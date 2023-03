Goldpreiskorrektur zum Kauf nutzen!  Frank Holmes

Michael McCrae sprach für Kitco während der Konferenz Mines And Money in Miami mit Frank Holmes über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold.In einem Artikel für U.S. Global Investors hatte der CEO und Chief Investment Officer des Unternehmens über das inverse Verhältnis von Gold und dem US-Dollar geschrieben. Da das gelbe Metall international in Dollar notiert, stehen Gold und der Dollar laut Holmes in einem umgekehrten Verhältnis zueinander. Wenn der Dollar also stark sei, könnte es an der Zeit sein, Gold zu kaufen.Gold stehe kurz vor dem stärksten Kaufsignal seit vier Monaten, da der US-Dollar nach einer Rallye, die ihn auf den höchsten Stand seit Anfang Januar gebracht hat, nachlasse.Kurzfristig könnte des gelbe Metall dennoch weiter unter Druck geraten, da die Arbeitsmarktdaten in den USA stärker ausfielen als erwartet. Den aktuellen Preisrücksetzer sieht Holmes als hervorragende Kaufgelegenheit. Er rate Anlegern dazu, während der Korrektur zu kaufen und das Edelmetall dann dauerhaft zu halten. "Als Bitcoiner würde ich sagen: 'Kommt mit der Volatilität klar', denn das Angebot an Gold ist nicht besonders groß," so der Experte.© Redaktion GoldSeiten.de