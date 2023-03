Gold - Erholung bleibt fragil

In dieser Woche gelang es der Käuferseite zum ersten Mal seit der Trendwende und den Verkaufssignalen von Anfang Februar eine nennenswerte Erholung beim Goldpreis zu starten. Ausgangspunkt war der Abverkauf an den Support bei 1.807 USD, der zu Beginn der Woche verteidigt wurde. Seither zog das Edelmetall über eine Abwärtstrendlinie in Richtung des kurzfristigen Widerstands bei 1.848 USD an und prallte dort im gestrigen Handel nach unten ab.Die erwartete Entschleunigung der Abwärtsbewegung ist in sprichwörtlich letzter Sekunde erfolgt und mit der Verteidigung der 1.807-USD-Marke auch im mittelfristigen Bild ein weitreichendes Shortsignal zunächst noch einmal verhindert worden. Dennoch ist die Erholung fragil und könnte schon unter 1.820 USD wieder enden. Bricht der Wert später doch noch unter 1.807 USD ein, sind Verluste bis 1.785 und 1.774 USD zu erwarten. Selbst ein Einbruch auf 1.735 USD wäre dann nicht auszuschließen.Bei einer Verteidigung von 1.820 USD bzw. einem Anstieg über 1.848 USD wäre dagegen mit weiteren Zugewinnen bis 1.870 – 1.875 USD zu rechnen. Dort sollte die Erholung allerdings enden und der Abwärtstrend reaktiviert werden. Entsprechend wäre ein Anstieg über 1.875 USD aktuell mit einem kleinen Kaufsignal verbunden.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG