 10 372 805 219 22 92 97 7 12 (11) 586 60 47 31 22 222 204 15

Finanzaufwand (2,496) (954) (897) (57) (1,233) (666) (4,201) (328) (116) - (5) 3,984 (567) (99) (85) (82) (63) (60) (178) (309)

Aktienbasierte Vergütungen (383) (73) (73) - (310) (89) (35) (42) (12) - - - (221) (20) (32) (21) - (19) (129) -

Netto Sonstige3 (2,832) 238 238 - (3,121) (4,305) (12,232) (985) 248 34 (43) 8,673 1,184 16 22 33 92 22 999 51

Nicht zugrunde liegende Posten4 (5,529) (278) (278) - (5,153) 2 4 (1) (1) - - - (5,155) (202) (3,686) (1,290) (3) - 26 (98)

Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer (2,718) - - - (2,718) (2,548) (1,405) (1,129) (14) - (160) 160 (170) (95) (46) (29) (5) - 5 -

Gewinn vor Steuern 47,557 8,970 7,168 1,802 39,299 41,706 1,687 20,521 6,493 490 2,294 10,221 (2,407) 658 (3,477) (1,344) (388) 1,380 764 (712)

Laufende Besteuerung (13,506) (1,422) (12,014) (11,745) (4,864) (4,768) (1,885) (218) (574) 564 (269) (13) (13) (7) - (263) 27 (70)

Latente Steuern (255) (89) (166) (367) 956 (1,460) 56 80 (18) 19 201 49 1,158 233 - (77) (1,162) -

Gewinn/(Verlust) für das Jahr 33,796 7,459 27,119 29,594 (2,221) 14,293 4,664 352 1,702 10,804 (2,475) 694 (2,332) (1,118) (388) 1,040 (371) (782)

Verantwortlich für:

Eigentümer der Muttergesellschaft 33,054 7,459 26,377 29,360 (2,221) 14,075 4,664 336 1,702 10,804 (2,983) 694 (2,332) (1,118) (388) 527 (366) (782)

Inhaber nicht beherrschender Anteile 742 - 742 234 - 218 - 16 - - 508 - - - - 513 (5) -

Nachhaltige Investitionsausgaben (4,119) (796) (791) (5) (3,323) (2,019) (619) (1,104) (268) (28) (499) 499 (1,304) (322) (488) (164) - (330) - -

Entwicklung der Erzreserven (5,535) (1,354) (1,354) - (4,181) (1,577) (629) (947) - - - (1) (2,604) (1,177) (930) (497) - - - -

Wachstumsprojekte (3,086) (2,411) (2,411) - (675) (203) - (203) - - - - (472) - (198) (7) - (47) (220) -

Investitionsausgaben insgesamt (12,740) (4,561) (4,556) (5) (8,179) (3,799) (1,248) (2,254) (268) (28) (499) 498 (4,380) (1,499) (1,616) (668) - (377) (220) -



Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2021 (ungeprüft)

GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN GRUPPE

US-Dollars5 Insgesamt Gesamt US PGM Unterirdisch Recycling Gesamt SA Insgesamt Rusten- Marikana Kroondal Platin Mimose Unternehmen Insgesamt Drie- Kloof Beatrix Cooke DRD- Unternehmen Kor-

Betrieb SA PGM burg Meile und re- SA-Gold fontein GOLD und re- porat1

Zusammenstellung Zusammenstellung

Artikel1 Artikel1

Einnahmen 11,643 3,993 1,240 2,753 7,675 5,757 2,147 2,813 696 102 297 (298) 1,918 536 628 362 68 324 - (25)

Unterirdisch 8,140 1,240 1,240 - 6,925 5,508 2,000 2,813 696 - 297 (298) 1,417 522 547 348 - - - (25)

Oberfläche 750 - - - 750 249 147 - - 102 - - 501 14 81 14 68 324 - -

Recycling 2,753 2,753 - 2,753 - - - - - - - - - - - - - - - -

Umsatzkosten vor Abschreibungen und (6,830) (3,164) (512) (2,652) (3,666) (2,161) (775) (1,119) (231) (36) (107) 107 (1,505) (385) (530) (309) (55) (226) - -

Wertminderungen

Unterirdisch (3,718) (512) (512) - (3,206) (2,057) (707) (1,119) (231) - (107) 107 (1,149) (376) (472) (301) - - - -

Oberfläche (460) - - - (460) (104) (68) - - (36) - - (356) (9) (58) (8) (55) (226) - -

Recycling (2,652) (2,652) - (2,652) - - - - - - - - - - - - - - - -

Sonstige Nettokosten2 (174) (1) (1) - (173) (106) 9 (70) (6) (33) (3) (3) (67) (5) (6) (5) (41) (3) (7) -

Bereinigtes EBITDA 4,639 828 727 101 3,836 3,490 1,381 1,624 459 33 187 (194) 346 146 92 48 (28) 95 (7) (25)

Amortisation und Abschreibung (561) (176) (176) - (385) (169) (60) (74) (33) (2) (19) 19 (216) (79) (72) (47) (1) (13) (4) -

Zinserträge 81 26 1 25 54 15 1 6 7 - 1 - 39 4 3 2 1 15 14 1

Finanzaufwand (169) (65) (61) (4) (83) (44) (284) (22) (8) - - 270 (39) (7) (6) (6) (4) (4) (12) (21)

Aktienbasierte Vergütungen (26) (5) (5) - (21) (7) (2) (3) (1) - - (1) (14) (1) (2) (1) - (1) (9) -

Netto Sonstige3 (192) 16 16 - (211) (290) (827) (67) 17 2 (3) 588 79 1 1 2 6 1 68 3

Nicht zugrunde liegende Posten4 (374) (19) (19) - (348) - - - - - - - (348) (14) (249) (87) - - 2 (7)

Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer (184) - - - (184) (173) (95) (76) (1) - (11) 10 (11) (6) (3) (2) - - - -

Gewinn vor Steuern 3,214 605 483 122 2,658 2,822 114 1,388 440 33 155 692 (164) 44 (236) (91) (26) 93 52 (49)

Laufende Besteuerung (913) (96) (812) (794) (329) (322) (127) (15) (39) 38 (18) (1) (1) - - (18) 2 (5)

Latente Steuern (17) (6) (11) (24) 65 (99) 4 5 (1) 2 13 3 78 16 - (5) (79) -

Gewinn/(Verlust) für das Jahr 2,284 503 1,835 2,004 (150) 967 317 23 115 732 (169) 46 (159) (75) (26) 70 (25) (54)

Verantwortlich für:

Eigentümer der Muttergesellschaft 2,234 503 1,785 1,989 (150) 952 317 23 115 732 (204) 46 (159) (75) (26) 35 (25) (54)

Inhaber nicht beherrschender Anteile 50 - 50 15 - 15 - - - - 35 - - - - 35 - -

Nachhaltige Investitionsausgaben5 (278) (53) (53) - (225) (137) (42) (75) (18) (2) (34) 34 (88) (22) (33) (11) - (22) - -

Entwicklung der Erzreserven (376) (92) (92) - (284) (107) (43) (64) - - - - (177) (80) (63) (34) - - - -

Wachstumsprojekte (208) (163) (163) - (45) (14) - (14) - - - - (31) - (13) - - (3) (15) -

Investitionsausgaben insgesamt (862) (308) (308) - (554) (258) (85) (153) (18) (2) (34) 34 (296) (102) (109) (45) - (25) (15) -

ALL-IN-KOSTEN - SECHS MONATE

PGM-Betriebe in den USA und SA-

US SA-OPERATIONEN

OPERATIONEN

R" Million Gesamt US und SA Gesamt US PGM2 Gesamt SA PGM1 Rustenburg Marikana1 Kroondal Platte Meile Mimose Unternehmen

PGM1

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen3 Dezember 2022 -19,117- -3,616- -15,501- -6,888- -6,530- -1,774- -309- -1,046- -(1,046)

Juni 2022 -20,623- -3,842- -16,781- -6,659- -8,073- -1,774- -275- -890- -(890)-

Dezember 2021 -20,583- -4,216- -16,367- -5,952- -8,328- -1,785- -302- -813- -(813)-

Lizenzgebühren Dezember 2022 -817- --- -817- -565- -245- -7- --- -57- -(57)

Juni 2022 -953- --- -953- -458- -488- -7- --- -70- -(70)-

Dezember 2021 -975- --- -975- -512- -458- -5- --- -65- -(65)-

Kohlenstoffsteuer Dezember 2022 -(1) --- -(1) --- --- -(1) --- --- ---

Juni 2022 --- --- --- -(1)- -1- --- --- --- ---

Dezember 2021 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Kosten für die Gemeinschaft Dezember 2022 -49- --- -49- --- -49- --- --- --- ---

Juni 2022 -95- --- -95- --- -95- --- --- --- ---

Dezember 2021 -87- --- -87- -6- -81- --- --- --- ---

Veränderung der Bestände Dezember 2022 -3,106- -439- -2,667- -347- -2,320- --- --- -2- -(2)

Juni 2022 -(385)- -(34)- -(351)- -(245)- -(106)- --- --- -(17)- -17-

Dezember 2021 -98- -(446)- -544- -573- -(29)- --- --- -20- -(20)-

Aktienbasierte Vergütungen4 Dezember 2022 -133- -56- -77- -30- -42- -5- --- --- ---

Juni 2022 -182- -81- -101- -37- -45- -17- -1- --- ---

Dezember 2021 -97- -40- -57- -23- -27- -7- --- --- ---

Rehabilitationszinsen und Amortisationen5 Dezember 2022 -86- -28- -58- -(13) -26- -45- --- -3- -(3)

Juni 2022 -105- -24- -81- -2- -40- -39- --- -12- -(12)-

Dezember 2021 -143- -16- -127- --- -81- -46- --- -2- -(2)-

Pachtverträge Dezember 2022 -31- -4- -27- -6- -19- -2- --- --- ---

Juni 2022 -32- -3- -29- -6- -19- -4- --- --- ---

Dezember 2021 -29- -1- -28- -5- -19- -4- --- --- ---

Entwicklung der Erzreserven Dezember 2022 -2,793- -1,610- -1,183- -371- -812- --- --- --- ---

Juni 2022 -2,216- -1,277- -939- -315- -624- --- --- --- ---

Dezember 2021 -1,603- -772- -831- -315- -516- --- --- --- ---

Nachhaltige Investitionsausgaben Dezember 2022 -2,046- -806- -1,240- -385- -681- -158- -16- -570- -(570)

Juni 2022 -1,195- -378- -817- -305- -391- -115- -6- -294- -(294)-

Dezember 2021 -1,642- -290- -1,352- -386- -787- -165- -14- -299- -(299)-

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Dezember 2022 -(4,545) -(467) -(4,078) -(1,867) -(1,797) -(369) -(45) -(368) -368-

Juni 2022 -(5,292)- -(732)- -(4,560)- -(1,727)- -(2,347)- -(449)- -(37)- -(384)- -384-

Dezember 2021 -(4,943)- -(639)- -(4,304)- -(1,296)- -(2,497)- -(455)- -(56)- -(271)- -271-

Total All-in-sustaining Kosten6 Dezember 2022 -23,632- -6,092- -17,540- -6,712- -8,927- -1,621- -280- -1,310- -(1,310)

Juni 2022 -19,724- -4,839- -14,885- -5,809- -7,323- -1,507- -245- -865- -(865)-

Dezember 2021 -20,314- -4,250- -16,064- -6,476- -7,771- -1,557- -260- -928- -(928)-

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben Dezember 2022 -1,337- -814- -523- --- -523- --- --- --- ---

Juni 2022 -943- -530- -413- --- -413- --- --- --- ---

Dezember 2021 -1,400- -1,194- -206- --- -206- --- --- --- ---

Total All-in-Kosten6 Dezember 2022 -24,969- -6,906- -18,063- -6,712- -9,450- -1,621- -280- -1,310- -(1,310)

Juni 2022 -20,667- -5,369- -15,298- -5,809- -7,736- -1,507- -245- -865- -(865)-

Dezember 2021 -21,714- -5,444- -16,270- -6,476- -7,977- -1,557- -260- -928- -(928)-

PGM-Produktion 4Eoz - 2Eoz Dezember 2022 -1,072,750- -191,094- -881,656- -324,025- -375,652- -100,441- -23,558- -57,980- ---

Juni 2022 -1,079,191- -230,039- -849,152- -304,872- -360,609- -101,315- -24,802- -57,554- ---

Dezember 2021 -1,239,777- -272,099- -967,678- -343,820- -421,632- -113,035- -30,654- -58,537- ---

kg Dezember 2022 -33,366- -5,944- -27,423- -10,078- -11,684- -3,124- -733- -1,803- ---

Juni 2022 -33,567- -7,155- -26,412- -9,483- -11,216- -3,151- -771- -1,790- ---

Dezember 2021 -38,561- -8,463- -30,098- -10,694- -13,114- -3,516- -953- -1,821- ---

All-in-Nachhaltigkeitskosten R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -23,288- -31,880- -21,295- -20,714- -23,764- -16,139- -11,886- -22,594- ---

Juni 2022 -19,306- -21,036- -18,804- -19,054- -20,307- -14,874- -9,878- -15,029- ---

Dezember 2021 -17,197- -15,619- -17,669- -18,835- -18,431- -13,774- -8,482- -15,853- ---

US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,344- -1,840- -1,229- -1,195- -1,371- -931- -686- -1,304- ---

Juni 2022 -1,254- -1,366- -1,221- -1,237- -1,319- -966- -641- -976- ---

Dezember 2021 -1,144- -1,039- -1,176- -1,253- -1,226- -916- -564- -1,055- ---

Pauschalpreis R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -24,606- -36,139- -21,930- -20,714- -25,156- -16,139- -11,886- -22,594- ---

Juni 2022 -20,229- -23,340- -19,325- -19,054- -21,453- -14,874- -9,878- -15,029- ---

Dezember 2021 -18,382- -20,007- -17,896- -18,835- -18,919- -13,774- -8,482- -15,853- ---

US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,420- -2,085- -1,265- -1,195- -1,452- -931- -686- -1,304- ---

Juni 2022 -1,314- -1,516- -1,255- -1,237- -1,393- -966- -641- -976- ---

Dezember 2021 -1,223- -1,331- -1,191- -1,253- -1,259- -916- -564- -1,055- ---

Gesamt US und SA PGM Gesamt SA PGM Marikana

R" Million Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021

Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung, wie in der obigen Tabelle angegeben -19,117- -20,623- -20,583- -15,501- -16,781- -16,367- -6,530- -8,073- -8,328-

Bestandsveränderungen wie in der obigen Tabelle angegeben -3,106- -(385)- -98- -2,667- -(351)- -544- -2,320- -(106)- -(29)-

Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom -(753)- -(776)- -(721)- -(753)- -(776)- -(721)- -(164)- -(212)- -(156)-

Gesamtbetriebskosten einschließlich PoC für Dritte -21,470- -19,462- -19,960- -17,415- -15,654- -16,190- -8,686- -7,755- -8,143-

Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC -(1,638)- -(1,100)- -(1,122)- -(1,638)- -(1,100)- -(1,122)- -(1,638)- -(1,100)- -(1,122)-

Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte -19,832- -18,362- -18,838- -15,777- -14,554- -15,068- -7,048- -6,655- -7,021-



PGM-Produktion wie in der obigen Tabelle angegeben 4Unzen- 2Unzen -1,072,750- -1,079,191- -1,239,777- -881,656- -849,152- -967,678- -375,652- -360,609- -421,632-

Weniger: Mimosenproduktion -(57,980)- -(57,554)- -(58,537)- -(57,980)- -(57,554)- -(58,537)- --- --- ---

PGM-Produktion ohne Mimosa -1,014,770- -1,021,637- -1,181,240- -823,676- -791,598- -909,141- -375,652- -360,609- -421,632-

Weniger: PoC-Produktion -(37,998)- -(25,346)- -(25,705)- -(37,998)- -(25,346)- -(25,705)- -(37,998)- -(25,346)- -(25,705)-

PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten -976,772- -996,291- -1,155,535- -785,678- -766,252- -883,436- -337,654- -335,263- -395,927-



PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC von Dritten -1,034,752- -1,053,845- -1,214,072- -843,658- -823,806- -941,973- -337,654- -335,263- -395,927-



Gefräste/behandelte Tonnen 000't -18,867- -18,932- -20,361- -18,339- -18,305- -19,651- -4,993- -5,020- -5,542-

Weniger: Mimosen Tonnen -(687)- -(700)- -(708)- -(687)- -(700)- -(708)- --- --- ---

PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten -18,179- -18,232- -19,653- -17,652- -17,605- -18,943- -4,993- -5,020- -5,542-

Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz -21,158- -19,050- -16,897- -21,143- -19,775- -17,808- -23,122- -21,505- -19,313-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,221- -1,237- -1,124- -1,220- -1,284- -1,185- -1,334- -1,396- -1,285-

R/t -1,181- -1,067- -1,016- -987- -889- -855- -1,739- -1,545- -1,469-

US$/t -68- -69- -68- -57- -58- -57- -100- -100- -98-

Betriebskosten ohne PoC für Dritte R/4Eoz-R/2Eoz -20,304- -18,430- -16,302- -20,081- -18,994- -17,056- -20,873- -19,850- -17,733-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,172- -1,197- -1,085- -1,159- -1,233- -1,135- -1,204- -1,289- -1,180-

R/t -1,091- -1,007- -959- -894- -827- -795- -1,411- -1,326- -1,267-

US$/t -63- -65- -64- -52- -54- -53- -81- -86- -84-

Gesamt US und SA PGM Gesamt SA PGM Marikana

R" Million Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021

Gesamte All-inustaining-Kosten, wie in der obigen Tabelle angegeben -23,632- -19,724- -20,314- -17,540- -14,885- -16,064- -8,927- -7,323- -7,771-

Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC -(1,638)- -(1,100)- -(1,122)- -(1,638)- -(1,100)- -(1,122)- -(1,638)- -(1,100)- -(1,122)-

Hinzufügen: Nebenprodukt-Kredit von PoC -150- -130- -109- -150- -130- -109- -150- -130- -109-

Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC von Dritten -22,144- -18,754- -19,301- -16,052- -13,915- -15,051- -7,439- -6,353- -6,758-

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben -1,337- -943- -1,400- -523- -413- -206- -523- -413- -206-

Insgesamt All-in-Kosten ohne PoC von Dritten -23,481- -19,697- -20,701- -16,575- -14,328- -15,257- -7,962- -6,766- -6,964-



PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten 4Unzen- 2Unzen -976,772- -996,291- -1,155,535- -785,678- -766,252- -883,436- -337,654- -335,263- -395,927-



All-in-Nachhaltige Kosten ohne PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz -22,671- -18,824- -16,703- -20,431- -18,160- -17,037- -22,031- -18,949- -17,069-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,308- -1,222- -1,111- -1,179- -1,179- -1,134- -1,271- -1,230- -1,136-



All-in-Kosten ohne PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz -24,039- -19,770- -17,915- -21,096- -18,699- -17,270- -23,580- -20,181- -17,589-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,387- -1,284- -1,192- -1,217- -1,214- -1,149- -1,361- -1,310- -1,170-



SA-Goldgeschäfte

SA-OPERATIONEN

R" Million Gesamt SA Gold Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD Unternehmen

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen1 Dezember 2022 -11,616- -2,989- -3,565- -2,629- -496- -1,937- ---

Juni 2022 -8,557- -2,292- -2,816- -1,281- -326- -1,842- ---

Dezember 2021 -11,739- -3,056- -3,962- -2,560- -409- -1,752- ---

Lizenzgebühren Dezember 2022 -46- -15- -16- -12- -3- --- ---

Juni 2022 -17- -7- -7- -1- -2- --- ---

Dezember 2021 -96- -49- -24- -15- -2- --- -6-

Kohlenstoffsteuer Dezember 2022 -1- --- --- -1- --- --- ---

Juni 2022 -(11)- --- --- -(11)- --- --- ---

Dezember 2021 -1- --- --- -1- --- --- ---

Kosten für die Gemeinschaft Dezember 2022 -27- -8- -7- -6- --- -6- ---

Juni 2022 -66- -24- -20- -17- --- -5- ---

Dezember 2021 -65- -23- -19- -17- -1- -5- ---

Aktienbasierte Vergütungen2 Dezember 2022 -76- -24- -25- -17- --- -10- ---

Juni 2022 -70- -25- -22- -14- --- -9- ---

Dezember 2021 -51- -12- -17- -12- --- -10- ---

Rehabilitationszinsen und Amortisationen3 Dezember 2022 -71- -(4) -(14) -30- -26- -8- -25-

Juni 2022 -69- -17- -(2)- -20- -24- -7- -3-

Dezember 2021 -96- -11- -7- -33- -31- -10- -4-

Pachtverträge Dezember 2022 -39- -3- -9- -15- -1- -11- ---

Juni 2022 -42- -2- -9- -14- -3- -14- ---

Dezember 2021 -39- -4- -5- -14- -6- -10- ---

Entwicklung der Erzreserven Dezember 2022 -1,163- -542- -436- -185- --- --- ---

Juni 2022 -468- -252- -185- -31- --- --- ---

Dezember 2021 -1,352- -615- -489- -248- --- --- ---

Nachhaltige Investitionsausgaben Dezember 2022 -889- -263- -303- -87- --- -236- ---

Juni 2022 -725- -95- -152- -68- --- -410- ---

Dezember 2021 -822- -213- -351- -113- --- -145- ---

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Dezember 2022 -(6) -(2) -(2) -(2) --- --- ---

Juni 2022 -(7)- -(1)- -(1)- --- --- -(5)- ---

Dezember 2021 -(14)- -(4)- -(3)- -(3)- -(1)- -(3)- ---

Total All-in-sustaining Kosten4 Dezember 2022 -13,922- -3,838- -4,345- -2,980- -526- -2,208- -25-

Juni 2022 -9,996- -2,713- -3,208- -1,435- -355- -2,282- -3-

Dezember 2021 -14,247- -3,979- -4,871- -3,010- -448- -1,929- -10-

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben Dezember 2022 -940- --- -155- --- --- -118- -667-

Juni 2022 -439- --- -54- -4- --- -6- -375-

Dezember 2021 -390- --- -107- -7- --- -38- -238-

Total All-in-Kosten4 Dezember 2022 -14,862- -3,838- -4,500- -2,980- -526- -2,326- -692-

Juni 2022 -10,435- -2,713- -3,262- -1,439- -355- -2,288- -378-

Dezember 2021 -14,637- -3,979- -4,978- -3,017- -448- -1,967- -248-

Verkauftes Gold kg Dezember 2022 -12,378- -3,148- -3,319- -2,543- -606- -2,762- ---

Juni 2022 -6,481- -1,603- -1,424- -265- -366- -2,823- ---

Dezember 2021 -17,495- -4,928- -5,560- -3,558- -558- -2,891- ---

oz Dezember 2022 -397,962- -101,211- -106,708- -81,759- -19,483- -88,800- ---

Juni 2022 -208,369- -51,538- -45,783- -8,520- -11,767- -90,762- ---

Dezember 2021 -562,477- -158,439- -178,758- -114,392- -17,940- -92,948- ---

All-in-Nachhaltigkeitskosten R/kg Dezember 2022 -1,124,737- -1,219,187- -1,309,129- -1,171,844- -867,987- -799,421- ---

Juni 2022 -1,542,355- -1,692,452- -2,252,809- -5,415,094- -969,945- -808,360- ---

Dezember 2021 -814,347- -807,427- -876,079- -845,981- -802,867- -667,243- ---

All-in-Nachhaltigkeitskosten US$/oz Dezember 2022 -2,019- -2,188- -2,350- -2,103- -1,558- -1,435- ---

Juni 2022 -3,115- -3,418- -4,550- -10,937- -1,959- -1,633- ---

Dezember 2021 -1,685- -1,671- -1,813- -1,751- -1,661- -1,381- ---

Pauschalpreis R/kg Dezember 2022 -1,200,679- -1,219,187- -1,355,830- -1,171,844- -867,987- -842,143- ---

Juni 2022 -1,610,091- -1,692,452- -2,290,730- -5,430,189- -969,945- -810,485- ---

Dezember 2021 -836,639- -807,427- -895,324- -847,948- -802,867- -680,387- ---

Pauschalpreis US$/oz Dezember 2022 -2,155- -2,188- -2,433- -2,103- -1,558- -1,511- ---

Juni 2022 -3,252- -3,418- -4,627- -10,967- -1,959- -1,637- ---

Dezember 2021 -1,731- -1,671- -1,853- -1,755- -1,661- -1,408- ---

PGM-Betriebe in den USA und SA

US OPERA-TIONS SA-OPERATIONEN

Gesamt US und Gesamt US PGM Gesamt SA PGM1 Rustenburg Marikana1 Kroondal Platte Meile Mimose

SA

PGM1

Zurechenbar Unter- Insgesamt Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Attribut-TabelleOberfläche Attribut-Tabell

Boden2 Boden Boden Boden e

Produktion

Gefräste/behandelte Tonnen 000't Dezember 2022 -37,799- -1,154- -36,644- -16,991- -19,653- -6,037- -5,610- -6,315- -3,698- -3,251- -10,345- -1,387-

Dezember 2021 -39,776- -1,469- -38,307- -18,090- -20,217- -6,341- -5,712- -6,802- -3,869- -3,525- -10,636- -1,422-

Pflanzenkopfsorte g/t Dezember 2022 -2.28- -12.51- -1.96- -3.27- -0.83- -3.30- -1.04- -3.67- -0.86- -2.35- -0.70- -3.52-

Dezember 2021 -2.45- -13.33- -2.03- -3.39- -0.82- -3.38- -1.07- -3.87- -0.87- -2.40- -0.67- -3.58-

Rückflüsse aus Pflanzen % Dezember 2022 -75.26- -90.40- -72.16- -84.97- -28.54- -86.44- -40.11- -86.81- -25.49- -82.13- -20.77- -73.58-

Dezember 2021 -76.78- -89.71- -73.31- -85.59- -27.90- -87.72- -34.57- -87.11- -26.11- -83.28- -22.91- -72.86-

Ausbeute g/t Dezember 2022 -1.72- -11.31- -1.42- -2.78- -0.24- -2.85- -0.42- -3.19- -0.22- -1.93- -0.15- -2.59-

Dezember 2021 -1.88- -11.96- -1.49- -2.90- -0.23- -2.96- -0.37- -3.37- -0.23- -2.00- -0.15- -2.61-

PGM-Produktion3 4Eoz - 2Eoz Dezember 2022 -2,088,597- -421,133- -1,667,464- -1,517,804- -149,660- -553,663- -75,234- -646,851- -26,066- -201,756- -48,360- -115,534-

Dezember 2021 -2,406,538- -570,400- -1,836,138- -1,687,446- -148,692- -604,436- -67,938- -737,228- -28,258- -226,531- -52,496- -119,251-

PGM verkauft4 4Eoz - 2Eoz Dezember 2022 -2,080,657- -418,556- -1,662,101- -554,101- -70,693- 676,958 -201,756- -48,360- -110,233-

Dezember 2021 -2,433,886- -548,276- -1,885,610- -608,817- -65,894- 822,389 -226,531- -52,496- -109,483-

Preis und Kosten5

Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6 R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -40,276- -30,482- -42,914- -43,998- -31,055- 43,035 -45,795- -34,237- -33,494-

Dezember 2021 -43,281- -31,021- -47,066- -47,841- -29,774- 47,251 -51,938- -35,852- -35,628-

Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6 US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -2,461- -1,862- -2,622- -2,688- -1,897- 2,629 -2,798- -2,092- -2,046-

Dezember 2021 -2,926- -2,097- -3,182- -3,235- -2,013- 3,195 -3,512- -2,424- -2,409-

Betriebskosten7 R/t Dezember 2022 -1,049- -6,811- -860- -1,869- -240- 1,369 -1,049- -56- -1,385-

Dezember 2021 -949- -5,174- -781- -1,643- -195- 1,273 -896- -50- -1,122-

Betriebskosten7 US$/t Dezember 2022 -64- -416- -53- -114- -15- 84 -64- -3- -85-

Dezember 2021 -64- -350- -53- -111- -13- 86 -61- -3- -76-

Betriebskosten7 R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -19,357- -18,671- -19,543- -20,377- -17,931- 20,365 -16,912- -12,055- -16,627-

Dezember 2021 -15,918- -13,324- -16,780- -17,239- -16,368- 17,752 -13,941- -10,115- -13,384-

Betriebskosten7 US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,183- -1,141- -1,194- -1,245- -1,096- 1,244 -1,033- -737- -1,016-

Dezember 2021 -1,076- -901- -1,135- -1,166- -1,107- 1,200 -943- -684- -905-

Bereinigte EBITDA-Marge8 % Dezember 2022 -46- -53- 54 53 -56- -31- -54-

Dezember 2021 -59- -61- 64 58 -66- -32- -63-

Nachhaltige Gesamtkosten9 R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -20,730- -25,951- -19,313- 19,914 20,500 -15,514- -10,835- -18,817-

Dezember 2021 -16,451- -14,851- -16,982- 18,460 17,394 -12,943- -9,486- -14,549-

Dauerhafte Gesamtkosten9 US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,267- -1,586- -1,180- 1,217 1,253 -948- -662- -1,150-

Dezember 2021 -1,112- -1,004- -1,148- 1,248 1,176 -875- -641- -984-

All-in Kosten9 R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -21,886- -29,145- -19,916- 19,914 21,891 -15,514- -10,835- -18,817-

Dezember 2021 -17,599- -19,078- -17,108- 18,460 17,675 -12,943- -9,486- -14,549-

All-in Kosten9 US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,337- -1,781- -1,217- 1,217 1,337 -948- -662- -1,150-

Dezember 2021 -1,190- -1,290- -1,157- 1,248 1,195 -875- -641- -984-

Investitionsausgaben5

Entwicklung der Erzreserven Rm Dezember 2022 -5,010- -2,887- -2,123- 687 1,436 --- --- ---

Dezember 2021 -2,930- -1,354- -1,576- 629 947 --- --- ---

Nachhaltiges Kapital Rm Dezember 2022 -3,240- -1,184- -2,056- 690 1,072 -273- -21- -864-

Dezember 2021 -2,810- -791- -2,019- 619 1,104 -268- -28- -499-

Unternehmen und Projekte Rm Dezember 2022 -2,270- -1,345- -925- - 924 --- --- ---

Dezember 2021 -2,614- -2,411- -203- - 203 --- --- ---

Investitionsausgaben insgesamt Rm Dezember 2022 -10,520- -5,416- -5,104- 1,377 3,432 -273- -21- -864-

Dezember 2021 -8,354- -4,556- -3,798- 1,248 2,254 -268- -28- -499-

Investitionsausgaben insgesamt US$m Dezember 2022 -643- -331- -312- 84 210 -17- -1- -53-

Dezember 2021 -565- -308- -257- 84 152 -18- -2- -34-

GRUPPE PGM SA-OPERATIONEN US-OPERATIONEN

Dezember 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

% % % % % %

Platin -1,124,891- -52-% -1,251,708 -51-% -1,028,340 -59-% 1,122,568 -59-% -96,551- -23-% -129,140 -23-%

Palladium -841,330- -39-% -1,007,495 -41-% -516,748 -30% 566,236 -30% -324,582- -77-% -441,259 -77-%

Rhodium -153,401- -7% -165,454 -7% -153,401 -9% 165,454 -9%

Gold -32,319- -2% -42,414 -2% -32,319 -2% 42,414 -2%

PGM-Produktion 4E/2E -2,151,941- -100% -2,467,070 -100% -1,730,808 -100% 1,896,670 -100% -421,133- -100% -570,400 -100%

Ruthenium -243,869- -294,484 -243,869 294,484

Iridium -61,501- -68,234 -61,501 68,234

Insgesamt 6E/2E -2,457,311- -2,829,788 -2,036,178 2,259,388 -421,133- -570,400

Recycling in US-Betrieben

Einheit Dezember 2022 Dezember 2021

Durchschnittliche Katalysatorzufuhr/Tag Tonne -18.8- -23.8-

Insgesamt verarbeitet Tonne -6,876- -8,673-

Erlaubt Tonne --- -38-

Gekauft Tonne -6,876- -8,636-

PGM eingespeist 3Eoz -598,774- -755,149-

PGM verkauft 3Eoz -643,200- -782,552-

PGM tolled zurückgegeben 3Eoz -7,336- -12,630-



SA-Goldgeschäfte

SA-OPERATIONEN

Gesamt SA Gold Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD

Insgesamt Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Oberfläche Oberfläche

Boden Boden Boden Boden

Produktion

Gefräste/behandelte Tonnen 000't Dezember 2022 -36,172- -2,761- -33,411- -840- -694- -992- -1,954- -929- -124- -4,074- -26,565-

Dezember 2021 -44,402- -5,162- -39,240- -1,474- -563- -1,862- -4,141- -1,826- -650- -4,642- -29,244-

Ausbeute g/t Dezember 2022 -0.53- -4.25- -0.23- -5.45- -0.46- -4.34- -0.32- -3.08- -0.41- -0.25- -0.21-

Dezember 2021 -0.75- -4.79- -0.22- -6.11- -0.45- -5.13- -0.33- -3.37- -0.36- -0.25- -0.19-

Produziertes Gold kg Dezember 2022 -19,301- -11,736- -7,565- -4,574- -319- -4,300- -620- -2,862- -51- -1,010- -5,565-

Dezember 2021 -33,372- -24,719- -8,653- -9,013- -252- -9,558- -1,378- -6,148- -232- -1,166- -5,625-

oz Dezember 2022 -620,541- -377,321- -243,220- -147,057- -10,256- -138,248- -19,933- -92,015- -1,640- -32,472- -178,919-

Dezember 2021 -1,072,934- -794,734- -278,200- -289,775- -8,102- -307,297- -44,304- -197,663- -7,459- -37,488- -180,848-

Verkauftes Gold kg Dezember 2022 -18,859- -11,367- -7,492- -4,464- -287- -4,146- -597- -2,757- -51- -972- -5,585-

Dezember 2021 -33,374- -24,710- -8,664- -9,076- -238- -9,561- -1,400- -6,073- -232- -1,175- -5,619-

oz Dezember 2022 -606,331- -365,457- -240,873- -143,521- -9,227- -133,297- -19,194- -88,640- -1,640- -31,251- -179,562-

Dezember 2021 -1,072,999- -794,445- -278,554- -291,800- -7,652- -307,393- -45,011- -195,251- -7,459- -37,777- -180,655-

Preis und Kosten

Erhaltener Goldpreis R/kg Dezember 2022 -946,073- 944,222 945,815 954,772 941,358 -944,315-

Dezember 2021 -849,703- 851,621 847,915 847,423 850,213 -852,465-

Erhaltener Goldpreis US$/oz Dezember 2022 -1,798- 1,794 1,797 1,814 1,789 -1,795-

Dezember 2021 -1,787- 1,791 1,783 1,782 1,788 -1,793-

Betriebskosten1 R/t Dezember 2022 -573- -5,524- -164- -6,289- -282- -6,045- -302- -4,277- -557- -210- -142-

Dezember 2021 -503- -3,310- -134- -3,778- -234- -3,769- -206- -2,464- -182- -174- -115-

US$/t Dezember 2022 -35- -338- -10- -384- -17- -369- -18- -261- -34- -13- -9-

Dezember 2021 -34- -224- -9- -255- -16- -255- -14- -167- -12- -12- -8-

R/kg Dezember 2022 -1,074,400- -1,299,591- -725,050- -1,154,569- -614,420- -1,394,419- -953,226- -1,388,889- -1,352,941- -846,535- -678,167-

Dezember 2021 -669,723- -691,209- -608,344- -617,885- -523,810- -734,149- -619,739- -731,945- -508,621- -692,967- -595,911-

US$/oz Dezember 2022 -2,042- -2,470- -1,378- -2,194- -1,168- -2,650- -1,811- -2,639- -2,571- -1,609- -1,289-

Dezember 2021 -1,408- -1,454- -1,279- -1,299- -1,102- -1,544- -1,303- -1,539- -1,070- -1,457- -1,253-

Bereinigte EBITDA-Marge2 R/kg Dezember 2022 -(20) (22) (46) (50) (68) -29-

Dezember 2021 -18- 27 15 13 (42) -29-

Nachhaltige Gesamtkosten3 R/kg Dezember 2022 -1,268,360- 1,378,868 1,592,030 1,573,006 907,407 -804,297-

Dezember 2021 -803,260- 793,000 858,316 857,256 742,979 -665,065-

Dauerhafte Gesamtkosten2 US$/oz Dezember 2022 -2,410- 2,620 3,025 2,989 1,724 -1,528-

Dezember 2021 -1,689- 1,668 1,805 1,803 1,562 -1,399-

All-in Kosten3 R/kg Dezember 2022 -1,341,588- 1,378,868 1,636,306 1,574,430 907,407 -826,500-

Dezember 2021 -821,358- 793,000 876,380 858,366 742,979 -673,429-

All-in Kosten2 US$/oz Dezember 2022 -2,549- 2,620 3,110 2,992 1,724 -1,571-

Dezember 2021 -1,727- 1,668 1,843 1,805 1,562 -1,416-

Investitionsausgaben

Entwicklung der Erzreserven Rm Dezember 2022 -1,630- 794 620 216 - ---

Dezember 2021 -2,604- 1,177 930 497 - ---

Nachhaltiges Kapital Rm Dezember 2022 -1,615- 358 455 155 - -647-

Dezember 2021 -1,304- 322 488 164 - -330-

Unternehmen und Projekte4 Rm Dezember 2022 -1,314- - 210 4 - -124-

Dezember 2021 -472- - 198 7 - -47-

Investitionsausgaben insgesamt Rm Dezember 2022 -4,559- 1,152 1,285 375 - -771-

Dezember 2021 -4,380- 1,499 1,616 668 - -377-

Investitionsausgaben insgesamt US$m Dezember 2022 -279- 70 79 23 - -47-

Dezember 2021 -296- 101 109 45 - -25-

Raffinerie Sibanye-Stillwater Sandouville

Batterie Metallspalt

Dezember 20221

Produzierte Mengen (Tonnen) %

Nickel-Salze2 -2,003- -29%-

Nickel Metall -4,839- -71%-

Nickelproduktion insgesamt tNi -6,842- -100%-

Nickel-Kuchen3 -284-

Kobaltchlorid (CoCl )24 -153-

Eisen(III)-chlorid (FeCl )34 -1,399-



Verkaufsmengen (Tonnen)

Nickel-Salze2 -1,860- -27%-

Nickel Metall -4,987- -73%-

Verkauftes Nickel insgesamt tNi -6,847- -100%-

Kobaltchlorid (CoCl )24 -164-

Eisen(III)-chlorid (FeCl )34 -1,399-





Nickeläquivalent Korbpreis Einheit Dezember 20221

Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen Rm -3,140-

Verkaufte Nickelprodukte tNi -6,847-

Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent R/tNi -458,595-

Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent US$/tNi -28,019-





Nickeläquivalente nachhaltige Kosten Einheit Dezember 20221

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen Rm -3,631-

Kohlenstoffsteuer Rm ---

Kosten für die Gemeinschaft Rm ---

Aktienbasierte Vergütungen Rm ---

Rehabilitationszinsen und Amortisationen Rm -5-

Pachtverträge Rm -14-

Nachhaltige Investitionsausgaben Rm -90-

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Rm -(127)-

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten Rm -3,613-

Verkaufte Nickelprodukte tNi -6,847-

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten R/tNi -527,676-

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten US$/tNi -32,239-



Ausbeute an Nickel5 % -95.54-%

SA und US PGM Operationen

US SA-OPERATIONEN

OPERATIONEN

R" Million Gesamt US und SA Gesamt US PGM2 Gesamt SA PGM1 Rustenburg Marikana1 Kroondal Platte Meile Mimose Unternehmen

