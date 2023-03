Dauer-Inflation, Giftpumpen?, Nukes für die Ukraine? & 3000 Dollar Gold?

Entgegen offizieller Erwartungen bleibt die Inflation in der Eurozone hoch, was für weitere Zinserhöhungen spricht. Für Nouriel Roubini entwickelt sich der perfekte Sturm aus Rezession, Inflation und Schuldenexplosion und er rechnet damit, daß die FED das Handtuch werfen und die Inflation laufen lassen wird. In Europa steigen die Pleiten durch die Bank weg an, weitere Zinserhöhungen dürften verheerend sein.Die in Deutschland vielgepriesenen Wärmepumpen könnten sich als großes Problem entpuppen, denn sie enthalten oftmals hochgiftige und krebserregende Kältemittel.Im Ukraine-Krieg spricht sich der estnische Außenminister, während sich die Frontlage der Ukrainer zuspitzt, für einen Nato-Beitritt der Ukraine aus, da man dem Land keine Atomwaffen geben wolle.Keith Neumeyer, CEO von First Majestic , äußert sich optimitisch zum Gold, getrieben von Investorenkäufen und De-Dollarisierung, und erwartet noch dieses Jahr 3000 Dollar pro Unze. Bei Silber ist er zurückhaltender und denkt, daß es zunächst hinter Gold zurückbleiben und dann durchstarten wird. Dreistellige Preise hält er für möglich.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)