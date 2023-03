Wie geht es jetzt weiter?

Der treffsicherste der Wall-Street-"Strategen" im vergangenen Jahr war der CIO der Bank of America, Michael Hartnett, der einem Artikel von Zerohedge zufolge die jüngsten Bewegungen des S&P 500 treffend beschrieben hat. Ich folge weder seinen Prognosen (noch denen anderer) über den Aktienmarkt und mache stattdessen meine eigene Arbeit. Der Grund für diese Entscheidung ist eigentlich ganz einfach: Ich übernehme lieber die Verantwortung für eine Fehlentscheidung, als zu versuchen, jemandem die Schuld zu geben, dessen Ideen man heimlich plagiiert hat, um sich selbst zu rühmen.Hartnetts obiges Zitat macht zwar viel Sinn, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass er Recht haben wird. Wie viele echte Bärenmärkte in Verbindung mit Rezessionen haben wir seit 1981-1982 erlebt? Jeder größere Rückgang um 20% wurde durch einen Rettungsanker der Federal Reserve in Form von drastischen Zinssenkungen, Konjunkturprogrammen oder Rettungsaktionen unterbrochen. Die Jahre 2001-2002 wurden durch eine aggressiv lockere Geldpolitik und eine vorsorglich inszenierte Immobilienblase beendet.Die große Finanzkrise von 2007-2008 wurde durch eine massive kriminelle Rettungsaktion für die Banken beendet, die die Krise verursacht hatten. Der Aktiencrash im 1. Quartal 2020 dauerte ein paar Monate und bedeutete einen Rückgang des Bärenmarktes um 35%, der durch ein paar Billionen Dollar an fiskalpolitischen und monetären Stimulierungsmaßnahmen korrigiert wurde, um die globale Depression, die auf den globalen Wirtschaftsstillstand gefolgt wäre, auszugleichen.Der Bärenmarkt von 1981-1982 wurde durch steigende Inflationsraten verursacht, die durch steigende Kreditkosten erdrückt wurden, und erst als Paul Volcker seinen Hobnagelstiefel von der Kehle der US-Wirtschaft nahm, erholten sich die Aktien.Das Problem bei dem Versuch, Analogien zum aktuellen Marktumfeld zu konstruieren, liegt in einem ganz kleinen Wort, das in dem folgenden Zitat enthalten ist: "Die US-Staatsverschuldung wird in den nächsten zehn Jahren um >21 Mrd. USD steigen = 5,2 Mrd. USD jeden Tag, 218 Mio. USD jede Stunde ... die große Ironie der inflationären 2020er Jahre wird sein, dass die Fed in der nächsten Rezession gezwungen sein wird, auf YCC zurückzugreifen, um die US-Regierung zu retten . . und dann beginnt der nächste große Bullenmarkt des Risikos."Da taucht wieder dieses Wort auf - Verschuldung - und alles, was ich tun muss, um mein Bewusstsein auf die nackte Realität der Welt von 2023, wie wir sie kennen, zurückzubringen, ist, meine letzten Dutzend wöchentlichen Mitteilungen durchzulesen. Ich komme immer wieder auf dieses Thema zurück, und jedes Mal, wenn ich das tue, komme ich auf die Notwendigkeit des Goldbesitzes als Ersatz für Staatsanleihen oder Bankpapiere zurück.Der Grund, warum ich die Idee widerlege, dass dem nächsten "großen Bullenmarkt" eine steile Rezession vorausgehen muss, liegt in der Gesamtverschuldung der US-Regierung, die im Januar 2020, als ich die Prognoseausgabe schrieb, bei 25 Billionen US-Dollar lag, heute aber auf 31 Billionen US-Dollar geschätzt wird. Bei einem Leitzins von 5% werden sich allein die Zinsausgaben auf etwa 1,55 Billionen US-Dollar belaufen.Die für 2023 geschätzten Steuereinnahmen belaufen sich auf 3,4 Billionen US-Dollar, so dass die Regierung ohne Zinsen etwa 1,85 Billionen US-Dollar einnimmt. Zieht man nun den Militärhaushalt für 2023 in Höhe von 800 Mrd. USD ab, bleibt den USA etwas mehr als 1 Billion USD zur Deckung der Ausgaben, einschließlich der ungedeckten Verbindlichkeiten wie der Sozialversicherung in Höhe von 2,7 Billionen USD. Mit anderen Worten: Wenn die nächste Rezession, zu der der Fed-Vorsitzende Jerome Powell mit offenen Armen einlädt, nicht zu einem Anstieg der Steuereinnahmen um 2 Billionen US-Dollar führt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich "der nächste große Bullenmarkt" bei Aktien etwas verzögern wird.Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Steuereinnahmen in einer Rezession steigen, vergleichbar mit der Wahrscheinlichkeit, dass Justin Trudeau einen Kurs in Wirtschaftswissenschaften belegt. Die Verschuldung ist nach wie vor das Hauptwachstumshemmnis auf der ganzen Welt, aber für den Durchschnittspolitiker ist die Verschuldung lediglich ein vorübergehender Zustand, der durch Gesetze in ein überschaubares Ärgernis verwandelt werden kann.Da es weder Gesetze noch eine politische Führung gibt, die die verschwenderischen Ausgabengewohnheiten der herrschenden Elite eindämmen könnten, erhalten korrupte ausländische Regime Milliarden von Dollar, um sich gegen Aggressoren zu verteidigen, deren Interessen eher regionaler Natur sind als die imperialistischen Ambitionen derjenigen, die sich ihnen entgegenstellen. Das passiert, wenn man jahrzehntelang ein Defizit ausgibt, bei dem jeder Respekt vor der Unantastbarkeit der heimischen Währung zugunsten von Wählerstimmen und Vermächtnissen aufgegeben wird.Ich gebe zu, dass ich oft mit der Nadel eines Plattenspielers auf einem Abschnitt einer LP-Scheibe hängen bleibe, was zu einer lästigen Wiederholung führt, die in früheren Zeiten zu einem Frisbee-Wettbewerb geführt hätte. Leider vergessen die Menschen rund um den Globus, die Goldproduzenten, -entwickler und -explorer abwerten, dass von allen bilanziellen Vermögenswerten, die in den Büchern von Ländern, Staaten, Provinzen, Unternehmen, religiösen Organisationen, Privatleuten und Einsiedlern in den Bergen von West Virginia stehen, der einzige, den ich greifbar habe, Gold ist.Es gibt keinen anderen Vermögenswert in diesen Büchern, der eine Sicherheit darstellt, die nicht von der Gegenpartei beeinflusst wird. Sie glauben, dass Ihre Ersparnisse in einer Bank "sicher" sind? Denken Sie zweimal nach. In Kanada wurde vor über einem Jahrzehnt ein Bail-in-Gesetz verabschiedet, und jetzt sind Ihre Ersparnisse Teil des Betriebskapitals dieser Institution.Ich schrieb darüber im Jahr 2020, als ich den Goldpreis ermittelte, der erforderlich wäre, um die US-Schulden im Wert von 24 Billionen US-Dollar vollständig zu besichern, und ging von den 8.133 metrischen Tonnen Gold aus, die das US-Finanzministerium hält. Geht man davon aus, dass das Gold nach all den Jahren immer noch unbelastet von Pfandrechten vorhanden ist, entspricht dies 286.802.112 Unzen Gold.Wenn diese Menge neu bewertet werden soll, um die Schulden vollständig zu decken, müsste das Gold mit 83.680 US-Dollar je Unze neu bewertet werden. Selbst wenn man sich an die Regeln für Hypothekenkredite halten würde, die eine Mindestanzahlung von 10% für eine Immobilie vorsehen, würde dies immer noch einen Wert von 8.360 US-Dollar bedeuten. Bei der heutigen Gesamtverschuldung von etwa 31 Billionen US-Dollar nach dem Ende des Kalten Krieges würde sich der Wert auf 108.088 US-Dollar je Unze Gold belaufen.Da Gold heute bei 1.818 US-Dollar liegt, entspricht dies einem Gesamtwert von 521 Milliarden US-Dollar, die von der US-Zentralbank gegen 31 Billionen US-Dollar an Schulden gehalten werden. Der gesamte Goldbestand der USA entspricht 1,6% der Gesamtverschuldung des Landes. Das erscheint angesichts der Tatsache, dass die USA seit der Volcker-Ära von der größten Gläubigernation der Welt zur größten Schuldnernation der Welt geworden sind, völlig unzureichend. Worauf will ich mit dieser ganzen Anti-Fiat-Rhetorik hinaus?Ich glaube, dass die USA, um ihren Status als Weltreservewährung aufrechtzuerhalten, insbesondere angesichts der Diversifizierungsbemühungen einer wachsenden Zahl von Ländern, vor allem der erdölexportierenden Länder, gezwungen sein werden, der Welt zu zeigen, dass sie über die Sicherheiten verfügen, um alle Forderungen gegenüber dem Dollar auf eine weitaus überzeugendere Weise zu untermauern als etwa Russland oder China. Indem sie den Goldpreis zurücksetzen, können sie eine solche Demonstration bewirken und jeglichen Zweifel an der Unantastbarkeit des amerikanischen Dollar wiederherstellen. Meiner Meinung nach ist dies nur eine Frage der Zeit.Daher scheint der Kauf von stark verbilligten Goldproduzenten wie Agnico Eagle Mines Ltd. , die zum 30-fachen ihres Gewinns mit einer Rendite von 3,52% gehandelt werden, in Erwartung einer Neubewertung des Produkts, das sie seit Jahrzehnten erfolgreich produzieren, eine wirklich gute, konservative Strategie zu sein. Agnico ist nur ein Beispiel für ein bewährtes multinationales Rohstoffunternehmen, das von der neuen Generation professioneller Anleger, die sich mit einer Tech-Aktie mit einer guten Story und ohne Cashflow weitaus wohler fühlen als mit Unternehmen mit einer jahrzehntelangen Leistungsgeschichte, unter den Tisch fallen gelassen wird. Ich glaube, dass sich das alles bis Ende 2023 ändern wird.