PGM1

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen3 Dezember 2022 -39,739- -7,458- -32,281- -13,547- -14,603- -3,548- -583- -1,936- -(1,936)

Dezember 2021 -39,539- -7,567- -31,972- -11,464- -16,561- -3,416- -531- -1,587- -(1,587)-

Lizenzgebühren Dezember 2022 -1,772- --- -1,772- -1,024- -734- -14- --- -127- -(127)

Dezember 2021 -2,547- --- -2,547- -1,405- -1,128- -14- --- -160- -(160)-

Kohlenstoffsteuer Dezember 2022 --- --- --- -(1) -2- -(1) --- --- ---

Dezember 2021 -1- --- -1- --- -1- --- --- --- ---

Kosten für die Gemeinschaft Dezember 2022 -144- --- -144- --- -144- --- --- --- ---

Dezember 2021 -161- --- -161- -12- -150- --- --- --- -(1)-

Veränderung der Bestände Dezember 2022 -2,720- -405- -2,315- -101- -2,214- --- --- -(15) -15-

Dezember 2021 -1,327- -33- -1,294- -816- -478- --- --- -9- -(9)-

Aktienbasierte Vergütungen4 Dezember 2022 -315- -137- -178- -68- -87- -22- -2- --- ---

Dezember 2021 -199- -86- -113- -45- -53- -15- --- --- ---

Rehabilitationszinsen und Amortisationen5 Dezember 2022 -193- -52- -141- -(11) -66- -86- --- -14- -(14)

Dezember 2021 -275- -31- -244- --- -162- -81- --- -4- -(3)-

Pachtverträge Dezember 2022 -62- -6- -56- -12- -38- -6- --- --- ---

Dezember 2021 -54- -1- -53- -11- -35- -7- --- --- ---

Entwicklung der Erzreserven Dezember 2022 -5,010- -2,887- -2,123- -687- -1,436- --- --- --- ---

Dezember 2021 -2,930- -1,354- -1,576- -629- -947- --- --- --- ---

Nachhaltige Investitionsausgaben Dezember 2022 -3,240- -1,184- -2,056- -690- -1,072- -273- -21- -864- -(864)

Dezember 2021 -2,810- -791- -2,019- -619- -1,104- -268- -28- -499- -(499)-

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Dezember 2022 -(9,835) -(1,200) -(8,635) -(3,593) -(4,142) -(818) -(82) -(752) -752-

Dezember 2021 -(9,287)- -(1,392)- -(7,895)- -(2,589)- -(4,376)- -(869)- -(61)- -(524)- -524-

Total All-in-sustaining Kosten6 Dezember 2022 -43,360- -10,929- -32,431- -12,524- -16,254- -3,130- -524- -2,174- -(2,174)

Dezember 2021 -40,556- -8,471- -32,085- -12,412- -16,243- -2,932- -498- -1,735- -(1,735)-

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben Dezember 2022 -2,282- -1,345- -937- --- -936- --- --- --- -1-

Dezember 2021 -2,626- -2,411- -215- --- -215- --- --- --- ---

Total All-in-Kosten6 Dezember 2022 -45,642- -12,274- -33,368- -12,524- -17,190- -3,130- -524- -2,174- -(2,173)

Dezember 2021 -43,182- -10,882- -32,300- -12,412- -16,458- -2,932- -498- -1,735- -(1,735)-

PGM-Produktion 4Eoz - 2Eoz Dezember 2022 -2,151,941- -421,133- -1,730,808- -628,897- -736,261- -201,756- -48,360- -115,534- ---

Dezember 2021 -2,467,070- -570,400- -1,896,670- -672,374- -826,018- -226,531- -52,496- -119,251- ---

kg Dezember 2022 -66,933- -13,099- -53,834- -19,561- -22,900- -6,275- -1,504- -3,594- ---

Dezember 2021 -76,734- -17,741- -58,993- -20,913- -25,692- -7,046- -1,633- -3,709- ---

All-in-Nachhaltigkeitskosten R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -21,292- -25,951- -20,078- -19,914- -22,076- -15,514- -10,835- -18,817- ---

Dezember 2021 -17,274- -14,851- -18,051- -18,460- -19,664- -12,943- -9,486- -14,549- ---

US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,301- -1,586- -1,227- -1,217- -1,349- -948- -662- -1,150- ---

Dezember 2021 -1,168- -1,004- -1,221- -1,248- -1,330- -875- -641- -984- ---

Pauschalpreis R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -22,413- -29,145- -20,658- -19,914- -23,348- -15,514- -10,835- -18,817- ---

Dezember 2021 -18,392- -19,078- -18,172- -18,460- -19,925- -12,943- -9,486- -14,549- ---

US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,369- -1,781- -1,262- -1,217- -1,426- -948- -662- -1,150- ---

Dezember 2021 -1,244- -1,290- -1,229- -1,248- -1,347- -875- -641- -984- ---

Gesamt US und SA PGM Gesamt SA PGM Marikana

R" Million Dezember 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung, wie in der obigen Tabelle angegeben -39,739- -39,539- -32,281- -31,972- -14,603- -16,561-

Bestandsveränderungen wie in der obigen Tabelle angegeben -2,720- -1,327- -2,315- -1,294- -2,214- -478-

Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom -(1,528)- -(1,286)- -(1,528)- -(1,286)- -(375)- -(280)-

Gesamtbetriebskosten einschließlich PoC für Dritte -40,931- -39,580- -33,068- -31,980- -16,442- -16,759-

Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC -(2,738)- -(3,170)- -(2,738)- -(3,170)- -(2,738)- -(3,170)-

Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte -38,193- -36,410- -30,330- -28,810- -13,704- -13,589-



PGM-Produktion wie in der obigen Tabelle angegeben 4Unzen- 2Unzen -2,151,941- -2,467,070- -1,730,808- -1,896,670- -736,261- -826,018-

Weniger: Mimosenproduktion -(115,534)- -(119,251)- -(115,534)- -(119,251)- --- ---

PGM-Produktion ohne Mimosa -2,036,407- -2,347,819- -1,615,274- -1,777,419- -736,261- -826,018-

Weniger: PoC-Produktion -(63,344)- -(60,532)- -(63,344)- -(60,532)- -(63,344)- -(60,532)-

PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten -1,973,063- -2,287,287- -1,551,930- -1,716,887- -672,917- -765,486-



PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC von Dritten -2,088,597- -2,406,538- -1,667,464- -1,836,138- -672,917- -765,486-



Gefräste/behandelte Tonnen 000't -37,799- -39,776- -36,644- -38,307- -10,013- -10,671-

Weniger: Mimosen Tonnen -(1,387)- -(1,422)- -(1,387)- -(1,422)- --- ---

PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten -36,411- -38,354- -35,257- -36,885- -10,013- -10,671-

Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz -20,100- -16,858- -20,472- -17,992- -22,332- -20,289-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,228- -1,140- -1,251- -1,217- -1,364- -1,372-

R/t -1,124- -1,032- -938- -867- -1,642- -1,571-

US$/t -69- -70- -57- -59- -100- -106-

Betriebskosten ohne PoC für Dritte R/4Eoz-R/2Eoz -19,357- -15,918- -19,543- -16,780- -20,365- -17,752-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,183- -1,076- -1,194- -1,135- -1,244- -1,200-

R/t -1,049- -949- -860- -781- -1,369- -1,273-

US$/t -64- -64- -53- -53- -84- -86-



Überleitung der AISC und AIC ohne PoC Dritter für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Jahr

Gesamt US und SA PGM Gesamt SA PGM Marikana

R" Million Dezember 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021

Gesamte All-inustaining-Kosten, wie in der obigen Tabelle angegeben -43,360- -40,556- -32,431- -32,085- -16,254- -16,243-

Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC -(2,738)- -(3,170)- -(2,738)- -(3,170)- -(2,738)- -(3,170)-

Hinzufügen: Nebenprodukt-Kredit von PoC -279- -242- -279- -242- -279- -242-

Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC von Dritten -40,901- -37,628- -29,972- -29,157- -13,795- -13,315-

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben -2,282- -2,626- -937- -215- -936- -215-

Insgesamt All-in-Kosten ohne PoC von Dritten -43,183- -40,254- -30,909- -29,372- -14,731- -13,530-



PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten 4Unzen- 2Unzen -1,973,063- -2,287,287- -1,551,930- -1,716,887- -672,917- -765,486-



All-in-Nachhaltige Kosten ohne PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz -20,730- -16,451- -19,313- -16,982- -20,500- -17,394-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,267- -1,112- -1,180- -1,148- -1,253- -1,176-



All-in-Kosten ohne PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz -21,886- -17,599- -19,916- -17,108- -21,891- -17,675-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,337- -1,190- -1,217- -1,157- -1,337- -1,195-



SA-Goldgeschäfte

SA-OPERATIONEN

R" Million Gesamt SA Gold Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD Unternehmen

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen1 Dezember 2022 -20,175- -5,281- -6,381- -3,911- -822- -3,780- ---

Dezember 2021 -22,256- -5,691- -7,845- -4,565- -808- -3,347- ---

Lizenzgebühren Dezember 2022 -62- -22- -22- -13- -5- --- ---

Dezember 2021 -167- -95- -46- -27- -5- --- -(6)-

Kohlenstoffsteuer Dezember 2022 -(10) --- --- -(10) --- --- ---

Dezember 2021 -2- --- --- -2- --- --- ---

Kosten für die Gemeinschaft Dezember 2022 -94- -33- -27- -23- --- -11- ---

Dezember 2021 -127- -46- -38- -34- -1- -8- ---

Aktienbasierte Vergütungen2 Dezember 2022 -146- -49- -47- -31- --- -19- ---

Dezember 2021 -100- -23- -35- -23- --- -19- ---

Rehabilitationszinsen und Amortisationen3 Dezember 2022 -141- -12- -(17) -51- -52- -16- -27-

Dezember 2021 -189- -32- -17- -70- -47- -18- -5-

Pachtverträge Dezember 2022 -80- -5- -18- -29- -4- -24- ---

Dezember 2021 -82- -8- -14- -28- -13- -19- ---

Entwicklung der Erzreserven Dezember 2022 -1,630- -794- -620- -216- --- --- ---

Dezember 2021 -2,604- -1,177- -930- -497- --- --- ---

Nachhaltige Investitionsausgaben Dezember 2022 -1,615- -358- -455- -155- --- -647- ---

Dezember 2021 -1,304- -322- -488- -164- --- -330- ---

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Dezember 2022 -(13) -(3) -(2) -(2) -(1) -(5) ---

Dezember 2021 -(23)- -(8)- -(5)- -(5)- -(1)- -(4)- ---

Total All-in-sustaining Kosten4 Dezember 2022 -23,920- -6,551- -7,551- -4,417- -882- -4,492- -27-

Dezember 2021 -26,808- -7,386- -9,408- -5,405- -873- -3,737- -(1)-

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben Dezember 2022 -1,381- --- -210- -4- --- -124- -1,043-

Dezember 2021 -604- --- -198- -7- --- -47- -352-

Total All-in-Kosten4 Dezember 2022 -25,301- -6,551- -7,761- -4,421- -882- -4,616- -1,070-

Dezember 2021 -27,412- -7,386- -9,606- -5,412- -873- -3,784- -351-

Verkauftes Gold kg Dezember 2022 -18,859- -4,751- -4,743- -2,808- -972- -5,585- ---

Dezember 2021 -33,374- -9,314- -10,961- -6,305- -1,175- -5,619- ---

oz Dezember 2022 -606,331- -152,748- -152,491- -90,279- -31,251- -179,562- ---

Dezember 2021 -1,072,999- -299,452- -352,404- -202,710- -37,777- -180,655- ---

All-in-Nachhaltigkeitskosten R/kg Dezember 2022 -1,268,360- -1,378,868- -1,592,030- -1,573,006- -907,407- -804,297- ---

Dezember 2021 -803,260- -793,000- -858,316- -857,256- -742,979- -665,065- ---

All-in-Nachhaltigkeitskosten US$/oz Dezember 2022 -2,410- -2,620- -3,025- -2,989- -1,724- -1,528- ---

Dezember 2021 -1,689- -1,668- -1,805- -1,803- -1,562- -1,399- ---

Pauschalpreis R/kg Dezember 2022 -1,341,588- -1,378,868- -1,636,306- -1,574,430- -907,407- -826,500- ---

Dezember 2021 -821,358- -793,000- -876,380- -858,366- -742,979- -673,429- ---

Pauschalpreis US$/oz Dezember 2022 -2,549- -2,620- -3,110- -2,992- -1,724- -1,571- ---

Dezember 2021 -1,727- -1,668- -1,843- -1,805- -1,562- -1,416- ---

PGM-Betriebe in den USA und SA

US OPERA-TIONS SA-OPERATIONEN

Gesamt US und Gesamt US PGM Gesamt SA PGM1 Rustenburg Marikana1 Kroondal Platte Meile Mimose

SA

PGM1

Zurechenbar Unter- Insgesamt Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Attribut-Tabell Oberfläche Attribut-Tabell

Boden2 Boden Boden Boden e e

Produktion

Gefräste/behandelte Tonnen 000't Dezember 2022 -9,242- -286- 8,956 4,229 4,727 -1,399- -1,385- -1,660- -892- -823- -2,450- -347-

Sep 2022 -9,625- -241- -9,383- 4,303 5,081 -1,666- -1,418- -1,515- -927- -782- -2,736- -340-

Pflanzenkopfsorte g/t Dezember 2022 -2.31- -12.60- -1.98- 3.27 0.82 -3.31- -1.08- -3.62- -0.86- -2.40- -0.66- -3.53-

Sep 2022 -2.21- -12.23- -1.96- 3.30 0.82 -3.34- -1.03- -3.70- -0.87- -2.33- -0.69- -3.52-

Rückflüsse aus Pflanzen % Dezember 2022 -75.42- -91.20- -72.30- 84.94 27.20 -86.22- -33.77- -86.75- -26.01- -82.43- -21.62- -74.39-

Sep 2022 -75.59- -89.25- -73.19- 85.09 32.61 -86.52- -52.47- -87.06- -25.94- -82.17- -20.30- -74.44-

Ausbeute g/t Dezember 2022 -1.74- -11.49- -1.43- 2.78 0.22 -2.85- -0.36- -3.14- -0.22- -1.98- -0.14- -2.63-

Sep 2022 -1.67- -10.92- -1.43- 2.81 0.27 -2.89- -0.54- -3.22- -0.23- -1.91- -0.14- -2.62-

PGM-Produktion3 4Eoz - 2Eoz Dezember 2022 -516,720- -105,205- -411,515- 377,627 33,888 -128,351- -16,236- -167,645- -6,413- -52,321- -11,239- -29,310-

Sep 2022 -518,032- -85,889- -432,143- 388,460 43,683 -154,797- -24,641- -156,873- -6,723- -48,120- -12,319- -28,670-

PGM verkauft4 4Eoz - 2Eoz Dezember 2022 -523,756- -110,822- -412,934- -150,266- -19,061- 152,402 -52,321- -11,239- -27,645-

Sep 2022 -471,994- -69,534- -402,460- -137,246- -16,578- 160,115 -48,120- -12,319- -28,082-

Preis und Kosten5

Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6 R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -39,418- -30,608- -41,953- -42,625- -30,156- 42,446 -44,636- -33,775- -33,279-

Sep 2022 -40,485- -30,878- -42,269- -43,331- -34,278- 42,033 -44,972- -33,714- -33,412-

Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6 US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -2,238- -1,738- -2,382- -2,420- -1,712- 2,410 -2,535- -1,918- -1,890-

Sep 2022 -2,374- -1,811- -2,479- -2,541- -2,010- 2,465 -2,638- -1,977- -1,960-

Betriebskosten7 R/t Dezember 2022 -1,140- -7,838- -918- -2,072- 300 1,366 -1,154- -61- -1,553-

Sep 2022 -1,043- -7,504- -871- -1,764- -279- 1,459 -1,049- -58- -1,493-

Betriebskosten7 US$/t Dezember 2022 -65- -445- -52- -118- -17- 78 -66- -3- -88-

Sep 2022 -61- -440- -51- -103- -16- 86 -62- -3- -88-

Betriebskosten7 R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -20,812- -21,320- -20,672- -22,587- -25,622- 20,034 -18,138- -13,346- -18,390-

Sep 2022 -19,793- -21,085- -19,518- -18,986- -16,071- 21,767 -17,041- -12,907- -17,719-

Betriebskosten7 US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,182- -1,211- -1,174- -1,283- -1,455- 1,138 -1,030- -758- -1,044-

Sep 2022 -1,161- -1,237- -1,145- -1,114- -943- 1,277 -999- -757- -1,039-

Nachhaltige Gesamtkosten8 R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -24,066- -32,613- -21,713- 23,543 22,257 -16,819- -12,457- -24,053-

Sep 2022 -21,271- -30,947- -19,211- 18,435 21,785 -15,399- -11,283- -21,032-

Dauerhafte Gesamtkosten8 US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,367- -1,852- -1,233- 1,337 1,264 -955- -707- -1,366-

Sep 2022 -1,248- -1,815- -1,127- 1,081 1,278 -903- -662- 1234

All-in Kosten8 R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -25,492- -36,234- -22,535- 23,536 24,067 -16,819- -12,457- -24,053-

Sep 2022 -22,582- -36,000- -19,726- 18,441 23,051 -15,399- -11,283- -21,032-

Pauschalkosten8 US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,448- -2,058- -1,280- 1,337 1,367 -955- -707- -1,366-

Sep 2022 -1,324- -2,111- -1,157- 1,082 1,352 -903- -662- -1,234-

Investitionsausgaben5

Entwicklung der Erzreserven Rm Dezember 2022 -1,481- -887- -594- 178 416 --- --- ---

Sep 2022 -1,313- -723- -590- 194 396 --- --- ---

Nachhaltiges Kapital Rm Dezember 2022 -1,288- -513- -775- 245 439 -78- -13- -313-

Sep 2022 -758- -293- -465- 140 242 -80- -3- -258-

Unternehmen und Projekte Rm Dezember 2022 -692- -381- -311- (1) 312 --- --- ---

Sep 2022 -642- -434- -208- 1 207 --- --- ---

Investitionsausgaben insgesamt Rm Dezember 2022 -3,461- -1,781- -1,680- 422 1,167 -78- -13- -313-

Sep 2022 -2,713- -1,450- -1,263- 335 845 -80- -3- -258-

Investitionsausgaben insgesamt US$m Dezember 2022 -197- -101- -95- 24 66 -4- -1- -18-

Sep 2022 -159- -85- -74- 20 50 -5- --- -15-

GRUPPE PGM SA-OPERATIONEN US-OPERATIONEN

Dezember 2022 Sep 2022 Dezember 2022 Sep 2022 Dezember 2022 Sep 2022

% % % % % %

Platin -282,016- -52%- -286,103 -54%- -257,964- -60%- 265,975 -59%- -24,052- -23%- -20,128 -23%-

Palladium -209,447- -39%- -200,137 -37%- -128,294- -30%- 134,376 -30%- -81,153- -77%- -65,761 -77%-

Rhodium -38,487- -7%- -40,296 -8%- -38,487- -9%- 40,296 -9%-

Gold -8,048- -1%- -8,216 -2%- -8,048- -2%- 8,216 -2%-

PGM-Produktion 4E/2E -537,998- -100%- -534,752 -100%- -432,793- -100%- 448,863 -100%- -105,205- -100%- -85,889 -100%-

Ruthenium -60,965- -64,192 -60,965- 64,192

Iridium -15,602- -16,034 -15,602- 16,034

Insgesamt 6E/2E -614,565- -614,978 -509,360- 529,089 -105,205- -85,889

Recycling in US-Betrieben

Einheit Dezember 2022 Sep 2022

Durchschnittliche Katalysatorzufuhr/Tag Tonne -12.1- -17.7-

Insgesamt verarbeitet Tonne -1,110- -1,630-

Erlaubt Tonne --- ---

Gekauft Tonne -1,110- -1,630-

PGM eingespeist 3Eoz -95,881- -141,560-

PGM verkauft 3Eoz -118,982- -162,659-

PGM tolled zurückgegeben 3Eoz -743- -4,715-



SA-Goldgeschäfte

SA-OPERATIONEN

Gesamt SA Gold Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD

Insgesamt Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Oberfläche Oberfläche

Boden Boden Boden Boden

Produktion

Gefräste/behandelte Tonnen 000't Dezember 2022 -9,064- -1,152- -7,912- -313- -366- -400- -670- -439- -106- -1,085- -5,685-

Sep 2022 -10,237- -1,117- -9,120- -290- -123- -336- -620- -490- -18- -1,202- -7,157-

Ausbeute g/t Dezember 2022 -0.77- -4.25- -0.26- -4.86- -0.52- -4.73- -0.34- -3.38- -0.40- -0.31- -0.22-

Sep 2022 -0.62- -3.90- -0.22- -5.65- -0.41- -4.14- -0.31- -2.69- --- -0.27- -0.20-

Produziertes Gold kg Dezember 2022 -6,973- -4,896- -2,077- -1,523- -190- -1,891- -230- -1,482- -42- -337- -1,278-

Sep 2022 -6,366- -4,354- -2,012- -1,640- -50- -1,393- -190- -1,321- --- -319- -1,453-

oz Dezember 2022 -224,187- -157,410- -66,777- -48,966- -6,109- -60,797- -7,395- -47,647- -1,350- -10,835- -41,089-

Sep 2022 -204,672- -139,984- -64,687- -52,727- -1,608- -44,786- -6,109- -42,471- --- -10,256- -46,715-

Verkauftes Gold kg Dezember 2022 -6,308- -4,314- -1,994- -1,437- -139- -1,633- -198- -1,244- -42- -295- -1,320-

Sep 2022 -6,070- -4,095- -1,975- -1,524- -48- -1,314- -174- -1,257- --- -311- -1,442-

oz Dezember 2022 -202,807- -138,698- -64,109- -46,201- -4,469- -52,502- -6,366- -39,996- -1,350- -9,484- -42,439-

Sep 2022 -195,155- -131,657- -63,498- -48,998- -1,543- -42,246- -5,594- -40,413- --- -9,999- -46,361-

Preis und Kosten

Erhaltener Goldpreis R/kg Dezember 2022 -971,623- 972,081 969,962 969,673 962,712 -977,273-

Sep 2022 -944,316- 944,020 944,220 942,721 945,338 -945,908-

Erhaltener Goldpreis US$/oz Dezember 2022 -1,716- 1,717 1,713 1,713 1,700 -1,726-

Sep 2022 -1,723- 1,722 1,722 1,720 1,725 -1,726-

Betriebskosten1 R/t Dezember 2022 -652- -3,838- -188- -4,721- -254- -4,340- -257- -2,749- -94- -254- -165-

Sep 2022 -645- -4,573- -163- -5,623- -359- -5,388- -305- -3,393- -1,222- -214- -137-

US$/t Dezember 2022 -37- -218- -11- -268- -14- -246- -15- -156- -5- -14- -9-

Sep 2022 -38- -268- -10- -330- -21- -316- -18- -199- -72- -13- -8-

R/kg Dezember 2022 -847,268- -902,778- -716,418- -971,110- -489,474- -916,975- -747,826- -814,440- -238,095- -818,991- -733,177-

Sep 2022 -1,036,601- -1,173,404- -740,557- -995,732- -880,000- -1,300,790- -994,737- -1,259,652- --- -805,643- -673,090-

US$/oz Dezember 2022 -1,496- -1,595- -1,265- -1,715- -865- -1,620- -1,321- -1,438- -421- -1,447- -1,295-

Sep 2022 -1,891- -2,141- -1,351- -1,816- -1,605- -2,373- -1,815- -2,298- --- -1,470- -1,228-

Nachhaltige Gesamtkosten2 R/kg Dezember 2022 -1,041,218- 1,220,812 1,130,530 924,572 871,186 -837,121-

Sep 2022 -1,210,049- 1,215,013 1,527,554 1,424,025 861,736 -765,603-

Dauerhafte Gesamtkosten2 US$/oz Dezember 2022 -1,839- 2,156 1,997 1,633 1,539 -1,479-

Sep 2022 -2,207- 2,216 2,787 2,598 1,572 -1,397-

All-in Kosten2 R/kg Dezember 2022 -1,110,812- 1,220,812 1,157,837 924,572 871,186 -886,364-

Sep 2022 -1,293,245- 1,215,013 1,598,118 1,424,025 861,736 -802,358-

All-in Kosten2 US$/oz Dezember 2022 -1,962- 2,156 2,045 1,633 1,539 -1,566-

Sep 2022 -2,359- 2,216 2,915 2,598 1,572 -1,464-

Investitionsausgaben

Entwicklung der Erzreserven Rm Dezember 2022 -691- 334 262 95 --- ---

Sep 2022 -472- 208 174 90 --- ---

Nachhaltiges Kapital Rm Dezember 2022 -480- 154 153 50 --- -123-

Sep 2022 -409- 109 150 37 --- -113-

Unternehmen und Projekte3 Rm Dezember 2022 -423- - 50 - --- -65-

Sep 2022 -488- - 105 - --- -53-

Investitionsausgaben insgesamt Rm Dezember 2022 -1,594- 488 465 145 --- -188-

Sep 2022 -1,369- 317 429 127 --- -166-

Investitionsausgaben insgesamt US$m Dezember 2022 -91- 28 26 8 --- -11-

Sep 2022 -80- 19 25 7 --- -10-

Raffinerie Sibanye-Stillwater Sandouville

Batterie Metallspalt

Dezember 2022 Sep 2022

Produzierte Mengen (Tonnen) % %

Nickel-Salze1 -287- -46%- -650- -39%-

Nickel Metall -337- -54%- -1,003- -61%-

Nickelproduktion insgesamt tNi -624- -100%- -1,653- -100%-

Nickel-Kuchen2 -23- 68

Kobaltchlorid (CoCl )23 -6- 37

Eisen(III)-chlorid (FeCl )33 -110- 321



Verkaufsmengen (Tonnen)

Nickel-Salze1 -347- -62%- -529- -31%-

Nickel Metall -211- -38%- -1,177- -69%-

Verkauftes Nickel insgesamt tNi -558- -100%- -1,706- -100%-

Kobaltchlorid (CoCl )23 -(32) 51

Eisen(III)-chlorid (FeCl )33 -110- 321





Nickeläquivalent Korbpreis Einheit Dezember 2022 Sep 2022

Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent R/tNi -557,348- -384,525-

US$/tNi -31,649- -22,553-





Nickeläquivalente nachhaltige Kosten Einheit Dezember 2022 Sep 2022

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen Rm -624- -882-

Kohlenstoffsteuer Rm --- ---

Kosten für die Gemeinschaft Rm --- ---

Aktienbasierte Vergütungen Rm --- ---

Rehabilitationszinsen und Amortisationen Rm -1- -1-

Pachtverträge Rm -(13)- -15-

Nachhaltige Investitionsausgaben Rm -37- -23-

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Rm -(25)- -(43)-

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten Rm -624- -878-

Verkaufte Nickelprodukte tNi -558- -1,706-

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten R/tNi -1,118,280- -514,654-

US$/tNi -63,503- -30,185-



Ausbeute an Nickel4 % -89.53-% -95.-04-%

PGM-Betriebe in den USA und SA

US SA-OPERATIONEN

BETRIEB

R" Million Gesamt US und Gesamt US PGM2 Gesamt SA PGM1 Rustenburg Marikana1 Kroondal Platte Meile Mimose Unternehmen

SA

PGM1

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen3 Dezember 2022 -9,700- -2,203- -7,497- -3,670- -2,772- -905- -150- -535- -(535)

Sep 2022 -9,416- -1,413- -8,003- -3,218- -3,758- -868- -159- -511- -(511)-

Lizenzgebühren Dezember 2022 -444- --- -444- -307- -134- -3- --- -31- -(31)

Sep 2022 -374- --- -374- -258- -112- -4- --- -26- -(26)-

Kohlenstoffsteuer Dezember 2022 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Sep 2022 -(1)- --- -(1)- --- --- -(1)- --- --- ---

Kosten für die Gemeinschaft Dezember 2022 -27- --- -27- --- -27- --- --- --- ---

Sep 2022 -22- --- -22- --- -22- --- --- --- ---

Veränderung der Bestände Dezember 2022 -1,642- -40- -1,602- -(29) -1,631- --- --- -4- -(4)

Sep 2022 -1,462- -398- -1,064- -375- -689- --- --- -(3)- -3-

Aktienbasierte Vergütungen4 Dezember 2022 -79- -44- -35- -14- -22- -(2) --- --- ---

Sep 2022 -54- -12- -42- -16- -19- -7- --- --- ---

Rehabilitationszinsen und Amortisationen5 Dezember 2022 -49- -13- -36- -(5) -15- -26- --- -1- -(1)

Sep 2022 -35- -13- -22- -(8)- -10- -20- --- -1- -(1)-

Pachtverträge Dezember 2022 -15- -2- -13- -3- -9- -1- --- --- ---

Sep 2022 -16- -2- -14- -3- -10- -1- --- --- ---

Entwicklung der Erzreserven Dezember 2022 -1,481- -887- -594- -178- -416- --- --- --- ---

Sep 2022 -1,313- -723- -590- -194- -396- --- --- --- ---

Nachhaltige Investitionsausgaben Dezember 2022 -1,288- -513- -775- -245- -439- -78- -13- -313- -(313)

Sep 2022 -758- -293- -465- -140- -242- -80- -3- -258- -(258)-

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Dezember 2022 -(2,218) -(271) -(1,947) -(979) -(814) -(131) -(23) -(179) -179-

Sep 2022 -(2,327)- -(196)- -(2,131)- -(888)- -(981)- -(238)- -(23)- -(190)- -189-

Total All-in-sustaining Kosten6 Dezember 2022 -12,507- -3,431- -9,076- -3,404- -4,651- -880- -140- -705- -(705)

Sep 2022 -11,122- -2,658- -8,464- -3,308- -4,277- -741- -139- -603- -(604)-

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben Dezember 2022 -695- -381- -314- -(1) -315- --- --- --- ---

Sep 2022 -642- -434- -208- -1- -207- --- --- --- ---

Total All-in-Kosten6 Dezember 2022 -13,202- -3,812- -9,390- -3,403- -4,966- -880- -140- -705- -(705)

Sep 2022 -11,764- -3,092- -8,672- -3,309- -4,484- -741- -139- -603- -(604)-

PGM-Produktion 4Eoz - 2Eoz Dezember 2022 -537,998- -105,205- -432,793- -144,587- -195,336- -52,321- -11,239- -29,310- ---

Sep 2022 -534,752- -85,889- -448,863- -179,438- -180,316- -48,120- -12,319- -28,670- ---

kg Dezember 2022 -16,734- -3,272- -13,461- -4,497- -6,076- -1,627- -350- -912- ---

Sep 2022 -16,633- -2,671- -13,961- -5,581- -5,608- -1,497- -383- -892- ---

All-in-Nachhaltigkeitskosten R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -24,587- -32,613- -22,494- -23,543- -23,810- -16,819- -12,457- -24,053- ---

Sep 2022 -21,977- -30,947- -20,143- -18,435- -23,719- -15,399- -11,283- -21,032- ---

US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,396- -1,852- -1,277- -1,337- -1,352- -955- -707- -1,366- ---

Sep 2022 -1,289- -1,815- -1,181- -1,081- -1,391- -903- -662- -1,234- ---

Pauschalpreis R/4Eoz - R/2Eoz Dezember 2022 -25,953- -36,234- -23,272- -23,536- -25,423- -16,819- -12,457- -24,053- ---

Sep 2022 -23,245- -36,000- -20,638- -18,441- -24,867- -15,399- -11,283- -21,032- ---

US$/4Eoz - US$/2Eoz Dezember 2022 -1,474- -2,058- -1,322- -1,337- -1,444- -955- -707- -1,366- ---

Sep 2022 -1,363- -2,111- -1,210- -1,082- -1,459- -903- -662- -1,234- ---

Gesamt US und SA PGM Gesamt SA PGM Marikana

R" Million Dezember 2022 Sep 2022 Dezember 2022 Sep 2022 Dezember 2022 Sep 2022

Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung, wie in der obigen Tabelle angegeben -9,700- -9,416- -7,497- -8,003- -2,772- -3,758-

Bestandsveränderungen wie in der obigen Tabelle angegeben -1,642- -1,462- -1,602- -1,064- -1,631- -689-

Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom -(349)- -(402)- -(349)- -(402)- -(67)- -(96)-

Gesamtbetriebskosten einschließlich PoC für Dritte -10,993- -10,476- -8,750- -8,665- -4,336- -4,351-

Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC -(849)- -(790)- -(849)- -(790)- -(849)- -(790)-

Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte -10,144- -9,686- -7,901- -7,875- -3,487- -3,561-



PGM-Produktion wie in der obigen Tabelle angegeben 4Unzen- 2Unzen -537,998- -534,752- -432,793- -448,863- -195,336- -180,316-

Weniger: Mimosenproduktion -(29,310)- -(28,670)- -(29,310)- -(28,670)- --- ---

PGM-Produktion ohne Mimosa -508,688- -506,082- -403,483- -420,193- -195,336- -180,316-

Weniger: PoC-Produktion -(21,278)- -(16,720)- -(21,278)- -(16,720)- -(21,278)- -(16,720)-

PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten -487,410- -489,362- -382,205- -403,473- -174,058- -163,596-



PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC von Dritten -516,720- -518,032- -411,515- -432,143- -174,058- -163,596-



Gefräste/behandelte Tonnen 000't -9,242- -9,625- -8,956- -9,383- -2,552- -2,441-

Weniger: Mimosen Tonnen -(347)- -(340)- -(347)- -(340)- --- ---

PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten -8,895- -9,284- -8,608- -9,043- -2,552- -2,441-

Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz -21,610- -20,700- -21,686- -20,621- -22,198- -24,130-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,227- -1,214- -1,231- -1,209- -1,261- -1,415-

R/t -1,236- -1,128- -1,016- -958- -1,699- -1,782-

US$/t -70- -66- -58- -56- -96- -105-

Betriebskosten ohne PoC für Dritte R/4Eoz-R/2Eoz -20,812- -19,793- -20,672- -19,518- -20,034- -21,767-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,182- -1,161- -1,174- -1,145- -1,138- -1,277-

R/t -1,140- -1,043- -918- -871- -1,366- -1,459-

US$/t -65- -61- -52- -51- -78- -86-

Gesamt US und SA PGM Gesamt SA PGM Marikana

R" Million Dezember 2022 Sep 2022 Dezember 2022 Sep 2022 Dezember 2022 Sep 2022

Gesamte All-inustaining-Kosten, wie in der obigen Tabelle angegeben -12,507- -11,122- -9,076- -8,464- -4,651- -4,277-

Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC -(849)- -(790)- -(849)- -(790)- -(849)- -(790)-

Hinzufügen: Nebenprodukt-Kredit von PoC -72- -77- -72- -77- -72- -77-

Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC von Dritten -11,730- -10,409- -8,299- -7,751- -3,874- -3,564-

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben -695- -642- -314- -208- -315- -207-

Insgesamt All-in-Kosten ohne PoC von Dritten -12,425- -11,051- -8,613- -7,959- -4,189- -3,771-



PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten 4Unzen- 2Unzen -487,410- -489,362- -382,205- -403,473- -174,058- -163,596-



All-in-Nachhaltige Kosten ohne PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz -24,066- -21,271- -21,713- -19,211- -22,257- -21,785-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,367- -1,248- -1,233- -1,127- -1,264- -1,278-



All-in-Kosten ohne PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz -25,492- -22,582- -22,535- -19,726- -24,067- -23,051-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,448- -1,324- -1,280- -1,157- -1,367- -1,352-



SA-Goldgeschäfte

SA-OPERATIONEN

R" Million Gesamt SA Gold Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD Unternehmen

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen1 Dezember 2022 -5,274- -1,427- -1,638- -1,005- -240- -964- ---

Sep 2022 -6,342- -1,562- -1,926- -1,624- -256- -974- ---

Lizenzgebühren Dezember 2022 -24- -8- -9- -6- -1- --- ---

Sep 2022 -21- -7- -7- -6- -1- --- ---

Kohlenstoffsteuer Dezember 2022 -1- --- --- -1- --- --- ---

Sep 2022 -1- --- --- -1- --- --- ---

Kosten für die Gemeinschaft Dezember 2022 -3- --- --- --- --- -3- ---

Sep 2022 -24- -8- -7- -6- --- -3- ---

Aktienbasierte Vergütungen2 Dezember 2022 -45- -12- -16- -11- --- -6- ---

Sep 2022 -28- -10- -9- -5- --- -4- ---

Rehabilitationszinsen und Amortisationen3 Dezember 2022 -37- -(10) -(11) -15- -16- -4- -23-

Sep 2022 -32- -5- -(3)- -15- -11- -4- ---

Pachtverträge Dezember 2022 -17- -1- -4- -7- --- -5- ---

Sep 2022 -19- -2- -4- -7- --- -6- ---

Entwicklung der Erzreserven Dezember 2022 -691- -334- -262- -95- --- --- ---

Sep 2022 -472- -208- -174- -90- --- --- ---

Nachhaltige Investitionsausgaben Dezember 2022 -480- -154- -153- -50- --- -123- ---

Sep 2022 -409- -109- -150- -37- --- -113- ---

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Dezember 2022 -(4) -(2) -(1) -(1) --- --- ---

Sep 2022 -(3)- -(1)- -(1)- -(1)- --- --- ---

Total All-in-sustaining Kosten4 Dezember 2022 -6,568- -1,924- -2,070- -1,189- -257- -1,105- -23-

Sep 2022 -7,345- -1,910- -2,273- -1,790- -268- -1,104- ---

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben Dezember 2022 -439- --- -50- --- --- -65- -324-

Sep 2022 -505- --- -105- --- --- -53- -347-

Total All-in-Kosten4 Dezember 2022 -7,007- -1,924- -2,120- -1,189- -257- -1,170- -347-

Sep 2022 -7,850- -1,910- -2,378- -1,790- -268- -1,157- -347-

Verkauftes Gold kg Dezember 2022 -6,308- -1,576- -1,831- -1,286- -295- -1,320- ---

Sep 2022 -6,070- -1,572- -1,488- -1,257- -311- -1,442- ---

oz Dezember 2022 -202,807- -50,670- -58,868- -41,346- -9,484- -42,439- ---

Sep 2022 -195,155- -50,541- -47,840- -40,413- -9,999- -46,361- ---

All-in-Nachhaltigkeitskosten R/kg Dezember 2022 -1,041,218- -1,220,812- -1,130,530- -924,572- -871,186- -837,121- ---

Sep 2022 -1,210,049- -1,215,013- -1,527,554- -1,424,025- -861,736- -765,603- ---

All-in-Nachhaltigkeitskosten US$/oz Dezember 2022 -1,839- -2,156- -1,997- -1,633- -1,539- -1,479- ---

Sep 2022 -2,207- -2,216- -2,787- -2,598- -1,572- -1,397- ---

Pauschalpreis R/kg Dezember 2022 -1,110,812- -1,220,812- -1,157,837- -924,572- -871,186- -886,364- ---

