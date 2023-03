Maria Smirnova: Starke Aussichten für Gold im Jahr 2023

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Maria Smirnova über die Geldpolitk der US-Notenbank sowie über die Aussichten für Gold und Silber.Die Portfoliomanagerin und Chief Investment Officer bei Sprott Asset Management glaubt demnach nicht, dass die US-Notenbank in der Lage sein wird, eine weiche Landung herbeizuführen. Dies dürfte sich positiv auf Gold auswirken.Drei Faktoren, die in der Vergangenheit immer wieder zu harten Landungen geführt haben, seien aktuell zu beobachten: Straffung durch die Zentralbank, Verschärfung der Kreditvergabestandards der Banken und die steigende Lebensmittel- und Energiepreisinflation. Ihr Ausblick für Gold ist entsprechend positiv: "Da wir davon ausgehen, dass sich die Wirtschaft verschlechtern wird, [...] denke ich, dass Gold wirklich gute Aussichten hat."Smirnova sieht auch für Silber starke Fundamentaldaten. Die Nachfrage nach dem weißen Metall sei ziemlich gleichmäßig zwischen industriellen und Investmentzwecken aufteilt, wobei letztere den Preis wirklich bewegen könnten. Für das Jahr 2023 sieht sie die Investitionsnachfrage aus dem Westen als besonders wichtig an: "Ich denke, dass der ausschlaggebende Faktor die Investitionsnachfrage aus dem Westen sein wird". Der Silberpreis ziehe in der Regel an, wenn die Nachfrage nach Barren und Münzen hoch und auch die Zuflüsse von börsengehandelten Fonds stark seien.Was die Chancen bei Gold- und Silberaktien angeht, so sieht sie nach wie vor die kleinen und mittelgroßen Unternehmen als lohnend an. "Ich denke, dass es in der Branche einige sehr positive Entwicklungen gegeben hat, die im Moment noch nicht erkannt werden. Aus dieser Perspektive sind wir also ermutigt, was die Aussichten für Bergbauaktien angeht."© Redaktion GoldSeiten.de