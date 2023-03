Vatic Ventures bezieht Stellung zu Rechtsstreit in Bezug auf Konzessionsgebiet in New Brunswick

Vancouver, 3. März 2023 - Vatic Ventures Corp. (das Unternehmen oder Vatic) (TSXV: VCV; FWB: V8V; OTCQB: VCVVF) gab in einer Pressemeldung vom 14. Februar 2023 bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Commitment Capital Inc. (CCI) abgeschlossen hatte, um die Anteile von CCI an den Mineralclaims Sisters Mountain mit Potenzial für Seltenerdmetalle oder andere Metallvorkommen im Südwesten der kanadischen Provinz New Brunswick (das Konzessionsgebiet) zu erwerben. CCI erwarb seine Rechte an den Mineralclaims des Konzessionsgebiets im Rahmen einer Optionsvereinbarung mit Wayne Lockhart, der die Claims des Konzessionsgebiets abgesteckt hatte (die ursprüngliche Option).Vatic wurde davon unterrichtet, dass das Unternehmen gemeinsam mit Wayne Lockhart und CCI in einem von Mayne Minerals Inc. (Mayne), einem Privatunternehmen, angestrengten Rechtsstreit als Beklagte benannt wurde, wonach Mayne behauptet, dass bestimmte Mineralclaims, die einen Teil des Konzessionsgebiets abdecken (die Claims), von Herrn Lockhart unrechtmäßig abgesteckt wurden und Mayne zustehen.Vatic weist darauf hin, dass die Frage des Eigentums an den Claims Gegenstand eines von Mayne im August letzten Jahres beim Mining Recorder der Provinz New Brunswick (der Mining Recorder) gestellten Antrags war, in dem Mayne den Mining Recorder ersuchte, die Claims unter Schutz zu stellen. Nach einer internen Überprüfung entschied der Mining Recorder, dass die Claims ordnungsgemäß registriert waren und Gültigkeit haben und dass Mayne gemäß dem Bergbaugesetz von New Brunswick keinen Anspruch auf die Claims hatte.Im Anschluss an die Entscheidung des Mining Recorder stellte Mayne ein Gesuch an den Mining Commissioner von New Brunswick, über den Streit um die Claims zu entscheiden. Dieses Gesuch wurde durch einstimmigen Beschluss abgewiesen, wobei die Kosten zugunsten von Herrn Lockhart Mayne zulasten gelegt wurden.Vatic betrachtet die von Mayne eingereichte Klage als leichtfertig und vertritt den Standpunkt, dass Herr Lockhart das Eigentumsrecht an den Claims besitzt, dass das Unternehmen das Recht zum Kauf der Claims in gutem Glauben erworben hat und dass es dieses Recht entschlossen durchsetzen wird.Das Unternehmen verfügt über eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Goldkonzessionsgebiet Hansen in der Region Chapais im Norden von Quebec, die sich strategisch in einem sehr aktiven, aufstrebenden Goldexplorationsgebiet befindet, wobei im Großraum Chibougamau über 6,7 Millionen Unzen Gold produziert wurden. Außerdem verfügt das Unternehmen über eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % an einem Seltenerdmetall- (REE) und Polymetall-Konzessionspaket, dem Projekt Sisters Mountain im Südwesten von New Brunswick. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen enthalten, stellen keine historischen Fakten dar und sind möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Investoren werden gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen unangemessene Gewissheit beizumessen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zu aktualisieren oder revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten wesentlich von den Erwartungen oder Prognosen des Unternehmens abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!