Alchemist-Magazin der LBMA für Februar 2023 veröffentlicht

Die LBMA hat für Februar 2023 die inzwischen 108. Ausgabe der Onlinezeitschrift "Alchemist" veröffentlicht. Diese beinhaltet diverse Artikel rund um das Thema Edelmetalle, von antiken Münzen über die rekordhohen Silberimporte Indiens im Jahr 2022 bis hin zum Kleinbergbau in Bolivien.Im Editorial von Davis Gornall heißt es: "Das Jahr 2022 war ein Meilenstein für den Goldmarkt, wir erlebten das größte jemals verzeichnete Volumen an Goldkäufen der Zentralbanken. Angesichts der steigenden Inflation und internationaler Sanktionen begannen die Zentralbanken, größere Goldreserven anzulegen. Von den 1.136 Tonnen, die die Zentralbanken im vergangenen Jahr gekauft haben, wurden allein 800 Tonnen in der zweiten Jahreshälfte gekauft. Um dies in die richtige Perspektive zu rücken: Als die Zentralbanken früher Gold kauften, lag der Durchschnitt normalerweise zwischen 400 und 600 Tonnen."Das interessante Magazin finden Sie hier im PDF-Format © Redaktion GoldSeiten.de