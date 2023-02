TinOne stößt auf historische Proben, die für Rattler Range Lithiumwerte von bis zu 0,26% Li2O ausweisen

Proben-bezeichnungOst Nord Li2O Beschreibung

%

LE4096 564398 5437740 0,10 Quarz-Glimmer-Turmalin-Greisen

LE4097 564360 5437674 0,03 Quarz-Glimmer-Turmalin-Greisen

LE4098 564335 5437746 0,02 Quarz-Glimmer-Turmalin-Greisen, quarzreiche Bänderung, in

geringerem Maße oxidierte Drusen, mögliche Spuren von

Kassiterit

LE4099 564335 5437746 0,02 Quarz-Glimmer-Turmalin-Greisen, quarzreiche Bänderung, in

geringerem Maße oxidierte Drusen, mögliche Spuren von

Kassiterit

LE4100 564335 5437746 0,04 Quarz-Glimmer-Turmalin-Greisen

LE4101 564439 5437850 0,01 Quarz-Glimmer-Turmalin-Granit, Drusen mit grobem Glimmer,

Quarz, Spuren von

Kassiterit

LE4102 569769 5435931 0,04 Quarz-Glimmer-Greisen, grünliche Tonsteinalterierung

möglicherweise nach

Feldspat

LE4103 569769 5435931 0,04 Quarz-Glimmer-Greisen, pegmatitische Quarzbänder, limonitische

Drusen

LE4104 571578 5435058 0,01 Erzgangähnliches Quarzband, in geringerem Maße feiner,

blasser, grünlicher

Glimmer

LE4105 572166 5435012 0,14 Quarz-Glimmer-Greisen, limonitische Drusen, Spuren von

möglicherweise grünem

Malachit

LE4106 572166 5435012 0,21 Oxidierter grober Quarz-Glimmer-Greisen

LE4107 572190 5435030 0,09 Harter, frischer, feiner Quarz-Glimmer-Greisen, Spuren von

möglicherweise grünem

Malachit

LE4108 572177 5435007 0,26 Oxidierter, grober Quarz-Glimmer-Greisen, Bläschen/Tröpfchen

