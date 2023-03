Gold von der Matte heben

Der Februar war ein besonders schlechter Monat für den Goldpreis an der COMEX, und das, nachdem der Januar mit einer positiven und optimistischen Stimmung vieler Händler und Stacker endete. So ist der Goldmarkt. Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich. Es ist kaum zu glauben, dass COMEX-Gold noch vor einem Monat das Jahr mit einem Höhenflug begonnen hatte. Der Preis war höher gestiegen als erwartet, und der Preis näherte sich dem oberen Ende seiner Preisspanne und der Marke von 2.000 Dollar je Unze. Was geschah dann? Das Gleiche, was oft passiert. Der Teppich wurde weggezogen, und nachdem der Goldpreis die Treppe nach oben genommen hatte, fuhr er mit dem Aufzug nach unten.Achten Sie auf dem unten stehenden Chart auf die großen roten Tageskerzen vom Donnerstag, dem 2. Februar, und Freitag, dem 3. Februar. Diese Art von Umkehrung des Abwärtstrends ist typisch für das Ende von Goldrallys. Die Donnerstagskerze entstand nach der FOMC- und der EZB-Sitzung, und die Freitagskerze entstand nach dem ungewöhnlich verrückten US-Arbeitsmarktbericht.Im weiteren Verlauf des Februars übertrafen die US-Wirtschaftsdaten weiterhin die Erwartungen, und der COMEX-Goldpreis blieb unter Druck, da der US-Dollar-Index um fast 4% stieg. Der Goldpreis durchbrach seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt und ging stetig zurück. Gegen Ende des Monats gibt es jedoch Gründe für die Annahme, dass das Schlimmste überstanden ist. Zunächst einmal, und wie wir letzte Woche schrieben, wird erwartet, dass sich die erste Jahreshälfte 2023 ähnlich wie 2010 und 2019 entwickeln wird... vergangene Jahre, in denen sich die Fed-Politik weg von einer Straffung und hin zu einer Lockerung und einem erneuten QE bewegte.Erwarten Sie, dass sich die Wirtschaftsdaten der USA im Jahr 2023 in Richtung einer offensichtlichen Rezession verschlechtern werden. Dieser Trend könnte bereits am kommenden Freitag, den 10. März, mit der nächsten Aktualisierung der US-Arbeitsmarktdaten beginnen. Beachten Sie aber auch ein paar andere Dinge im aktuellen Chart. Erstens ist der COMEX-Goldpreis mit einem Relative-Stärke-Index, der in der letzten Woche auf einen Tiefstand von nur 28 gefallen ist, extrem überverkauft.Als Nächstes ist zu beachten, dass COMEX-Gold zwar vor einigen Wochen seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt durchbrochen hat, der langfristige Trend des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts aber bisher Unterstützung bietet. Gold hat auch oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 1.800 Dollar Kaufunterstützung gefunden.Während sich der Preis seit Mitte 2020 im Allgemeinen seitwärts bewegt und konsolidiert hat, gab es andere Monate, die sogar noch schlechter waren. So gab es beispielsweise sowohl im Februar als auch im Juli 2021 monatliche Rückgänge von weit über 100 Dollar. Siehe unten:Schauen Sie sich den Chart nun noch einmal an und achten Sie darauf, welche Art von Kursbewegung auf Februar und Juli 2021 folgte. Ist der Preis weiter stark gesunken oder hat er sich innerhalb der Gesamtspanne langsam wieder nach oben bewegt?Zusammengefasst: Ja, der Februar war schrecklich und überhaupt nicht lustig. Die USA steuern jedoch immer noch auf eine Rezession zu, da die verzögerten Auswirkungen der beispiellosen Zinserhöhung der Fed im Jahr 2022 schließlich Wirkung zeigen werden. Obwohl der COMEX-Goldpreis noch einige Monate lang frustrieren wird, werden diejenigen, die bereit sind, sich auf das große Ganze für 2023 und darüber hinaus zu konzentrieren, schließlich belohnt werden.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 1. März 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.