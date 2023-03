Smallwood über Gold, Silber und die Goldreserven der Notenbanken

Daniela Cambone sprach während des GSA Investor Day 2023 mit Randy Smallwood über dessen aktuelle Einschätzung zu den Edelmetallen Gold und Silber und die Goldkäufe der Notenbanken, insbesondere China.Der Präsident und CEO von Wheaton Precious Metals ist optimistisch in Bezug auf beide Metalle, doch Silber könnte sich noch besser entwickeln als sein Schwestermetall. "Silber hat viele Fundamentaldaten mit Gold gemeinsam und noch ein paar mehr." Beispielsweise leite Silber Elektrizität "besser als jedes andere Metall auf der Welt". "Wir sehen zunehmende Investitionen in Silber, es wächst Jahr für Jahr weiter.[...] Die Fundamentaldaten sind einfach stärker für Silber", so Smallwood, der zudem Chairman des World Gold Council ist.Bei den Goldkäufen der Zentralbanken weltweit, die im vergangenen Jahr einen neuen Rekord aufgestellt haben, sieht der Experte einen Zusammenhang mit dem jüngsten Einsatz des Dollars als "Waffe". China sei gewillt, seine Goldreserven auf das Niveau der offiziellen Bestände der USA anzuheben. "Gold ist unpolitisch, es wird auf der ganzen Welt akzeptiert und unterliegt nicht dem politischen Einfluss des US-Dollars," erklärt Smallwood. "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Welt den Renminbi als Reservewährung akzeptiert, aber sie werden versuchen, ihm die gleiche Glaubwürdigkeit zu verschaffen, die der US-Dollar hat."© Redaktion GoldSeiten.de