Sep 2022 -1,293,245- -1,215,013- -1,598,118- -1,424,025- -861,736- -802,358- ---

Pauschalpreis US$/oz Dezember 2022 -1,962- -2,156- -2,045- -1,633- -1,539- -1,566- ---

Sep 2022 -2,359- -2,216- -2,915- -2,598- -1,572- -1,464- ---

Quartal beendet Dezember 2022 Sep 2022 Jahr bis 31. Dezember 2022

Riff Stillwater inkl. Ost-Blockstein Stillwater inkl. Ost-Blockstein Stillwater inkl. Ost-Blockstein

Blitz Blitz Blitz



Gesamt US PGM Einheit

Primäre Entwicklung (außerhalb des Riffs) (m) -1,297- -299- -1,405- -269- -6,130- -1,441-

Sekundäre Entwicklung (m) -3,262- -1,521- -3,508- -1,196- -12,423- -5,298-



SA PGM-Betriebe

Quartal beendet Dezember 2022 Sep 2022 Jahr bis 31. Dezember 2022

Riff Batho-Pele Thembe-lani Khuse-leka Siphon-lele Batho-Pele Thembe-lani Khuse-leka Siphon-lele Batho-Pele Thembe-lani Khuse-leka Siphon-lele

Rustenburg Einheit

Fortgeschrittene (m) -415- -1,379- -2,976- -726- -443- -1,877- -3,273- -738- -1,605- -6,343- -11,483- -2,734-

Fortgeschrittene am Riff (m) -415- -588- -1,056- -358- -443- -696- -1,277- -403- -1,605- -2,643- -4,354- -1,417-

Höhe (cm) -217- -291- -281- -265- -220- -295- -282- -285- -215- -294- -283- -275-

Durchschnittlicher Wert (g/t) 3.0 2.3 2.3 2.9 2.9 2.3 2.2 2.9 2.9 2.3 2.2 2.9

(cm.g/t) -655- -674- -632- -754- -632- -670- -630- -815- -633- -686- -621- -809-



SA PGM-Betriebe

Quartal beendet Dezember 2022 Sep 2022 Jahr bis 31. Dezember 2022

Riff K3 Rowland Saffy E3 4B K4 K3 Rowland Saffy E3 4B K4 K3 Rowland Saffy E3 4B K4

Marikana Einheit

Primäre Entwicklung (m) -8,230- -3,975- -3,585- -770- -926- -2,876- -8,996- -4,263- -3,953- -867- -914- -2,317- -32,438- -17,806- -14,708- -3,066- -3,597- -6,130-

Primäre Entwicklung - am Riff (m) -6,084- -2,558- -1,868- -401- -706- -960- -6,687- -2,532- -2,390- -455- -556- -759- -24,231- -11,624- -8,686- -1,581- -2,451- -1,890-

Höhe (cm) -216- -219- -237- -222- -219- -240- -217- -219- -238- -230- -214- -239- -216- -219- -233- -222- -219- -239-

Durchschnittlicher Wert (g/t) 2.7 2.5 2.4 2.9 2.8 2.5 2.5 2.5 2.4 2.6 3.0 2.8 2.7 2.6 2.4 2.8 2.9 2.6

(cm.g/t) -585- -543- -575- -632- -620- -596- -534- -557- -579- -591- -638- -666- -580- -562- -570- -616- -629- -622-



SA PGM-Betriebe

Quartal beendet Dezember 2022 Sep 2022 Jahr bis 31. Dezember 2022

Riff Kopa-neng Bamba-nani Kwezi K6 Kopa-neng Bamba-nani Kwezi K6 Kopa-neng Bamba-nani Kwezi K6

Kroondal Einheit

Fortgeschrittene (m) -538- -774- -576- -450- -586- -789- -531- -556- -2,129- -2,940- -2,162- -1,611-

Fortgeschrittene am Riff (m) -436- -452- -521- -431- -436- -271- -420- -478- -1,509- -1,535- -1,401- -1,322-

Höhe (cm) -239- -224- -218- -232- -242- -214- -223- -240- -239- -217- -219- -239-

Durchschnittlicher Wert (g/t) -2.0- -1.5- -2.2- -2.3- -1.6- -1.0- -2.2- -2.0- -1.6- -1.5- -1.7- -1.8-

(cm.g/t) -475- -338- -470- -528- -381- -210- -480- -480- -381- -315- -368- -429-





SA-Goldgeschäfte

Quartal beendet Dezember 2022 Sep 2022 Jahr bis 31. Dezember 2022

Riff Kohlenstoff Hauptseite VCR Kohlenstoff Hauptseite VCR Kohlenstoff Hauptseite VCR

Anführer Anführer Anführer

Driefontein Einheit

Fortgeschrittene (m) -823 -433 -1,-018 -443 -223 -610 -1,-942 -949 -2,-587

Fortgeschrittene am Riff (m) -28 -75 -205 -40 -74 -172 -186 -239 -635

Breite des Kanals (cm) -17 -64 -49 -16 -56 -48 -20 -59 -58

Durchschnittlicher Wert (g/t) -54.-7 -5.-2 -37.-9 -42.-5 -7.-4 -35.-6 -39.-7 -8.-0 -42.-1

(cm.g/t) -918 -329 -1,-841 -666 -414 -1,-707 -800 -474 -2,-448



SA-Goldgeschäfte

Quartal beendet Dezember 2022 Sep 2022 Jahr bis 31. Dezember 2022

Riff Kloof Hauptseite Libanon VCR Kloof Hauptseite Libanon VCR Kloof Hauptseite Libanon VCR

Kloof Einheit

Fortgeschrittene (m) -1,-131 -601 -57 -1,-020 -901 -362 -45 -604 -3,-030 -1,-338 -121 -2,-464

Fortgeschrittene am Riff (m) -345 -127 -57 -155 -259 -84 -45 -103 -870 -313 -121 -380

Breite des Kanals (cm) -131 -58 -95 -95 -162 -73 -88 -83 -144 -75 -95 -93

Durchschnittlicher Wert (g/t) -9.-5 -11.-3 -2.-0 -16.-0 -10.-9 -10.-3 -2.-9 -16.-7 -11.-0 -10.-8 -2.-4 -15.-3

(cm.g/t) -1,-247 -652 -194 -1,-510 -1,-766 -755 -253 -1,-397 -1,-589 -813 -229 -1,-419



