Keith Neumeyer: Gold Ende des Jahres bei 3.000 USD

Michelle Makori sprach für Kitco News während der BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference mit Keith Neumeyer über die aktuelle Branchensituation, die Bedeutung von Silber für die Energiewende und seine Einschätzung zur Entwicklung der Preise.Der Präsident und CEO von First Majestic Silver ist optimistisch in Bezug auf die Goldpreise im Jahr 2023. Zunächst dürfte es zu gewissen Preisrücksetzern kommen, doch zum Jahresende rechne er mit einem Preis von 3.000 US-Dollar je Unze des gelben Metalls. Einen wichtigen Faktor für diese Entwicklung sieht Neumeyer in einer sehr hohen Nachfrage, u.a. in Verbindung mit der zunehmenden Entdollarisierung.Neue Rekorde des Silberpreises dürften indes etwas länger auf sich warten lassen. Für das weiße Metalls sieht er Höchststände erst ein bis zwei Jahre später, diese dürften dann im dreistelligen Bereich liegen. Sein Kursziel für dieses Jahr liegt bei 30 US-Dollar für Silber.© Redaktion GoldSeiten.de