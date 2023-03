Ein Ende der Inflation - Drei Möglichkeiten

Auf den ersten Blick mag die obige Aussage kontraintuitiv erscheinen, vor allem angesichts des anhaltenden Anstiegs der Kosten für Waren und Dienstleistungen, der in letzter Zeit scheinbar keine Grenzen kennt. Außerdem hört die Inflation nie auf. Alle Regierungen blähen mit Hilfe der Zentralbanken absichtlich ihre eigenen Währungen auf und zerstören sie. Natürlich gibt es Schwankungen, aber ein ständig wachsendes Angebot an Geld und Krediten führt zu einem kontinuierlichen Verlust an Kaufkraft der Währung (z. B. des US-Dollar).Seit der Gründung der Federal Reserve hat der US-Dollar 99% seiner Kaufkraft verloren. Mit anderen Worten: Ein Dollar ist heute nur noch etwa einen Penny wert, verglichen mit vor einem Jahrhundert. Dennoch wird das Ende kommen. Wir wissen vielleicht nicht genau, wie es kommen wird, aber wir können zumindest drei Möglichkeiten untersuchen: 1) Hyperinflation; 2) Erholung und relative Stabilität; 3) Deflation und Depression.Einige Leute glauben, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem Hyperinflation bzw. eine galoppierende Inflation das einzig mögliche Endergebnis ist. Das ist nicht unbedingt so, und die Chancen stehen nicht gut für dieses Ergebnis. Im Jahr 1980 forderte die Inflation einen Tribut von der Wirtschaft, der heute fast unvorstellbar erscheint. Der Anstieg verschiedener Indizes, wie z. B. des Consumer Price Index, war doppelt so hoch wie in den letzten zwei Jahren. Gold befand sich kurz vor dem Ende eines zehnjährigen Anstiegs, der seinen Preis von 35 Dollar je Unze auf 850 Dollar je Unze verfünfundzwanzigfacht hatte, und die Wortwahl in Bezug auf den vielgeschmähten US-Dollar war genauso abfällig wie alles, was man heute hört.In den 1970er Jahren waren Vorhersagen über einen Zusammenbruch der Währung weit verbreitet, und eine galoppierende Inflation wurde allgemein als das einzig mögliche Ergebnis erwartet. Seitdem sind vier inflationäre Jahrzehnte vergangen, und der US-Dollar hat fast seine gesamte ursprüngliche Kaufkraft eingebüßt, aber wir haben weder eine Hyperinflation erlebt, noch sind wir ihr nahe gekommen. Wenn der US-Dollar 99% seiner derzeitigen Kaufkraft verlieren würde, kann man nicht wissen, wie lange das dauern würde. Wenn der Rückgang des US-Dollar überstürzt eintritt und sich rasch beschleunigt, wird die Möglichkeit einer Hyperinflation wahrscheinlicher. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, gibt es historische Beispiele für dramatische Umkehrungen der Inflationsrate. Zum Beispiel:1. Im Jahr 1922 hatte die Inflation in Österreich eine Jahresrate von fast 2.500% erreicht. Schon im nächsten Jahr war sie auf 16,4% gesunken. (Bresciani-Turroni, "The Economics of Inflation")2. Die Inflationsrate in den USA hatte 1864 mit 30% ihren Höhepunkt erreicht. Nach dem Ende des Bürgerkriegs erklärte die US-Regierung, sie werde die Konvertierbarkeit von US-Dollar in Gold nicht wieder aufnehmen. Dennoch wurde die Inflation gestoppt und die Preise begannen zu sinken. Bis 1879 waren die Preise um 38% gesunken. (Bureau of Labor Statistics)Es gibt auch andere, weniger extreme Beispiele. Bis heute haben die USA nicht annähernd so etwas Schlimmes erlebt wie andere Situationen, in denen die Inflation gestoppt und umgekehrt wurde. Das Ende der Inflation ist unvermeidlich. Hyperinflation ist ein mögliches Endergebnis der Inflation, aber Hyperinflation ist nicht unvermeidlich. (siehe " Two