SA-Goldgeschäfte

Quartal beendet Dezember 2022 Sep 2022 Jahr bis 31. Dezember 2022

Riff Beatrix Kalkoen-krans Beatrix Kalkoen-krans Beatrix Kalkoen-krans

Beatrix Einheit

Fortgeschrittene (m) -2,-503 -110 -1,-640 -65 -4,-929 -227

Fortgeschrittene am Riff (m) -740 -9 -500 -- -1,-470 -9

Breite des Kanals (cm) -147 -68 -151 -- -146 -68

Durchschnittlicher Wert (g/t) -6.-5 -30.-3 -7.-6 -- -7.-2 -30.-3

(cm.g/t) -964 -2,-060 -1,-143 -- -1,-053 -2,-060



SA-Goldgeschäfte

Quartal beendet Dezember 2022 Sep 2022 Jahr bis 31. Dezember 2022

Riff Kimberley Kimberley Kimberley

Brennstein Einheit

Fortgeschrittene (m) -305- -223- -566-

Fortgeschrittene am Riff (m) -12- --- -12-

Breite des Kanals (cm) -28- --- -28-

Durchschnittlicher Wert (g/t) -10.7- --- -10.7-

(cm.g/t) -300- --- -300-

JOHANNESBURG, 28. Februar 2023 - Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) (JSE: SSW und NYSE: SBSW) freut sich, die Betriebs- und Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Halbjahr bekannt zu geben und den verkürzten vorläufigen Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr zu überprüfen.Link zur englischen Originalmeldung: https://thevault.exchange/?get_group_doc=245/1677571510-ssw-results-booklet-h22022-28feb2023.pdf- Signifikante Verbesserung der Sicherheitsleistung. Alle Indikatoren wurden verbessert, wobei die Häufigkeit tödlicher Verletzungen (FIFR) um 75 % gesenkt wurde.- Beibehaltung der starken Bilanz mit einer Nettoliquidität von R5,9 Mrd. (344 Mio. US$) und einem Verhältnis von Nettoliquidität zu bereinigtem EBITDA von 0,14x (2021: 0,17x)- Gewinn für den Zeitraum von R19 Mrd. (1,2 Mrd. US$) im Vergleich zu R33,8 Mrd. (2,3 Mrd. US$) für 2021- Schlussdividende von R3,5 Mrd. (191 Mio. US$) oder 122 SA-Cents pro Aktie (26,98 US-Cents pro ADR), Gesamtjahresdividende von R7,37 Mrd. (421 Mio. US$), was einer jährlichen Rendite von 6%* entspricht- Die PGM-Betriebe in Südafrika bewegen sich trotz der Auswirkungen von Lastabschaltungen auf die Produktion weiter nach unten in der Kostenkurve der Branche- Unterzeichnung von inflationsgebundenen Drei- und Fünf-Jahres-Lohnvereinbarungen in den SA-Goldbetrieben bzw. den SA-PGM-Betrieben, die den Betrieben Stabilität verleihen- US-PGM-Betriebe erholen sich von einem 200-Jahres-Hochwasser und werden neu positioniert, um auf das sich verändernde makroökonomische Umfeld zu reagieren- Fortschritte bei der Strategie für Batteriemetalle- Erwerb einer 85%igen Beteiligung am Keliber-Lithiumprojekt und Baubeginn der Keliber-Lithiumraffinerie im 1. Quartal 2023- Die US-Regierung bot eine bedingte Zusage für ein Darlehen von bis zu 700 Millionen US-Dollar für das Lithium-Bor-Projekt Rhyolite Ridge an* Basierend auf dem Schlusskurs von R44,72 unter Verwendung einer Dividende von R2,60 je Aktie für die Zwischen- und Schlussdividende für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Jahr1 Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Covenant-Formel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für andere Maßstäbe der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Eine Überleitung des Gewinns/Verlusts vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA findet sich in Anmerkung 11.1 des verkürzten vorläufigen Konzernabschlusses.2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das in den angegebenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht enthalten ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen aus verbrauchten Autokatalysatoren, die dem Ofen zugeführt werden.3 Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und das US-PGM-Recycling besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM)4 Siehe Abschnitt "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks" für die Definition von All-in sustaining cost (AISC)5 Die Produktion von SA PGM schließt die Produktion im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion einschließlich PoC von Dritten, siehe die Abschnitte "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana".6 Die Raffinerie Sandouville verarbeitet Nickelmatte und ist seit dem Datum des Erwerbs am 4. Februar 2022 in den Ergebnissen der Gruppe enthalten.7 Die Nickelproduktion in der Raffinerie von Sandouville besteht hauptsächlich aus Nickelmetall und Nickelsalzen (in flüssiger Form), die zusammen als Nickeläquivalentprodukte bezeichnet werden8 Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um andere Erträge - Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.9 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Sechs Monate Sibanye-Stillwater Sandouville Raffinerie" für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung zu den Nickeläquivalenten der nachhaltigen KostenINHALTSVERZEICHNISERKLÄRUNG VON NEAL FRONEMAN, GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND VON SIBANYE-STILLWATERDie Leistung der Gruppe im Jahr 2022 spiegelt in mancher Hinsicht bedeutende positive Ergebnisse und in anderer Hinsicht bemerkenswerte Herausforderungen wider.Die wichtigste Errungenschaft im Jahr 2022 war zweifellos die kontinuierliche Verbesserung unserer Sicherheitsleistung und die Trendwende bei der Zahl der tödlichen Unfälle.Das Programm zur Beseitigung von Unfällen mit tödlichem Ausgang, das wir im Jahr 2022 eingeführt und entwickelt haben, war ein grundlegender Wandel des Sicherheitsansatzes in unserem Unternehmen. Es handelte sich dabei nicht um eine Sicherheitskampagne, sondern um die Einführung einer neuen Sicherheitskultur, die sich auf über 85.000 Mitarbeiter auswirkt.Im Zuge dieses Wandels kam es zu einigen bemerkenswerten Unterbrechungen, darunter Personalwechsel auf allen Ebenen der Betriebe, Auswirkungen auf die Produktion und eine zunehmende Akzeptanz unserer Mitarbeiter und der organisierten Arbeitnehmervertreter, dass dies ein neuer Weg ist, Geschäfte zu machen. Diese Faktoren wurden jedoch durch ein Gefühl der Überzeugung, des Stolzes und der Verpflichtung, in der Branche eine sichtbare Führungsrolle zu übernehmen, übertroffen, und wir haben nun unsere Führungsspitze darauf ausgerichtet, dies zu erreichen.Auf dem Weg in das Jahr 2023 werden wir uns darauf konzentrieren, das bereits geschaffene Fundament weiter zu verbessern, um in der gesamten Organisation ein ähnliches Maß an engagierter Führung zu gewährleisten.Die deutliche Verbesserung aller unserer Spätindikatoren, insbesondere der tödlichen Unfälle, wobei die Häufigkeitsrate der tödlichen Unfälle (FIFR) auf Gruppenebene um 75 % gesunken ist, was nicht nur den anomalen Rückgang der tödlichen Unfälle im Jahr 2021 widerspiegelt, sondern auch auf ein in der Geschichte der Gruppe noch nie erreichtes Rekordniveau zurückgeht, spiegelt die Bemühungen aller unserer Teams wider und ist eine positive Bestätigung dafür, dass die von uns verfolgte Strategie die von uns angestrebten Ergebnisse erbringt.Trotz dieser Verbesserungen zeigt unser verstärkter Fokus auf Frühindikatoren weiterhin, dass wir in einigen unserer Betriebe immer noch ein Risikoniveau aufweisen, das eine kontinuierliche Konzentration erfordert, und dass wir noch viel tun müssen, um die Zahl der tödlichen Unfälle nachhaltig zu senken. Bedauerlicherweise hatten wir 2022 konzernweit fünf Todesfälle zu beklagen, was zwar eine Verbesserung gegenüber den 21 Todesfällen im Jahr 2021 darstellt, aber dennoch fünf zu viel sind; die Beseitigung tödlicher Vorfälle ist der erste Schritt in unseren fortgesetzten Bemühungen, um sicherzustellen, dass unser Ziel von null Schäden am Arbeitsplatz erreicht wird.Der Vorstand und die Geschäftsführung von Sibanye-Stillwater sprechen der Familie, den Freunden und Kollegen unserer verstorbenen Mitarbeiter ihr aufrichtiges Beileid aus. Wir verpflichten uns weiterhin zur kontinuierlichen Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit in unseren Betrieben. Dies ist ein bewusster Weg, und obwohl wir erhebliche Fortschritte gemacht haben, werden wir unsere Strategie auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse und der besten Praktiken der Branche weiter anpassen, um unseren Risikoansatz zu verbessern, Todesfälle zu vermeiden und die Unfallstatistiken zu verbessern.Die Betriebs- und Finanzergebnisse der Gruppe für das Jahr 2022 wurden durch exogene Faktoren beeinträchtigt, darunter ein schwierigeres makroökonomisches und geopolitisches Umfeld und das Unwetter in Montana, das sich auf unsere PGM-Betriebe in den USA auswirkte. Globale makroökonomische Einflüsse, darunter ein weltweit erheblicher inflationärer Kostendruck, anhaltende Unterbrechungen der Lieferkette und sich verschlechternde Wirtschaftsaussichten, die sich in einer geringeren Nachfrage und niedrigeren Preisen für die von uns produzierten Metalle niederschlugen. Die schweren Unwetter, die im Juni 2022 zu regionalen Überschwemmungen in Montana führten und den Zugang zur Stillwater-Mine einschränkten, führten zu einer siebenwöchigen Schließung des Betriebs. Dies sind einige der Faktoren, die wir bereits früher als existenzielle Bedrohungen (die grauen Elefanten) hervorgehoben haben, die wir im Auge behalten und an die wir uns anpassen müssen, um die Nachhaltigkeit unseres Unternehmens und der Ökosysteme, in denen wir tätig sind, zu gewährleisten.Die Ergebnisse für 2022 spiegeln auch spezifischere Ereignisse wider, die zum Teil in unserem Einflussbereich liegen, wie z.B. der dreimonatige Arbeitskampf und die Aussperrung in den SA-Goldbetrieben, die notwendig waren, um die Nachhaltigkeit der SA-Betriebe zu gewährleisten und die Rechte der anderen Stakeholder zu schützen. Das Ergebnis dieses Ansatzes war ein historischer, fünfjähriger, an die Inflation gekoppelter Tarifvertrag in den südafrikanischen PGM-Betrieben, der rechtzeitig und ohne Unterbrechungen im Jahr 2022 erreicht wurde. Diese Vereinbarung sichert den PGM-Betrieben in Südafrika eine Periode relativer Stabilität bis Mitte 2027, was die Kosten, die durch den Arbeitskampf in den Goldbetrieben in Südafrika entstanden sind, mehr als ausgleichen wird.Die Art und Weise, wie diese unvorhergesehenen betrieblichen Störungen und andere externe Herausforderungen gemeistert wurden, stimmt mich zuversichtlich, dass die regionale Organisationsstruktur, die wir Ende 2021 eingerichtet haben, dem diversifizierten Charakter des größeren, multinationalen Unternehmens gerecht wird. Es wurden fokussierte regionale Teams ernannt, um die kontinuierliche operative Leistung in der gesamten Gruppe zu gewährleisten und angemessen auf das einzigartige Umfeld in den Regionen, in denen wir tätig sind, zu reagieren.Der Arbeitskampf und die Überschwemmungen führten im Jahr 2022 zu einem erheblichen Produktionsrückgang in den Gold- und Platinminenbetrieben in Südafrika und den USA, was einen Anstieg der Stückkosten zur Folge hatte. Die schrittweise Wiederaufnahme und der Aufbau einer sicheren Produktion nach diesen Betriebsunterbrechungen wirkten sich ebenfalls negativ auf die Produktion und die Kosten in der zweiten Jahreshälfte aus, was zu einem Rückgang des Konzernumsatzes um 20 % auf 138,3 Mrd. R (8,4 Mrd. US$) für 2022 führte, verglichen mit 172,2 Mrd. R (11,6 Mrd. US$) für 2021.Das bereinigte EBITDA des Konzerns in Höhe von R41,1 Mrd. (2,5 Mrd. US$) für das Jahr 2022 lag um 40 % unter dem Rekordwert von R68,6 Mrd. (4,6 Mrd. US$) für das Jahr 2021, war aber dennoch das dritthöchste bereinigte EBITDA des Konzerns seit der Börsennotierung. Dies, obwohl der Goldbetrieb in Südafrika einen bereinigten EBITDA-Verlust von R3,5 Mrd. (219 Mio. US$) verzeichnete (im Vergleich zu einem positiven bereinigten EBITDA-Beitrag von R5,1 Mrd. (346 Mio. US$) für 2021) und der bereinigte EBITDA-Beitrag des US-PGM-Untertagebetriebs um 47 % auf 386 Mio. US$ (6,3 Mrd. R) zurückging.Der normalisierte Gewinn für 2022 in Höhe von 21 Mrd. R (1,3 Mrd. US$) lag um 46 % unter dem Vorjahreswert, wobei der normalisierte Gewinn für das zweite Halbjahr 2022 in Höhe von 9,8 Mrd. R (558 Mio. US$) um 32 % unter dem Wert für das zweite Halbjahr 2021 lag, was in erster Linie auf die Auswirkungen der niedrigeren Rohstoffpreise und der niedrigeren Produktion in den Gold- und Platinbetrieben in Südafrika und den USA zurückzuführen ist.Der Verwaltungsrat genehmigte eine Schlussdividende für H2 2022 in Höhe von R3,5 Mrd. (191 Mio. US$) oder 122 SA-Cents pro Aktie (26,98 US-Cents* pro ADR), was am oberen Ende der Bandbreite der Konzerndividendenpolitik von 25% bis 35% des normalisierten Gewinns liegt. Zusammen mit der Zwischendividende von R3,9 Mrd. (230 Mio. US$) (138 SA-Cents pro Aktie/32,4640 US-Cents pro ADR) für das erste Halbjahr 2022 entspricht dies einer führenden jährlichen Dividendenrendite von 6 % für 2022 (bei einem JSE-Schlusskurs von R44,72/Aktie am 31. Dezember 2022).Trotz der Herausforderungen, mit denen die Gruppe im Jahr 2022 konfrontiert war, erwirtschaftete sie einen positiven bereinigten freien Cashflow von 9,5 Milliarden Rupien (581 Millionen US-Dollar) und konnte damit ihre starke Finanzlage zum Jahresende aufrechterhalten. Die liquiden Mittel in Höhe von 26,1 Milliarden Rupien (1,5 Milliarden US-Dollar) überstiegen die Kreditverbindlichkeiten (ohne die regresslosen Burnstone-Schulden) in Höhe von 20,2 Milliarden Rupien (1,2 Milliarden US-Dollar), was zu einer Nettobargeldposition von 5,9 Milliarden Rupien (344 Millionen US-Dollar) und einem Verhältnis von Nettobargeld zu bereinigtem EBITDA von 0,14x führte.Diese solide Leistung zeugt von den bedeutenden Vorteilen, die durch die Wachstums- und Diversifizierungsstrategie der Gruppe in den letzten zehn Jahren erzielt wurden und die zu einem widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Unternehmen geführt haben. Das Jahr 2022 war für die Gruppe ein Jahr der Konsolidierung und Neupositionierung. Auch wenn die operative und finanzielle Leistung des Jahres dies auf den ersten Blick nicht widerspiegelt, bin ich zuversichtlich, dass die Gruppe gut aufgestellt ist, um auch in den kommenden Jahren einen überragenden gemeinsamen Wert für alle Interessengruppen zu schaffen.Am 11. Februar 2013, also vor gerade einmal zehn Jahren, wurde Sibanye Gold Limited von Gold Fields Limited entflochten und als unabhängiges Unternehmen mit drei tief gelegenen südafrikanischen Goldminen und einer Marktkapitalisierung von rund 10 Mrd. R an der JSE und der NYSE notiert.Heute hat sich die Gruppe zu einem multinationalen, diversifizierten Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten und einer Marktkapitalisierung entwickelt, die mehr als das Zwölffache des Wertes von 2013 beträgt. Neben dem beträchtlichen Kapitalwachstum des Unternehmens haben wir über 40 Mrd. R in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Investoren zurückgegeben, was dem Vierfachen unserer ursprünglichen Marktkapitalisierung bei der Börsennotierung entspricht.Dieser zehnjährige Weg bedeutet eine erhebliche Wertschöpfung für alle Beteiligten, nicht nur für die Investoren. Schon früh haben wir erkannt, wie wichtig es ist, für alle Stakeholder einen überdurchschnittlichen Wert zu schaffen. Diese Philosophie spiegelt sich in unserem Umdoni-Baum wider, der unser Geschäftsethos symbolisiert, sowie in der frühzeitigen Einführung eines Stakeholder-Kapitalismus und einer Kultur der gemeinsamen Wertschöpfung.Die Auswirkungen, die Sibanye-Stillwater erzielt hat, und der Wert, den wir auf diesem Weg für alle Interessengruppen geschaffen haben, werden deutlich, wenn man unseren gemeinsamen Wert bei der Gründung 2013 mit dem Wert für 2021 vergleicht (dies sind unsere jüngsten geprüften Zahlen). Im Jahr 2013 beschäftigten wir in Südafrika etwas mehr als 36.000 Mitarbeiter (einschließlich Auftragnehmern), die bis 2021 auf etwa 85.000 weltweit anwachsen werden. Im Jahr 2013 zahlten wir 6 Milliarden Rupien an Gehältern und Sozialleistungen, die bis 2021 auf über 26 Milliarden Rupien ansteigen werden, was mehr als einer Vervierfachung entspricht. Zusätzlich zu diesen Gehältern und Leistungen kamen in den letzten zwei Jahren rund 1,4 Milliarden Rupien in Form von Dividenden und anderen Zahlungen im Rahmen von Aktienoptionsplänen für Mitarbeiter an 46.000 Mitarbeiter zugute. Die Einstiegsgehälter in unseren Goldminen in Südafrika sind seit 2013 um über 105 % gestiegen und liegen damit deutlich über der Inflation, was zu einem angemessenen Lebensunterhalt beiträgt und das Lohngefälle verringert.Der Wert, den wir durch sozioökonomische Entwicklungs- und Sozialinvestitionsprogramme mit unseren Gemeinden geteilt haben, ist in den letzten 10 Jahren ebenfalls erheblich gestiegen, von etwas mehr als R1 Mrd. im Jahr 2013 auf über R2,2 Mrd. im Jahr 2021, was einem Anstieg von 110 % entspricht. Kürzlich sind wir über diese Investitionen hinausgegangen, indem wir 1,5 % des Gegenwerts der an die Aktionäre ausgeschütteten Dividenden für Infrastrukturentwicklungsprojekte in unseren lokalen Gemeinden bereitgestellt haben.Unser Beitrag zur lokalen Gesellschaft und Wirtschaft geht über diese Investitionen hinaus: Die Steuern und Lizenzgebühren, die wir an die Regierungen in den Regionen, in denen wir tätig sind, zahlen, steigen von 554 Mio. R im Jahr 2013 auf fast 18 Mrd. R im Jahr 2021 - eine Steigerung um mehr als das 30-fache.Als ein Unternehmen, das Metalle und Werkstoffe herstellt, die unsere Gesellschaft benötigt, um tagtäglich nachhaltig zu wirtschaften, und mit unserem strategischen Fokus auf die Umsetzung unserer strategischen Unterscheidungsmerkmale - "als eine Kraft für das Gute anerkannt zu sein", "ein einzigartiges globales Portfolio grüner Metalle und Energielösungen aufzubauen, die den Klimawandel umkehren" - und dies auf eine Art und Weise, die "inklusiv, vielfältig und bionisch" ist, sowie beim "Aufbau von pandemieresistenten Ökosystemen" mitzuwirken, erwarte ich, dass wir in der Lage sein werden, unsere Vision weiterhin zu erfüllen: "eine führende Rolle bei der Schaffung gemeinsamer Werte für alle Interessengruppen" für die nächsten Jahrzehnte zu spielen.Das wird nicht einfach sein. Der bisherige Weg verlief nicht reibungslos, und wir mussten viele Herausforderungen meistern, darunter Arbeitskämpfe, Pandemien, extreme Wetterereignisse und vieles mehr. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Art und Weise, wie wir uns den Herausforderungen gestellt und sie gemeistert haben, zeigt, dass wir die richtigen Leute und das richtige Team haben, um sicherzustellen, dass wir mehr Wachstum und Wert schaffen.Die Produktion der SA PGM-Betriebe für 2022 (einschließlich der zurechenbaren Unzen von Mimosa und des Zukaufs von Konzentrat (PoC) von 63.344 4Eoz) lag mit 1.730.808 4Eoz geringfügig unter dem unteren Ende der Jahresprognose für 2022. Dies war eine solide Leistung, wenn man die anhaltenden Auswirkungen der Eskom-Lastdrosselung sowie die bereits erwähnten Faktoren, einschließlich des Diebstahls von Kupferkabeln und proaktiver sicherheitsrelevanter Stillstände, berücksichtigt. In absoluten Zahlen wurden die Kosten bei den südafrikanischen PGM-Betrieben weiterhin gut gemanagt, wobei die AISC (ohne PoC) mit 30 Mrd. R (1,8 Mrd. US$) nur um 3 % höher lagen als im Vorjahr. Infolge des Produktionsrückgangs gegenüber dem Vorjahr lagen die AISC für 2022 jedoch um 14 % höher als 2021 und stiegen auf 19.313 R / 4Eoz (1.180 US$ / 4Eoz). Dies war in erster Linie auf den verstärkten Lastabwurf im zweiten Halbjahr 2022 zurückzuführen, wobei die AISC für das zweite Halbjahr 2022 mit R20.431/4Eoz (1.179/4Eoz US$) um 13 % über denen des ersten Halbjahres 2022 (R18.160/4Eoz (1.179/4Eoz US$)) lagen.Dieses konsequente Kostenmanagement verbessert weiterhin die relative Wettbewerbsfähigkeit der SA PGM Betriebe, die sich in den letzten fünf Jahren vom oberen Ende der Kostenkurven vor der Integration in die Gruppe in Richtung der unteren Hälfte der globalen Industriekostenkurven bewegt haben. Erfreulicherweise wurde das auf Halde gelagerte Erz mit ca. 33.000 4Eoz, das sich bis zum Ende des dritten Quartals 2022 aufgrund von verstärkten Lastbeschränkungen, die sich auf die Konzentratorenkapazität in den SA PGM-Betrieben auswirkten, angesammelt hatte, größtenteils während der Ferienzeit zum Jahresende im Dezember 2022 verarbeitet. Aufgrund des Zeitpunkts der Verarbeitung dieses gelagerten Erzes (während der Dezemberfeiertage, nach Abschluss des Geschäftsjahres und) waren die 4E-PGM-Verkäufe jedoch 68.707 4Eoz niedriger als die Jahresproduktion, wobei das in diesem Zeitraum produzierte raffinierte Metall als raffinierter PGM-Bestand gehalten wurde, der sich als Verkauf für Q1 2023 niederschlagen wird.2022 endete auch die Frist für die Zahlung der strukturierten Rustenburg-Übernahmevergütung, die 2016 mit Anglo American Platinum (AngloPlat) vereinbart wurde. Gemäß dieser Vereinbarung zahlt Rustenburg an AngloPlat eine aufgeschobene jährliche Zahlung in Höhe von 35 % des ausschüttungsfähigen freien Cashflows, der vom Rustenburg-Betrieb über den Zeitraum von sechs Jahren generiert wird, vorbehaltlich einer Mindestzahlung von 3 Mrd. EUR. Ab 2023 fließen 100 % des Cashflows aus dem Rustenburg-Betrieb an Sibanye-Stillwater und die BEE-Minderheitsaktionäre des Rustenburg-Betriebs, einschließlich der Mitarbeiter.Der Goldbetrieb in SA (ohne DRDGOLD) wurde im ersten Halbjahr 2022 aufgrund des Arbeitskampfes und der Aussperrung für drei Monate unterbrochen, was zu einem Rückgang der Produktion für 2022 um 50 % auf 13.736 kg (441.623 Unzen) führte. Die Produktion von 10.608 kg (341.055 Unzen) für das zweite Halbjahr 2022 wurde im Vergleich zur Produktion von 3.128 kg (100.568 Unzen) für das erste Halbjahr 2022 deutlich verbessert, was den erfolgreichen Hochlauf nach dem Arbeitskampf und den Abschluss der Sanierung des Abraumlagers (TSF) im Betrieb Beatrix widerspiegelt. Im November 2022 wurden normalere Produktionsraten erreicht, die im ersten Quartal 2023 bis heute beibehalten wurden. Einschließlich DRDGOLD betrug die Produktion für das Jahr 19.301 kg (620.541 Unzen). Ohne weitere Störungen, die nicht zu erwarten sind, wird für 2023 eine deutlich höhere Produktion als für 2022 prognostiziert, mit entsprechend niedrigeren Stückkosten.Das Hochfahren der Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe nach dem regionalen Überschwemmungsereignis Anfang Juni 2022 kam gut voran, und die Produktionsraten normalisierten sich im vierten Quartal 2022. Die abgebaute 2E-PGM-Produktion für 2022 lag mit 421.133 2Eoz um 5 % unter dem unteren Ende der Jahresprognose, was die vollen Auswirkungen des Überschwemmungsereignisses sowie anhaltende betriebliche Einschränkungen widerspiegelt, die zur Neupositionierung der US-PGM-Betriebe beitrugen, die dem Markt im August 2022 vorgestellt wurde (https://thevault.exchange/?get_group_doc=245/1660214769-ssw-repositioning-US-PGM-operations-changing-macro-environment-11August22.pdf). Die AISC von 1.586 US$/2Eoz (R25.951/2Eoz) für 2022 waren wesentlich höher als die AISC von 1.004 US$/2Eoz (R14.851/2Eoz), die für 2021 gemeldet wurden, was in erster Linie auf die geringere Produktion zurückzuführen ist, die durch die Auswirkungen der Inflation und die erhöhten Kosten für die Erschließung von Erzreserven (ORD) und die nachhaltigen Investitionen im Zusammenhang mit dem neu ausgerichteten Plan verstärkt wurde, was zu einem erheblichen Anstieg der Stückkosten für H2 2022 im Vergleich zu H1 2022 führte. Die Umsetzung des Neupositionierungsplans ist im Gange, wobei die Produktion bis 2027 voraussichtlich auf 700.000+ 2Eoz ansteigen wird und die AISC auf weniger als 1.000 US$/2Eoz sinken werden, sobald die Flexibilität im gesamten Komplex wiederhergestellt und die neue zementierte Versatzanlage bei Stillwater East fertiggestellt ist.Die weltweite Verlangsamung der Abwrackung von Gebrauchtwagen aufgrund des unsicheren weltwirtschaftlichen Umfelds, höherer Zinsen und höherer Neuwagenpreise sowie anhaltende Einschränkungen in der Lieferkette (einschließlich Hafen- und Straßentransport) und die strikte Einhaltung unserer Grundsätze für eine verantwortungsvolle Beschaffung wirkten sich im Jahr 2022 auf die Anlieferungs- und Zuführungsraten im US-PGM-Recyclingbetrieb aus. Im Jahr 2022 wurden verbrauchte Autokatalysatoren mit 3E PGM in Höhe von 598.774 3Eoz eingespeist, 21 % weniger als 2021.In den 11 Monaten seit der Übernahme am 4. Februar 2022 produzierte die Nickelraffinerie Sandouville 4.839 Tonnen Nickelmetall, 2.003 Tonnen Nickelsalze und 153 Tonnen Kobaltchlorid bei nachhaltigen Nickeläquivalentkosten von 32.239 US$/tNi (R527.676/tNi). Während eine geringere Produktion aufgrund der geplanten jährlichen Anlagenwartung erwartet wurde, wurde das zweite Halbjahr 2022 durch technische Herausforderungen in der Anlage und höhere Inputkosten, vor allem Gas und Strom, beeinträchtigt. Der Schwerpunkt für 2023 wird auf der Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit und der Verringerung der Häufigkeit ungeplanter Wartungsarbeiten liegen. Es wurden Fortschritte bei der Überprüfung und Neuverhandlung von Verträgen mit Lieferanten und Kunden erzielt, was zu verbesserten Geschäftsbedingungen in Sandouville für 2023 führen sollte. Seit Jahresende hat es in Sandouville einen Führungswechsel gegeben, und in der europäischen Region wurden mehrere leitende Positionen neu besetzt, um die Erholung des Betriebs in Sandouville weiter zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt auf der Kontinuität und Stabilität der Produktion durch die Beseitigung von Engpässen in der Anlage, um den Durchsatz bis 2026 auf die Nennkapazität von ca. 12kt Ni-Metall, ca. 4kt Ni-Salze und ca. 600t CoCl2 zu erhöhen.Trotz des Arbeitskampfes und der Aussperrung, die sich im Laufe des Jahres auf unsere Goldminen in Südafrika auswirkten, sind wir der Ansicht, dass wir durch unsere entschlossene Verhandlungsposition langfristig einen erheblichen Wert erhalten haben. Nach dem Ende des Arbeitskampfes in den SA-Goldbetrieben konnte in den SA-PGM-Betrieben ein historischer Fünfjahresvertrag mit den meisten derselben Gewerkschaften abgeschlossen werden, ohne dass es zu Unterbrechungen kam oder dass Dritte eingreifen mussten. Die jährlichen Lohn- und Leistungserhöhungen, die sowohl in den SA-Goldbetrieben als auch in den PGM-Betrieben vereinbart wurden, entsprachen der Inflation und sicherten, was besonders wichtig ist, eine fünfjährige Periode der Arbeitsstabilität in den Betrieben in Rustenburg und Marikana, was die Erzielung von bedeutenden Werten für alle Interessengruppen erleichtern wird.Diese Vereinbarungen folgten auf einen neuen Tarifvertrag mit der United Steel Workers International Union (USW) für das Bergwerk East Boulder für den Zeitraum vom 16. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2024. Diese Einigung stellte ebenfalls eine an die Inflation gekoppelte Vereinbarung dar, die mit unserem Ansatz in Südafrika übereinstimmt. Die Lohnverhandlungen für den Betrieb in Kroondal beginnen Mitte 2023, und wir sind zuversichtlich, dass mit den Gewerkschaftsvertretern in diesem Betrieb ein ähnlich positives Ergebnis erzielt werden kann.Die PGM-Preise waren im Jahr 2022 volatil und wurden durch den russischen Einmarsch in der Ukraine im ersten Halbjahr 2022, der bei den Endverbrauchern vorübergehende Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit auslöste, sowie durch die anhaltende Unsicherheit über die globalen makroökonomischen Aussichten beeinträchtigt.Auf Russland entfallen rund 40 % des weltweiten Primärpalladiumangebots (2,7 Mio. Unzen), und der Einmarsch in der Ukraine führte dazu, dass der Palladiumpreis im März 2022 auf ein Rekordniveau von weit über 3.000 USD/Unze anstieg, was durch die Erwartung von Sanktionen gegen Russland noch verstärkt wurde. Trotz der Sanktionen der USA und der EU und der Streichung russischer Raffinerien von der Good-Delivery-Liste des Londoner Platin- und Palladiummarktes (LPPM) floss das russische Metall weiterhin in andere Regionen. Die Produktion von Norilsk lag leicht über den Prognosen für 2022, was darauf zurückzuführen ist, dass die Reparatur des Ofens Nr. 2 im Hüttenwerk Nadezhda auf 2023 verschoben wurde und genügend Lagerbestände und Ersatzteile zur Aufrechterhaltung der Produktion vorhanden sind. Norilsk hat bereits angedeutet, dass die Aussichten schwieriger werden, da der Zugang zu Investitionsgütern, Ersatzteilen und Fachkräften aufgrund der Sanktionen westlicher Länder und Unternehmen zunehmend zum Problem wird. Der Palladiumpreis gab schließlich nach und beendete das Jahr mit einem Minus von 9 % bei 1.782 US$/oz.Der Platinpreis begann das Jahr mit 961 US$/oz und erreichte im März 2022 einen Höchststand von 1.150 US$/oz, bevor er bis zur Jahresmitte unter 850 US$/oz sank. Bedenken über die Aussichten des Angebots aus Südafrika aufgrund eskalierender Stromausfälle und erhöhter Importe nach China führten zu einer Erholung des Preises, der das Jahr um 9 % höher bei 1.048 US$/oz beendete.Der Rhodiumpreis stieg zu Beginn des Jahres 2022 stark an und überschritt nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine die Marke von 20.000 USD/oz, doch ähnlich wie bei Palladium ging der Rhodiumpreis bis zum Jahresende auf 12.250 USD/oz zurück, was einem Rückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Die Automobilproduktion stieg im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 % auf knapp über 80 Mio. Light Vehicles (LDV), angetrieben durch eine Lockerung des globalen Chipmangels und die Lockerung der COVID-19-Beschränkungen im Westen. Die Autoproduktion lag 2019 immer noch deutlich unter dem Niveau von 86,6 Millionen Einheiten vor der COVID-19, da Chinas Null-COVID-19-Politik und die sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen die Verbrauchernachfrage beeinträchtigten. Die Produktion von schweren Nutzfahrzeugen schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr, was in erster Linie auf geringere Aufträge aus China zurückzuführen war, das bis zum Ende des Jahres strengen COVID-19-Beschränkungen unterlag.Die Nachfrage nach Platin für Automobilanwendungen stieg im Jahresvergleich um 17 % auf 2,8 Mio. Unzen, was auf den Anstieg der Automobilproduktion zurückzuführen ist, vor allem aber auf die Substitution von Palladium durch Platin in Autokatalysatoren für Benzin.Die Netto-Schmucknachfrage stagnierte bei 1,2 Mio. Unzen und lag damit deutlich unter dem Niveau von 2 Mio. Unzen aus dem Jahr 2015, da China weiterhin geschlossen blieb und der Wettbewerb um das verfügbare Einkommen groß ist. Auch die industrielle Nachfrage ging im Jahresvergleich um 7 % zurück, was vor allem auf China zurückzuführen ist.Die Bruttonachfrage nach Palladium in der Automobilindustrie stieg im Jahresvergleich um 1 % auf 8,5 Mio. Unzen, was auf die Erholung der Produktion von Leichtfahrzeugen zurückzuführen ist, aber auch auf die Substitution von Palladium durch Platin in Autokatalysatoren für Benzinfahrzeuge und die höhere Belastung von Katalysatoren in Nutzfahrzeugen in Verbindung mit strengeren Emissionsstandards in China und Indien. Die Substitution von Palladium durch Platin in Benzinverbrennungsmotoren stieg bis 2022 auf etwa 490 koz an, da vor allem in China und den USA vermehrt Tri-Metall-Katalysatoren eingesetzt werden.Die industrielle Nachfrage stieg leicht an, da das anhaltend starke Wachstum in der Glas- und Erdölindustrie einen Nachfragerückgang in der chemischen Industrie ausglich.Das Recycling von Autokatalysatoren wurde durch niedrigere Verschrottungsquoten von Gebrauchtfahrzeugen aufgrund der anhaltenden Einschränkungen in der Automobilproduktion, höherer Zinssätze, makroökonomischer Unsicherheit und Einschränkungen in der Lieferkette beeinträchtigt. Das 3E-Recycling ging im Vergleich zum Vorjahr um 8 % zurück.Insgesamt endete das Jahr 2022 mit einem größeren Platinüberschuss (~700koz), einem größeren Palladiumdefizit (~350koz) und einem ausgeglichenen Rhodiummarkt.Trotz der Stabilität, die dadurch gegeben ist, dass die meisten Unternehmen fünfjährige Tarifverträge abgeschlossen haben, sind die Lieferungen aus Südafrika aufgrund der anhaltenden Lastkürzungen durch Eskom und des sich verschlechternden Betriebsumfelds (z. B. Kabeldiebstahl, Kriminalität) gefährdet. Auch aus Russland wird ein Rückgang der Lieferungen erwartet. Norilsk Nickel hat bereits eine geringere Produktion für 2023 und Verzögerungen bei seinen Projekten angekündigt, da der Zugang zu Investitionsgütern und Ersatzteilen aufgrund der Sanktionen schwieriger wird, was zu einer zunehmenden Nichtverfügbarkeit von Anlagen führt.Es wird erwartet, dass das Recycling im Vergleich zum Vorjahr um 8 % zunehmen wird, wobei für 2023 ein Wiederanstieg der Recyclingproduktion auf das Niveau von 2021 prognostiziert wird, da der Verkauf von Neuwagen zunimmt und ältere Fahrzeuge verschrottet werden können.Die LDV-Produktion wird voraussichtlich auf 82,5 Mio. Einheiten steigen (gegenüber 80,6 Mio. im Jahr 2022), da sich die chinesische Wirtschaft von den COVID-19-Beschränkungen befreit hat, die Aussichten konstruktiver sind und die makroökonomische Landung weicher ausfällt. Als China sich Ende 2022 wieder öffnete, wurde es von einer Welle von COVID-19-Infektionen getroffen, kurz gefolgt von den Mondneujahrsferien, die im Januar 2023 begannen. Infolgedessen wird eine Erholung des chinesischen Marktes ab dem zweiten Quartal 2023 erwartet, mit einem gewissen Abwärtsrisiko - abhängig von den wirtschaftlichen Aussichten. Wir gehen davon aus, dass die PGM-Preise vor allem im ersten Quartal 2023 gedämpft bleiben werden.Wir erwarten weitere positive Nachfragesteigerungen für PGMs aufgrund der erhöhten Belastung von Autokatalysatoren. Die Euro-6e-Emissionsvorschriften wurden im Dezember 2022 veröffentlicht und treten im September 2023 in Kraft. Nach den neuen Vorschriften werden die Konformitätsfaktoren für RDE-Tests (Real Driving Emissions) auf 1,1 für NOx und 1,34 für PN (Partikelanzahl) verschärft, was sich positiv auf die Beladung auswirken dürfte.Im Gegensatz dazu erwarten wir einen weiteren Anstieg des Marktanteils von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) von 10 % im Jahr 2022 auf etwa 12 % im Jahr 2023.Wir gehen davon aus, dass die Substitution im Einklang mit der weiteren Verbreitung der Tri-Metall-Katalysatoren und dem Absatz in der Automobilindustrie zunehmen wird (~730koz Pd wurden durch Pt in Autokatalysatoren für Benzin ersetzt).Für 2023 prognostizieren wir einen geringeren Platinmarktüberschuss von 100 koz, ein geringes Defizit von 100 koz für Palladium und Rhodium, das voraussichtlich nahezu ausgeglichen sein wird.China ist nach wie vor der wichtigste Motor für die weltweite BEV-Nachfrage und -Produktion. Die BEV-Produktion in China hat sich im Jahr 2022 auf über 5 Millionen Einheiten fast verdoppelt, was bedeutet, dass ein Fünftel der in China produzierten Fahrzeuge nun BEVs sind. Die Ausweitung der Subventionen für "New Energy Vehicles" war der wichtigste Faktor, der die Produktion von Elektrofahrzeugen im Laufe des Jahres ankurbelte. Weltweit übertraf die Produktion von BEVs im Jahr 2022 die Erwartungen und stieg auf 8,4 Millionen Einheiten oder 10 % der globalen LDV-Produktion, wobei auch in Europa und den USA ein starkes Wachstum zu verzeichnen war. Infolge dieses Anstiegs der BEV-Nachfrage, insbesondere in China, erreichten die Lithiumpreise im Jahr 2022 Rekordhöhen und blieben das ganze Jahr über gut gestützt, so dass sie im Jahresdurchschnitt fast 70.000 $/t LCE betrugen und damit fast 300 % höher lagen als im Jahr 2021.Die Bruttonachfrage nach Lithium ist im vergangenen Jahr schätzungsweise um 46 % gestiegen, was vor allem auf die gestiegene weltweite Nachfrage aus dem Batteriesektor zurückzuführen ist. Schätzungen zufolge waren die BEV-Verkäufe für fast drei Viertel dieses Wachstums der Bruttonachfrage verantwortlich, wobei insbesondere die chinesische BEV-Produktion und der Absatz die Markterwartungen übertrafen. Das Angebot an Primärlithium ist als Reaktion auf die steigende Nachfrage um schätzungsweise 29 % gestiegen, wobei fast der gesamte Angebotszuwachs aus der Erweiterung von Brownfield-Minen und Solen in Australien und Chile stammt.Aufgrund des Wiederauflebens von Lithiumeisenphosphat-Kathoden (LFP) in China hat sich die Nachfrage nach Lithiumvorprodukten für Batterien vorzugsweise auf Lithiumcarbonat verlagert. Lithiumhydroxid bleibt jedoch der Motor des Nachfragewachstums in Europa und Nordamerika, da nickelhaltige Kathoden in diesen Regionen weiterhin dominieren.Für das Jahr 2023 wird ein Anstieg der Lithiumnachfrage um 21 % gegenüber 2022 prognostiziert, wobei der Großteil dieses Anstiegs auf die wachsende Nachfrage nach Autobatterien zurückzuführen ist. Die anhaltend höheren Preise und die verbesserten langfristigen Aussichten für die Lithiumnachfrage haben, wie bereits erwähnt, zu einer Reaktion des Angebots geführt, und es wird erwartet, dass die Lithiumpreise von den Rekordwerten des Jahres 2022 zurückgehen, aber weiterhin deutlich über den langfristigen historischen Durchschnittspreisen liegen werden. Dies ist eine notwendige Marktdynamik, die Anreize für neue Projekte schafft, die zur Deckung des Nachfragewachstums erforderlich sein werden. Es wird erwartet, dass das Wachstum des primären Lithiumangebots in den nächsten zehn Jahren immer noch hinter der Nachfrage zurückbleiben wird, aber neue Projekte sind in der Lage, den Marktbedarf in den nächsten Jahren zu decken, wenn die Bedingungen stimmen.Die verstärkte Konzentration auf ökologische und soziale Faktoren in den letzten Jahren hat die Komplexität der Genehmigung und Entwicklung neuer Projekte erhöht und die Fristen erheblich verlängert. In Anbetracht der aktuellen Prognosen für die Durchdringung des globalen Automobilmarktes mit BEVs werden erhebliche Investitionen in neue Lithiumlieferungen erforderlich sein, um die prognostizierte Nachfrage im nächsten Jahrzehnt zu decken. Unserer Ansicht nach ist es unwahrscheinlich, dass das neue Angebot mit der prognostizierten Nachfrage Schritt hält, was ab 2026/2027 zu einem Defizit in der Lithiumversorgung führen wird, was die Preise länger hoch halten wird.Die Nickelnachfrage aus dem Batteriesektor dürfte 2022 gegenüber 2021 um 40 % gestiegen sein, was vor allem auf den starken Absatz von BEV zurückzuführen ist.Ein Rückgang der Nachfrage nach rostfreiem Stahl um 7 % gegen Ende des Jahres 2022 und im Laufe des Jahres 2023 hat diesen Nachfrageanstieg jedoch wieder ausgeglichen. Edelstahl wurde durch den Immobilienabschwung in China und eine Verschlechterung der europäischen Wirtschaft beeinträchtigt.Die Anspannung auf dem Nickelmarkt der Klasse 1 hat sich im Laufe des Jahres trotz der starken Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge ebenfalls gelockert. Die Zweiteilung zwischen den Märkten für Nickel der Klasse 2 und der Klasse 1 hat sich aufgrund des Ausbaus der Kapazitäten für die Umwandlung von Nickel-Roheisen (NPI) in Matte in Indonesien etwas aufgelöst. Diese Umwandlung ist zwar kohlenstoffintensiver als die traditionellen Produktionswege für Nickel der Klasse 1, doch dürfte dies auf dem asiatischen Markt kein Problem darstellen. Darüber hinaus laufen die HPAL-Anlagen der neuen Generation in Indonesien reibungsloser an als ursprünglich erwartet, was die Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe für die Batterielieferkette weiter verringert.Die Nickelpreise an der LME lagen im Jahr 2022 bei durchschnittlich 26 300 $/t und damit 42 % höher als 2021. Ein Short Squeeze im ersten Quartal führte Anfang März zu einer Preiserholung, bevor der Preis bis zum dritten Quartal auf rund 20.000 $/t zurückging. Die Preisvolatilität nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ließ nach, da der Rohstoff und die damit verbundenen Produzenten nicht auf den Sanktionslisten standen und die erwarteten Unterbrechungen der Lieferkette nicht eintraten.Nach einem kleinen Defizit im Jahr 2021 dürfte der Nickelmarkt aufgrund des starken Angebotswachstums aus Indonesien in einen Überschuss übergegangen sein. Das Gesamtangebot an Nickel dürfte 2022 um 13 % auf über 3 Mio. Tonnen steigen, während die Nachfrage um 3 % auf 2,7 Mio. Tonnen (ohne Recycling) zurückgehen dürfte.Der Nickelmarkt wird voraussichtlich auch im Jahr 2023 einen Überschuss aufweisen. Das Primärangebot wird in diesem Jahr voraussichtlich um 17 % steigen, da die Minen in Indonesien ihre Produktion weiter hochfahren, während die Nachfrage mit 6 % eher bescheiden ausfällt.Der disziplinierte Fokus auf Kapitalallokation und wertsteigernde Fusionen und Übernahmen wurde auch im Jahr 2022 beibehalten. Die Preise für Batteriemetalle blieben das ganze Jahr über auf hohem Niveau, und es war eine Tendenz anderer Branchenkollegen zur Diversifizierung in den Bereich der Batteriemetalle erkennbar.Im Jahr 2022 wurden mit dem Wachstum in der europäischen Region bedeutende Fortschritte erzielt. Eine 85%ige Beteiligung an Keliber wurde erworben, indem wir unser Recht auf eine 50%ige Beteiligung ausübten und gleichzeitig den Minderheitsaktionären mit Ausnahme der Finnish Minerals Group, die ein Hauptaktionär bleibt, ein Angebot unterbreiteten. Die erforderlichen Genehmigungen für das Projekt wurden eingeholt, und der Bau der Raffinerie wird 2023 beginnen.Die Rekapitalisierung von Sandouville gewinnt an Schwung, und die Aussichten sind gut, dass wir in Europa PGM- und zu gegebener Zeit auch Batteriemetall-Recyclingbetriebe in nennenswertem Umfang aufbauen. Durch die kürzlich erfolgte Aufstockung unserer Investition in New Century sind wir auch in der Lage, im Bereich der Wiederaufbereitung von Abraumhalden weltweit aktiver zu werden.Auch das US-Energieministerium hat eine Kreditzusage in Höhe von bis zu 700 Millionen US-Dollar für die Erschließung des Rhyolite-Ridge-Projekts in Nevada erteilt. Dies spiegelt die starke Unterstützung für den Aufbau einer lokalen Versorgung mit wichtigen Mineralien wider, die für eine kohlenstoffarme Wirtschaft sowohl in Nordamerika als auch in Europa benötigt werden, wo wir zielgerichtet strategische Stützpunkte aufgebaut haben.Diese Möglichkeiten schließen eine selektive Expansion nach Afrika als Teil unserer Strategie für die Region Afrika nicht aus. Wir haben festgestellt, dass sich Sambia unter der neuen Führung von Präsident Hichilema in ein attraktives Land verwandelt, das unter günstigen politischen Rahmenbedingungen versucht, Bergbaukapital anzuziehen. Während die sambische Bergbauindustrie durch jahrelange schlechte Regulierung und Vernachlässigung zerstört wurde, wächst die Zuversicht, dass die Veränderungen anhalten und sinnvolle Möglichkeiten zur Erneuerung der Bergbauindustrie schaffen werden. Der beabsichtigte Verkauf der Mopani-Mine ist von besonderem Interesse, da er eine einmalige Gelegenheit bietet, zu einem günstigen Einstiegspunkt in die Rohstoffzyklen eine bedeutende Produktion von Unzen Kupfer, einem grünen Schlüsselmetall für eine kohlenstoffarme Wirtschaft, zu sichern.Da solche Möglichkeiten in anderen Teilen der Welt rar sind und der Wettbewerb um Ressourcen aufgrund der Risikowahrnehmung zunimmt, sehen wir in der Diversifizierung bestimmter Rohstoffe und Länder innerhalb Afrikas einen wichtigen Beitrag zum Wachstum unserer Strategie für grüne Metalle.Nach der Normalisierung der Produktionsraten in der Stillwater-Mine im vierten Quartal 2022 wird erwartet, dass die PGM-Betriebe in den USA im Einklang mit dem neu positionierten Plan produzieren werden, wobei für 2023 eine 2E-PGM-Produktion zwischen 500.000 2Eoz und 535.000 2Eoz prognostiziert wird, wobei die AISC zwischen 1.400 US$/2Eoz und 1.500 US$/2Eoz liegen, was das höhere ORD- und nachhaltige Kapital für die nahe Zukunft widerspiegelt, wie im neu positionierten Plan vorgesehen. Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 285 und 300 Mio. US$ betragen, einschließlich etwa 25 Mio. US$ Projektkapital.Die 3E-PGM-Produktion für die US-PGM-Recyclingbetriebe wird für das Jahr 2023 auf 450.000 bis 500.000 eingespeiste 3Eoz prognostiziert Die Investitionsausgaben werden auf 2,6 Millionen US$ (41,9 Millionen R) geschätzt.Die 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe wird für 2023 auf 1,7 Mio. 4Eoz bis 1,8 Mio. 4Eoz geschätzt, einschließlich etwa 60.000 4Eoz PoC von Dritten, mit AISC zwischen R20.800/4Eoz und R21.800/4Eoz (US$1.300/4Eoz und US$1.363/4Eoz) - ohne Kosten für PoC von Dritten. Die Investitionsausgaben werden für das Jahr auf R5,4 Milliarden (338 Millionen US$)* prognostiziert, einschließlich Projektkapital in Höhe von R920 Millionen (58 Millionen US$) für das K4-Projekt.Die Goldproduktion der verwalteten SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) wird für 2023 auf 23.500 kg (756 Unzen) bis 24.500 kg (788 Unzen) geschätzt. Diese Prognose spiegelt eine Rückkehr zu normalisierten Produktionsraten nach dem Arbeitskampf im Jahr 2022 wider, schließt jedoch die Produktion von Schacht Beatrix 4 und Kloof 1 aus, die derzeit Gegenstand von Section 189 Konsultationen sind. Die AISC werden voraussichtlich zwischen R950.000/kg und R1.020.000/kg (1.882 US$/oz und 1.940 US$/oz) liegen. Die Investitionsausgaben werden auf R5,9 Mrd. (237 Mio. US$) prognostiziert, einschließlich R1,95 Mrd. (122 Mio. US$) an Projektinvestitionen für das Burnstone-Projekt und R150 Mio. (9 Mio. US$) für das Vertiefungsprojekt Kloof 4.)Die Produktion der Sandouville-Nickelraffinerie wird auf 9,5 bis 10,1 Kilotonnen Nickelprodukt prognostiziert, bei einem Nickeläquivalent von 24.813 /t (R409k/t)* und Investitionsausgaben von 15,9 Mio. (R262,9 Mio.)*. Die Investitionsausgaben für das Lithiumprojekt Keliber werden für das Jahr 2023 auf etwa 231 Millionen (R3,81 Milliarden)* geschätzt.*Der Leitfaden wurde, soweit relevant, mit einem durchschnittlichen Wechselkurs von R16,00/US$ und R16,50/ umgerechnet.NEAL FRONEMANGESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTANDDie Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter hat für uns nach wie vor oberste Priorität, und wir setzen uns weiterhin für ein sicheres Arbeitsumfeld in allen unseren Betrieben ein. Die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsstatistiken in der gesamten Gruppe im Jahr 2022 und insbesondere der deutliche Rückgang der Zahl der Todesfälle war erfreulich. Alle Sicherheitsindikatoren der Gruppe haben sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, und die seit Mitte 2021 festgestellten positiven Sicherheitstrends konnten aufrechterhalten werden, was unser Vertrauen in die Anwendbarkeit unseres Schwerpunkts der echten Risikominderung stärkt, der nach einer besorgniserregenden Verschlechterung der Sicherheit in der gesamten Gruppe im Jahr 2021 eingeführt wurde.Diese lobenswerte Verbesserung der Sicherheitsleistung der Gruppe spiegelt sich in einer 29%igen Verbesserung der Gesamthäufigkeit der meldepflichtigen Verletzungen (TRIFR) von 7,10 (pro Million Arbeitsstunden) im Jahr 2021 auf 5,07 im Jahr 2022, einer 23%igen Verbesserung der Häufigkeit schwerer Verletzungen (SIFR) von 3,77 im Jahr 2021 auf 2,91 im Jahr 2022 und einer 27%igen Verbesserung der Häufigkeit von Verletzungen mit Ausfallzeiten (LTIFR) von 6,03 im Jahr 2021 auf 4,41 im Jahr 2022 wider. Bemerkenswert ist, dass diese Sicherheitskennzahlen für 2022 auch wesentlich besser waren als die durchschnittlichen Sicherheitskennzahlen der Gruppe in den Jahren 2019 und 2020, wobei die durchschnittliche LTIFR, SIFR und FIFR für 2022 um 18 %, 4 % bzw. 40 % besser waren als die vergleichbaren Kennzahlen für den Durchschnitt der Jahre 2019 und 2020, die beide vor dem Rückgang der Sicherheitsstatistiken in 2021 als gute Sicherheitsjahre galten.Der Schwerpunkt für 2022 und die Fortsetzung im Jahr 2023 liegt weiterhin auf der Beseitigung tödlicher Zwischenfälle, wobei die Umsetzung unserer kritischen Kontrollen, lebensrettenden Verhaltensweisen und kritischen Managementroutinen zur Verhinderung von Todesfällen die Ankerpunkte bilden. Die Schlüsselbotschaft der Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle im Jahr 2022 lautet: "Blockieren Sie den Weg zum Tod, wissen Sie, wann Sie unsichere Arbeit stoppen müssen, und stoppen Sie ohne zu zögern". Als Teil der Verpflichtung zur Lebensrettung haben über 95 % der Mitarbeiter von Sibanye-Stillwater ein "Life saving commitment booklet" unterschrieben, das unsere wesentlichen Sicherheits- und Lebensrettungsprotokolle enthält und dazu beigetragen hat, den Teams ein tieferes Verständnis unserer Sicherheitsprotokolle und ihrer Verantwortlichkeiten zu vermitteln, einschließlich der Frage, wann sie unsichere Arbeitspraktiken ohne zu zögern abbrechen müssen, damit sie und ihre Teamkollegen jeden Tag sicher zu ihren Familien zurückkehren können.Bei der Umsetzung des Plans zur Beseitigung tödlicher Unfälle konzentrieren sich die Teams darauf, unwirksame Kontrollen zu verstehen und festgestellte Faktoren durch standortspezifische Pläne zur Beseitigung tödlicher Unfälle zu beseitigen. Mit der Priorität auf hochenergetischen Vorfällen ist die Meldung von Beinaheunfällen zu einem wichtigen Instrument geworden, um den potenziellen Verlust von Menschenleben zu vermeiden. Wir haben alle Vorfälle in zwei Kategorien unterteilt, nämlich:- Verletzungen mit potenziellem Verlust des Lebens (IPLL)- Nicht-Verletzungen (Zwischenfälle) mit möglichem Verlust von Menschenleben (NIPLL)Wöchentliche Überprüfungen von potenziellen Todesfällen wurden eingeführt und erfassen den Prozess des Lernens aus Vorfällen (LFI), der den Austausch von Lehren und Erkenntnissen innerhalb der Gruppe unterstützt.Die Gruppe hat gruppenweite Mindeststandards eingeführt, die Mindestanforderungen für kritische Kontrollen, kritische lebensrettende Verhaltensweisen und kritische Managementroutinen in der gesamten Gruppe festlegen. Unser Schwerpunkt liegt auf proaktiven Maßnahmen des operativen Linienmanagements auf der Grundlage der Bewertung von Frühindikatoren und Verbesserungen in diesen Bereichen.Infolge der verstärkten Konzentration auf die Beseitigung tödlicher Unfälle kam es im Jahr 2022 zu einem erheblichen Rückgang der tödlichen Unfälle, wobei die Zahl der Todesopfer von 21 im Jahr 2021 auf fünf im Jahr 2022 sank. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein im südafrikanischen Tiefbaubetrieb dar, zumal die Häufigkeitsrate der tödlichen Unfälle (FIFR) im Jahr 2022 auf 0,033 zurückging, was einer Verbesserung von 75 % gegenüber 2021 entspricht und die niedrigsten Werte für tödliche Unfälle in der zehnjährigen Geschichte der Gruppe darstellt. Dies sind jedoch immer noch fünf Todesfälle zu viel, und unsere unermüdliche Konzentration auf die Beseitigung von Risiken in unseren Betrieben wird uns auf unserem Weg unterstützen, die Zahl der Todesfälle an unseren Arbeitsplätzen nachhaltig zu reduzieren. Am 21. Januar 2023 verzeichneten die SA-Goldbetriebe 2 Millionen Schichten ohne Todesfälle und am 14. Februar 2023 verzeichneten die SA-PGM-Betriebe 5 Millionen Schichten ohne Todesfälle. Diese Indikatoren bieten eine ermutigende Grundlage, auf der wir für die Zukunft aufbauen können. Wir sind zuversichtlich, dass diese Maßnahmen zu einer deutlichen Verringerung der tödlichen Zwischenfälle beigetragen haben, und wir sind fest davon überzeugt, dass wir unser Ziel von null Unfällen am Arbeitsplatz erreichen können.Leider erlitt am 8. Oktober 2022 ein 40-jähriger Lokomotivführer, Frau F. Ntlekisana, in der SA Gold Kloof schwere Verletzungen und verstarb bei einem Zwischenfall im Zusammenhang mit der Verklemmung. Obwohl dieser einzige Todesfall im vierten Quartal 2022 statistisch gesehen eine lobenswerte Verbesserung im Vergleich zu den neun Todesfällen im vierten Quartal 2021 darstellt, ist jeder Todesfall inakzeptabel.Das schwere Unwetter, das im Juni 2022 zu regionalen Überschwemmungen in Montana führte, schränkte den Zugang zum Stillwater-Betrieb für sieben Wochen ein und führte zur Aussetzung aller betrieblichen Aktivitäten in der Stillwater-Mine (die 60 % der Produktion der US-PGM-Betriebe ausmacht), bis der Zugang zur Mine wiederhergestellt war. Der allmähliche Aufbau eines normalisierten Produktionsniveaus bis November 2022 hatte weitere Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse im zweiten Halbjahr 2022. Darüber hinaus schränkten die kumulativen Auswirkungen verschiedener betrieblicher Einschränkungen seit 2018 und der anhaltende Fachkräftemangel die betriebliche Flexibilität und Produktivität stark ein, was die Produktion und die Kosten im Laufe des Jahres erheblich beeinträchtigte.Das sich verschlechternde wirtschaftliche und betriebliche Umfeld und die weniger positiven Aussichten für den Palladiumpreis veranlassten zu einer Überprüfung und Neupositionierung der US-amerikanischen PGM-Betriebe, um betriebliche Einschränkungen und Volatilität durch eine Verbesserung der betrieblichen Flexibilität anzugehen und dadurch konsistentere betriebliche und finanzielle Ergebnisse sowie einen nachhaltigen Produktionsaufbau auf über 700.000 2Eoz pro Jahr zu AISC unter 1.000 US$/2Eoz (in 2022) bis 2027 sicherzustellen. Die Einzelheiten des neu ausgerichteten Betriebsplans sind unter https://www.sibanyestillwater.com/features/us-pgm-operations-review/ verfügbar. Um die angestrebte Produktion und die angestrebten Kosten zu erreichen, sind über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren erhöhte Investitionen in die Erschließung von Erzreserven und andere wesentliche Instandhaltungsinvestitionen erforderlich, um den Erschließungszustand der Minen zu verbessern, sowie der Bau einer neuen unterirdischen zementierten Versatzanlage bei Stillwater East, die eine geeignete Lösung für die schwierigen Bodenverhältnisse bieten wird. Eine Reihe von Abbaustellen in Gebieten, die aus Gründen der Sicherheit und der Qualität des Abbaus eine zementierte Verfüllung benötigen, wurden bis zur voraussichtlichen Fertigstellung der Anlage innerhalb der nächsten drei Jahre ausgesetzt, wodurch die Wiederaufnahme des Abbaus in den ausgesetzten Abbaustellen und ein relativ rascher Produktionsanstieg bei Stillwater East nach Inbetriebnahme der Anlage ermöglicht wird.Infolge des Hochwasserereignisses und anderer betrieblicher Einschränkungen, die in den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2022 und des dritten Quartals 2022 hervorgehoben wurden (die geologische und geotechnische Komplexität von East Boulder im Zusammenhang mit dem Bergbau West, verbunden mit einem kritischen Fachkräftemangel/erhöhten Lachgaswerten), ging die geförderte 2E-PGM-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe von 421.133 2Eoz im Vergleich zu 2021 um 26 % zurück.Die Umsetzung des neu positionierten Betriebsplans und die beschleunigte Entwicklung zur Wiederherstellung der Flexibilität sind im Gange, aber die Produktivität wird weiterhin durch die hohe Mitarbeiterfluktuation beeinträchtigt, die durch die niedrige Arbeitslosenquote und den Fachkräftemangel in der Region und im Land insgesamt und speziell für die PGM-Betriebe in den USA - einen Mangel an bergbaulichen, geologischen und handwerklichen Fähigkeiten - noch verstärkt wird. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Beschaffung, Ausbildung und Bindung der erforderlichen Qualifikationen bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeitsbedingungen. So werden beispielsweise in East Boulder überarbeitete Schichtpläne (sieben Tage an/sieben Tage frei) erprobt, um die Reisezeiten zu reduzieren und die Schichtzeiten für die Mitarbeiter zu verlängern, was zu einer höheren Produktivität führen dürfte. Die hohe Fluktuationsrate hat sich allmählich gebessert, aber es wird noch einige Monate dauern, bis sich dies ändert. Positiv zu vermerken ist, dass die Produktion im Januar 2023 nach einem stark gestörten Jahr 2022 gut angelaufen ist und die Gesamtproduktion der US-PGM-Untertagebetriebe über dem Budget liegt.Die AISC für 2022 stiegen um 58 % auf 1.586 US$/2Eoz (R25.951/2Eoz), was in erster Linie auf den Rückgang der Produktion zurückzuführen ist. Darüber hinaus trugen die allgemeinen Inflationskosten, die die Branche betreffen, ein Anstieg der Kosten für die Erschließung von Erzreserven (ORD) um 93 % auf 176 Mio. US$ (R2,9 Mrd.) aufgrund der Änderung der Klassifizierung der Erschließung von Stillwater East von Wachstumskapital auf Erhaltungskapital (ORD), höhere Unterstützungs- und Ausrüstungskosten, die fortgesetzte Abhängigkeit von der Erschließung durch Auftragnehmer bei East Boulder und die Aufstockung der ORD in allen Betrieben zur Erhöhung der Flexibilität beim Abbau zum Kostenanstieg bei. Das Betriebskapital (Ausrüstung für den Untertagebau, einschließlich Fernerkundungs- und Umweltüberwachungsausrüstung) zur Gewährleistung eines sichereren Betriebsumfelds stieg im Vergleich zum Vorjahr um 35 % auf 72 Mio. US$ (1,2 Mrd. Euro).Die Entscheidung, weiteres Wachstumskapital bei Stillwater East auszusetzen, führte dazu, dass die Investitionsausgaben für das Projekt bis 2022 um 50 % auf 82 Mio. USD (1,3 Mrd. Euro) zurückgingen. Wie viele andere Branchen in den USA und weltweit sind auch die US-amerikanischen PGM-Betriebe nach wie vor mit einem zugrunde liegenden Inflationsdruck, Problemen in der Lieferkette, einer Inflation der Inputkosten und höheren Arbeitskosten aufgrund des Fachkräftemangels konfrontiert, was die Abhängigkeit von Auftragnehmern zu höheren Kosten erhöht.Der Produktionsrückgang im Jahr 2022 in Verbindung mit einem im Jahresvergleich um 11 % niedrigeren durchschnittlichen 2E-PGM-Korbpreis von 1.862 US$/2Eoz (30.482 R/2Eoz) war der Hauptgrund für den Rückgang des bereinigten EBITDA des US-PGM-Geschäfts um 47 % auf 386 Mio. US$ (6,3 Mrd. R).Die 2E-PGM-Produktion im zweiten Halbjahr 2022 lag mit 191.094 2 Unzen um 30 % niedriger als im zweiten Halbjahr 2021 und um 17 % niedriger als im ersten Halbjahr 2022, was die Auswirkungen der regionalen Überschwemmungen und des anschließenden Produktionsaufbaus in der Stillwater-Mine widerspiegelt. Die Produktion der Stillwater-Mine lag mit 116.786 2Eoz um 31 % unter dem Vorjahreswert, während die Produktion von East Boulder mit 74.309 2Eoz um 27 % unter dem Vorjahreswert lag. Die AISC für H2 2022 stiegen im Jahresvergleich um 77 % auf 1.840 US$/2Eoz (31.880 R/2Eoz), wobei die ORD-Ausgaben um 81 % auf 93 Mio. US$ (1,6 Mrd. R) und das nachhaltige Kapital um 141 % auf 47 Mio. US$ (806 Mio. R) im Jahresvergleich stiegen, und zwar aus denselben Gründen, die oben genannt wurden. In Übereinstimmung mit der Aussetzung von weiterem Wachstumskapital bei Stillwater East und der Neuklassifizierung von ORD war das Projektkapital von 47 Mio. US$ (814 Mio. R) für H2 2022 um 41 % niedriger als im Vorjahr.Die weltweite Verlangsamung der Verschrottung von Gebrauchtwagen aufgrund des unsicheren globalen Wirtschaftsumfelds, höherer Zinssätze und höherer Neuwagenpreise sowie anhaltende logistische Einschränkungen in der Lieferkette, einschließlich Hafen- und Straßentransport, und die konsequente Einhaltung der Grundsätze einer verantwortungsvollen Beschaffung wirkten sich im Jahr 2022 auf die Anlieferungs- und Zuführungsraten im US-PGM-Recyclingbetrieb aus. Die durchschnittliche Einspeisung von verbrauchtem Autokatalysator im US-Recyclingbetrieb ging 2022 um 21 % auf 18,8 Tonnen pro Tag zurück, verglichen mit 23,8 Tonnen pro Tag im Jahr 2021, bei einer Gesamtmenge an eingespeisten PGM-Unzen von 598.774 3Eoz, 21 % weniger als im Vorjahr.Der Recyclingbestand stieg von 25 Tonnen Ende 2021 auf 49 Tonnen Ende 2022. Die Anzahlungen von Kunden verringerten sich von 441 Mio. USD Ende 2021 auf 258 Mio. USD Ende 2022, was auf ein geringeres Volumen an Autokatalysatoren, die im zweiten Halbjahr 2022 eingingen, und auf niedrigere Palladium- und Rhodiumpreise zurückzuführen ist, was eine Freisetzung von 183 Mio. USD an Betriebskapital ermöglichte.Der durchschnittliche 3E-PGM-Korbpreis für die US-PGM-Recyclingbetriebe für 2022 sank im Jahresvergleich um 13 % auf 3.067 US$/3Eoz (50.202 R50/3Eoz) aufgrund niedrigerer realisierter 3Eoz-Preise, wobei das bereinigte EBITDA um 23 % auf 78 Mio. US$ (R1,3 Mrd.) zurückging. Der Nettogewinn nach Nettofinanzierungserträgen aus dem PGM-Recycling in den USA lag im Jahr 2022 mit 92 Mio. US$ (R1,5 Mrd.) um 25 % niedriger als im Jahr 2021 (122 Mio. US$/R1,8 Mrd.).In H2 2022 sanken die durchschnittlichen Autokatalysator-Eingangsraten um 37 % im Vergleich zu H1 2022. Die durchschnittlichen Autokatalysator-Einspeiseraten sanken um 35 % von 22,8 Tonnen pro Tag in H2 2021 auf 14,9 Tonnen pro Tag in H2 2022. Der US-PGM-Recyclingbetrieb förderte in H2 2022 237.441 3Eoz, ein Rückgang von 33 % gegenüber H2 2021. Da der verfügbare Bestand von 124 Tonnen Ende Juni 2022 auf 49 Tonnen am Jahresende sank, konzentrierte sich der Betrieb angesichts der anhaltenden Produktionsbeschränkungen auf das Bestandsmanagement im zweiten Halbjahr 2022.Die PGM-Betriebe in SA lieferten solide Betriebsergebnisse, wobei die 4E PGM-Produktion von 1.730.808 4Eoz für 2022 (einschließlich zurechenbarer Unzen von Mimosa und PoC) geringfügig unter dem unteren Bereich der Prognose lag. Die Produktion war um 9 % niedriger als im Jahr 2021, was in erster Linie auf die anhaltenden Lastkürzungen durch Eskom zurückzuführen ist, die sich gegen Ende des Jahres verschärften und zu einer geschätzten Verringerung von 22.700 4 Unzen im Jahr 2022 führten. Erfreulicherweise wurde das gelagerte Erz mit etwa 33.000 Unzen, das sich bis zum Ende des dritten Quartals 2022 (aufgrund der verstärkten Lastbeschränkung) angesammelt hatte, größtenteils während der Feiertage zum Jahresende im Dezember 2022 verarbeitet, wodurch die möglichen Auswirkungen auf die Produktion erheblich reduziert wurden. Weitere Faktoren, die sich auf die Produktion auswirkten, waren der Diebstahl von Kupferkabeln, konzernweite Sicherheitsmaßnahmen im Einklang mit unserer Sicherheitsstrategie und vorübergehende Produktivitätseinschränkungen in Gebieten, in denen aufgrund ungünstiger Bodenverhältnisse abgebaut wurde. Die Produktion von 1.667.464 4Eoz (ohne PoC) war im Vergleich zum Vorjahr um 9 % niedriger. Die verarbeiteten 4E PGM PoC stiegen um 5 % auf 63.344 4Eoz, blieben jedoch aufgrund von Produktionsproblemen und starken Regenfällen, die PoC-Drittlieferanten beeinträchtigten, hinter den Erwartungen für Anfang 2022 zurück.Die verkauften Platinmetalle (einschließlich der von Mimosa zurechenbaren) gingen im Jahresvergleich um 12 % auf 1.662.101 4Eoz zurück und lagen damit etwa 69.000 4Eoz unter der Produktion des Jahres 2022. Dies ist in erster Linie auf zeitliche Differenzen zwischen der Verarbeitung des gelagerten Erzes während der Dezemberferien und dem Jahresabschluss zurückzuführen. Die Verarbeitungsanlagen in den SA PGM Betrieben arbeiteten weiter, nachdem die Bergbaubetriebe ihre Produktion über die Dezemberfeiertage eingestellt hatten, und nutzten die freien Verarbeitungskapazitäten, um das gelagerte Erz zu verarbeiten (der 4E PGM Ausstoß der Edelmetallraffinerie (PMR) im Dezember 2022 war doppelt so hoch wie der Durchschnitt der vorangegangenen 11 Monate), was zu einem Anstieg der Bestände in der Verarbeitungspipeline am Ende des Finanzjahres führte, die anschließend während der Dezemberfeiertage raffiniert und als raffiniertes Metall zum Verkauf in den Tresoren der PMR gelagert wurden. Die ca. 69.000 4Eoz an raffiniertem 4E-PGM-Metall, die im Dezember 2022 produziert und im PMR gelagert wurden, werden sich in den Verkäufen des ersten Quartals 2023 niederschlagen.Die AISC (ohne die Einkaufskosten in Verbindung mit PoC) von R19.313/4Eoz (US$1.180/4Eoz) stiegen im Jahresvergleich um 14 %, was in erster Linie auf die geringere Produktion und den Inflationsdruck bei importierten Ersatzteilen, Stahlprodukten, Produkten auf Ammoniakbasis sowie Brennstoffen und Öl zurückzuführen ist. In Anbetracht der Auswirkungen externer Faktoren auf die Produktion ist dies eine lobenswerte Kostenentwicklung, die im Gegensatz zu den von anderen Unternehmen der Branche gemeldeten höheren Stückkostensteigerungen steht und wahrscheinlich dazu führen wird, dass sich die PGM-Betriebe in Südafrika weiter nach unten in der Kostenkurve der Branche bewegen. Die AISC (einschließlich PoC) stiegen um 11 % auf R20.078/4Eoz (1.227 US$/4Eoz), was auf einen Anstieg der PoC-Unzen zurückzuführen ist, obwohl die Kosten für PoC-Material infolge der niedrigeren durchschnittlichen PGM-Preise gesunken sind.Die Investitionsausgaben für 2022 stiegen im Jahresvergleich um 34 % auf R5,1 Mrd. (312 Mio. US$) und übertrafen damit die Prognose von R4,8 Mrd. (320 Mio. US$), wobei die Erschließung von Erzreserven mit R2,1 Mrd. (130 Mio. US$) um 35 % höher ausfiel, das Betriebskapital mit R2,1 Mrd. (126 Mio. US$) um 2 % höher ausfiel und die Projektausgaben von 203 Mio. R (14 Mio. US$) im Jahr 2021 auf 925 Mio. R (57 Mio. US$) stiegen, hauptsächlich für das Projekt Marikana K4. Die Investitionsausgaben übertrafen die Prognosen um 7 % oder R328 Millionen (8 Millionen US$ weniger), was auf das Vorziehen der geplanten Ausgaben für den Umbau des Ofens Nr. 1 in Marikana und die gleislose mobile Ausrüstung (TMM) in den Betrieben in Kroondal und Rustenburg zurückzuführen ist, die ursprünglich für 2023 geplant waren.Der durchschnittliche PGM-Korbpreis für 2022 von R42.914/4Eoz (US$2.622/4Eoz) war 9% niedriger als für 2021 und trug dazu bei, dass das bereinigte EBITDA im Jahresvergleich um 26% auf R38,1 Mrd. (US$2,3 Mrd.) zurückging. Die bereinigte EBITDA-Marge von 53 % blieb historisch hoch, wobei das bereinigte EBITDA für 2022 das zweithöchste bereinigte Jahres-EBITDA war, das von den PGM-Betrieben in Südafrika verzeichnet wurde.Im zweiten Halbjahr 2022 produzierten die SA PGM-Betriebe 4E PGM in Höhe von 881.656 4Eoz (einschließlich PoC) und 843.658 4Eoz (ohne PoC), was einem Rückgang von 9 % bzw. 10 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies ist vor allem auf die ab September 2022 zunehmenden Lastkürzungen und die Verringerung der Produktion des Simunye-Schachts in Kroondal zurückzuführen, der das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. In H2 2022 stiegen die Konzentratkäufe von Dritten um 48% auf 37.998 4Eoz aufgrund erhöhter vertraglicher Lieferungen.Die AISC für H2 2022 (ohne PoC) stiegen im Jahresvergleich um 20 % auf R20.431/4Eoz (1.179/4Eoz US$) und die AISC (einschließlich PoC) um 21 % auf R21.295/4Eoz (1.229/4Eoz US$). Dies ist in erster Linie auf die geringere Produktion, den anhaltenden Inflationsdruck und die um 42 % höheren ORD im zweiten Halbjahr 2022 auf R1,2 Mrd. (68 Mio. US$) zurückzuführen, was in erster Linie auf den Hochlauf der Erschließung von Marikana K4 zurückzuführen ist.Der Chromabsatz in H2 2022 lag mit 1.132kt um 1 % höher als in H2 2021 (1.116kt). Die Chromeinnahmen in Höhe von 1,7 Mrd. R1 (97 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2022 lagen um 36 % höher als im Vorjahr, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sich der erhaltene Chrompreis um 38 % von 166 US$/Tonne im zweiten Halbjahr 2021 auf 228 US$/Tonne im zweiten Halbjahr 2022 verbesserte, wobei die Produktion in den Betrieben in Rustenburg und Marikana gesteigert wurde und die Produktion in Kroondal stabil blieb.Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs in Rustenburg ging um 6 % auf 628.897 zurück, wobei die AISC um 8 % auf R19.914/4Eoz (1.217 US$/4Eoz) stiegen, was angesichts der geringeren Produktion und des Inflationsdrucks ein solides Ergebnis darstellt. Die Bathopele-Produktion wurde durch den Abbau durch die Hex River-Verwerfung beeinträchtigt, während die Produktion von Siphumelele durch Seismizität beeinträchtigt wurde. Die 4E-PGM-Produktion im zweiten Halbjahr 2022 lag mit 324.025 4 Unzen um 6 % unter dem Vorjahreswert, wobei die Produktion über Tage mit 40.877 4 Unzen um 18 % höher ausfiel, was in erster Linie auf eine verbesserte Ausbeute der Anlage zurückzuführen ist, die um 26 % auf 43,2 % stieg (größere Menge an behandelter hochgradiger Schlacke). Die Untertageproduktion war mit 283.148 4 Unzen um 8 % niedriger. Die AISC stiegen im zweiten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 20.714 R / 4Eoz (1.195 US$ / 4Eoz), was auf die geringere Produktion und den anhaltenden inflationären Kostendruck zurückzuführen ist. Die AISC wurden auch durch 10 % höhere Lizenzgebühren und 18 % höhere ORD beeinflusst, die durch Nebenproduktgutschriften ausgeglichen wurden, die im Jahresvergleich um 44 % gestiegen sind, was in erster Linie auf eine höhere Chromproduktion und einen höheren Preis sowie einen höheren durchschnittlichen Nickelpreis zurückzuführen ist.Der allmähliche Abbau am Simunye-Schacht (voraussichtliche Stilllegung im 4. Quartal 2022) und der geologisch schwierige Boden an den Schächten Bambanani und Kwezi, der sich negativ auf die Produktivität und den Fördergrad auswirkte, beeinträchtigten die 4E-Produktion des Kroondal-Betriebs. Die zurechenbare 4E-PGM-Produktion ging im Jahr 2022 um 11 % auf 201.756 4Eoz zurück, wobei die AISC um 20 % auf 15.514 R$/4Eoz (948 US$/4Eoz) stiegen. In Bambanani wurde ein Zwei-Schicht-Zyklus eingeführt, um die Einsatzzeiten der Besatzungen zu verbessern und die Produktion zu steigern. Die 4E-PGM-Produktion war in H2 2022 um 11 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2021. Die AISC von R16.139/4Eoz (931 US$/4Eoz) waren um 17 % höher als im zweiten Halbjahr 2021, was auf die geringere Produktion, den inflationären Kostendruck und die zusätzliche Unterstützung für den Abbau unter ungünstigen Bodenbedingungen zurückzuführen ist.Der Betrieb in Marikana wurde durch Lastkürzungen, Diebstahl von Kupferkabeln und Sicherheitsunterbrechungen beeinträchtigt. Das gelagerte Erz aus Marikana wurde während der Ferienzeit zum Jahresende verarbeitet, was zu höheren Lagerbeständen führte, obwohl es zum Jahresende als raffiniertes Metall gehalten wurde. Diese Bestände werden derzeit durch Verkäufe im ersten Quartal 2023 abgebaut. Das Projekt Marikana K4 liegt im Zeitplan und die erste PGM-Produktion wurde im Laufe des Jahres erreicht. Die 4E-PGM-Produktion für 2022 (ohne PoC) war mit 672.917 4Eoz um 12 % niedriger, wobei die AISC (ohne PoC) mit R20.500/4Eoz (1.253 US$/4Eoz) um 18 % höher waren, was in erster Linie auf die niedrigere Produktion, inflationäre Effekte und das um 52 % höhere ORD-Kapital zurückzuführen ist. Die PoC-Produktion stieg im Jahresvergleich um 5 % auf 63.344 4Eoz, was zu einer insgesamt um 11 % niedrigeren 4E PGM-Produktion von 736.261 4Eoz führte. Die AISC (einschließlich PoC) stiegen um 12 % auf R22.076/4Eoz (1.349 US$/4Eoz).In der zweiten Jahreshälfte 2022 ging die 4E-PGM-Produktion (ohne PoC) im Marikana-Betrieb im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 um 15 % auf 337.654 4Eoz zurück, wobei die Untertageproduktion um 15 % und die Übertageproduktion um 13 % sank. Die PGM-Produktion (einschließlich PoC) ging im Vergleich zum Vorjahr um 11 % auf 375.652 4Eoz zurück, wobei sie von der Verarbeitung von PoC von Dritten profitierte, die um 48 % auf 37.998 4Eoz anstieg.Die AISC (ohne PoC) und AISC (einschließlich PoC) für den Betrieb in Marikana stiegen im zweiten Halbjahr 2022 um 29 % auf R22.031/4Eoz (1.271 US$/4Eoz) bzw. R23.764/4Eoz (1.371 US$/4Eoz). Dies ist in erster Linie auf die geringere Produktion, den anhaltenden Inflationsdruck und den ORD zurückzuführen, der im Vergleich zum Vorjahr um 57 % höher war, was auf die zusätzliche ORD-Erschließung zurückzuführen ist, die gleichzeitig mit der Erschließung des Schachtes K4 durchgeführt wurde. Das Kapital des K4-Projekts wird für die Schachtinfrastruktur und -technik sowie für den Abbau bis zum ersten Erschließungsquerschlag ausgegeben, während die Erschließung jenseits des ersten Querschlags als ORD klassifiziert wird. Zu den höheren AISC für H2 2022 im Vergleich zu H2 2021 trugen auch die um 28 % (700 Mio. R/62 Mio. US$) niedrigeren Nebenproduktgutschriften bei, die die AISC um 1.139 R1/4Eoz (118 US$/4Eoz) erhöhten. Die Nebenproduktgutschriften wurden durch geringere PGM-Verkäufe und niedrigere Kupfer- und Nickelverkäufe beeinträchtigt, wobei sich die Bestände in der Basismetallraffinerie zum Jahresende erhöhten. Die AISC (einschließlich PoC) waren auch aufgrund höherer PoC-Einkaufskosten höher, die im Vergleich zum Vorjahr um 46 % auf 1,6 Mrd. R1 (95 Mio. US$) stiegen. Die Investitionsausgaben stiegen in H2 2022 um 34 % auf R2,0 Mrd. (116 Mio. US$), wobei das Projektkapital für das K4-Projekt um 165 % auf R519 Mio. (30 Mio. US$) anstieg.Die zurechenbare 4E-Produktion von Mimosa ging 2022 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 3 % auf 115.534 4Eoz zurück, wobei die AISC um 17 % auf 1.150 US$/4Eoz/(18.817 R/4Eoz) stiegen, was vor allem auf den Inflationsdruck in Verbindung mit einem 56 %igen Anstieg des Betriebskapitals auf 53 Mio. US$ (864 Mio. R) durch den Bau einer neuen Absetzanlage, zusätzlicher unterirdischer Infrastruktur und metallurgischer Verbesserungen zurückzuführen ist.Die zurechenbare 4E-PGM-Produktion von Mimosa für H2 2022 ging im Jahresvergleich um 1 % auf 57.980 4Eoz zurück, wobei die verbesserte Ausbeute der Anlage den etwas geringeren Durchsatz ausglich. Trotz der stabilen Produktionsleistung stiegen die AISC in H2 2022 im Jahresvergleich um 24 % auf 1.304 US$/4Eoz (R22.594/4Eoz), was auf einen Anstieg des Betriebskapitals um 65 % im Jahresvergleich auf 33 Mio. US$ (R570 Mio.) und branchenweite Inflationseffekte zurückzuführen ist. Der Anstieg des Betriebskapitals ist auf den Bau eines neuen Haldenlagers, die Instandhaltung der unterirdischen Infrastruktur und die Optimierung des Reagenziensatzes und der Zelleneinstellungen im Flotationskreislauf zur Verbesserung der Ausbeute zurückzuführen.Die 4E-PGM-Produktion von Platinum Mile war im Jahr 2022 um 8 % niedriger, was zu 14 % höheren AISC von 10.835 R / 4Eoz (662 US$ / 4Eoz) führte. Die 4E-PGM-Produktion von Platinum Mile in Höhe von 23.558 4Eoz im zweiten Halbjahr 2022 war im Vergleich zum Vorjahr um 23 % niedriger, was auf die Erschöpfung des höhergradigen Ostdamms im Jahr 2021 zurückzuführen ist, wobei der Schwerpunkt nun auf dem Westdamm liegt, wo geringere Mengen abgebaut werden, sowie auf geringere Abraummengen aus dem Betrieb in Rustenburg, was sich auf die Gewinnung auswirkte. Geringere Mengen und branchenweite Inflationseffekte führten dazu, dass die AISC in H2 2022 um 40 % auf R11.886/4Eoz (686 US$/4Eoz) stiegen und damit die niedrigsten in der Gruppe blieben.Das K4-Projekt hat sich gut entwickelt und liegt mit 34 % der erreichten Meilensteine weiterhin im Zeitplan:- Die ersten Rifftonnen wurden im Mai 2022 gehoben.- Geförderte Rifftonnen für H2 2022 von 48.670 Tonnen mit einer Produktion von 3.984 4Eoz- Die Erschließung von K4 zur Unterstützung des stationären Betriebs nimmt zu, wobei im zweiten Halbjahr 2022 3.475 Meter primäre Abfälle und 1.719 Meter primäre Riffe erschlossen werden. Die Sanierung des Merensky-Erzgangs verläuft planmäßig- Oberflächeninfrastruktur ist weit fortgeschritten- Über 1000 Mitarbeiter vor Ort, die sich im nächsten Jahr verdoppeln werden- Die Investitionsausgaben für das Projekt beliefen sich im Jahr 2022 auf 924 Millionen Rupien (56 Millionen US-Dollar) und entsprachen damit dem Budget, während bis heute 1,1 Milliarden Rupien (69 Millionen US-Dollar) ausgegeben wurden. Für K4 ist ein weiteres Jahr mit hohen Investitionsausgaben im Jahr 2023 geplant (R920 Millionen/US$58 Millionen), die dann auslaufen werden.Die SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) waren erheblich von den Arbeitskampfmaßnahmen und der Aussperrung der Beschäftigten betroffen, was zu einer vollständigen Schließung der Betriebe zwischen März und Juni 2023 führte. Die Aussetzung der Produktion und Verarbeitung in den Beatrix-Betrieben aus Sicherheitsgründen, einschließlich der Verstärkung der Absetzanlage im ersten Quartal 2022, trug zu einem Rückgang der Produktion (ohne DRDGOLD) im ersten Halbjahr 2022 um 77 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 bei. Die Produktion in der zweiten Jahreshälfte verbesserte sich im Vergleich zu H1 2022, lag aber aufgrund der schrittweisen Wiederaufnahme der sicheren Produktion immer noch deutlich unter der von H2 2021. Im vierten Quartal 2022 wurden normalisierte Produktionsraten erreicht.Die Goldproduktion der SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) ging 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 42 % auf 19.301 kg (620.541 Unzen) zurück. Die Produktion aus den SA-Goldbetrieben (ohne DRDGOLD) ging um 50% auf 13.736 kg (441.623 Unzen) zurück. Die Produktion von DRDGOLD ging im Jahresvergleich um 1 % auf 5.565 kg (178.919 Unzen) zurück, wobei sich die Ausbeute um 9 % auf 0,21 g/t verbesserte, was auf die letzte Phase der Bereinigung vieler Standorte der East Rand Gold Operations (ERGO) zurückzuführen ist, die zu einer geringeren Tonnage, aber einem höheren Gehalt führte, wodurch ein Rückgang der gefrästen Tonnen um 9 % ausgeglichen wurde.Die AISC für die SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) für 2022 stiegen im Vergleich zu 2021 um 58% auf R1.268.360/kg (2.410 US$/oz), was in erster Linie auf eine deutlich niedrigere Produktion zurückzuführen ist. Die AISC für die SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) stiegen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 76 % auf R1.461.956 kg (2.778 US$/oz).Das Projektkapital bei den SA-Goldbetrieben (einschließlich DRDGOLD) stieg um 178% auf R1,3 Milliarden (80 Millionen US$), wobei das Projektkapital, das in Kloof für das Vertiefungsprojekt Kloof 4 ausgegeben wurde, im Jahresvergleich um 6% auf R210 Millionen (13 Millionen US$) und das in das Burnstone-Projekt investierte Kapital um 402% auf R934 Millionen (57 Millionen US$) stieg. Die Investitionsausgaben in den SA-Goldbetrieben (ohne DRDGOLD) für ORD und nachhaltiges Kapital werden für 2023 erhöht bleiben, um die betriebliche Flexibilität wiederherzustellen, die sich aus den bedeutenden Betriebsunterbrechungen im Jahr 2022 ergeben hat.Das Projektkapital bei DRDGOLD stieg um 164% auf R124 Mio. (8 Mio. US$), wobei die Ausgaben für Phase 1 des 20-MW-Solarprojekts und die damit verbundene Infrastruktur bei ERGO getätigt wurden, die voraussichtlich in 6-9 Monaten betriebsbereit sein werden. Phase 2 besteht aus zusätzlichen 40 MW mit Batterie-Backup (160 MW), die voraussichtlich 12-18 Monate nach Phase 1 fertiggestellt werden.Der durchschnittliche Rand-Goldpreis, der im Jahr 2022 erzielt wurde, blieb in US-Dollar unverändert, aber der durchschnittliche Rand-Goldpreis stieg um 11 % auf R946.073/kg (1.798 US$/oz), was auf die Abwertung des Rand gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen ist. Trotzdem führte die geringere Produktion für 2022 zu einem Rückgang des bereinigten EBITDA der SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) um 8,7 Mrd. R, wobei das bereinigte EBITDA von R5,1 Mrd. (346 Mio. US$) für 2021 auf einen Verlust von R3,5 Mrd. (219 Mio. US$) oder eine negative bereinigte EBITDA-Marge von 20 % für 2022 zurückging. In Anbetracht der verbesserten Aussichten für den Goldpreis und der jüngsten Schwäche des Rand, die dazu führte, dass der Spotpreis seit Jahresbeginn im Durchschnitt über R1 Mio./kg liegt, zusammen mit einer erwarteten Periode betrieblicher Stabilität, sind die Aussichten für die Goldbetriebe in Südafrika für 2023 sehr positiv.Die Produktion für das zweite Halbjahr 2022 (einschließlich DRDGOLD) ging um 23 % auf 13.339 kg (428.859 Unzen) zurück, während die Produktion (ohne DRDGOLD) mit 10.608 kg (341.055 Unzen) um 26 % niedriger ausfiel, was auf die schrittweise Inbetriebnahme nach dem Arbeitskampf sowie auf die Auswirkungen der Lastbeschränkungen zurückzuführen ist, die gegen Jahresende an Intensität zunahmen. Die AISC für die SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) für H2 2022 stiegen um 38 % auf R1.124.737/kg (2.019 US$/oz), während die AISC für die SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) um 44 % auf R1.215.786/kg (2.182 US$/oz) stiegen, was in erster Linie auf den geringeren Goldverkauf zurückzuführen ist.Die Produktion von Driefontein im Jahr 2022 ging um 47 % auf 4.893 kg (157.314 Unzen) zurück, was auf den Arbeitskampf und den anschließenden schrittweisen Produktionsanstieg im zweiten Halbjahr 2022 zurückzuführen ist, was zu einem Anstieg der AISC um 74 % auf 1.378.868 kg (2.620 US$/oz) führte. Die Untertageproduktion von Driefontein ging im 2. Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 31 % auf 3.163 kg (101.693 Unzen) zurück, da aufgrund des schrittweisen Produktionsaufbaus 21 % weniger Tonnen gefräst wurden. Die unterirdischen Gehalte gingen um 14 % zurück, was auf einen geringeren Produktionsbeitrag der höhergradigen Schächte 1 und 4 zurückzuführen ist, der sich im Laufe des Jahres 2023 normalisieren sollte. Die übertägig geförderten Tonnen gingen nur um 6 % zurück, der Gehalt verbesserte sich jedoch um 8 %, was auf zusätzliche Materialquellen zurückzuführen ist, die im Rahmen der Oberflächenbereinigung identifiziert wurden. Das Oberflächenmaterial aus den Kloof-Betrieben wurde 2022 auch in der metallurgischen Anlage Driefontein aufbereitet. Dies ermöglichte es den Oberflächenbetrieben, die Produktion in H2 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 1 % auf 240 kg (7.716 Unzen) zu steigern. Die AISC für H2 2022 stiegen um 51 % auf R1.219.187/kg (2.188 US$/oz), was auf geringere Verkaufsmengen und inflationäre Einflüsse zurückzuführen ist. Während die ORD aufgrund geringerer Erschließungen um 12 % zurückgingen, stieg das nachhaltige Kapital aufgrund mehrerer elektrischer Upgrades und Lampenraumprojekte, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 in Betrieb genommen werden, um 23 %.Die Produktion von Kloof ging im Jahr 2022 um 55 % auf 4.920 kg (158.182 Unzen) zurück, wobei die AISC um 85 % auf R1.592.030 kg (3.025 US$/Unze) stiegen. Die Oberflächenproduktion bei Kloof ging im Jahresvergleich um 55 % auf 620 kg (19.933 Unzen) zurück, was auf die stetige Erschöpfung der verfügbaren Reserven zurückzuführen ist. Die Untertageproduktion des Betriebs Kloof ging im zweiten Halbjahr 2022 um 35 % auf 3.284 kg (105.583 Unzen) zurück, was auf eine um 22 % niedrigere gefräste Menge und eine um 16 % niedrigere durchschnittliche Ausbeute zurückzuführen ist, da die höherwertigen Schächte 4 und 8 im Verhältnis weniger Tonnage lieferten. Die Oberflächenproduktion bei Kloof ging im zweiten Halbjahr 2022 um 24 % auf 420 kg (13.503 Unzen) zurück, was auf den Arbeitskampf, eine stetige Erschöpfung der verfügbaren Reserven sowie einen Wechsel des Oberflächenauftragnehmers zurückzuführen ist, der zu geringeren Mengen während der Inbetriebnahme führte. Die AISC bei Kloof lagen in H2 2022 aus denselben Gründen wie bei Driefontein um 49 % höher bei R1.309.129/kg (2.350 US$/oz). Sowohl das ORD- als auch das nachhaltige Kapital sanken im 2. Halbjahr 2022 (aufgrund der geringeren Ausgaben für das Erschließungsprojekt K8 und das Integrationsprojekt K1-K3) um 11 % bzw. 14 %. Das Projektkapital bei Kloof stieg um 45 % auf 155 Mio. R (9 Mio. US$) mit der Lieferung von wichtigen unterirdischen Kühlanlagen. Der unterirdische Schacht K4 sollte 2024 fertiggestellt werden, das Projekt wurde jedoch neu bewertet, wobei die Sohle 47 nun aus dem ursprünglichen Umfang ausgeschlossen wurde. In den Jahren 2023 und 2024 sind noch Investitionsausgaben in Höhe von 260 Mio. R2 (16 Mio. US$) zu tätigen, um das Projekt abzuschließen.Die Goldproduktion im Jahr 2022 im Beatrix-Betrieb ging um 54 % auf 2.913 kg (93.655 Unzen) zurück, was auf die Sicherheitsunterbrechungen Ende 2021, die Sanierung des TSF und die Auswirkungen des Arbeitskampfes sowie das anschließende Hochfahren der Produktion zurückzuführen ist. Infolge der hauptsächlich geringeren Mengen stiegen die AISC im Jahr 2022 um 83 % auf R1.573.006/kg (2.989 US$/oz). Aufgrund der anhaltenden Verluste am Schacht Beatrix 4 läuft derzeit ein Section 189A-Verfahren bezüglich der möglichen Umstrukturierung dieses Schachts, der 2023 etwa 20 % der Beatrix-Produktion ausmachte.Die Goldproduktion des Beatrix-Betriebs ging in H2 2022 im Vergleich zu H2 2021 um 15 % zurück. Die Produktion im zweiten Halbjahr 2022 profitierte von etwa 521 kg (16.751 Unzen) Erz, das während der Verstärkung des TSF vor Beginn des Arbeitskampfes gelagert und nach dem Ende des Arbeitskampfes am 9. Juni 2022 zusätzlich zur Produktion aus dem Untergrund verarbeitet wurde. Die Goldproduktion aus übertägigen Quellen ging aufgrund der abnehmenden zahlbaren Reserven um 65 % auf 42 kg (1.350 Unzen) zurück. Die AISC für H2 2022 stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 39 % auf R1.171.844/kg (2.103 US$/oz). Der ORD und das nachhaltige Kapital waren um 25 % bzw. 23 % niedriger als im Vorjahr, was auf den Produktionsanstieg zurückzuführen ist, wobei der ORD auch bei Beatrix 4, das einem Section 189-Verfahren unterliegt, reduziert wurde.Die Oberflächengoldproduktion des Cooke-Betriebs ging im Jahr 2022 um 13 % auf 1.010 kg (32.472 Unzen) zurück, wobei gleichzeitig die AISC um 22 % auf 907.407 R/kg (1.724 US$/Unze) stiegen. Die Oberflächengoldproduktion für H2 2022 stieg im Jahresvergleich um 14 % auf 656 kg (21.091 Unzen), was auf einen Anstieg der gefrästen Tonnen um 1 % und eine um 13 % höhere Ausbeute zurückzuführen ist, da wir anstelle unserer eigenen Reserven höherwertiges Material von Drittanbietern auf Lohnbasis fräsen. Die Mautvermahlung ist für die nächsten 2-3 Jahre geplant. Trotz der höheren inflationsbedingten Inputkosten, einschließlich eines 18%igen Anstiegs beim Kauf von Mautmaterial von Dritten, stiegen die AISC in H2 2022 aufgrund der höheren verkauften Goldmenge nur um 8% auf R867.987/kg (1.558 US$/oz). Die Wartungs- und Instandhaltungskosten im Cooke-Betrieb stiegen um 25 % auf 380 Mio. R3 (22 Mio. US$) aufgrund zusätzlicher Sicherheitskosten zur Verhinderung von Vandalismus und Vorbereitungskosten für die Installation des Stopfens am Schacht Cooke 1.Die Produktion von DRDGOLD war im Jahr 2022 mit 5.565 kg (178.919 Unzen) nur um 1 % niedriger, wobei eine 9 %ige Steigerung der Ausbeute einen 9 %igen Rückgang der gefrästen Tonnen ausglich, da einige der älteren ERGO-Standorte erschöpft waren. Lastenkürzungen und stärkere Regenfälle wirkten sich ebenfalls auf die Produktion aus. Die AISC für das Jahr 2022 stiegen um 21 % auf R804.297/oz (1.528 US$/oz), was in erster Linie auf die geringeren Verkäufe und das Betriebskapital zurückzuführen ist, das um 96 % auf R647 Mio. (40 Mio. US$) anstieg, was die Investitionen in die neue Infrastruktur der Betriebe ERGO und Far West Gold Recovery (FWGR) widerspiegelt.Die gefrästen Tonnen bei DRDGOLD gingen im zweiten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 11 % zurück, was auf die Auswirkungen von Lastabwürfen und starken Regenfällen zurückzuführen ist, die den Betrieb beeinträchtigten. Mit einem Anstieg der Ausbeute um 7 % lag die Goldproduktion von 2.731 kg (87.804 Unzen) in H2 2022 jedoch nur um 5 % unter dem Vorjahreswert. Die AISC von R799.421/kg (1.435 US$/oz) stiegen im Jahresvergleich um 20 %, was auf 4 % weniger verkauftes Gold, branchenweite Inflationseffekte und einen 63 %igen Anstieg des Betriebskapitals zurückzuführen ist, der die Investitionen in neue Infrastruktur bei den Betrieben East Rand Gold Operations (ERGO) und Far West Gold Recovery (FWGR) widerspiegelt. Das Projektkapital von DRDGOLD stieg ebenfalls stark an, und zwar von 38 Mio. R (3 Mio. US$) im zweiten Halbjahr 2021 auf 118 Mio. R (7 Mio. US$) im zweiten Halbjahr 2022, wobei vor allem in das Solarkraftwerk investiert wurde.Aktueller Stand des S189-Konsultationsverfahrens für die Anlagen Beatrix und Kloof 1Am 1. November 2022 wurden die organisierten Arbeitnehmer und andere potenziell betroffene Interessengruppen darüber informiert, dass das Unternehmen in die in eine Konsultation gemäß S189A des Arbeitsbeziehungsgesetzes (S189) über die mögliche Umstrukturierung seiner SA-Goldbetriebe gemäß auf die anhaltenden Verluste am Schacht Beatrix 4 und die Auswirkungen der schwindenden Mineralreserven auf die Anlage Kloof 1.Die Lebensdauer des Schachtes Beatrix 4 wurde zuvor im Anschluss an die S189-Konsultationen im Jahr 2017 verlängert, die durch die erfolgreiche Annahme der Produktivitätssteigerung und Kostendämpfungsmaßnahmen, die nach Konsultation der Interessengruppen durchgeführt wurden, ermöglichten es dem Unternehmen, weiterhin in Betrieb bleiben, solange es im Durchschnitt eines zusammenhängenden Zeitraums von drei Monaten (nach Berücksichtigung der AISC) einen Gewinn erzielt.Der CCMA-Moderationsprozess wurde mit der letzten Sitzung am 1. Februar 2023 abgeschlossen. Eine abschließende Sitzung ist für den 28. Februar 2023 geplant. