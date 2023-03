WGC: Goldkäufe der Zentralbanken im Januar

Der World Gold Council veröffentlichte soeben die aktuellen Daten zu den offiziellen Goldbeständen der Notenbanken weltweit. Bei einem Großteil der aufgeführten Banken wurden die Daten per Ende Januar 2023 berücksichtigt. Die Zentralbanken bauten erneut ihre weltweiten internationalen Reserven aus und traten als Nettokäufer von 31 Tonnen Gold auf.Die türkische Zentralbank kaufte im Januar 23,3 Tonnen Gold. Die People's Bank of China (PBoC) meldete eine Aufstockung ihrer Goldbestände um 14,9 Tonnen. Dabei handelt es sich um die dritte offizielle Aufstockung der chinesischen Goldreserven in Folge. Die Nationalbank von Kasachstan erhöhte ihre Goldreserven um 3,9 Tonnen. Malta kaufte 0,1 Tonnen Gold.Usbekistan verzeichnete indes ein Minus seiner Goldbestände von 11,5 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de