Reasons Hyperinflation Is Unlikely ")Kann die Federal Reserve wieder ein Kaninchen aus dem Hut zaubern? Das Ausmaß der Volatilität und die Häufigkeit von Währungskrisen verursachen weiterhin Probleme für die Wirtschaft. Diese Krisen sind die Auswirkungen einer mehr als ein Jahrhundert währenden Inflation, die von der Federal Reserve verursacht wurde. Anstatt die Phasen des Wirtschafts- und Konjunkturzyklus zu steuern, verbringt die Fed ihre Zeit damit, die Auswirkungen ihres eigenen Missmanagements zu bekämpfen. Immer wieder scheint es der Fed jedoch zu gelingen, eine finanzielle Katastrophe abzuwenden. Kann sie dies wieder tun? Zum wiederholten Mal? Die Zeit wird es zeigen; aber auch hier ist das erhoffte Endergebnis nur eine Möglichkeit, keine Wahrscheinlichkeit.Von den drei in diesem Artikel diskutierten Möglichkeiten sind Deflation und Depression am wahrscheinlichsten. Es gibt einen einzigen spezifischen Grund, warum eine Deflation auch zum jetzigen Zeitpunkt, nach mehr als einem Jahrhundert Inflation, das wahrscheinlichere Ergebnis ist: Die kontinuierliche Ausweitung des Geld- und Kreditangebots ist kreditbasiert und digitaler Natur. Die Weltwirtschaft funktioniert auf Kredit. Das Mindestreservebankwesen ist der schlafende Drache im Zentrum der Finanz- und Wirtschaftstätigkeit. (siehe " Fractional-Reserve Banking – Elephant In The Room ")Eine Implosion der Schuldenpyramide und die Zerstörung von Krediten würde dazu führen, dass die Preise für alles (Aktien, Immobilien, Rohstoffe usw.) weltweit um 50% bis 90% unter dem derzeitigen Niveau liegen. Die Auswirkungen eines Kreditkollapses würden Billionen von Dollar an Finanzvermögen vernichten und Konkurse, Bankenzusammenbrüche und eine ausgewachsene Depression einleiten. Der "Lichtblick" in all dieser finanziellen Zerstörung wäre ein Ende der Inflation. Anstelle von Inflation würden wir eine Deflation erleben, die das Gegenteil von Inflation ist und dazu führt, dass man mit weniger Dollar mehr kaufen kann. Anstelle von zu viel Geld gäbe es eine Knappheit.Im Jahr 2008 kamen wir einer Deflation und Depression gefährlich nahe. Der Federal Reserve gelang es, die Katastrophe abzuwenden, indem sie in die Bresche sprang und riesige Mengen an Staatsanleihen und hypothekarisch gesicherten Wertpapieren aufkaufte. In ihrem derzeitigen Versuch, eine völlige Ablehnung des US-Dollar zu vermeiden, versucht die Fed, die Zinssätze zu erhöhen. Die jüngste Stärke des US-Dollar deutet auf einen gewissen Erfolg hin. Leider könnten die Bemühungen der Fed nach hinten losgehen und einen weiteren Kreditkollaps auslösen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Fed in einem solchen Fall noch einmal erfolgreich sein wird.Keine der oben genannten Möglichkeiten ist unvermeidlich. Es gibt auch Variationen dieser Möglichkeiten. Zum Beispiel... In den 1970er/80er Jahren lag die Inflationsrate mehrere Jahre lang im niedrigen zweistelligen Bereich (10% bis 20%). Die Inflation könnte noch viel schlimmer werden, ohne zu einer Hyperinflation zu führen oder ohne dass die Fed einen Kreditkollaps auslöst. Wenn Sie auf ein bestimmtes Ergebnis wetten und entsprechend "investiert" haben, sollten Sie Ihre Strategie überdenken. Das Ende der Inflation ist unvermeidlich, aber wie und wann es geschieht, ist eine offene Frage. Bleiben Sie wachsam! (siehe auch " Inflation or Deflation - End Result Is Still Depression " und " Default - Deflation - Depression ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 3. März 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.