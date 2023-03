Defla XXL  Bestätigung der Sprungdeflation und wissenschaftlicher Durchbruch

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Bloomberg berichtet, dass eine MBS (private Hypothekaranleihe) einer SPV des/ unter Management des Finanzgiganten Blackstone in Default sein soll. Das ist natürlich kein Default von Blackstone, MBS werden fast nie von der obersten Mutterfirma garantiert. Es zeigt aber, auf welchem Weg das System sich befindet.Die Geldmenge ist das, wo die VERÄNDERUNG mit Inflation oder Deflation bezeichnet wird. Das ist die Geldmenge M2 für den USDDie Kurve seit Juni ist DIE STÄRKSTE, DEFLATORISCHE ENTWICKLUNG, das ist die Entwicklung der Veränderung dieser Kurve, seit modernen Aufzeichnungen in einem derart kurzen Zeitraum.Statische Denker und deren Schulen, die Inflation mit Preissteigerung verwechseln und Deflation mit Preissenkung verwechseln (selbsternannte Umworter) verweisen jetzt sicher auf das extrem hohe Niveau der Geldmenge. Dies bestreitet auch niemand.Was man begreifen muß, ist dass Geldmengen nicht viel anders sind als Flugzeuge:Flugzeuge verkraften konstruktiv einen bestimmten Sinkwinkel, wenn sie stärker sinken kommen sie ins Trudeln und dann crasht es. Geldmengen machen das Gleiche.Verweise darauf wie: "Die Flughöhe ist aber absolut hoch" können stimmen, oder falsch sein, nur ändert das rein gar nichts daran, dass es um Flughöhe nicht geht, auch nicht um Geldmengenhöhe, es geht nur um die Sinkwinkel. Bei Flugzeugen ist es egal, ob sie bei einer Flughöhe von 8000 Metern durch einen Sinkflug, der den maximal zulässigen Sinkwinkel übersteigt, ins Trudeln geraten und abstürzen oder ob das bei 2000 Metern Flughöhe geschieht. Es geht nur um den SinkWINKEL, mathematisch um die erste Ableitung der Steigung.Dass der US-Amerikanische Immobilienmarkt bereits Billionen an Wert verloren hat (andere folgen - wie immer) oder eine MBS defaultet, ist nicht die Schuld der Defaulter, das wird von der M2 gemacht und von denen, die die M2 machen und die Sinkflugwinkel überziehen in einem Maße, das nicht gutgehen kann.Die US-Politikerin Warren verlangt zu Recht vom Präsidenten daher, bei der Nominierung des nächsten Vizegouverneurs der US-Zentralbank darauf Wert zu legen, dass dieser Gouverneur sich gegen die Sturzkampfbomberwinkel der jetzigen FED Mannschaft zur Wehr setzen soll.Zentralbanken können nur die Geldmenge beeinflussen, die können deflationieren oder inflationieren. Zentralbanken können aber nicht die Güter- und Leistungsmengen erzeugen oder vernichten und somit haben sie KEINE MACHT, PREISE ZU SENKEN ODER ZU ERHÖHEN. Diese Macht hat niemand und nirgendwo, wenn er nur einen Wert eines Quotienten beeinflussen kann.Die Wahrheit ist also: Weder die Folgen des Mangels an Gütern und Leistungen durch die Lockdowns, noch die Folgen des Mangels an Gütern und Leistungen durch Krieg und Sanktionen sind von Zentralbanken beeinflußbar.Das sagen die uns drohenden Zentralbanken aber nur dann, wenn das Produkt ihres Arbeitgebers ihr eigenes Überziehen des Sinkflugwinkels mit der Einlieferung in die Intensivstation beantwortet:und, wie in der abgelaufenen Woche, der Chart z.B. der 2-jährigen US- Staatsanleihe, dem "sichersten Papier der Welt" neue Lows macht und droht, unter das 100% Retracement zu crashen mit ziemlich unvorstellbaren Folgen für die Systemstabilität. Dann beginnt der nächste zum Interview irgendwo anstehende FED Redner, die Wahrheit zu sagen, wie der Präsident der Atlanta FED zum Tiefpunkt des Kurses dieses Charts.Auf den Märkten gibt es immer konzentrierter scientific Money, also Geld von intellektuellen Forschern und insbesondere deren Anhang. Dieses Geld agiert anders als momentumorientierte Spekulanten, Fundamentaldatenstatiker, Konservative oder Linke, es denkt in Hyperbolik und anderen Modellen der dynamischen, interdependenten Gesamtmarktsimulation.Dieses Geld und wir hatten das im letzten HAM ja behandelt, hat begriffen, dass FALLS man das System crashen will, Sachwerte von Unternehmen mit prall gefüllten Kassen, Gold usw. bei weitem gegenüber ausfallenden Forderungen vorzuziehen sind, EGAL, ob der "Preis" dieser Sachwerte während des Ausfalls der Forderungen stark einbricht oder nicht.In der Folge stand dieses Money schußbereit da, da es die Lage ja erforscht hatte und verstand.Als nun die sicherste Forderung der Welt den Herzschlag ganz verlor, ging es um Hopp oder Tropp. Dann bekam ein FED-Gouverneur, der das auch sah, Muffensausen und palaverte vorsichtiger (wahrheitsrückkehrend). Das war der Auslöser.