aus möglicherweise grünem

Malachit

Vancouver, 28. Februar 2023 - TinOne Resources Inc. (TSX.V: TORC) (OTCQB: TORCF) (TinOne oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf historische Explorationsdaten gestoßen ist, aus denen hervorgeht, dass das Projekt Rattler Range (Rattler Range oder das Projekt) stark erhöhte Lithiumgehalte aufweist. Der Projektstandort befindet sich auf der australischen Insel Tasmanien, die als erstklassige Bergbauregion bekannt ist.- Gesteinsproben, die von früheren Explorern im Projekt Rattler Range gewonnen wurden, wiesen Lithiumwerte von 0,26 % Li2O und 0,21 % Li2O auf- In anderen Proben waren zwischen 0,01 % und 0,2 % Li2O enthalten- Die Proben wurden in den Aufzeichnungen als glimmerreicher, greisenalterierter Granit beschrieben- Diese Proben stehen in Verbindung mit ähnlichen Graniten in Zusammenhang mit den lithiumhaltigen Proben, die TinOne aus seinem Projekt Aberfoyle gemeldet hat - eine Bestätigung des Konzepts, dass die Zinn-Wolfram-Region im Nordosten von Tasmanien auch eine fruchtbare Region in puncto Lithiumvorkommen sein könnteDass wir so kurz nach unserer eigenen Entdeckung von lithiumhaltigem alteriertem Granit in unserem 50 Kilometer entfernten Projekt Aberfoyle nun auf diese historischen Proben gestoßen sind, erfüllt uns mit großer Begeisterung, so Executive Chairman Chris Donaldson. Australien wurde im Jahr 2022 als weltweit führender Lithiumproduzent eingestuft, und auch wenn die Lithiumexploration im Nordosten Tasmaniens noch in den Kinderschuhen steckt, so bietet die Geologie doch eine günstige Ausgangsbasis für Lithiumvorkommen. Unsere Teams vor Ort sind derzeit damit beschäftigt, das Ausmaß und den Erzgehalt dieser aussichtsreichen Geologie zu eruieren.Im Zuge der Auswertung der historischen Daten aus dem Projekt Rattler Range fand das Technikerteam von TinOne Hinweise auf ein historisches Explorationsprogramm, das in diesem Gebiet in den Jahren 2016-2017 durchgeführt worden war und stark erhöhte Lithiumwerte erbracht hatte. Dieses Programm war vom Umfang her stark begrenzt; es wurden lediglich dreizehn Gesteinsproben aus neun Standorten im Gebiet Rattler Range sowie fünfzehn Viertelkernproben aus vier historischen Bohrlöchern im Gebiet Mount Terror-Mount Paris gewonnen.Einzelheiten zu diesen dreizehn Gesteinsproben sind in Tabelle 1 und Abbildung 3 dargestellt, aus denen hervorgeht, dass die hohen Lithiumwerte in diesem Programm auf das Gebiet Rattler Hill konzentriert sind. Drei der fünf Proben enthielten über 0,1 % Li2O, der Höchstwert lag bei 0,26 % Li2O. Eine Probe aus einem 8 km nordwestlich gelegenen Gebiet in der Region Mount Terror lieferte 0,1 % Li2O. Bei den Proben handelt es sich überwiegend um Material aus Ausbissen unterhalb der Deckschicht. Drei Proben stammen aus gesammelten Lesesteinen, die typischerweise als Greisen Mit dem Begriff Greisen wird ein stark glimmeralterierter Granit beschrieben, der mit Zinn-, Wolfram- und Lithiummineralsystemen vergesellschaftet sein kann. beschrieben werden bzw. eine Glimmeralterierung aufweisen. Alle Proben mit Lithiumwerten über 0,04 % Li2O stammen aus den von Abraum überlagerten Aufschlüssen.Der höchste Wert, der im Rahmen des Programms zur neuerlichen Beprobung von Bohrkernmaterial ermittelt wurde, betrug 0,1 % Li2O und stammte aus einer 20 cm langen Probe, die aus dem Bohrloch MT4 aus einer Lochtiefe von 69,7 m entnommen worden war. Die Probe wird als Quarz-Glimmer-Greisen mit Xenolithen aus dem Nebengestein beschrieben. Die ursprünglichen Bohrprotokolle aus dem Jahr 1981 deuten darauf hin, dass in einigen Abschnitten ganze Bohrkerne zur Zinnanalyse entnommen wurden, weshalb bei der Probenahme 2017 möglicherweise nicht das am stärksten greisenhaltige Material beprobt wurde.Soweit man bei TinOne weiß, wurde im Projekt Rattler Range oder in den anderen Projekten des Unternehmens im Nordosten von Tasmanien sonst keine Exploration mit Augenmerk auf Lithium durchgeführt. Diese historischen Proben stammen aus glimmeralteriertem Granit, der in einen separaten Granitkörper eingebettet war und sich in mehr als 50 km Entfernung von den lithiumhaltigen Proben, die TinOne zuletzt aus seinem Projekt Aberfoyle gewonnen hat, befand (siehe TinOne-Pressemitteilung vom 8. Februar 2023). Es ist bekannt, dass diese Granite ein ähnliches Alter (Mineral Resources Tasmania Verfügbar unter https://www.mrt.tas.gov.au/mrt_maps/app/list/map) und eine ähnliche Geochemie aufweisen und mit ähnlichen Zinn-Wolfram-Vorkommen in Verbindung stehen.Die Probenkoordinaten lauten GDA94 Zone 55. Alle Gesteins- und Kernproben wurden bei ALS Townsville mittels eines 4-Säure-Aufschlusses und anschließender ICP-AES-Analyse (ALS-Methode ME-ICP61) ausschließlich auf Lithium analysiert. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die historischen Ergebnisse auf früheren Daten und Berichten von früheren Konzessionsbesitzern beruhen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass diese Daten oder Teile davon nicht als aktuell zu betrachten sind und dass eine qualifizierte Person keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt hat, um die Ergebnisse zu überprüfen, und dass sie möglicherweise keinen zuverlässigen Anhaltspunkt für zukünftige Ergebnisse darstellen. Für diese Proben sind keine unabhängigen QA/QC-Protokolle bekannt, so dass die Analyseergebnisse unzuverlässig sein können.TinOne hat auf dem Gelände des Projekts Rattler Range obertägige Probenahmen und Kartierungen mit Fokus auf Zinnvorkommen durchgeführt und wartet derzeit auf die Auswertung der geochemischen Daten aus diesem Programm. Darüber hinaus wird eine gezielte Nachuntersuchung dieser vor Kurzem erhobenen Ergebnisse durchgeführt, um weitere Proben zu entnehmen und das Ausmaß der aussichtsreichen Alterationsbereiche zu definieren.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69470/2023-02-28_TinOne_DEPRcom.001.jpegAbb. 1: Standort der unternehmenseigenen Projekte in der bergbaufreundlichen Rechtsprechung von Tasmanienhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69470/2023-02-28_TinOne_DEPRcom.002.jpegAbb. 2: Standort der Projektgebiete von TinOne in Northeastern Tasmania mit historischen Zinn- und Wolframvorkommen (Datenbank von Mineral Resources Tasmania)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69470/2023-02-28_TinOne_DEPRcom.003.jpegAbb. 3. Entnahmestellen historischer Proben mit hohen Lithiumgehalten auf dem Gelände des Projekts Rattler RangeDie in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten beziehen sich auf historische Explorationsergebnisse. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese historischen Ergebnisse auf früheren Daten und Berichten basieren, die von den vorhergehenden Konzessionsinhabern erstellt wurden. TinOne hat weder eine externe Prüfung der Ergebnisse der Probenahme noch eine Analyse der Ergebnisse früherer Explorationen von unabhängiger Seite durchführen lassen, um die Genauigkeit der Ergebnisse zu verifizieren. Die Leser dürfen diese weder zur Gänze noch zum Teil als aktuell ansehen, da keine ausreichenden Arbeiten durch einen unabhängigen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt wurden, um die Ergebnisse zu verifizieren. Sie bieten möglicherweise keine zuverlässige Orientierung für zukünftige Ergebnisse. Für diese Proben sind keine unabhängigen Qualitätskontrollprotokolle bekannt, weshalb die Analyseergebnisse unzuverlässig sein könnten. TinOne erachtet diese historischen Bohrergebnisse aber als relevant und wird dieses Datenmaterial als Orientierungshilfe für die Planung zukünftiger Explorationsprogramme heranziehen. Im Zuge der aktuellen und künftigen Exploration wird TinOne auch das historische Datenmaterial durch weiterführende Explorationsaktivitäten verifizieren.Das aus einer 32 km2 großen Explorationslizenz (EL10/2019) bestehende Projekt Rattler Range ist ein äußerst aussichtsreiches Projekt im Nordosten des australischen Bundesstaates Tasmanien, in nur 64 km Entfernung von der Stadt Launceston. Laut historischen Aufzeichnungen Quelle: Mineral Resources Tasmania www.mrt.tas.gov.au finden sich hier 47 einzelne, namentlich gekennzeichnete Zinnvorkommen, die über einen 12 km langen Mineralisierungstrend mit nordwestlicher Ausrichtung verteilt sind. In diesem Entwicklungszug fanden seit den 1980er-Jahren nur in sehr begrenztem Umfang Explorationsarbeiten vor Ort statt. Die Region weist eine in Hartgestein (Greisen) und Erzgängen lagernde Mineralisierung auf, die in einer Kuppelzone aus stark fraktioniertem, entwickeltem Granit eingebettet ist.Zu den ersten vorrangigen Erschließungszielen zählt Bells Hill, wo mehrere, zwischen 1,5 und 6 Meter mächtige mineralisierte Gangsysteme auf einer Streichlänge von mindestens 500 Metern vorkommen. In diesem Prospektionsgebiet haben bisher noch keine systematischen Explorationsarbeiten stattgefunden, lediglich zwei Bohrungen wurden absolviert. Als weitere Ziele hoher Priorität sind die zinnführenden Alterationszonen bei Ruby Flats, Walshs, Mammoth und Mt Paris zu nennen, die sich über mehrere Kilometer erstrecken. TinOne Resources Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange notiertes kanadisches Aktienunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio an Zinnprojekten in den Tier-1-Bergbauregionen Tasmanien und New South Wales in Australien. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines vielversprechenden Portfolios und evaluiert gleichzeitig zusätzliche Zinnmöglichkeiten. TinOne wird von Inventa Capital Corp. unterstützt.Die Veröffentlichung technischer oder wissenschaftlicher Informationen durch das Unternehmen in dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Stuart Smith, dem technischen Berater von TinOne, geprüft und genehmigt. 