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um die Zahl der Entlassungen zu verringern, indem Mitarbeiter aus defizitären Betrieben in rentable Betriebe verlagert werden.Das Burnstone-Projekt ist zu 47 % fertiggestellt, gegenüber einem Plan von 55 %, der insbesondere durch den dreimonatigen Arbeitskampf in den Goldbetrieben in Südafrika und die langsamer als geplant verlaufende Rekrutierung von Fachpersonal beeinträchtigt wurde. Insbesondere der Personalmangel bei den gleislosen mobilen Maschinen (TMM) trug zum verzögerten Aufbau der Erschließung bei, die Lieferung der TMM verzögerte sich aufgrund des Arbeitskampfes und eines Mangels an kritischen Komponenten, wodurch sich die Lieferzeiten verlängerten. Das bisherige Kapital von Burnstone beläuft sich auf R1,1 Mrd. (69 Mio. US$) und wird bis 2023 auf R1,95 Mrd. (122 Mio. US$) geschätzt. Die jüngste optimierte Projektbewertung ergibt einen IRR von 20 % und einen Kapitalwert von 1,3 Mrd. R1 bei einem Goldpreis von 800.000 R/kg.Zu den wichtigsten Meilensteinen gehören bisher- Der Aufbau der erforderlichen Oberflächeninfrastruktur schreitet gut voran- Zum Jahresende sind 661 Personen vor Ort, wobei die Ernennung und Ausbildung wichtiger TMM-Fähigkeiten an Fahrt gewinnt- Die erforderliche TMM-Ausrüstung wurde erhalten und ist in Betrieb.- Die zentrale unterirdische Werkstatt 56E wurde fertiggestellt, und die Fertigstellung des unterirdischen Reservoirs 60E ist für Anfang 2023 vorgesehen.- Das Projektkapital in Höhe von 934 Millionen Rupien (57 Millionen US-Dollar) wurde im Jahr 2022 ausgegeben.Der unmittelbare Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Errichtung der erforderlichen Infrastruktur, der Inbetriebnahme der bestehenden metallurgischen Anlage und der Erreichung der erforderlichen Entwicklungsrate.Der Erwerb der Nickelraffinerie Sandouville in Le Havre, Frankreich, wurde am 4. Februar 2022 abgeschlossen. In den elf Monaten produzierte Sandouville 4.839 Tonnen Nickelmetall, 2.003 Tonnen Nickelsalze und 153 Tonnen Kobaltchlorid zu Betriebskosten in Nickeläquivalent von R527.676/tNi (32.239 US$/tNi). Nach einem starken Start nach der Übernahme mit einem Anstieg des Produktionsvolumens um 10 % im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 und einem bereinigten EBITDA von 4 Mio. US$ (60 Mio. R) war das zweite Halbjahr 2022 eine größere Herausforderung. Technische Probleme in der Metalleinheit beeinträchtigten die Gesamtleistung der Anlage, und die Inbetriebnahme nach der jährlichen Wartungsabschaltung im Oktober 2022 dauerte länger als erwartet. Die Kosten wurden durch geringere Mengen und höhere Strom- und Gaspreise im zweiten Halbjahr 2022 beeinträchtigt. Sandouville produzierte in H2 2022 1.340 Tonnen Nickelmetall, 937 Tonnen Nickelsalze und 43 Tonnen Kobaltchlorid zu Betriebskosten in Nickeläquivalent von 664.311/tNi (38.333 US$/tNi). Für 2022 wurde ein bereinigter EBITDA-Verlust von 30 Mio. US$ (492 Mio. R) ausgewiesen, nachdem in H1 2022 ein bereinigtes EBITDA von 4 Mio. US$ (60 Mio. R) erzielt wurde. Im Jahr 2022 wurden 5 Mio. US$ (90 Mio. R) für nachhaltiges Kapital ausgegeben.Aufgrund der oben genannten Probleme verzeichnete Sandouville im zweiten Halbjahr 2022 einen bereinigten EBITDA-Verlust von 34 Mio. USD (553 Mio. R), ein deutlicher Rückgang gegenüber dem positiven bereinigten EBITDA von 4 Mio. USD (60 Mio. R) im ersten Halbjahr 2022. Die Ausgaben für nachhaltiges Kapital betrugen in H2 2022 4 Mio. US$ (61 Mio. R).Parallel zur aktuellen Anlage führt Sibanye-Stillwater Machbarkeitsstudien zu drei Verfahren durch- Herstellung von Nickelsulfat in Batteriequalität mit der Absicht, 44.000 Tonnen pro Jahr in zwei Stufen zu produzieren- Recycling von PGM-Autokatalysatoren aus europäischen Rohstoffen- Recycling von BatteriemetallenWeitere Ankündigungen zu diesen Entwicklungen werden zu gegebener Zeit erwartet, wenn die entsprechenden Studien abgeschlossen sind.Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 (H2 2022) im Vergleich zu den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2021 (H2 2021)Die Berichtswährung des Konzerns ist der SA-Rand (Rand/R) und die funktionale Währung der US-PGM-Betriebe ist der US-Dollar (US$). Die direkte Vergleichbarkeit der Konzernergebnisse zwischen den beiden Zeiträumen ist verzerrt, da die Ergebnisse der US-amerikanischen PGM-Betriebe zum durchschnittlichen Wechselkurs in Rand umgerechnet werden, der in H2 2022 bei 17,33 R/US$ oder 15 % schwächer war als in H2 2021 (15,03 R/US$). Die funktionale Währung des Geschäftsbereichs Batteriemetalle, der die Raffinerie Sandouville und Keliber umfasst, ist der Euro (), und die Ergebnisse der Raffinerie Sandouville wurden zum durchschnittlichen Wechselkurs in Rand umgerechnet, der im zweiten Halbjahr 2022 bei 17,57 R/ lag. Keliber ist ein Projekt in der Entwicklungsphase und die Entwicklungskosten werden gemäß den Rechnungslegungsgrundsätzen der Gruppe in den Sachanlagen aktiviert.Die Umsatzerlöse der Gruppe gingen im zweiten Halbjahr 2022 um 17 % auf 67.909 Mio. R (3.878 Mio. US$) zurück, was auf geringere Verkaufsmengen in allen Betrieben und niedrigere durchschnittliche US-Dollar-Korbpreise sowohl in den südafrikanischen als auch in den US-amerikanischen PGM-Betrieben zurückzuführen ist. Die Umsatzkosten des Konzerns vor Abschreibungen sanken um 10 % auf 47.512 Mio. R (2.721 Mio. US$), was hauptsächlich auf die geringeren Produktionsmengen zurückzuführen ist, die teilweise durch über der Inflation liegende Kostensteigerungen sowohl bei den SA PGM- als auch bei den verwalteten SA-Goldbetrieben ausgeglichen wurden. Der Umsatzrückgang führte dazu, dass das bereinigte EBITDA der Gruppe im zweiten Halbjahr 2022 um 34 % oder 9.507 Mio. R (807 Mio. US$) auf 18.550 Mio. R (1.045 Mio. US$) sank. Der um 15 % schwächere Rand gegenüber dem US-Dollar glich die Auswirkungen des niedrigeren durchschnittlichen Korbpreises sowohl bei den SA- als auch bei den US-PGM-Betrieben teilweise aus. Die Abschreibungen der Gruppe sanken um 14 % auf R3.863 Mio. (224 Mio. US$) infolge der geringeren Produktionsmengen.Die Umsatzerlöse, die Umsatzkosten vor Abschreibungen, die sonstigen Nettokosten, das bereinigte EBITDA und die Abschreibungen sind in den nachstehenden Tabellen aufgeführt:1 Die Auswirkung der Streaming-Transaktion wurde unter Group Corporate erfasst. Siehe Anmerkung 18 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses2 Für die Umrechnung der Rand-Gewinn- und Verlustrechnung in US-Dollar wurde ein Wechselkurs von R17,33 für H2 2022 und 15,03 für H2 2021 zugrunde gelegt.Die Einnahmen aus den SA PGM-Betrieben sanken um 11% auf R33.406 Mio. (US$ 1.893 Mio.), was auf einen Rückgang der verkauften PGMs um 16% oder 146.215 4Eoz zurückzuführen ist, der teilweise durch einen 4% höheren durchschnittlichen 4E-Korbpreis von R42.188/4Eoz (US$ 2.434/4Eoz) und einen 48%igen Anstieg beim Verkauf von Konzentratunzen von Dritten (PoC) ausgeglichen wurde. Der Rückgang der verkauften 4Eoz war die Folge eines geringeren Produktionsvolumens.In den US-amerikanischen PGM-Untertagebetrieben sanken die Einnahmen um 41 % auf 337 Mio. US$ (6.011 Mio. R), was vor allem auf einen Rückgang der verkauften Unzen um 35 % in Korrelation mit der geringeren Produktion und einen Rückgang des durchschnittlichen 2E-Korbpreises um 8 % auf 1.766 US$ zurückzuführen ist, was teilweise durch den um 15 % schwächeren Rand ausgeglichen wurde. Der durchschnittliche Rand-Korbpreis für 2E stieg um 6 % auf R30.609/2Eoz, was in Verbindung mit den geringeren Verkaufsmengen zu einem Rückgang der Rand-Einnahmen um 30 % auf R6.011 Millionen führte. Der Umsatz aus dem US-PGM-Recyclingbetrieb ging um 36 % von 1.419 Mio. US$ (21.296 Mio. R) auf 911 Mio. US$ (15.949 Mio. R) zurück, was auf einen um 17 % niedrigeren durchschnittlichen realisierten Korbpreis von 3.274 US$/3Eoz und einen Rückgang der verkauften recycelten Unzen um 22 % zurückzuführen ist. Der um 15 % schwächere Rand führte zu einem Rückgang der Recyclingeinnahmen um 25 % auf 15,949 Mrd. R.Die Einnahmen aus den von SA verwalteten Goldbetrieben gingen um 27 % auf R9.207 Mio. (550 Mio. US$) zurück, was hauptsächlich auf geringere verkaufte Goldmengen zurückzuführen ist, während die Produktion nach dem Streik hochgefahren wurde und in H2 2022 um 34 % oder 4.988 kg zurückging, was teilweise durch einen um 11 % höheren Rand-Goldpreis von R957.467/kg (1.718 US$/oz) ausgeglichen wurde. Die Einnahmen von DRDGOLD stiegen um 6 % auf R2.654 Mio. (152 Mio. US$), was auf einen um 11 % höheren Rand-Goldpreis von R960.898/kg (1.725 US$/oz) zurückzuführen ist, der teilweise durch 4 % niedrigere Verkaufsmengen ausgeglichen wurde.Die Raffinerie Sandouville (seit dem Datum des Inkrafttretens der Übernahme am 4. Februar 2022 in den Ergebnissen der Gruppe enthalten) verkaufte 1.388 Tonnen Nickelmetall und 876 Tonnen Nickelsalze zu einem Nickeläquivalent-Korbpreis von R427.120/tNi (24.646 US$/tNi) und erzielte damit Einnahmen in Höhe von 967 Millionen R (51 Millionen US$). Die im zweiten Halbjahr 2022 produzierten und verkauften tNi waren aufgrund geplanter und ungeplanter Wartungsausfälle im zweiten Halbjahr 2022 niedriger als im ersten Halbjahr 2022.Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung in den SA PGM Betrieben sanken um 5% auf R15.499 Mio. (US$881 Mio.), was hauptsächlich auf eine geringere untertägige 4E PGM Produktion zurückzuführen ist, die um 12% auf 708.107 4Eoz sank, was auf eine geringere Erschließung und Stilllegung, technische Stillstände, Stromdrosselung/Lastabwurf, Kupferkabeldiebstahl und eine geringere Produktivität während des Abbaus durch ungünstige Bodenbedingungen (Hex River Fault in Rustenburg und Shear Zone in Kroondal) zurückzuführen ist. Die übertägigen Produktionsmengen ohne PoC von Dritten gingen um 4 % auf 77.571 4Eoz zurück. Der PoC von Dritten in den Schmelz- und Raffineriebetrieben von Marikana stieg um 48% auf 37.998 4Eoz. PoC-Material wird zu höheren Kosten eingekauft als selbst abgebautes Erz, was auf die direkte Korrelation mit dem Rand-Korbpreis für PGMs zurückzuführen ist.Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung in den US-amerikanischen PGM-Untertagebetrieben sanken um 27 % auf 207 Mio. US$ (3.619 Mio. R3). Das Verkaufsvolumen sank um 35 % auf 180.356 2Eoz, während das Produktionsvolumen um 30 % auf 191.094 2Eoz zurückging, was vor allem auf verschiedene Faktoren in den Minen Stillwater und East Boulder zurückzuführen ist. Die Produktion in Stillwater wurde durch die Erholung von den Überschwemmungen im Juni, einen Arbeitskräftemangel bei den Bergleuten, eine geringere Verfügbarkeit der Abbauflächen und einen ungeplanten Ausfall des Konzentrators beeinträchtigt, während in East Boulder eine Sicherheitsunterbrechung aufgrund einer Stickstoffdioxidgas-Exposition, niedrigere Gehalte und kalte Wetterbedingungen zu einer geringeren Produktion beitrugen. Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung im US-amerikanischen PGM-Recyclingbetrieb sanken im Einklang mit den Einnahmen um 36 % von 1,368 Mrd. US$ (20,539 Mrd. R) auf 872 Mio. US$ (15,273 Mrd. R), wobei der anhaltende branchenweite weltweite Rückgang der Eingangsraten in Verbindung mit einem niedrigeren durchschnittlichen US$-Korbpreis, der zu geringeren Einkaufskosten für verbrauchte Autokatalysatoren führte, der wesentliche Faktor war.Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung bei den verwalteten SA-Goldbetrieben sanken um 3 % auf R9.677 Mio. (566 Mio. US$), was auf eine um 26 % oder 3.740 kg niedrigere Produktion zurückzuführen ist, die hauptsächlich auf den Produktionsaufbau nach dem Streik zurückzuführen ist, wobei der harte Stopp auch zu einer Verschlechterung der Arbeitsbereiche führte, sowie auf die nicht vollzählig anwesende Stoppmannschaft aufgrund von Einstellungsbeschränkungen angesichts des S189-Prozesses und der Seismizität bei Kloof, was teilweise durch überdurchschnittliche inflationäre Kostensteigerungen einschließlich Arbeit, Diesel und Strom ausgeglichen wurde. Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung von DRDGOLD stiegen um 11 % auf R1.938 Mio. (111 Mio. US$) aufgrund von über der Inflation liegenden Kostensteigerungen, einschließlich Stahl, Diesel und Strom.Die Raffinerie Sandouville produzierte 1.340 Tonnen Nickelmetall und 937 Tonnen Nickelsalze zu einem Nickeläquivalent von R664.311/tNi (38.333 US$/tNi), was zu den Umsatzkosten von R1.506 Millionen (84 Millionen US$) beitrug. Die Produktion in der Raffinerie Sandouville war im zweiten Halbjahr 2022 niedriger als im ersten Halbjahr 2022, was sowohl auf geplante als auch auf ungeplante Wartungsarbeiten zurückzuführen ist.Das bereinigte EBITDA umfasst andere Cash-Kosten, Wartungs- und Instandhaltungskosten, Leasingzahlungen, Streikkosten und soziale Investitionskosten (CSI) (siehe Anmerkung 11.1 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses für eine Überleitung des Gewinns vor Lizenzgebühren, Kohlenstoffsteuer und Steuern zum bereinigten EBITDA). Die Wartungs- und Instandhaltungskosten für das zweite Halbjahr 2022 beliefen sich auf 380 Millionen R3 (22 Millionen US$) bei Cooke (zweites Halbjahr 2021: 304 Millionen R oder 20 Millionen US$); 48 Millionen R (3 Millionen US$) bei Marikana (zweites Halbjahr 2021: R36 Millionen (2 Millionen US$); R6 Millionen (0 Millionen US$) bei Kroondal (H2 2021: Rnil oder US$nil); R2 Millionen (0 Millionen US$) bei Beatrix (H2 2021: Rnil oder US$nil) und R1 Millionen (US$nil) bei DRDGOLD (H2 2021: Rnil oder US$nil). Leasingzahlungen in Höhe von 74 Mio. R (4 Mio. US$) (2. Halbjahr 2021: 70 Mio. R oder 5 Mio. US$) sind in Übereinstimmung mit der Formel für den Debt Covenant enthalten, und die Kosten für soziale Unternehmensinvestitionen betrugen 77 Mio. R (4 Mio. US$) (2. Halbjahr 2021: 206 Mio. R oder 14 Mio. US$).Das bereinigte EBITDA in den Betrieben SA PGM, US PGM (unter Tage), US PGM (Recycling) und SA Gold sank aufgrund eines geringeren Absatzvolumens infolge einer niedrigeren Produktion, was teilweise durch höhere durchschnittliche Rand-Rohstoffpreise ausgeglichen wurde. Das bereinigte EBITDA in der Raffinerie Sandouville sank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 aufgrund geringerer Verkaufsmengen und eines niedrigeren durchschnittlichen Nickeläquivalentpreises.Das bereinigte EBITDA ist in der nachstehenden Grafik dargestellt: https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69468/28022023_DE_SBSW_ResultsdePRcom.001.pngDie Abschreibungen in den PGM-Betrieben in Südafrika verringerten sich um 7 % auf R1.256 Mio. (72 Mio. US$), in den PGM-Untertagebetrieben in den USA um 18 % auf 79 Mio. US$ (R1.377 Mio.) und in den verwalteten Goldbetrieben in Südafrika um 35 % auf R1.052 Mio. (63 Mio. US$), alle aufgrund geringerer Produktionsmengen. Die Abschreibungen bei DRDGOLD verringerten sich um 19 % auf 79 Mio. R (5 Mio. US$), was auf geringere verarbeitete Tonnen und den Verkauf der Anlage Driefontein 3 von DRDGOLD im ersten Halbjahr 2022 zurückzuführen ist.Die Zinserträge stiegen um 36 Mio. R (Rückgang um 3 Mio. US$), hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der Zinserträge aus höheren durchschnittlichen Barguthaben (109 Mio. R oder 4 Mio. US$), der Zinserträge aus Rehabilitationsfonds (28 Mio. R oder 1 Mio. US$) und sonstiger Zinserträge (R4 Mio. R oder 0 Mio. US$), was teilweise durch einen Rückgang der Zins- und Investitionserträge aus anderen Finanzanlagen ausgeglichen wurde.Die Finanzaufwendungen stiegen um 143 Mio. R (2 Mio. US$ Rückgang) auf 1.378 Mio. R (80 Mio. US$), hauptsächlich aufgrund eines Nettoanstiegs der Zinsen für Kredite um 178 Mio. R (8 Mio. US$), eines Anstiegs der Zinsauflösung für die aufgeschobene Zahlung von Anglo um 29 Mio. R (1 Mio. US$), eines Anstiegs der Auflösung der Marikana-Dividendenverpflichtung um 18 Mio. R (0 Mio. US$), R21 Millionen (0 Millionen US$) Erhöhung der Aufhebung der Finanzkosten für die aufgeschobenen Umsatztransaktionen, R6 Millionen (0 Millionen US$) Erhöhung der Zinsen für die Verpflichtung zur betrieblichen Gesundheitsfürsorge, die alle teilweise durch Rückgänge von R68 Millionen (5 Millionen US$) bei der Aufhebung der abgeschriebenen Kosten für Kredite, R1 Millionen (3 Millionen US$) bei der Aufhebung der Verpflichtung zur Umweltsanierung und sonstige Zinsen von R40 Millionen (3 Millionen US$) ausgeglichen werden. Eine Aufschlüsselung der Finanzaufwendungen findet sich in Anmerkung 3 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses.Der Nettoverlust aus Finanzinstrumenten in Höhe von R3.880 Mio. (235 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2022 im Vergleich zum Verlust von R5.437 Mio. (367 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2021 bedeutet einen Rückgang des Nettoverlustes um R1.557 Mio. (132 Mio. US$) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Nettoverlust für das zweite Halbjahr 2022 ist hauptsächlich auf Marktwertverluste bei den revidierten Cashflows der aufgeschobenen Zahlung von Rustenburg an Anglo American Platinum Limited (Anglo) in Höhe von 773 Mio. R (45 Mio. US$) und der Schulden von Burnstone in Höhe von 776 Mio. R (45 Mio. US$) zurückzuführen, BEE-Verpflichtungen aus anteilsbasierten Vergütungen mit Barausgleich für die Betriebe Rustenburg und Marikana in Höhe von 985 Mio. R (57 Mio. US$) bzw. 875 Mio. R (50 Mio. US$), Dividendenverpflichtung für Marikana in Höhe von 625 Mio. R (36 Mio. US$) und Palladium-Absicherungskontrakt in Höhe von 150 Mio. R (9 Mio. US$), teilweise ausgeglichen durch Zeitwertgewinne aus anderen Investitionen in Höhe von 129 Mio. R (7 Mio. US$). Eine Aufschlüsselung der Verluste aus Finanzinstrumenten findet sich in Anmerkung 4 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses.Die Bergbau- und Einkommenssteueraufwendungen sanken um 30 % auf R3.296 Mio. (179 Mio. US$), was auf die gesunkene Rentabilität der Gruppe zurückzuführen ist. Der laufende Steueraufwand sank um 23 % auf R4.345 Mio. (246 Mio. US$) und der latente Steueraufwand stieg in H2 2022 um 7 % auf R1.049 Mio. (67 Mio. US$). Der effektive Steuersatz der Gruppe sank von 36% auf 33% in H2 2022, hauptsächlich aufgrund von nicht ausgewiesenen latenten Steueransprüchen im Zusammenhang mit dem Burnstone-Projekt, teilweise ausgeglichen durch neu ausgewiesene latente Steueransprüche (Erhöhung des effektiven Steuersatzes um 4%).Der effektive Steuersatz der Gruppe für das zweite Halbjahr 2022 liegt um 5 % über dem gesetzlichen südafrikanischen Unternehmenssteuersatz von 28 %. Der höhere effektive Steuersatz ist hauptsächlich auf die folgenden Auswirkungen zurückzuführen: Nicht abzugsfähiger Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten in Höhe von 9 % oder 906 Mio. R (52 Mio. US$), Rückgang aufgrund einer Änderung des geschätzten langfristigen latenten Steuersatzes in Höhe von 3 % oder 70 Mio. R2 (16 Mio. US$), nicht abzugsfähiger Finanzaufwand in Höhe von 1 % oder 104 Mio. R (6 Mio. US$) und nicht abzugsfähige Transaktionskosten in Höhe von 1 % oder 76 Mio. R (4 Mio. US$); teilweise ausgeglichen durch nicht ausgewiesene latente Steuerguthaben, die neu ausgewiesen oder verwendet wurden, in Höhe von 4 % oder 372 Mio. R3 (21 Mio. US$), sonstige nicht steuerpflichtige Nettoeinnahmen und nicht abzugsfähige Ausgaben in Höhe von 1 % oder 140 Mio. R1 (8 Mio. US$), nicht steuerpflichtige Anteile an den Ergebnissen von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen in Höhe von 2 % oder 145 Mio. R (8 Mio. US$) und eine Erhöhung aufgrund einer Satzanpassung der südafrikanischen Goldminensteuerformel in Höhe von 1 % oder 77 Mio. R (4 Mio. US$).Im zweiten Halbjahr 2022 fielen bei den SA-Goldbetrieben streikbedingte Kosten in Höhe von 34 Mio. R (2 Mio. US$) an.Am 13. Juni 2022 kam es in den US-amerikanischen PGM-Betrieben zu einem bedeutenden Überschwemmungsereignis in den Stillwater-Bergbaubetrieben in Montana, und im zweiten Halbjahr 2022 fielen Kosten in Höhe von 44 Mio. R (3 Mio. US$) für diesen Vorfall an.Die Restrukturierungskosten in Höhe von 327 Mio. R (19 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2022 beinhalteten Entlassungskosten in Höhe von 14 Mio. R (18 Mio. US$) und Honorare in Höhe von 13 Mio. R (1 Mio. US$) in den Segmenten SA Gold und SA PGM. Die Kosten für Entlassungen in Höhe von R314 Mio. (18 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2022 beinhalteten hauptsächlich die Section 189-Kosten bei den Goldbetrieben von SA in Bezug auf Beatrix (R285 Mio. oder 16 Mio. US$) und Kloof (R27 Mio. oder 2 Mio. US$).Die Transaktionskosten in Höhe von 43 Mio. R (3 Mio. US$) für H2 2022 bestanden aus projekt- und akquisitionsbezogenen Rechts- und Beratungskosten.Im zweiten Halbjahr 2022 machte die Gruppe einen Verlust von 309 Mio. R (18 Mio. US$), als sie den Bapo Ba Mogale Local Economic Development Trust (Bapo Trust) aufgrund von Änderungen in der am 8. August 2022 eingetragenen Treuhandurkunde entkonsolidierte, was zu einem Verlust der Kontrolle führte.Die Gruppe verzeichnete einen Veräußerungsgewinn von 145 Mio. R (8 Mio. US$) im Zusammenhang mit Lonmin Canada Incorporated.Die Bruttoverschuldung stieg um 9 % von 20.887 Mio. R (1.282 Mio. US$) am 30. Juni 2022 auf 22.728 Mio. R (1.334 Mio. US$) am 31. Dezember 2022. Die höhere ausstehende Verschuldung war hauptsächlich auf die Zeitwertanpassung der Burnstone-Schulden in Höhe von 776 Millionen R (45 Millionen US$) und einen Nettoanstieg von 952 Millionen R (55 Millionen US$) bei den auf US-Dollar lautenden Schulden zurückzuführen, der auf die Wechselkursauswirkungen eines seit dem 30. Juni 2022 um 13 % schwächeren Rand zurückzuführen ist. Die Nettoverschuldung, ohne die Burnstone-Schulden, die keinen Rückgriff auf Sibanye-Stillwater haben, weist zum 31. Dezember 2022 eine Nettoliquidität von R5.853 Millionen (344 Millionen US$) auf. Der Barmittelbestand der Gruppe (ohne die Barmittel von Burnstone) sank seit dem 30. Juni 2022 um 4 % auf 26.041 Mio. R (1.529 Mio. US$) und beinhaltet 726 Mio. US$ (12.368 Mio. R), die von den US-amerikanischen PGM-Betrieben gehalten werden, hauptsächlich aufgrund von Barmitteln, die aus der Emission der Anleihen 2026 und 2029 stammen. Eine Fortschreibung der Bruttoverschuldung für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr ist in Erläuterung 11 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses enthalten.Das Gesamteigenkapital der Gruppe stieg zum 31. Dezember 2022 auf 91.004 Mio. R (5.342 Mio. US$), hauptsächlich aufgrund des Gesamtergebnisses von 21.349 Mio. R (955 Mio. US$) für das Jahr, der nicht beherrschenden Anteile, die mit dem Erwerb von Keliber Oy für 1.219 Mio. R (74 Mio. US$) ausgewiesen wurden, und der Rücklage für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 24 Mio. R (2 Mio. US$). Diese Erhöhungen wurden zum Teil durch gezahlte Dividenden (9.453 Mio. R oder 578 Mio. US$), Transaktionen mit Aktionären (1.452 Mio. R oder 211 Mio. US$) und den Verkauf von Lonmin Canada Incorporated (14 Mio. R oder 1 Mio. US$) ausgeglichen.Die nachstehende Grafik zeigt die Bruttoverschuldung/Barmittel/Gesamteigenkapital der Gruppe für H2 2022, H1 2022 und H2 2022: https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69468/28022023_DE_SBSW_ResultsdePRcom.002.pngDer Betrieb in Marikana hat Vereinbarungen über den Kauf von PGM-Konzentraten von Dritten getroffen. Die Verarbeitung von Material von Dritten ermöglicht eine bessere Auslastung der Schmelz- und Raffineriekapazitäten. Im zweiten Halbjahr 2022 kaufte der Marikana-Betrieb 37.998 4Eoz (H2 2021: 25.705 4Eoz) an Konzentraten von Dritten.Das PGM-Recyclinggeschäft in den USA erzielte im zweiten Halbjahr 2022 ein starkes finanzielles Ergebnis, trotz der operativen Herausforderungen in der US-Region und der weltweit geringeren Anlieferungsraten für Autokatalysatoren. Die Anlieferungsraten wurden durch einen eingeschränkten Autokatalysatormarkt im zweiten Halbjahr 2022 beeinträchtigt, was zu einem Rückgang der Anlieferungsraten bei den Kunden führte. Infolgedessen liegen die Lagerbestände weiterhin unter dem normalisierten Niveau, während sich das Segment weiterhin auf proaktive Sammlerverpflichtungen konzentriert, um das Volumen zu erhöhen. Das Betriebskapital für das zweite Halbjahr 2022 sank von 511 Mio. US$ (8.324 Mio. R) zum 30. Juni 2022 auf 258 Mio. US$ (R4.394 Mio. R) zum 31. Dezember 2022, und das Segment bleibt weiterhin eigenfinanziert, ohne Inanspruchnahme von Kreditlinien. Am 31. Dezember 2022 belief sich der Recyclingbestand auf etwa 49 Tonnen (H1 2022: 124 Tonnen) mit geschätzten 5koz (3E) (H1 2022: 12koz (3E)). Die nachstehende Grafik zeigt im Verhältnis zum durchschnittlichen Korbpreis für den gekauften 3E-PGM-Gehalt des verbrauchten Autokatalysators die vierteljährlichen Barvorschüsse (bei Erhalt der verbrauchten Katalysatoren) und die Abschlusszahlung (bei der endgültigen Prüfung) an die Recycling-Lieferanten sowie die Bareinnahmen, wenn das 3E-PGM-Metall ausgeht, und veranschaulicht den Rückgang des Recycling-Betriebskapitals um 41 % vom 1. Januar 2022 (441 Mio. USD) bis zum 31. Dezember 2022 (258 Mio. USD).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69468/28022023_DE_SBSW_ResultsdePRcom.003.pngSibanye-Stillwater definiert den bereinigten freien Cashflow als Nettobarmittel aus betrieblicher Tätigkeit vor gezahlten Dividenden, Nettozinsen und erhaltenen Umsatzabgrenzungen abzüglich der Zugänge zu Sachanlagen.Die folgende Tabelle zeigt den bereinigten freien Cashflow pro Geschäftssegment:1 Im bereinigten freien Cashflow des Goldsegments SA sind das Konzern-Treasury und die Shared-Services-Funktion enthalten, die zusammen als Gold Corporate bezeichnet werden. Die PGM-Geschäfte von SA trugen über die konzerninternen Arbeitskapitalkonten, die bei der Konsolidierung eliminiert werden, im zweiten Halbjahr 2022 mit R5.920 Mio. (342 Mio. US$) bei (erstes Halbjahr 2022: erhaltene R2.784 Mio. oder 181 Mio. US$, Beitrag im zweiten Halbjahr 2021: R4.331 Mio. oder 288 Mio. US$ und GJ 2021: R8.049 Mio. bzw. 544 Mio. US$) zur Erhöhung des Betriebskapitals (Zufluss), die in den SA-Goldgeschäften enthalten istDie US-amerikanischen PGM-Betriebe erwirtschafteten einen bereinigten freien Cashflow von 183 Mio. US$ (R3.179 Mio.). Der Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 338 Mio. US$ (R5.856 Mio.) und beinhaltet einen Nettorückgang (Zufluss) von 219 Mio. US$ (R3.792 Mio.) beim Betriebskapital, der hauptsächlich auf den Rückgang der Recycling-Bestände, einen Nettoanstieg (Abfluss) bei den konzerninternen Betriebskapitalkonten von 1 Mio. US$ (R23 Mio.) und gezahlte Steuern von 12 Mio. US$ (R202 Mio.) zurückzuführen ist. Der bereinigte freie Cashflow enthält Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von 186 Mio. US$ (R3.231 Mio.).Der bereinigte freie Cashflow aus dem SA PGM-Betrieb betrug R2.343 Millionen (US$135 Millionen). Der Nettomittelzufluss aus betrieblichen Aktivitäten belief sich auf R1.574 Mio. (91 Mio. US$) und beinhaltet einen Nettoanstieg (Abfluss) von R1.652 Mio. (95 Mio. US$) beim Betriebskapital, Zahlungen von R4.705 Mio. (271 Mio. US$) für Lizenzgebühren und Einkommenssteuern, gezahlte Dividenden in Höhe von R4.164 Mio. (240 Mio. US$) und einen Nettoanstieg (Abfluss) von R5.920 Mio. (342 Mio. US$) bei den konzerninternen Betriebskapitalkonten. Der bereinigte freie Cashflow enthält Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von R2.943 Mio. (170 Mio. US$).Das Goldgeschäft in Südafrika erwirtschaftete einen bereinigten freien Cashflow von R1.733 Millionen (100 Millionen US$). Der Netto-Cash-Zufluss aus dem operativen Geschäft belief sich auf 8.521 Mio. R (492 Mio. US$) nach einem Netto-Zuwachs (Abfluss) von 16 Mio. R (12 Mio. US$) beim Betriebskapital, erhaltenen Nettodividenden in Höhe von 230 Mio. R (994 Mio. R3), Zahlungen von 9 Mio. R (9 Mio. US$) für Lizenzgebühren und Einkommenssteuern und einem Rückgang der Forderungen aus konzerninternem Betriebskapital in Höhe von 339 Mio. R (869 Mio. US$). Der bereinigte freie Cashflow beinhaltet Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von R2.963 Mio. (171 Mio. US$).Der Geschäftsbereich Batteriemetalle erwirtschaftete einen negativen bereinigten freien Cashflow von R1.155 Mio. (67 Mio. US$). Der Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 596 Mio. R (34 Mio. US$) nach einem Nettoabfall (-zufluss) von 20 Mio. R (7 Mio. US$) beim Betriebskapital und einem Nettoabfall (-zufluss) von 21 Mio. R (1 Mio. US$) bei den konzerninternen Betriebskapitalkonten. Der bereinigte freie Cashflow enthält Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von 616 Millionen Rupien (36 Millionen US$), von denen 555 Millionen Rupien (32 Millionen US$) auf die Investitionsausgaben für das Keliber-Projekt entfallen.Der negative bereinigte freie Cashflow des Konzerns betrug R313 Millionen (18 Millionen US$). Der Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf R4.201 Mio. (242 Mio. USD) und beinhaltet einen Nettorückgang (-zufluss) von 53 Mio. R (3 Mio. USD) bei den konzerninternen Betriebskapitalkonten.Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung vom Nettobargeld aus betrieblicher Tätigkeit zum bereinigten freien Cashflow:Nicht-IFRS-Kennzahlen wie der bereinigte freie Cashflow werden als Pro-forma-Finanzinformationen gemäß den JSE-Kotierungsanforderungen betrachtet. Die Pro-forma-Finanzinformationen liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gruppe und werden nur zur Veranschaulichung dargestellt. Aufgrund ihrer Beschaffenheit sollte der bereinigte freie Cashflow nicht als Darstellung des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit angesehen werden. Die Pro-forma-Finanzinformationen für die am 31. Dezember 2022 bzw. 31. Dezember 2021 endenden Jahre wurden von Ernst & Young Inc. gemäß ISAE 3420 geprüft, und ihre uneingeschränkten Berichte können am Sitz des Unternehmens eingesehen werden.Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 2022 verringerten sich von 27.248 Mio. R (1.673 Mio. US$) zum 30. Juni 2022 auf 26.076 Mio. R (1.531 Mio. US$) (H2 2021: die Zahlungsmittel zum 31. Dezember 2021 erhöhten sich von 26.097 Mio. R (1.829 Mio. US$) zum 30. Juni 2021 auf 30.292 Mio. R (1.900 Mio. US$)), nach einem Nettozahlungsmittelüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit von 11.154 Mio. R (664 Mio. US$) (H2 2021: R18.960 Mio. oder 1.267 Mio. US$), Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit von R9.850 Mio. (574 Mio. US$) (H2 2021: R8.746 Mio. oder 582 Mio. US$) und Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit von R3.424 Mio. (208 Mio. US$) (H2 2021: R6.795 Mio. oder 458 Mio. US$).Der Verwaltungsrat von Sibanye-Stillwater hat eine Bardividende in Höhe von 122 SA-Cents pro Stammaktie (6,74 US-Cents* pro Aktie bzw. 26,98 US-Cents* pro ADR) bzw. rund R3.453 Millionen (191 Millionen US$*) für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 ("Schlussdividende") beschlossen und genehmigt. Der Verwaltungsrat hat den Solvenz- und Liquiditätstest angewandt und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen diesen Test unmittelbar nach Abschluss der vorgeschlagenen Ausschüttung erfüllen wird.Die Dividendenpolitik von Sibanye-Stillwater besteht darin, mindestens 25 % bis 35 % des normalisierten Gewinns an die Aktionäre auszuschütten. Der normalisierte Gewinn ist definiert als der Gewinn, der den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnen ist, ohne Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten und Wechselkursdifferenzen, Wertminderungen, Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen, Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsfürsorge, Umstrukturierungskosten, Transaktionskosten, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen für BEE-Transaktionen, Gewinne aus Übernahmen, sonstige Nettokosten für die Geschäftsentwicklung, Anteile am Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, alle nach Steuern und die Auswirkungen von nicht beherrschenden Anteilen sowie Änderungen des geschätzten latenten Steuersatzes.Die erklärte Gesamtdividende von 260 Cents (Schlussdividende: 122 SA-Cents und Zwischendividende: 138 SA-Cents) entspricht 35 % des normalisierten Gewinns für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Jahr.Die Schlussdividende unterliegt der Quellensteuer auf Ausschüttungen. In Übereinstimmung mit den Paragraphen 11.17 (a) (i) und 11.17 (c) der JSE Listings Requirements werden die folgenden zusätzlichen Informationen offengelegt:- Die Dividende wurde aus den Gewinnrücklagen ausgeschüttet- Der lokale Quellensteuersatz für Dividenden beträgt 20% (zwanzig Prozent).- Der Bruttobetrag der lokalen Dividende beträgt 122,00000 SA-Cents pro Stammaktie für Aktionäre, die von der Dividendensteuer befreit sind- Der Betrag der lokalen Nettodividende beträgt 97,60000 SA-Cents (80% von 122 SA-Cents) pro Stammaktie für Aktionäre, die der Quellensteuer auf Dividenden unterliegen- Sibanye-Stillwater hat derzeit 2 830 370 251 Stammaktien im Umlauf- Die Einkommensteuer-Referenznummer von Sibanye-Stillwater lautet 9723 182 169Die Aktionäre werden auf die folgenden Termine für die Schlussdividende hingewiesen:Schlussdividende: -122 SA-Cents pro Aktie- Datum der Erklärung: -Dienstag, 28. Februar 2023- Letzter Handelstag für die Kumulierte Dividende: -Montag, 20. März 2023- Die Aktien werden ab Ex-Dividende gehandelt: -Mittwoch, 22. März 2023- Stichtag: -Freitag, 24. März 2023- Auszahlung der Dividende: -Montag, 27. März 2023Bitte beachten Sie, dass Aktienzertifikate zwischen Mittwoch, dem 22. März 2023 und Freitag, dem 24. März 2023 (jeweils einschließlich) nicht entmaterialisiert oder rematerialisiert werden können.Für Inhaber von American Depositary Receipts (ADRs):- Jedes ADR entspricht 4 Stammaktien;- ADRs werden an der New York Stock Exchange (NYSE) ex-Dividende gehandelt: Donnerstag, 23. März 2023;- Aufnahme Freitag, 24. März 2023;- Voraussichtliches Datum der Währungsumstellung: Montag, 27. März 2023; und- Voraussichtliches Datum der Dividendenzahlung: Montag, 10. April 2023Ausgehend von einem Wechselkurs von R18,0887/US$1* entspricht die auf einen ADR zu zahlende Dividende 26,98 US-Cents für quellensteuerpflichtige Aktionäre. Der tatsächliche Zahlungskurs hängt jedoch vom Wechselkurs am Tag der Währungsumrechnung ab.* Auf der Grundlage eines Wechselkurses von R18,0887/US$ am 20. Februar 2023 von IRESS. Der tatsächliche Zahlungskurs hängt jedoch vom Wechselkurs zum Zeitpunkt der Währungsumrechnung ab.Am 17. Februar 2023 meldete Sibanye-Stillwater eine Aktualisierung seiner Mineralressourcen und Mineralreserven zum 31. Dezember 2022, deren wichtigste Punkte im Folgenden zusammengefasst werden.- Eine erste Lithium (Li)-Mineralreserve von 193,6kt Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) und eine 133%ige Steigerung der Li-Mineralressourcen auf 452,9kt LCE- Die kontinuierliche Umsetzung der Strategie der Gruppe für grüne Metalle mit einem verstärkten Fokus auf Batteriemetalle hat zu einer Erhöhung der zurechenbaren Beteiligung am Keliber-Projekt in Finnland von 26,6% auf 84,96% geführt.- Die Erklärung der Mineralreserven folgt auf den Abschluss einer positiven Machbarkeitsstudie (FS) und die Genehmigung für den Bau des Keliber-Projekts- Die fortlaufende, erfolgreiche Exploration auf den großen und aussichtsreichen Mineralgrundstücken bei Keliber trug ebenfalls zu weiteren 30,4kt an zurechenbaren LCE-Mineralressourcen bei.- 2E PGM-Mineralreserven in Höhe von 26,3 Mio. Unzen und Mineralressourcen in Höhe von 84,2 Mio. Unzen nach der Neupositionierung unserer PGM-Betriebe in den USA und der konsequenten Aktualisierung der Pläne für die Lebensdauer der Mine (LoM)- Die Mineralreserven unterstützen eine 42 Jahre dauernde LoM, die bis 2026 auf eine jährliche Produktion von 700 koz ansteigt.- Die Schätzungen spiegeln geringfügige Rückgänge von 3,6 % bzw. 6,1 % im Vergleich zum Vorjahr wider, die auf verbesserte Schätzmethoden zurückzuführen sind, wobei ein beträchtliches Aufwärtspotenzial für die Mineralreserven verbleibt, das auf der sehr großen abgeleiteten Ressourcenbasis von 44,8 Mio. Unzen basiert.- 31,4 Mio. Unzen 4E PGM-Mineralreserven in unseren PGM-Betrieben in SA und ein Anstieg der Mineralressourcen um 1,5 % auf 177,3 Mio. Unzen- Der Rückgang der Mineralreserven um 2,3 % ist in erster Linie auf den Abbau von 2,7 Mio. Unzen im Jahr 2022 zurückzuführen, der teilweise durch den Abschluss einer positiven FS für das zu 50 % im Besitz befindliche Mimosa North Hill-Projekt (+1,5 Mio. Unzen) ausgeglichen wurde, das derzeit vom Vorstand für den Bau in Betracht gezogen wird.- Die großen 4E-PGM-Mineralressourcen in den SA-PGM-Betrieben bieten die Möglichkeit, die zukünftigen Mineralreserven zu erhöhen, die Lebensdauer der Betriebe zu verlängern und einen beträchtlichen Wert freizusetzen, vorausgesetzt, die erforderlichen Studien werden abgeschlossen und das Investitionsumfeld ist günstig.- Stabile Mineralreserven von 12,9 Mio. Unzen (-0,6 %) und Mineralressourcen von 69,3 Mio. Unzen (-7,2 %) in unseren SA-Goldbetrieben und -projekten (einschließlich DRDGOLD)Im Verwaltungsrat von Sibanye Stillwater Limited gab es im Sechsmonatszeitraum zum 31. Dezember 2022 keine Veränderungen.Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022, 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 betrug R17,33/US$, R15,40/US$ bzw. R15,03/US$Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Bei Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana sind die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten nicht berücksichtigt. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Sechs Monate" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Sechs Monate".2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, die Leistung in Rand. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird im Betrieb Recyclingmaterial verarbeitet, das von den oben genannten Statistiken ausgeschlossen ist und in der nachstehenden PGM-Recycling-Tabelle aufgeführt wird3 Produktion pro Produkt - siehe Prillsplit in der Tabelle unten4 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten5 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe von Total US and SA und Total SA schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlösen und Umsatzkosten enthalten ist.6 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze vor einer Anpassung des Konzentratkaufs.7 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Platinmetall geteilt werden.8 Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird.9 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E-PGM-Produktionen im selben Zeitraum dividiert werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten, siehe "All-in-Kosten - sechs Monate".Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022, 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 betrug R17,33/US$, R15,40/US$ bzw. R15,03/US$.Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten; die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden.2 Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird.3 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Sechs Monate".4 Die Projektausgaben des Unternehmens, die Ausgaben für verschiedene IT-Projekte des Unternehmens und das Burnstone-Projekt umfassen, beliefen sich in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2022, 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 auf R638 Millionen (37 Millionen US-Dollar), R338 Millionen (22 Millionen US-Dollar) bzw. R189 Millionen (13 Millionen US-Dollar).Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 und 30. Juni 2022 betrug R17,33/US$ bzw. R15,40/US$.Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Beträge, die seit dem Datum des Inkrafttretens der Übernahme am 4. Februar 2022 enthalten sind2 Nickelsalze bestehen aus wasserfreiem Nickel, Nickelchlorid mit niedrigem Natriumgehalt, Nickelchlorid Standard, Nickelcarbonat und Nickelchloridlösung3 Nickelkuchen fallen bei der Verarbeitung von Nickelmatte an und werden wieder in den Nickelraffinationsprozess zurückgeführt4 Kobaltchlorid und Eisen(III)-chlorid werden aus Nickelmatte durch ein anderes Raffinationsverfahren auf Auftragsbasis gewonnen5 Die Nickelausbeute ist der prozentuale Anteil des gesamten aus der Matte gewonnenen Nickels im Verhältnis zum Nickelgehalt der erhaltenen Matte.Der verkürzte vorläufige konsolidierte Jahresabschluss für das Jahr und die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 wurde vom Team der Finanzberichterstattung der Gruppe Sibanye-Stillwater unter der Leitung von Jacques le Roux (CA (SA)) erstellt. Dieser Prozess wurde vom Chief Financial Officer der Gruppe, Charl Keyter, beaufsichtigt und vom Verwaltungsrat von Sibanye-Stillwater genehmigt.Die primären Abschlüsse wurden auf der Grundlage des durchschnittlichen Wechselkurses der Periode für die verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Gesamtergebnisrechnung und die Kapitalflussrechnung in US-Dollar umgerechnet, und der Wechselkurs am Ende der Periode für die verkürzte konsolidierte Bilanz. Diese Angaben dienen lediglich als ergänzende Informationen und wurden von den externen Wirtschaftsprüfern des Unternehmens weder geprüft noch wurde darüber berichtet.1 Diese Gewinne und Verluste werden bei der Veräußerung der zugrunde liegenden Geschäfte in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.2 Diese Gewinne und Verluste werden niemals in den Gewinn oder Verlust umgegliedert.3 Diese Gewinne und Verluste beziehen sich auf die bequeme Umrechnung der SA-Rand-Beträge in US-Dollar und werden niemals in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht.1 Diese Informationen sind ungeprüft.2 Dies bezieht sich auf Transaktionen, die von Sibanye-Stillwater mit den Anteilseignern von Keliber durchgeführt wurden (siehe Anmerkung 10.1)3 Die Gruppe schloss eine Vereinbarung zur Veräußerung ihrer Beteiligung an Lonmin Canada an Magna Mining Incorporated für einen Gesamtkaufpreis von 10 Mio. CAD (kanadische Dollar) ab, von denen 2 Mio. CAD über zwölf Monate gestundet werden. Die Transaktion wurde im 4. Quartal 2022 abgeschlossen und führte zu einem Gewinn von 145 Mio. R, der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wurde. Lonmin Canada besaß das Denison PGM Explorationsprojekt in Kanada und wurde als Teil der Lonmin plc (später umbenannt in Sibanye UK Limited) Akquisition am 7. Juni 2019 erworben.1-In den geleisteten Zahlungen sind R4.441 Mio., R179 Mio. und R110 Mio. enthalten, die sich auf den Erwerb des Rustenburg-Betriebs (aufgeschobene Zahlung für Rustenburg), den Erwerb von Pandora und den Erwerb von SFA (Oxford) beziehen. Zahlungen, die bis zum ursprünglichen beizulegenden Zeitwert der Verbindlichkeit geleistet wurden, werden als Cashflows aus der Investitionstätigkeit eingestuft, während alle Beträge, die über den ursprünglichen beizulegenden Zeitwert der Verbindlichkeit hinausgehen, als Cashflows aus der Geschäftstätigkeit eingestuft werden.Der verkürzte konsolidierte vorläufige Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der JSE Listings Requirements für vorläufige Berichte und den Anforderungen des südafrikanischen Companies Act erstellt. Die JSE Listings Requirements verlangen, dass vorläufige Berichte in Übereinstimmung mit den Rahmenkonzepten und den Bewertungs- und Erfassungsanforderungen der International Financial Reporting Standards (IFRS) und den Financial Reporting Guides des South African Institute of Chartered Accountants, wie sie vom Accounting Practices Committee herausgegeben werden, sowie den Financial Pronouncements, wie sie vom Financial Reporting Standards Council herausgegeben werden, erstellt werden und darüber hinaus mindestens die in IAS 34 Interim Financial Reporting geforderten Informationen enthalten. Die bei der Erstellung dieses verkürzten vorläufigen konsolidierten Abschlusses angewandten Rechnungslegungsgrundsätze entsprechen den IFRS und stimmen mit denen des vorherigen konsolidierten Jahresabschlusses überein, der im Jahresfinanzbericht zum 31. Dezember 2021 enthalten ist.Die verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Aufstellung des sonstigen Ergebnisses und die Kapitalflussrechnung für die sechs Monate bis zumDie verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Gesamtergebnisrechnung und die Kapitalflussrechnung für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 wurden nicht vom externen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft geprüft und wurden durch Subtraktion der geprüften verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 von der geprüften Gesamtergebnisrechnung für das Jahr bis zum 31. Dezember 2021 erstellt. Die verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Gesamtergebnisrechnung und die Kapitalflussrechnung für das am 31. Dezember 2022 endende Halbjahr wurden nicht vom externen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft geprüft und wurden durch Subtraktion des geprüften verkürzten konsolidierten Abschlusses für das am 30. Juni 2022 endende Halbjahr vom geprüften verkürzten vorläufigen konsolidierten Abschluss für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr erstellt.Die Umrechnung der Primärausweise in US-Dollar erfolgt für die verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Gesamtergebnisrechnung und die Kapitalflussrechnung zum Durchschnittskurs der Periode und für die Bilanz zum Stichtagskurs. Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Diese Angaben dienen nur als ergänzende Informationen und wurden nicht vom externen Wirtschaftsprüfer des Unternehmens geprüft.Die Änderungen an veröffentlichten Standards, die am 1. Januar 2022 in Kraft treten und von der Sibanye-Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater)-Gruppe (die Gruppe) übernommen wurden, hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf den verkürzten vorläufigen Konzernabschluss der Gruppe für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022. Standards, Interpretationen und Änderungen an veröffentlichten Standards, die am 1. Januar 2022 noch nicht in Kraft sind, werden voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Gruppe haben.Das Management hat die Darstellung von "Sonstige Kosten (netto)" in der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr und die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 neu gegliedert und alle Vergleichsinformationen neu dargestellt, um sie an die Darstellung im Jahresabschluss der Gruppe für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 anzupassen. Die Auswirkung der Neudarstellung ist die Disaggregation von "Sonstige Kosten netto" in "Sonstige Kosten" und "Sonstige Erträge". Die Änderungen in der Darstellung haben keine Auswirkungen auf den Gewinn der Gruppe für den aktuellen und die vorhergehenden Zeiträume. In der nachstehenden Tabelle sind die Änderungen in der Darstellung der zuvor ausgewiesenen Posten im Einzelnen aufgeführt.Am 10. Januar 2020 gab Sibanye-Stillwater bekannt, dass es seine Option zur Zeichnung weiterer Stammaktien von DRDGOLD ausgeübt hat, um eine Beteiligung von 50,1 % an DRDGOLD zu erreichen. Durch die Ausübung dieser Option erhöhte sich der Anteil von Sibanye-Stillwater an DRDGOLD von 265.000.000 Aktien auf 433.158.944 Aktien. Der Ausübungspreis für die Zeichnung belief sich auf R1,086 Millionen. Diese Transaktion wurde in den Konzernabschlüssen von Sibanye-Stillwater für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr ausgewiesen.Die anschließende Erhöhung der DRDGOLD-Beteiligung wurde als Transaktion mit den Anteilseignern verbucht und im Eigenkapital ausgewiesen. Der Kauf der zusätzlichen Aktien durch die Gruppe wurde als Verwässerung der NCI in Höhe von R220 Millionen verbucht. Bei der Ermittlung der zurechenbaren NCI-Anpassung stellte die Unternehmensleitung fest, dass sie die für die Aktienzeichnung gezahlte Gegenleistung fälschlicherweise den Eigentümern der Muttergesellschaft zuordnete und daher diese gezahlte Gegenleistung vom Nettoinventarwert der DRDGOLD ausschloss, der bei der Ermittlung des NCI verwendet wurde. Da die NCI letztlich anteilig am Nettovermögen von DRDGOLD beteiligt sind, sollten die NCI auch an den Barmitteln aus der Aktienzeichnung beteiligt sein.Die Auswirkung dieses Fehlers führte zu einer Klassifizierungsdifferenz zwischen NCI und dem den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zurechenbaren Eigenkapital von R544 Millionen. Daher hätte die in den Jahresabschlüssen zum 31. Dezember 2020 ausgewiesene Transaktion mit den DRDGOLD-Aktionären eine Erhöhung des NCI um R324 Mio. und nicht eine Verringerung um R220 Mio. darstellen müssen. Dementsprechend hat das Management zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2021 den Bilanzgewinn und die NCI um jeweils R544 Mio. angepasst.Dieser Fehler hat keine Auswirkungen auf die verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen, die verkürzten konsolidierten Gesamtergebnisrechnungen und die Cashflows. Obwohl dieser Fehler keine Auswirkungen auf die verkürzten konsolidierten Bilanzen zum 31. Dezember 2021 und zum 30. Juni 2022 hat, wie sie in diesen verkürzten vorläufigen konsolidierten Abschlüssen dargestellt sind, hat er Auswirkungen auf die umfassenden Bilanzen zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2021, die im Jahresfinanzbericht der Gruppe enthalten sind.1-Der Unterschied zwischen den obigen Umsatzerlösen aus dem PGM-Bergbau und den gesamten Umsatzerlösen aus dem PGM-Bergbau gemäß dem Segmentbericht bezieht sich auf die separate Offenlegung der Umsatzerlöse aus der Gold- und Palladium-Streaming-Vereinbarung mit Wheaton Precious Metals International (Wheaton International) (Wheaton Stream) in den obigen Angaben sowie auf die separate Offenlegung der Umsatzerlöse im Zusammenhang mit Anpassungen bei den Verkäufen von PGM-Konzentrat und der von Marikana abgeschlossenen Mautvereinbarung (siehe Fußnote 2 unten). Die Umsatzerlöse im Zusammenhang mit dem Wheaton Stream sind im Konzernsegment enthalten, wie im Segmentbericht beschrieben (siehe Anmerkung 18).2-Dies bezieht sich auf Einnahmen, die in Bezug auf eine von Marikana im Jahr 2021 abgeschlossene Mautvereinbarung erfasst wurden. Diese Vereinbarung endete am 31. Dezember 2021, und die für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr erfassten Einnahmen aus der Mautbearbeitung stellen Einnahmen aus der Verarbeitung von Material dar, das vor dem 31. Dezember 2021 eingegangen ist.3-Diese Anpassungen beziehen sich auf vorläufige Preisvereinbarungen, die zu nachträglichen Änderungen in der Höhe der ausgewiesenen Einnahmen führen.Umsatzerlöse nach geografischen Regionen der betreffenden Operationen:https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69468/28022023_DE_SBSW_ResultsdePRcom.004.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69468/28022023_DE_SBSW_ResultsdePRcom.005.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69468/28022023_DE_SBSW_ResultsdePRcom.006.jpeg1 Für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr beinhaltet Nickel 870 Millionen Rupien Nickelsalze (R419 Millionen Rupien für das am 31. Dezember 2022 endende Halbjahr und 451 Millionen Rupien für das am 30. Juni 2022 endende Halbjahr) und R2.020 Millionen Nickelmetall (R424 Millionen Rupien für das am 31. Dezember 2022 endende Halbjahr und R1.596 Millionen Rupien für das am 30. Juni 2022 endende Halbjahr), die aus dem Batteriemetallgeschäft verkauft werden. Das restliche Nickel wird von den PGM-Betrieben der Gruppe in SA und den USA verkauft.2 Sonstige umfasst in erster Linie Einnahmen aus dem Verkauf von Silber, Kobalt und Kupfer. Für das Jahr und die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 sind Einnahmen aus der Marikana-Mautvereinbarung in Höhe von 105 Mio. R bzw. null R enthalten (105 Mio. R bzw. 345 Mio. R3 für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 und die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 sowie R521 Mio. für das Jahr bis zum 31. Dezember 2021).1-Am 17. Januar 2020 schloss Stillwater Mining Company (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sibanye-Stillwater) eine Palladium-Absicherungsvereinbarung ab, die am 28. Februar 2020 begann und die Lieferung von 240.000 Unzen Palladium über einen Zeitraum von zwei Jahren (10.000 Unzen pro Monat) mit einem Nullkosten-Collar vorsieht, der eine Mindest- und eine Höchstgrenze von 1.500 bzw. 3.400 US-Dollar pro Unze festlegt. Die Absicherungsvereinbarung endete am 31. Januar 2022. Am 24. März 2021 schloss Stillwater Mining Company eine zusätzliche Palladium-Absicherungsvereinbarung ab, die am 28. Februar 2022 beginnt und die Lieferung von 140.000 Unzen Palladium über einen Zeitraum von vierzehn Monaten (10.000 Unzen pro Monat) mit einem Nullkosten-Collar umfasst, der eine Mindest- und Höchstgrenze von 1.800 bzw. 3.300 US-Dollar pro Unze festlegt. Da kein Hedge Accounting angewendet wird, werden die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste als Gewinne oder Verluste aus Finanzinstrumenten in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht.2 Der Verlust des beizulegenden Zeitwerts bezieht sich auf die anteilsbasierten Vergütungsverpflichtungen mit Barausgleich in Bezug auf die B-BBEE-Transaktion im Betrieb Rustenburg und die B-BBEE-Transaktion in Marikana (siehe Anmerkung 12).Die Gruppe führte ihre jährliche Wertminderungsprüfung für den Geschäfts- oder Firmenwert und die zahlungsmittelgenerierenden Einheiten (CGUs) durch, bei denen zum31. Dezember 2022 Indikatoren für eine Wertminderung vorlagen. Die nachstehende Tabelle zeigt eine Aufschlüsselung der Wertaufholung/(Wertminderung), die für jeden abgeschlossenen Zeitraum erfasst wurde.Der Jahresplan für die Lebensdauer der Mine, der für die jährliche Bewertung der Wertminderung verwendet wird, berücksichtigt Folgendes:- Nachgewiesene und wahrscheinliche Erzreserven der CGUs- Cashflows auf der Grundlage des Plans für die Lebensdauer der Mine- Schätzungen für nachhaltige Investitionsausgaben über die gesamte Lebensdauer der MineZu den Schätzungen und Annahmen der Gruppe, die für die Berechnungen zum 31. Dezember 2022 verwendet wurden, gehören:1 Die Durchschnittspreise und der Wechselkurs wurden unter Berücksichtigung verschiedener Konsensprognosen von Banken und Rohstoffmaklern ermittelt. Der durchschnittliche Goldpreis, der für die Wertminderungsbewertung des Burnstone-Projekts verwendet wurde, betrug R793.473/kg (2021: R729.270/kg) und für das nach der Equity-Methode bilanzierte Joint Venture Mimosa R25.420/4Eoz (2021: R21.943/4Eoz).2 Der nominale Abzinsungssatz für das Burnstone-Projekt beträgt 17,4% (2021: 15,3%) und für das Joint Venture Mimosa, das nach der Equity-Methode bewertet wird, 30,7% (2021: 24,4%).3 Der nominale Abzinsungssatz wird als gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz der jeweiligen CGUs berechnet4 Die Inflationsrate basiert auf der historischen Inflation im Bergbau, dem prognostizierten Anstieg der Strom- und Arbeitskosten und der prognostizierten Inflationsrate der einzelnen Regionen.5 Zeiträume von mehr als fünf Jahren werden aufgrund der Art des Betriebs als angemessen angesehen, da ein offiziell genehmigter Plan für die Lebensdauer der Mine verwendet wird, um die Cashflows über die Lebensdauer jeder Mine auf der Grundlage der verfügbaren Reserven zu bestimmen.Ergebnisse der Wertminderungsbeurteilungen für das Goldgeschäft der Gruppe, das PGM-Geschäft, das Batteriemetallgeschäft und den den CGUs zugeordneten FirmenwertFür die CGUs der Gruppe in den Bereichen Gold, PGM und Batteriemetalle sowie für alle CGUs mit zugeordnetem Geschäftswert wurde keine Wertminderung festgestellt. Für alle CGUs mit zugeordnetem Geschäfts- oder Firmenwert besteht ein ausreichender Spielraum. Das Management ist der Ansicht, dass es derzeit keine vernünftigerweise möglichen Änderungen in den Annahmen gibt, die zur Bewertung der Wertminderung verwendet werden und die zu einer Wertminderung für alle CGUs mit zugeordnetem Geschäfts- oder Firmenwert führen würden.1 Der für Sibanye-Stillwater und ihre südafrikanischen Tochtergesellschaften geltende Körperschaftssteuersatz wird ab dem 1. Januar 2023 auf 27 % erhöht.2 Der Betrag für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr beinhaltet hauptsächlich nicht ausgewiesene latente Steueransprüche bei Sibanye Gold Proprietary Limited (SGL) und den Cooke-Betrieben in Höhe von 962 Mio. R in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 und 255 Mio. R in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2022 im Zusammenhang mit dem Burnstone-Projekt, die durch zuvor ausgebuchte latente Steueransprüche bei SGL in Höhe von 644 Mio. R in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2022 ausgeglichen werden. Die Beträge für die sechs Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2021 beinhalten die Ausbuchung von latenten Steueransprüchen in Höhe von 837 Millionen R, die sich auf abzugsfähige temporäre Differenzen beziehen, die aufgrund der Wertminderung der Bergbauaktiva in den SA-Goldbetrieben nicht mehr erfasst werden können.Potenzielle Stammaktien aus dem aktienbasierten Vergütungsprogramm mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente führten zu einer Verwässerung für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 sowie für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021.Die Dividendenpolitik der Gruppe zielt darauf ab, zwischen 25 % und 35 % des normalisierten Gewinns an die Aktionäre auszuschütten, wobei die Dividende nach gebührender Berücksichtigung künftiger Anforderungen über diese Werte hinaus erhöht werden kann. Der Verwaltungsrat berücksichtigt daher den normalisierten Gewinn bei der Bestimmung des an die Aktionäre auszuschüttenden Wertes. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass der normalisierte Gewinn den Anlegern nützliche Informationen über das Ausmaß liefert, in dem sich die Betriebsergebnisse auf die Rendite der Aktionäre auswirken können. Der normalisierte Gewinn ist definiert als der Gewinn, der den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnen ist, ohne Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten und Wechselkursdifferenzen, Wertminderungen, Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen, Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsfürsorge, Restrukturierungskosten, Transaktionskosten, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen für B-BBEE-Transaktionen, Gewinne aus Akquisitionen, sonstige Netto-Geschäftsentwicklungskosten, Ergebnisanteile von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, alle nach Steuern und die Auswirkungen von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss sowie Änderungen des geschätzten latenten Steuersatzes.In Übereinstimmung mit dem Kapitalallokationsrahmen von Sibanye-Stillwater hat der Verwaltungsrat beschlossen, eine Schlussdividende von 122 (2021: 187) SA-Cents pro Aktie zu erklären. Zusammen mit der beschlossenen und ausgezahlten Zwischendividende von 138 (2021: 292) SA-Cents pro Aktie ergibt dies eine Gesamtdividende für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr von 260 (2021: 479) SA-Cents pro Aktie, was einer Ausschüttung von 35% (2021: 35%) des normalisierten Gewinns entspricht.1 Der normalisierte Gewinn ist eine Pro-forma-Leistungskennzahl und ist keine Leistungskennzahl nach IFRS, ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollte nicht isoliert oder als Alternative zum Gewinn vor Steuern, zum Jahresgewinn, zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit oder zu einer anderen Kennzahl für die finanzielle Leistung gemäß IFRS betrachtet werden. Diese Kennzahl stellt eine Pro-forma-Finanzinformation im Sinne der JSE Listing Requirements dar und liegt in der Verantwortung des Vorstandes.Die Entwicklung des Saldos der sonstigen Kapitalanlagen für den Berichtszeitraum umfasst die nachstehenden Angaben. Der Rest der Veränderung ist in erster Linie auf Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts am Ende des Zeitraums zurückzuführen.Im Februar 2022 schloss die Gruppe über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Sibanye Battery Metals Proprietary Limited ein Term Sheet ab, mit dem sie in Verkor investierte, indem sie eine Wandelanleihe in Höhe von 25 Millionen Euro zeichnete. Verkor ist ein französisches Gigafactory-Projekt, das darauf abzielt, als Hersteller von kohlenstoffarmen Batterien für den Einsatz in Elektrofahrzeugen und stationären Großspeichern in den europäischen Markt für Batteriematerialien einzutreten. Die Gruppe zeichnete die Wandelanleihe am 22. März 2022 in Höhe von 409 Mio. R. Sie ist vorbehaltlich vorzeitiger Rückzahlung am 30. Juni 2024 in voller Höhe rückzahlbar. Die Wandelanleihe wird als Anlage ausgewiesen und zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei Nettogewinne und -verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden. Der beizulegende Zeitwert der Anlage belief sich zum 31. Dezember 2022 auf 554 Millionen R (30. Juni 2022: R432 Millionen R), wobei 145 Millionen R als Gewinn aus dem beizulegenden Zeitwert für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr verbucht wurden (122 Millionen R und 23 Millionen R Gewinn für die am 31. Dezember 2022 bzw. 30. Juni 2022 endenden sechs Monate).Am 23. Februar 2021 schlossen Keliber Oy (Keliber) und die Gruppe eine Investitionsvereinbarung ab, die es Keliber ermöglicht, sein Lithiumprojekt in Zentralösterbotten, Finnland, erheblich voranzubringen. Das Keliber-Projekt besteht aus mehreren Lithium-Spodumen-Lagerstätten im fortgeschrittenen Stadium mit erheblichem Explorationspotenzial in unmittelbarer Nähe des bestehenden Projekts. Das Projekt umfasst die Entwicklung eines Chemiewerks in Kokkola, 66 Kilometer vom Abbaugebiet entfernt, das Lithiumhydroxid in Batteriequalität produzieren wird.Im Rahmen der Investitionsvereinbarung tätigte die Gruppe eine erste stufenweise Kapitalinvestition in Höhe von 30 Mio. für eine Beteiligung von ca. 30 % an Keliber. In der ersten Tranche zeichnete die Gruppe Keliber-Aktien im Wert von 15 Mio. . Gleichzeitig wurde den bestehenden Keliber-Aktionären eine weitere Kapitalerhöhung im Wert von 10 Mio. zu den gleichen Bedingungen wie bei der 30-Millionen-Euro-Investition von Sibanye-Stillwater angeboten, die vollständig gezeichnet wurde. Die Investitionsvereinbarung ermöglicht der Gruppe die Finanzierung von Entwicklungsarbeiten in Höhe von weiteren 15 Millionen Euro in zwei Tranchen über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Die Zeichnungszahlung für die zweite Tranche erfolgte am 16. September 2021.Die Investition in Keliber, die sich aus der Zeichnung der ersten Tranche in Höhe von 15 Millionen Euro und der zweiten Tranche in Höhe von 10 Millionen Euro ergab, wurde ab dem 17. März 2021, dem Datum, an dem die Abschlussbedingungen für die Zeichnung der ersten Tranche erfüllt wurden, als ein nach der Equity-Methode bilanziertes assoziiertes Unternehmen behandelt. Die Zeichnung der ersten und zweiten Tranche führte zum 31. Dezember 2021 zu einer Gesamtbeteiligung von 26,6 %, die eine Vertretung im Vorstand von Keliber sowie eine bedeutende Beteiligung im technischen Ausschuss des Unternehmens ermöglichte. Die Transaktion wurde zum beizulegenden Zeitwert abgeschlossen, und die Differenz zwischen dem Nettovermögenswert und dem von der Gruppe gezahlten beizulegenden Zeitwert wurde der Mineralienreserve zugerechnet.Am 14. März 2022 leistete die Gruppe die Zahlung für die dritte Tranche der ersten gestaffelten Kapitalbeteiligung an Keliber. Der Zeichnungspreis belief sich auf 5 Millionen Euro für weitere 125.000 Keliber-Aktien, was zu einer Gesamtbeteiligung von etwa 30 % zum Zeitpunkt der Zeichnung führte. Mit der Zeichnung der dritten Tranche der anfänglichen Kapitalbeteiligung an Keliber im März 2022 wurde das Vorkaufsrecht der Gruppe auf eine Mehrheitsbeteiligung (50 % plus eine Aktie) und eine mehrheitliche Vertretung im Verwaltungsrat von Keliber ausübbar.Da die Gruppe mit der Zeichnung der dritten Tranche die Möglichkeit erhielt, eine Mehrheitsbeteiligung an Keliber zu erwerben, kam das Management zu dem Schluss, dass die Kontrolle zum Zeitpunkt der Zeichnung erlangt wurde. Zum Zeitpunkt des Erwerbs erfüllte Keliber nicht die Definition eines Unternehmens im Sinne von IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse (IFRS 3) und wurde daher als Erwerb von Vermögenswerten bilanziert. Da die Gruppe bereits mit der Zeichnung der dritten Tranche die Beherrschung über Keliber erlangt hatte, werden nachfolgende Anteilszeichnungen als Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilseignern zu ihren jeweiligen Stichtagen direkt im Eigenkapital verbucht.Da der Erwerb nicht in den Anwendungsbereich von IFRS 3 fällt, wurde der Kaufpreis den identifizierbaren Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf der Grundlage ihrer relativen beizulegenden Zeitwerte zugeordnet. Vermögenswerte und Schulden, die zunächst mit einem anderen Betrag als den Anschaffungskosten bewertet werden, wie z. B. Finanzinstrumente, die zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden, wurden mit ihren jeweiligen Buchwerten gemäß den geltenden Rechnungslegungsstandards angesetzt. Die funktionale Währung von Keliber ist der Euro.Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den Wert der gezahlten Gegenleistung und der nicht beherrschenden Anteile, die zum Zeitpunkt des Erwerbs erfasst wurden:1 Die Gegenleistung setzt sich zusammen aus dem Buchwert der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung am 14. März 2022 (d. h. am Tag des Inkrafttretens) in Höhe von 446 Millionen R und den Kosten der dritten Tranche in Höhe von 5 Millionen , die am Tag des Inkrafttretens gezahlt wurde, in Höhe von 84 Millionen R. Zum Stichtag wurden Nettobarmittel in Höhe von 261 Mio. R erworben.Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Aufteilung des Bruttokaufpreises auf die identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden:Am 30. Juni 2022 kündigte Sibanye-Stillwater seine Absicht an, das Vorkaufsrecht auszuüben, und übte dieses Recht am 29. Juli 2022 gegen eine Barzahlung von 146 Millionen Euro aus (Vorkaufsangebot). Am 30. Juni 2022 unterbreitete die Gruppe den Minderheitsaktionären von Keliber, mit Ausnahme der Finnish Minerals Group, ein freiwilliges Barangebot, um ihren Anteil an Keliber auf über 80 % zu erhöhen (Freiwilliges Angebot), wenn es von allen Aktionären angenommen wird. Das freiwillige Angebot war an bestimmte Bedingungen geknüpft und galt nur dann als angenommen, wenn der betreffende Aktionär ein Aktienübertragungsformular ausfüllte. Das Freiwillige Angebot wurde am 3. Oktober 2022 zu Gesamtkosten in Höhe von 192 Millionen Euro (einschließlich Grunderwerbsteuer in Höhe von 2 Millionen Euro) abgeschlossen. Die nachstehende Tabelle veranschaulicht die Auswirkungen der Zurechnung des NCI auf den kumulierten Gewinn der Gruppe als Ergebnis der nachfolgenden Transaktionen mit den Aktionären:Die Nettoauswirkungen auf das den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnende Eigenkapital lassen sich wie folgt zusammenfassen:1 Die für das Bezugsangebot gezahlte Gegenleistung in bar wird in der Gruppe konsolidiert. Die vollständige Rückübertragung wird im Eigenkapital erfasst und stellt für die Gruppe eine nicht zahlungswirksame Transaktion dar.2 Da die NKI anteilig am Nettovermögen von Keliber beteiligt sind, wird die für das Bezugsangebot gezahlte Barzahlung anteilig auf die NKI umgelegt.3 Hierbei handelt es sich um die Neuzuordnung des Nettoinventarwerts von Keliber infolge der Änderung der Beteiligungsverhältnisse4 Die Verkaufsoptionen beziehen sich auf Rechte von Aktionären, die ca. 1 % des Aktienkapitals von Keliber halten, ihren Anteil an die Gruppe zum beizulegenden Zeitwert abzüglich 10 % zu verkaufen.5 Die tatsächliche Beteiligung der Gruppe an Keliber nach dem Bezugsangebot, dem freiwilligen Angebot und der Auswirkung der Verkaufsoptionen betrug am 31. Dezember 2022 85,90 %.Am 30. Juli 2021 gab Sibanye-Stillwater bekannt, dass es mit dem französischen Bergbaukonzern Eramet SA (Eramet) eine exklusive Vereinbarung über eine Verkaufsoption (Verkaufsoption) für den Erwerb von 100 % der hydrometallurgischen Nickelverarbeitungsanlage Sandouville (Sandouville) in der Normandie, Frankreich, abgeschlossen hat. Die Anlage in Sandouville befindet sich im industriellen Herzen Europas in Le Havre, dem zweitgrößten Industriehafen Frankreichs, mit strategischem Zugang zu einer umfangreichen logistischen Infrastruktur, einschließlich Schifffahrt, Bahn und wichtigen Autobahnen, die eine künftige Belieferung der europäischen Endverbrauchermärkte unterstützt.Die Transaktion ist der zweite Schritt in der Strategie der Gruppe für Batteriemetalle und baut auf der im Februar 2021 angekündigten Investition in das Lithiumhydroxid-Projekt Keliber in Partnerschaft mit dem finnischen Staat und der Finnish Minerals Group auf. Bei dem Standort Sandouville handelt es sich um eine polyvalente Anlage, die bereits für die Schwerindustrie vorgesehen ist. Der Standort ist skalierbar für Nickel-, Kobalt- und Lithium-Batterieprodukte und wird es der Gruppe ermöglichen, ihre Strategie für Batteriemetalle und Recyclingaktivitäten weiter voranzutreiben.Am 4. November 2021, nach der Unterzeichnung der exklusiven Verkaufsoption, gab Sibanye-Stillwater bekannt, dass der Aktienkaufvertrag (SPA) zum Erwerb von 100% von Sandouville unterzeichnet wurde. Der Unterzeichnung des Kaufvertrags ging der erfolgreiche Abschluss des Informations- und Konsultationsverfahrens mit den Arbeitnehmervertretungen von Sandouville und Eramet voraus, die eine positive Stellungnahme zu der Transaktion abgegeben haben. Die Transaktion erhielt außerdem die wichtigsten behördlichen Genehmigungen der südafrikanischen Zentralbank und die Freigabe durch die französische Behörde für die Kontrolle ausländischer Investitionen. Die verbleibenden Bedingungen für die Übernahme wurden am 4. Februar 2022, dem Tag der tatsächlichen Übernahme, erfüllt.Die Finanzergebnisse von Sandouville wurden ab dem Datum des Inkrafttretens konsolidiert. In den elf Monaten bis zum 31. Dezember 2022 trug das Sandouville-Geschäft mit einem Umsatz von 140 Millionen Rupien und einem Nettoverlust von 635 Millionen Rupien zu den Ergebnissen der Gruppe bei. Der Pro-forma-Umsatz und der Nettoverlust von Sandouville hätten 3,324 Mrd. R3 bzw. 691 Mio. R betragen, wenn die Übernahme zum 1. Januar 2022 wirksam geworden wäre. Bei der Ermittlung dieser Beträge ist die Geschäftsleitung davon ausgegangen, dass die vorläufig ermittelten Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts, die zum Zeitpunkt der Übernahme entstanden sind, die gleichen gewesen wären, wenn die Übernahme am 1. Januar 2022 stattgefunden hätte. Die funktionale Währung von Sandouville ist der Euro.Die Kaufpreisallokation (PPA) wurde gemäß IFRS 3 auf vorläufiger Basis erstellt, u. a. für Sachanlagen, Eventualverbindlichkeiten, Rückstellungen sowie etwaige latente Steuerauswirkungen zum 30. Juni 2022. Bis zum 31. Dezember 2022 wurden keine neuen Informationen eingeholt, und die PPA wird als endgültig betrachtet.Der beizulegende Zeitwert der Gegenleistung stellt sich wie folgt dar:Angaben in Millionen - SA-Rand1 Die Barzahlung setzt sich zusammen aus einer ersten Zahlung am 4. Februar 2022 in Höhe von 81 Mio. EUR (1,390 Mio. R) und einer zusätzlichen Zahlung von 6 Mio. EUR (111 Mio. R) am 11. Mai 2022.Der Gruppe sind für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr insgesamt 27 Millionen Rupien für Beratungs- und Rechtskosten entstanden (2 Millionen Rupien für das am 31. Dezember 2022 endende Halbjahr, 25 Millionen Rupien für das am 30. Juni 2022 endende Halbjahr und 28 Millionen Rupien für das am 31. Dezember 2021 endende Halbjahr). Diese Kosten werden in dem Zeitraum, in dem sie anfallen, als Transaktionskosten in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die erfassten Beträge der erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Verbindlichkeiten zum Erwerbszeitpunkt:1 Die Transaktion führt zu einem Nettozahlungsbetrag von R1.393 Mio., der sich aus den erworbenen liquiden Mitteln in Höhe von 108 Mio. R und dem gezahlten Entgelt in Höhe von R1.501 Mio. R zusammensetzt.2 Der beizulegende Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurde wie folgt ermittelt:- Der beizulegende Zeitwert der Sachanlagen wurde auf der Grundlage eines Ertragswertverfahrens ermittelt, das aus einem Discounted-Cashflow-Modell und der Berücksichtigung der abgeschriebenen Wiederbeschaffungskosten der Anlagen besteht.- Leasingverbindlichkeiten und Nutzungsrechte an Vermögenswerten entsprechen annähernd dem beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage einer Bewertung des Barwerts der verbleibenden Leasingzahlungen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion unter Verwendung eines marktüblichen Abzinsungssatzes.- Zu den immateriellen Vermögenswerten gehören Software, Patente, Warenzeichen und Kundenbeziehungen, die von Eramet SA erworben wurden. Der größte Teil des Vermögenswerts entfällt auf die erworbenen Kundenbeziehungen und Marken, die auf der Grundlage der diskontierten künftigen Cashflows der Provisionsverträge bewertet wurden- Die Vorräte entsprechen in etwa dem beizulegenden Zeitwert, basierend auf dem kurzen Lagerzyklus und einer Bewertung des Nettoveräußerungswertes.- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten entsprechen aufgrund ihres kurzfristigen Charakters in etwa dem beizulegenden Zeitwert.- Der beizulegende Zeitwert der Stilllegungsverpflichtung wird anhand eines Discounted-Cashflow-Modells unter Berücksichtigung der Kosten für die Stilllegung der Anlage berechnet.- Die Anleihen entsprechen in etwa dem beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage einer Bewertung der abgezinsten künftigen Cashflows zum Stichtag unter Verwendung eines marktüblichen AbzinsungssatzesDer aus dem Unternehmenszusammenschluss entstandene Geschäfts- oder Firmenwert wurde wie folgt erfasst:1 Der Geschäfts- oder Firmenwert ist auf die Prämie zurückzuführen, die für die Synergien und Vorteile gezahlt wurde, die von der Umsetzung der Strategie der Gruppe für Batteriemetalle erwartet werden. Keiner der Geschäfts- oder Firmenwerte ist für steuerliche Zwecke abzugsfähig1 In den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2021 verlängerte Sibanye-Stillwater das Fälligkeitsdatum für alle seine Kreditgeber bis zum 5. April 20232 Während des am 31. Dezember 2021 endenden Jahres verlängerte die Gruppe die Laufzeit der RCF in Höhe von R5,5 Milliarden, die am 11. November 2024 fällig wird.3 Am 16. November 2021 schloss die Gruppe eine Emission von Unternehmensanleihen in zwei Tranchen ab: 4,0 %-Schuldverschreibungen (675 Mio. USD) mit Fälligkeit am 16. November 2026 (die Schuldverschreibungen 2026) und 4,5 %-Schuldverschreibungen (525 Mio. USD) mit Fälligkeit am 16. November 2029 (die Schuldverschreibungen 2029) (zusammen die Schuldverschreibungen 2026 und 2029). Zum 31. Dezember 2021 belief sich der Anteil der aufgelaufenen und noch nicht beglichenen Transaktionskosten auf 29 Millionen R4 Bei den sonstigen Krediten handelt es sich hauptsächlich um Tagesgeldfazilitäten und Kredite, die beim Erwerb von Keliber und Sandouville aufgenommen wurden.Die Anleihen bestehen aus:1 Diese Fazilitäten sind sowohl zum 31. Dezember 2022 als auch zum Zeitpunkt dieses Berichts nicht in Anspruch genommen worden.2 Die RCF in Höhe von 600 Mio. USD und die RCF in Höhe von R5,5 Mrd. sind von der LIBOR-Reform betroffen, die am 1. Januar 2021 in Kraft trat. Die RCF in Höhe von R5,5 Mrd. ist an den JIBAR gekoppelt und wird nicht in Anspruch genommen. Es wird jedoch erwartet, dass der JIBAR erst zu einem späteren Zeitpunkt von der Reform betroffen sein wird, und alle Auswirkungen sind zu diesem Zeitpunkt zu berücksichtigen. Die RCF in Höhe von 600 Mio. USD ist an einen US-LIBOR gebunden, die Gruppe ist jedoch dabei, diese Fazilität zu refinanzieren (siehe Anmerkung 16.2). Daher war die Gruppe nicht betroffen, als die Änderung in Kraft trat, und es werden keine wesentlichen Auswirkungen auf den verkürzten vorläufigen Konzernabschluss für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 erwartet.Nachstehend sind die vertraglich fälligen, nicht abgezinsten Cashflows aufgeführt, die sich aus den Fälligkeiten der Anleihen, einschließlich der Zinszahlungen, ergeben:1. Kredite sind nur solche Kredite, die Rückgriff auf Sibanye-Stillwater haben. Die Anleihen umfassen daher nicht die Burnstone-Schulden2. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ohne die Barmittel von Burnstone3. Die Nettoliquidität entspricht den Krediten und Überziehungskrediten abzüglich der Barmittel und Barmitteläquivalente. Bei den Krediten handelt es sich nur um solche, die einen Rückgriff auf Sibanye-Stillwater haben und daher die Burnstone-Schulden ausschließen. Nettobarmittel schließen die Barmittel von Burnstone aus.4. Die Berechnung des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) basiert auf den Definitionen, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Kreditvereinbarungsformel enthalten sind, mit Ausnahme der Auswirkungen neuer Rechnungslegungsstandards und Akquisitionen, bei denen die Kreditvereinbarungen eine Annualisierung der Ergebnisse aus den erworbenen Geschäften erlauben. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist keine Kennzahl für die Leistung nach IFRS und sollte zusätzlich zu anderen Kennzahlen für die finanzielle Leistung und Liquidität und nicht als Ersatz für diese betrachtet werden.5. Das Verhältnis von Nettobarmitteln zu bereinigtem EBITDA ist eine Pro-Forma-Leistungskennzahl und ist definiert als Nettobarmittel zum Ende eines Berichtszeitraums geteilt durch das bereinigte EBITDA der 12 Monate, die am selben Berichtsdatum endeten. Diese Kennzahl stellt eine Pro-Forma-Finanzinformation im Sinne der JSE Listing Requirements dar und liegt in der Verantwortung des Vorstands.In der folgenden Tabelle sind die aktienbasierten Vergütungsverpflichtungen der Gruppe zusammengefasst:1 In dieser Bewegung ist ein Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert in Höhe von 1.189 Millionen Rupien für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr (985 Millionen Rupien und 204 Millionen Rupien für das am 31. Dezember 2022 bzw. 30. Juni 2022 endende Halbjahr) enthalten, der durch Zahlungen in Höhe von 144 Millionen Rupien in dem am 30. Juni 2022 endenden Halbjahr ausgeglichen wurde. Der Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert wird im Gesamtverlust aus Finanzinstrumenten ausgewiesen (siehe Erläuterung 4).2 Die Veränderung ist hauptsächlich auf einen Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert in Höhe von 965 Mio. R für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr zurückzuführen (875 Mio. R und 91 Mio. R für das am 31. Dezember 2022 bzw. 30. Juni 2022 endende Halbjahr), der teilweise durch Zahlungen in Höhe von 44 Mio. R während des am 30. Juni 2022 endenden Halbjahres ausgeglichen wird. Der Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert wird im Gesamtverlust aus Finanzinstrumenten ausgewiesen (siehe Erläuterung 4). Ebenfalls in der Veränderung enthalten ist eine anteilsbasierte Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich in Höhe von 251 Mio. R, die aufgrund der Entkonsolidierung des Bapo Ba Mogale Local Economic Development Trust (Bapo Trust) ausgewiesen wurde. Die Entkonsolidierung erfolgte aufgrund wesentlicher Änderungen in der Bapo-Treuhandurkunde, die zu einer gemeinsamen Kontrolle der Gruppe über die relevanten Aktivitäten des Bapo-Trusts führten. Die Entkonsolidierung führte zu einem Gesamtverlust aus der Entkonsolidierung in Höhe von 309 Mio. R, der in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Sonstige Kosten ausgewiesen wurde. Der Gesamtverlust aus der Entkonsolidierung setzt sich aus dem Verlust bei der Erfassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich in Höhe von 251 Mio. R und der Ausbuchung der vom Bapo-Trust gehaltenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 58 Mio. R zusammen.1 In dieser Entwicklung ist ein Verlust des beizulegenden Zeitwerts in Höhe von 650 Mio. R für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr enthalten (625 Mio. R und 25 Mio. R für das am 31. Dezember 2022 bzw. 30. Juni 2022 endende Halbjahr), der in erster Linie auf einen Anstieg des langfristigen PGM-Korbpreises zurückzuführen ist. Die Entwicklung beinhaltet auch Zahlungen in Höhe von 25 Mio. R2 in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022.1 Der Verlust bei den revidierten geschätzten Cashflows ist in erster Linie auf den tatsächlichen Gewinn im Vergleich zur Lebensdauer der Mine im Jahr 2022 zurückzuführen, und zwar aufgrund des hohen Preisniveaus im GJ 2022, was sich auf die Abschlusszahlung am 30. März 2023 auswirken wird.2 Die aufgeschobene Zahlung für Rustenburg wird so berechnet, dass sie 35 % des ausschüttungsfähigen freien Cashflows entspricht, der vom Rustenburg-Betrieb über einen Zeitraum von sechs Jahren (1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2022) ab dem Beginn (letzter Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion oder 1. Januar 2017) erwirtschaftet wird, vorbehaltlich einer Mindestzahlung von 3 Mrd. EUR. Die aufgeschobene Zahlungsverpflichtung zum 31. Dezember 2022 wurde auf der Grundlage des tatsächlich ausschüttungsfähigen freien Cashflows des Rustenburg-Betriebs für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 berechnet. Für frühere Zeiträume wurde die aufgeschobene Zahlungsverpflichtung anhand von geschätzten Cashflow-Modellen berechnet, die auf mehreren Schlüsselannahmen beruhten, einschließlich Schätzungen der zukünftigen Verkaufsmengen, PGM-Preise, Betriebskosten und Investitionsausgaben.Die Gruppe verwendet die folgende Hierarchie zur Bestimmung und Offenlegung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten:- Stufe 1: nicht berichtigte notierte Preise auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten- Stufe 2: andere Inputfaktoren als die in Stufe 1 genannten notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (als Preise) oder indirekt (abgeleitet von Preisen) beobachtbar sind- Stufe 3: Eingaben für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten beruhen (nicht beobachtbare Eingaben)In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Finanzinstrumente der Gruppe, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, nach Stufe innerhalb der Zeitwerthierarchie aufgeführt:1 Die Fonds für Umweltsanierungsverpflichtungen bestehen aus einem festverzinslichen Portfolio von Anleihen sowie Fest- und Kündigungsgeldern. Die Fonds für Umweltsanierungsverpflichtungen werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen, der sich nach der Art der Investitionen des Fonds richtet2 Der beizulegende Zeitwert für erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird auf der Grundlage der geltenden Marktpreise, Volatilitäten und Zinssätze ermittelt.3 Der beizulegende Zeitwert der börsennotierten Anlagen basiert auf den an den jeweiligen Börsen verfügbaren Kursen. Die Buchwerte anderer kurzfristiger Anlageprodukte mit kurzen Fälligkeitsterminen entsprechen ungefähr dem beizulegenden Zeitwert. Der beizulegende Zeitwert von nicht börsennotierten Kapitalanlagen wird anhand von Bewertungsmethoden ermittelt, die Eingaben beinhalten, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten beruhen. Zu diesen Inputs gehören Preis-Buchwert-Verhältnisse sowie Abschläge für Marktgängigkeit und Minderheitsbeteiligungen, die von der Höhe der Beteiligung abhängen. Die Differenz zwischen den sonstigen Kapitalanlagen in der Bilanz und der obigen Tabelle bezieht sich auf Kapitalanlagen, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden und deren Buchwerte annähernd den beizulegenden Zeitwerten entsprechen4 Der beizulegende Zeitwert des zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerts wurde aus dem notierten Aktienkurs von Generation Mining abgeleitet5 Der beizulegende Zeitwert der Palladium-Absicherung wird anhand eines Monte-Carlo-Simulationsmodells auf der Grundlage von Terminkursen, Volatilitäten und Zinssätzen ermittelt.Die nachstehende Tabelle zeigt den beizulegenden Zeitwert und den Buchwert von Finanzinstrumenten, bei denen der Buchwert nicht dem beizulegenden Zeitwert entspricht:1 Der beizulegende Zeitwert basiert auf den notierten Marktpreisen der Anleihen3 Der beizulegende Zeitwert der Burnstone-Schulden wurde anhand von Discounted-Cashflow-Modellen ermittelt. Diese Modelle beruhen auf mehreren Schlüsselannahmen, darunter Schätzungen der künftigen Verkaufsmengen, Goldpreise, Betriebskosten, Investitionsausgaben und Diskontsätze. Der langfristige Goldpreis von Burnstone lag am 31. Dezember 2022 bei R793.473/kg (31. Dezember 2021 und 30. Juni 2022: R729.270/kg) und der angewandte Abzinsungssatz betrug 10,52% (30. Juni 2022: 5,55% und 31. Dezember 2021: 4,18%). Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts reagiert empfindlich auf Änderungen der wichtigsten Annahmen. So würde beispielsweise eine Erhöhung des marktbezogenen Abzinsungssatzes den beizulegenden Zeitwert verringern, wenn alle anderen Eingaben unverändert bleiben. Das Ausmaß der Änderungen des beizulegenden Zeitwerts würde davon abhängen, wie sich die Inputs im Verhältnis zueinander ändernFür das am 31. Dezember 2022 endende Jahr erzielte die Gruppe einen Gewinn von 18.980 Millionen R (31. Dezember 2021: 33.796 Millionen R). Zum 31. Dezember 2022 überstiegen die kurzfristigen Vermögenswerte der Gruppe ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten um 40.545 Mio. R (31. Dezember 2021: 44.290 Mio. R) und die gesamten Vermögenswerte der Gruppe überstiegen ihre gesamten Verbindlichkeiten um 91.004 Mio. R (31. Dezember 2021: 81.345 Mio. R). In dem am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete die Gruppe Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 15.543 Mio. R (31. Dezember 2021: 32.256 Mio. R).Die Gruppe verfügt derzeit über zugesagte, nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten in Höhe von 16.403 Mio. R zum 31. Dezember 2022 (31. Dezember 2021: 15.749 Mio. R) und Barguthaben in Höhe von 26.076 Mio. R (31. Dezember 2021: 30.292 Mio. R). Die unmittelbarsten Fälligkeiten der Schulden sind die 600 Mio. USD-RCF mit Fälligkeit im April 2023 und die R5,5 Mrd. ZAR-RCF mit Fälligkeit im November 2024, die beide zum 31. Dezember 2022 und zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses nicht in Anspruch genommen waren. Die Gruppe befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Refinanzierung (und Aufstockung) ihrer US$-RCF. Der Verschuldungsgrad von Sibanye-Stillwater (Netto(bar)/Schulden zu bereinigtem EBITDA) lag zum 31. Dezember 2022 bei (0,1):1 (31. Dezember 2021: (0,2):1) und der Zinsdeckungsgrad (bereinigtes EBITDA zu Nettofinanzaufwendungen/(-erträgen)) bei 93:1 (31. Dezember 2021: (5.281):1). Beides ist deutlich besser als der maximal zulässige Verschuldungsgrad von höchstens 2,5:1 und der auf Quartalsbasis berechnete Mindestzinsdeckungsgrad von 4,0:1, die im Rahmen der 600-Millionen-USD-RCF und der R5,5-Milliarden-RCF erforderlich sind. Zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses gab es keine bedeutenden Ereignisse, die sich wesentlich negativ auf die starke Liquiditätsposition der Gruppe ausgewirkt haben.Ungeachtet der außerordentlich starken Liquiditätsposition und der finanziellen Aussichten könnten Ereignisse wie der Ausbruch von Infektionskrankheiten oder unkontrollierte COVID-19-Infektionsraten in der jüngeren Vergangenheit Einschränkungen für alle oder einige unserer Betriebe mit sich bringen. Solche Ereignisse könnten sich negativ auf die Produktionsaussichten auswirken und die prognostizierte Liquiditätslage der Gruppe verschlechtern, was die Gruppe dazu zwingen könnte, die betriebliche Flexibilität durch Anpassung der Abbaupläne und Reduzierung der Investitionsausgaben weiter zu erhöhen. Die Gruppe könnte auch, falls erforderlich, Optionen zur Erhöhung der Finanzierungsflexibilität in Betracht ziehen, die unter anderem zusätzliche Kreditfazilitäten oder Emissionen am Fremdkapitalmarkt, Streaming-Fazilitäten, Vorauszahlungsfazilitäten oder, falls andere Optionen vom Board nicht als vorzugswürdig oder realisierbar erachtet werden, eine Eigenkapitalerhöhung umfassen könnten. Die Gruppe könnte mit Zustimmung der Kreditgeber auch Änderungen der Vertragsklauseln oder eine Umstrukturierung der Fazilitäten beantragen. In der Vergangenheit hat das Management ähnliche Maßnahmen erfolgreich durchgeführt.Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass die prognostizierten Barmittel aus dem operativen Geschäft, der Kassenbestand, die zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Kreditfazilitäten sowie zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten die Gruppe in die Lage versetzen werden, ihren Verpflichtungen bei Fälligkeit für einen Zeitraum von mindestens achtzehn Monaten nach dem Bilanzstichtag nachzukommen. Der verkürzte vorläufige Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr wurde daher auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.Am 26. Oktober 2021 schloss Sibanye-Stillwater Aktienkaufverträge zum Erwerb der Nickelmine Santa Rita und der Kupfermine Serrote (das Atlantic Nickel SPA bzw. das MVV SPA) von verbundenen Unternehmen der Appian Capital Advisory LLP (Appian) ab. Nach der Unterzeichnung der Verträge informierte Appian Sibanye-Stillwater, dass im Tagebau Santa Rita ein geotechnisches Problem aufgetreten war. Nach Bekanntwerden des geotechnischen Ereignisses bewertete Sibanye-Stillwater das Ereignis und seine Auswirkungen und kam zu dem Schluss, dass das Ereignis wesentliche und nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse, die Grundstücke, die Vermögenswerte, die Verbindlichkeiten oder die Betriebsabläufe von Santa Rita hatte und voraussichtlich haben würde. Dementsprechend kündigte Sibanye-Stillwater gemäß den Bedingungen des Atlantic Nickel SPA am 24. Januar 2022 das Atlantic Nickel SPA. Da der MVV SPA an die Bedingung geknüpft war, dass der Atlantic Nickel SPA abgeschlossen wird, die nicht mehr erfüllt werden konnte, kündigte Sibanye-Stillwater am selben Tag auch den MVV SPA.Am 27. Mai 2022 leitete Appian ein Gerichtsverfahren vor dem High Court of England and Wales gegen Sibanye-Stillwater ein. Am 3. August 2022 reichte die Gruppe ihre Verteidigung ein. Sibanye-Stillwater ist der Ansicht, dass der Atlantic Nickel SPA und der MVV SPA rechtmäßig gekündigt wurden, und die Gruppe ist zuversichtlich, dass die Klage erfolgreich abgewehrt werden kann. Der Prozess soll im Juni 2024 beginnen, wobei die wichtigsten vorprozessualen Schritte für den Rest des Jahres 2023 vorgesehen sind. Das Verfahren befindet sich noch in einem frühen Stadium, so dass zusätzliche Informationen und Schätzungen über mögliche Ergebnisse nicht verfügbar sind.Bis zu dem Datum, an dem der verkürzte vorläufige Konzernabschluss für die sechs Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 zur Veröffentlichung freigegeben wurde, gab es keine Ereignisse, die sich wesentlich auf die Finanzergebnisse der Gruppe nach dem 31. Dezember 2022 auswirken könnten, mit Ausnahme der im Folgenden beschriebenen:Am 1. November 2022 gab Sibanye-Stillwater bekannt, dass es ein Konsultationsverfahren gemäß Abschnitt 189A des Arbeitsbeziehungsgesetzes (S189) mit der organisierten Arbeiterschaft und anderen betroffenen Interessengruppen bezüglich der möglichen Umstrukturierung der Goldbetriebe der Gruppe in Südafrika aufgrund der anhaltenden Verluste am Schacht Beatrix 4 und der Auswirkungen der sich erschöpfenden Mineralreserven in der Anlage Kloof 1 eingeleitet hat. Der CCMA-Vermittlungsprozess wurde mit der letzten Sitzung am 1. Februar 2023 abgeschlossen, und eine abschließende Sitzung ist für den 28. Februar 2023 geplant.Sibanye-Stillwater ist dabei, seine RCF in Höhe von 600 Mio. US$ vor deren Fälligkeit im April 2023 zu refinanzieren. Die neue Fazilität soll mindestens 800 Mio. US$ betragen und eine Laufzeit von drei Jahren haben, mit zwei optionalen Verlängerungen um jeweils ein Jahr (3 + 1 + 1) ab dem Datum des Inkrafttretens der Fazilität. Die Fazilität wird zur Finanzierung der laufenden Investitionen der Gruppe, des Betriebskapitals und des allgemeinen Bedarfs an Unternehmensausgaben verwendet, wozu auch die Finanzierung künftiger Übernahmen oder Unternehmenszusammenschlüsse gehören kann. Die RCF ist an einen gesicherten Tagesgeldsatz gebunden, der im Rahmen der IBOR-Reform veröffentlicht wird.Am 21. Februar 2023 kündigte Sibanye-Stillwater über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Sibanye Resources Australia Proprietary Limited ein außerbörsliches Übernahmeangebot für alle Aktien von New Century, die sich nicht im Besitz von Sibanye-Stillwater befinden, zu einem Preis von 1,10 AUD in bar pro Aktie an. Vor dem Übernahmeangebot war Sibanye-Stillwater mit einem Anteil von 19,9 % der größte Aktionär von New Century. Sibanye-Stillwater wird bis zu 83 Mio. US$ zahlen, wenn es die zusätzlichen Aktien von New Century im Rahmen des Übernahmeangebots erwirbt. Auf der Grundlage der letzten Informationen vom 27. Februar 2023 hat Sibanye-Stillwater erfolgreich eine Gesamtbeteiligung an New Century von 52,9 % zu einer Barzahlung von ca. 48 Mio. AUD für die zusätzlich erworbenen Aktien erhalten. Die vorgeschlagene Übernahme steht im Einklang mit der Strategie der Gruppe, in die Kreislaufwirtschaft zu investieren und ein weltweit führendes Unternehmen für die Rückgewinnung und das Recycling von Abraumhalden zu werden.Das Management ist dabei, die Beherrschung von Sibanye-Stillwater über New Century infolge der Übernahme zu bewerten und wird dann mit der Identifizierung und Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gemäß IFRS 3 beginnen, u. a. für Sachanlagen, Eventualverbindlichkeiten, Vorräte, Rückstellungen sowie ggf. latente Steuerauswirkungen.Der vorliegende verkürzte vorläufige konsolidierte Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr wurde von dem externen Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, Ernst & Young Inc.Der Bericht des Wirtschaftsprüfers enthält nicht notwendigerweise alle in diesen Finanzergebnissen enthaltenen Informationen. Die Aktionäre werden daher darauf hingewiesen, dass sie ein Exemplar des Berichts des Abschlussprüfers zusammen mit den begleitenden Finanzinformationen am eingetragenen Sitz der Gesellschaft per E-Mail an den Gesellschaftssekretär (lerato.matlosa@sibanyestillwater.com) anfordern sollten, um ein vollständiges Verständnis der Art des Auftrags des Abschlussprüfers zu erhalten.Zahlen in Millionen1 Die Posten der Konzernzentrale und die Überleitungsposten stellen die Posten dar, die zur Überleitung der Segmentdaten zu den Summen des verkürzten konsolidierten Abschlusses dienen. Dies stellt kein separates Segment dar, da es keine Einnahmen generiert. Die Unternehmensgruppe umfasst die Wheaton Stream-Transaktion und die Kosten der Unternehmenstransaktion.2 Corporate und Ausgleichsposten für Battery Metals beinhalten einen Nettoverlust von 143 Millionen R für Keliber3 Die sonstigen Nettokosten bestehen aus Dienstleistungsunternehmen und sonstigen Erträgen (167 Mio. R) und sonstigen Kosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, mit Ausnahme des Verlusts aus der Entkonsolidierung des Bapo Trust (309 Mio. R), und beinhalten Leasingzahlungen (74 Mio. R), um mit der bereinigten EBITDA-Überleitung in Anmerkung 11.1 übereinzustimmen.4 Netto-Sonstiges besteht aus Verlusten aus Finanzinstrumenten, Verlusten aus Fremdwährungsdifferenzen, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten (Erträge in Höhe von 71 Mio. R) sowie der Aufrechnung der in Fußnote 3 oben genannten Leasingzahlungen. Der Posten Konzern- und Überleitungsposten Sonstige enthält den Anteil am Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, wie im Gewinn oder Verlust angegeben.5 Die nicht zugrundeliegenden Posten bestehen aus dem Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen, der Rückgängigmachung von Wertminderungen, Restrukturierungskosten und Transaktionskosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, sowie aus dem Gewinn aus dem Verkauf von Lonmin Canada (145 Mio. R), dem Verlust aus der Entkonsolidierung des Bapo Trust (309 Mio. R) und den Einnahmen aus der betrieblichen Gesundheitsfürsorge, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.6 Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 betrug R17,33/US$.1 Die Posten der Konzernzentrale und die Überleitungsposten stellen die Posten dar, die zur Überleitung der Segmentdaten zu den Summen des verkürzten konsolidierten Abschlusses dienen. Dies stellt kein separates Segment dar, da es keine Einnahmen generiert. Die Unternehmensgruppe umfasst die Wheaton Stream-Transaktion und die Kosten der Unternehmenstransaktion.2 Die Ergebnisse von Battery Metals für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 beinhalten die Ergebnisse von Sandouville für die fünf Monate seit der Übernahme (siehe Anmerkung 10.2)3 Unternehmens- und Überleitungsposten für Battery Metals beinhalten Keliber seit dem effektiven Datum der Übernahme (siehe Anmerkung 10.1)4 Die sonstigen Nettokosten bestehen aus Dienstleistungsunternehmen und sonstigen Erträgen (726 Mio. R) und sonstigen Kosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, und beinhalten Leasingzahlungen (89 Mio. R), um mit der bereinigten EBITDA-Überleitung in Anmerkung 11.1 übereinzustimmen.5 Netto-Sonstiges besteht aus Verlusten aus Finanzinstrumenten, Verlusten aus Wechselkursdifferenzen, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, und der Aufrechnung der in Fußnote 4 oben erwähnten Leasingzahlungen. Unternehmens- und Überleitungsposten Netto-Sonstiges umfasst den Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung angegeben.6 Die nicht zugrundeliegenden Posten bestehen aus Gewinnen aus der Veräußerung von Sachanlagen, Wertminderungen, Restrukturierungskosten und Transaktionskosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, sowie aus nicht zahlungswirksamen Gewinnen aus der Abmeldung einer Tochtergesellschaft in der Gruppe (R1 Mio.) und Einnahmen aus der betrieblichen Gesundheitsversorgung, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.7 Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 betrug 15,40 R/US$.1 Die Posten der Konzernzentrale und die Überleitungsposten stellen die Posten dar, die zur Überleitung der Segmentdaten zu den Summen des verkürzten konsolidierten Abschlusses dienen. Dies stellt kein separates Segment dar, da es keine Einnahmen generiert. Die Konzernzentrale umfasst die Wheaton Stream-Transaktion, die erstmalige Erfassung von Investitionen in Batteriemetalle, Unternehmenssteuern, Zinsen und Transaktionskosten der Gesellschaft.2 Die sonstigen Nettokosten bestehen aus Dienstleistungsunternehmen und sonstigen Erträgen (R288 Mio.) und sonstigen Kosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, mit Ausnahme des nicht zahlungswirksamen Verlusts aufgrund der Verwässerung von Anteilen an einem Gemeinschaftsunternehmen (R2 Mio.), und beinhalten Leasingzahlungen (R71 Mio.), um mit der bereinigten EBITDA-Überleitung in Anmerkung 11.1 übereinzustimmen.3 Netto-Sonstiges besteht aus Gewinnen aus Finanzinstrumenten, Verlusten aus Fremdwährungsdifferenzen, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten (Erträge in Höhe von 162 Mio. R) sowie der Aufrechnung der in Fußnote 2 oben erwähnten Leasingzahlungen. Der Posten Konzern- und Überleitungsposten Sonstige enthält den Anteil am Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, wie im Gewinn oder Verlust angegeben.4 Zu den nicht-operativen Posten gehören der Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen, Wertminderungen, die eine Wertminderung der Bergbauaktiva von Driefontein, Kloof und Beatrix in Höhe von 12 Mio. R², 642 Mio. R² bzw. 293 Mio. R² beinhalten, Umstrukturierungskosten, Transaktionskosten und Vorfälligkeitsentschädigungen für die Anleihen 2022 und 2025, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, sowie ein nicht-liquiditätswirksamer Verlust aus der Verwässerung von Anteilen an einem Gemeinschaftsunternehmen (2 Mio. R²), der Gewinn aus dem Verkauf des St. Helena Hospitals (16 Mio. R²) und Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsfürsorge, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.5 Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 betrug 15,03 R/US$.1 Die Posten der Konzernzentrale und die Überleitungsposten stellen die Posten dar, die zur Überleitung der Segmentdaten zu den Summen des verkürzten konsolidierten Abschlusses dienen. Dies stellt kein separates Segment dar, da es keine Einnahmen generiert. Die Unternehmensgruppe umfasst die Wheaton Stream-Transaktion und die Kosten für Unternehmenstransaktionen.2 Die Ergebnisse von Battery Metals für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr beinhalten die Ergebnisse von Sandouville für die elf Monate seit der Übernahme (siehe Anmerkung 10.2)3 Unternehmens- und Überleitungsposten für Battery Metals beinhalten einen Nettoverlust von 143 Millionen R für Keliber seit dem effektiven Datum der Übernahme (siehe Anmerkung 10.1)4 Die sonstigen Nettokosten bestehen aus Dienstleistungsunternehmen und sonstigen Erträgen (R893 Mio.) und sonstigen Kosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, mit Ausnahme des Verlusts aus der Entkonsolidierung des Bapo Trust (R309 Mio.), und beinhalten Leasingzahlungen (R163 Mio.), um mit der bereinigten EBITDA-Überleitung in Anmerkung 11.1 übereinzustimmen.5 Netto-Sonstiges besteht aus Verlusten aus Finanzinstrumenten, Verlusten aus Fremdwährungsdifferenzen, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten (Erträge in Höhe von 71 Mio. R) sowie der Aufrechnung der in Fußnote 4 oben erwähnten Leasingzahlungen. Der Posten Konzern- und Überleitungsposten Sonstige enthält den Anteil am Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, wie im Gewinn oder Verlust angegeben.6 Die nicht zugrundeliegenden Posten bestehen aus dem Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen, der Rückgängigmachung von Wertminderungen, Restrukturierungskosten und Transaktionskosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, sowie aus dem nicht zahlungswirksamen Gewinn aus der Ausbuchung einer Tochtergesellschaft aus dem Konzern (R1 Mio.), dem Gewinn aus dem Verkauf von Lonmin Canada (145 Mio.), dem Verlust aus der Entkonsolidierung des Bapo Trust (309 Mio.) und den Einnahmen aus der betrieblichen Gesundheitsfürsorge, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.7 Der durchschnittliche Wechselkurs für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 betrug R16,37/US$.1 Die Posten der Konzernzentrale und die Überleitungsposten stellen die Posten dar, die zur Überleitung der Segmentdaten zu den Summen des verkürzten konsolidierten Abschlusses dienen. Dies stellt kein separates Segment dar, da es keine Einnahmen generiert. Die Konzernzentrale umfasst die Wheaton Stream-Transaktion, die erstmalige Erfassung von Investitionen in Batteriemetalle, Unternehmenssteuern, Zinsen und Transaktionskosten der Gesellschaft.2 Die sonstigen Nettokosten bestehen aus Dienstleistungsunternehmen und sonstigen Erträgen in Höhe von R 581 Mio. und sonstigen Kosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, mit Ausnahme des nicht zahlungswirksamen Verlusts aufgrund der Verwässerung von Anteilen an einem Gemeinschaftsunternehmen (R 4 Mio.), und beinhalten Leasingzahlungen (R 142 Mio.), um mit der bereinigten EBITDA-Überleitung in Anmerkung 11.1 übereinzustimmen.3 Netto-Sonstiges besteht aus Gewinnen aus Finanzinstrumenten, Verlusten aus Fremdwährungsdifferenzen, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten (167 Mio. R) sowie der Aufrechnung der in Fußnote 2 oben erwähnten Leasingzahlungen. Der Posten Konzern- und Überleitungsposten Sonstige enthält den Anteil am Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung angegeben.4 Zu den nicht-operativen Posten gehören Gewinne aus der Veräußerung von Sachanlagen, Wertminderungen (einschließlich Wertminderungen der Bergbauaktiva von Driefontein, Kloof und Beatrix in Höhe von R212 Mio., R3.642 Mio. bzw. R1.293 Mio.), Umstrukturierungskosten, Transaktionskosten und Vorfälligkeitsentschädigungen für die Anleihen 2022 und 2025, wie im Gewinn oder Verlust aufgeführt, sowie nicht-liquiditätswirksame Verluste aus der Verwässerung von Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen (R4 Mio.), Gewinne aus dem Verkauf des St. Helena Hospital (R16 Mio.) und Gewinne aus der betrieblichen Gesundheitsfürsorge, wie im Gewinn oder Verlust aufgeführt.5 Der durchschnittliche Wechselkurs für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr betrug R14,79/US$.Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022, 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 betrug R17,33/US$, R15,40/US$ bzw. R15,03/US$Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana beinhalten die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Sechs Monate" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Sechs Monate".2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recycling-Materialien, die in den Statistiken für die 2E-PGM-Produktion, die nachhaltigen Gesamtkosten und die Gesamtkosten nicht enthalten sind.3 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.4 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.5 Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Amortisation der damit verbundenen aktivierten Rehabilitationskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden PGM-Produktion wider6 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden.Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022, 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 betrug R17,33/US$, R15,40/US$ bzw. R15,03/US$Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.2 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bei der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.3 Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold dividiert werden.Die durchschnittlichen Wechselkurse für das am 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 endende Jahr betrugen R16,37/US$ bzw. R14,79/US$.Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Bei Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana sind die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten nicht berücksichtigt. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Jahr" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Jahr".2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die von den oben genannten Statistiken ausgeschlossen sind und in der PGM-Recycling-Tabelle auf der nächsten Seite detailliert aufgeführt werden3 Die Produktion pro Produkt - siehe Prill-Split-Tabelle auf der nächsten Seite4 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten5 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe in den USA und in Südafrika insgesamt schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlösen und Umsatzkosten enthalten ist.6 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze vor einer Anpassung des Konzentratkaufs.7 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten, und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten PGM geteilt werden.8 Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird.9 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Jahr".Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.Die durchschnittlichen Wechselkurse für das am 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 endende Jahr betrugen R16,37/US$ bzw. R14,79/US$.Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten, und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden.2 Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird.3 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Jahr".4 Die Projektausgaben des Unternehmens, die Ausgaben für verschiedene IT-Projekte des Unternehmens und das Burnstone-Projekt umfassen, beliefen sich in den Jahren zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 auf R976 Millionen (60 Millionen US-Dollar) bzw. R220 Millionen (15 Millionen US-Dollar).Der durchschnittliche Wechselkurs für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 betrug R16,37/US$.Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Einbezogene Beträge seit dem Datum des Inkrafttretens der Übernahme am 4. Februar 20222 Nickelsalze bestehen aus wasserfreiem Nickel, Nickelchlorid mit niedrigem Natriumgehalt, Nickelchlorid Standard, Nickelcarbonat und Nickelchloridlösung3 Nickelkuchen fallen bei der Verarbeitung von Nickelmatte an und werden wieder in den Nickelraffinationsprozess zurückgeführt4 Kobaltchlorid und Eisen(III)-chlorid werden aus Nickelmatte durch ein anderes Raffinationsverfahren auf Auftragsbasis gewonnen5 Die Nickelausbeute ist der prozentuale Anteil des gesamten aus der Matte gewonnenen Nickels im Verhältnis zum Nickelgehalt der erhaltenen Matte.Nicht-IFRS-Kennzahlen wie z.B. die Nickel-Äquivalente für nachhaltige Kosten werden als Pro-forma-Finanzinformationen gemäß den JSE-Listing Requirements betrachtet. Die Pro-forma-Finanzinformationen liegen in der Verantwortung des Board of Directors der Gruppe und dienen lediglich der Veranschaulichung. Aufgrund ihrer Beschaffenheit sollten die Nickel-Äquivalente der nachhaltigen Kosten nicht als Darstellung der finanziellen Leistung angesehen werden. Diese Pro-forma-Finanzinformationen wurden von Ernst & Young Inc. gemäß ISAE 3420 geprüft, und ihr unmodifizierter Bericht kann am eingetragenen Sitz des Unternehmens eingesehen werden.Die durchschnittlichen Wechselkurse für das am 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 endende Jahr betrugen R16,37/US$ bzw. R14,79/US$.Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana beinhalten die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Jahr" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Jahr".2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recycling-Materialien, die in den Statistiken für die 2E-PGM-Produktion, die nachhaltigen Gesamtkosten und die Gesamtkosten nicht enthalten sind.3 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.4 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bei der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.5 Rehabilitierung beinhaltet die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Amortisation der damit verbundenen aktivierten Rehabilitationskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden PGM-Produktion wider6 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden.Nicht-IFRS-Kennzahlen wie All-in sustaining cost und All-in cost werden als Pro-forma-Finanzinformationen gemäß den JSE Listing Requirements betrachtet. Die Pro-forma-Finanzinformationen liegen in der Verantwortung des Board of Directors der Gruppe und dienen lediglich der Veranschaulichung. Aufgrund ihrer Beschaffenheit sollten die nachhaltigen All-in-Kosten und die All-in-Kosten nicht als Darstellung der finanziellen Leistung angesehen werden. Diese Pro-forma-Finanzinformationen wurden von Ernst & Young Inc. gemäß ISAE 3420 geprüft, und ihr unmodifizierter Bericht kann am eingetragenen Sitz des Unternehmens eingesehen werden.Die durchschnittlichen Wechselkurse für das am 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 endende Jahr betrugen R16,37/US$ bzw. R14,79/US$.Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.2 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bei der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.3 Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold dividiert werden.Nicht-IFRS-Kennzahlen wie All-in sustaining cost und All-in cost werden als Pro-forma-Finanzinformationen gemäß den JSE Listing Requirements betrachtet. Die Pro-forma-Finanzinformationen liegen in der Verantwortung des Board of Directors der Gruppe und dienen lediglich der Veranschaulichung. Aufgrund ihrer Beschaffenheit sollten die nachhaltigen All-in-Kosten und die All-in-Kosten nicht als Darstellung der finanziellen Leistung angesehen werden. Diese Pro-forma-Finanzinformationen wurden von Ernst & Young Inc. gemäß ISAE 3420 geprüft, und ihr unmodifizierter Bericht kann am eingetragenen Sitz des Unternehmens eingesehen werden.Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 31. Dezember 2022 und 30. September 2022 betrug R17,61/US$ bzw. R17,05/US$.Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Bei Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana sind die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten nicht berücksichtigt. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale".2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertage-Produktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das von den oben gezeigten Statistiken ausgeschlossen ist und in der PGM-Recycling-Tabelle auf der nächsten Seite detailliert dargestellt wird3 Produktion pro Produkt - siehe Prillsplit in der Tabelle auf der nächsten Seite4 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten5 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe von Total US and SA und Total SA schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlösen und Umsatzkosten enthalten ist.6 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze vor einer Anpassung des Konzentratkaufs.7 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten Platinmetalle geteilt werden.8 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E-PGM-Produktionen im selben Zeitraum dividiert werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibung zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 31. Dezember 2022 und zum 30. September 2022 betrug R17,61/US$ bzw. 17,05/US$.Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten; die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden.2 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".3 Die Projektausgaben des Unternehmens, die Ausgaben für verschiedene IT-Projekte des Unternehmens und das Burnstone-Projekt umfassen, beliefen sich in den Quartalen zum 31. Dezember 2022 und zum 30. September 2022 auf 308 Millionen R (17 Millionen US-Dollar) bzw. 30 Millionen R (19 Millionen US-Dollar).Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 31. Dezember 2022 und zum 30. September 2022 betrug R17,61/US$ bzw. 17,05/US$.Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Nickelsalze bestehen aus wasserfreiem Nickel, Nickelchlorid mit niedrigem Natriumgehalt, Nickelchlorid Standard, Nickelcarbonat und Nickelchloridlösung2 Nickelkuchen fallen bei der Verarbeitung von Nickelmatte an und werden wieder in den Nickelraffinationsprozess zurückgeführt3 Kobaltchlorid und Eisen(III)-chlorid werden aus Nickelmatte durch ein anderes Raffinationsverfahren auf Auftragsbasis gewonnen4 Die Nickelausbeute ist der prozentuale Anteil des gesamten aus der Matte gewonnenen Nickels im Verhältnis zum Nickelgehalt der erhaltenen Matte.Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 31. Dezember 2022 und 30. September 2022 betrug R17,61/US$ bzw. R17,05/US$.Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana beinhalten die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale".2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recycling-Materialien, die in den Statistiken für die 2E-PGM-Produktion, die nachhaltigen Gesamtkosten und die Gesamtkosten nicht enthalten sind.3 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.4 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bei der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.5 Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Amortisation der damit verbundenen aktivierten Rehabilitationskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden PGM-Produktion wider6 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden.Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 31. Dezember 2022 und 30. September 2022 betrug R17,61/US$ bzw. R17,05/US$.Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.1 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.2 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bei der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.3 Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold dividiert werden.Die Erschließungswerte stellen die tatsächlichen Ergebnisse der Probenahmen dar und es wurden keine Anpassungen vorgenommen, die bei der Schätzung der Erzreserven erforderlich sein könnten. Alle nachstehenden Zahlen schließen die Schachtabteufungsmeter aus, die gegebenenfalls separat ausgewiesen werden.SIBANYE STILLWATER LIMITED JSE SPONSOR(SIBIRIEN-STILLWATER)JP Morgan Equities South Africa Proprietary LimitedEingetragen in der Republik Südafrika Registrierungsnummer 1995/011815/07Registrierungsnummer 2014/243852/06 1 Fricker StraßeCode teilen: SSW und SBSW IllovoEmittenten-Code: SSW Johannesburg 2196ISIN: ZAE000259701 SüdafrikaLISTINGS Private Tasche X9936JSE: SSW Sandton 2146NYSE: SBSW SüdafrikaWEBSITEwww.sibanyestillwater.com RECHNUNGSPRÜFERGESCHÄFTSSITZ UND FIRMENSITZ Ernst & Young Inc. (EY)Constantia Büropark 102 Rivonia StraßeBridgeview House, Gebäude 11, Erdgeschoss, Sandton 2196Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road SüdafrikaPark Weltevreden 1709 Private Tasche X14Südafrika Sandton 2146Private Tasche X5 SüdafrikaWestonaria 1780 Telefon: +27 11 772 3000SüdafrikaTel: +27 11 278 9600 AMERIKANISCHE HINTERLEGUNGSSCHEINEFax: +27 11 278 9863 TRANSFERAGENTBNY Mellon Shareowner Korrespondenz (ADR)UNTERNEHMENSSEKRETÄRIN Postanschrift des Vertreters:Lerato Matlosa ComputershareE-Mail: lerato.matlosa@sibanyestillwater.com Postfach 43078DIREKTOREN Providence, RI 02940-3078Dr. Vincent Maphai* (Vorsitzender)Neal Froneman (CEO) Über Nacht/bestätigte/eingeschriebene Lieferung:Charl Keyter (CFO) ComputershareDr. Elaine Dorward-King* 150 Royall Street, Suite 101Harry Kenyon-Slaney* Kanton, MA 02021Jeremiah Vilakazi*Keith Rayner* US gebührenfrei: + 1 888 269 2377Nkosemntu Nika* Tel: +1 201 680 6825Richard Menell*^ E-Mail: shrrelations@cpushareownerservices.comSavannah Danson* Tatjana WesselowskajaSusan van der Merwe* Kundenbetreuer - BNY MellonTimothy Cumming* HinterlegungsscheineSindiswa Zilwa* E-Mail: tatyana.vesselovskaya@bnymellon.com* Unabhängige nicht-exekutive^ Leitender unabhängiger Direktor VERSETZUNG SEKRETÄRE SÜDAFRIKAINVESTORENANFRAGEN Computershare Investor Services Proprietary LimitedJames Wellsted Rosebank Towers15 Biermann AvenueGeschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations Unternehmensangelegenheiten Rosebank 2196Mobil: +27 83 453 4014 Postfach 61051E-Mail: james.wellsted@sibanyestillwater.com Marshallstadt 2107oder ir@sibanyestillwater.com Südafrika Tel: +27 11 370 5000 Fax: +27 11 688 5248In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chHAFTUNGSAUSSCHLUSS - VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN: Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder die Gruppe), die Geschäftsstrategien, die Pläne und die Ziele des Managements für zukünftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in dieser Bekanntmachung aufgeführt sind.Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Wörter wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anpeilen", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen.Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne, Strategien, Ziele, Kapitalausgaben, prognostizierte Kosten und erwartete Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, die Verschuldungssituation und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren; wirtschaftliche, geschäftliche, politische und soziale Bedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleihen zu bedienen; Änderungen in den Annahmen, die Sibanye-Stillwaters Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven zugrunde liegen; jegliches Versagen eines Haldenlagers; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie in bestehenden Betrieben zu erreichen, und die Fähigkeit, diese erfolgreich zu integrieren; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, laufende oder zukünftige Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie und Explorations- und Erschließungsaktivitäten, einschließlich jeglicher vorgeschlagener, erwarteter oder geplanter Expansionen in die Batteriemetalle oder in angrenzende Sektoren und Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich des Unternehmenswerts (einschließlich des Rhyolite Ridge-Projekts); die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, die von ihr verlangen, in einer Weise zu arbeiten, die den betroffenen Gemeinden einen progressiven Nutzen bringt; Änderungen des Marktpreises von Gold, PGMs, Batteriemetallen (z.g., (z.B. Nickel, Lithium, Kupfer und Zink) und der Kosten für Strom, Brennstoffe und Öl, neben anderen Rohstoffen und Versorgungsanforderungen; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Unter- und Übertagebergbau; jede weitere Herabstufung der Kreditwürdigkeit Südafrikas; die Auswirkungen des südafrikanischen Greylisting; eine Anfechtung der Eigentumsrechte an den Liegenschaften von Sibanye-Stillwater durch Landanwärter im Rahmen von Restitutions- und anderen Gesetzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und jegliche Änderungen daran umzusetzen; das Ergebnis rechtlicher Anfechtungen der Bergbau- oder anderer Landnutzungsrechte der Gruppe; das Auftreten von Arbeitskonflikten, Unterbrechungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von Industriestandards, regulatorischen Kosten und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralienrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren Auslegung, die Gegenstand von Streitigkeiten sein kann; das Ergebnis und die Folgen potenzieller oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren, auch in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen; die Nichteinhaltung ethischer Standards, einschließlich tatsächlicher oder angeblicher Fälle von Betrug, Bestechung oder Korruption; die Auswirkungen des Klimawandels oder anderer extremer Wetterereignisse auf das Geschäft von Sibanye-Stillwater; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und eines großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten bei einer einzigen Gesellschaft; die Identifizierung einer wesentlichen Schwachstelle in der Offenlegung und den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung; die Auswirkungen der US-Steuerreformgesetze auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die Auswirkungen der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen geografischen Gebieten und in einem regulatorischen Umfeld, in dem Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung hatte; Unterbrechungen der Stromversorgung, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Unterbrechungen und Engpässe in der Versorgungskette und Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; die regionale Konzentration der Betriebe von Sibanye-Stillwater; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender Unterbrechungen oder vorsorglicher Aussetzungen des Betriebs in den Minen aufgrund von Sicherheits- oder Umweltvorfällen (einschließlich Naturkatastrophen) und ungeplanter Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, leitende Angestellte und Mitarbeiter mit ausreichenden technischen und/oder produktionstechnischen Fähigkeiten in seinen weltweiten Betrieben einzustellen und zu halten, um seine Ziele bei der Einstellung und Bindung von Arbeitskräften zu erreichen, sowie seine Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in seinen Führungspositionen zu erreichen; Versagen der Informationstechnologie, der Kommunikation und der Systeme von Sibanye-Stillwater; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten oder Naturkatastrophen oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Ausbreitung anderer ansteckender Krankheiten, wie des Coronavirus (COVID-19).Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Berichts 2021 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr (SEC File Nr. 333-234096).Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.NICHT-IFRS-MASSNAHMEN: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen enthalten, darunter bereinigtes EBITDA, AISC, AIC und Nickel-Äquivalent für nachhaltige Kosten. Diese Messgrößen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Messgrößen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen keine Messgrößen für die finanzielle Leistung von Sibanye-Stillwater gemäß IFRS dar. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Sibanye-Stillwater stellt keine Überleitung der in diesem Bericht dargestellten prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen zur Verfügung, da sie nicht in der Lage ist, diese Überleitung ohne unangemessenen Aufwand zu erstellen. Diese prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.Mineralressourcen und Mineralreserven: Bei den Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwater handelt es sich um Schätzungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, die von Schwankungen der Mineralpreise, der Wechselkurse, der Betriebskosten, der Abbaugenehmigungen, von Änderungen der Gesetzgebung und von betrieblichen Faktoren beeinflusst werden. Sibanye-Stillwater meldet seine Mineralressourcen und Mineralreserven in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften, die von der United States Securities and Exchange Commission (SEC) und der JSE für alle verwalteten Betriebe, Erschließungs- und Explorationsobjekte erlassen wurden. Sibanye-Stillwater beabsichtigt, die in Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K des Securities Act von 1933 geforderten Informationen, einschließlich einer Zusammenfassung des technischen Berichts über das Keliber-Projekt, mit seinem Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr einzureichen.WEBSITEN: In diesem Dokument enthaltene Verweise auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen als Hilfe zum Auffinden dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieses Berichts.