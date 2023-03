Rudi Fronk über die Fed-Politik und den Goldpreis

Daniela Cambone sprach während des GSA Investor Day 2023 mit Rudi Fronk über die Geldpolitik der US-Notenbank und ihre Auswirkungen auf das Investmentumfeld.Mehrere Vertreter der Fed hatten sich kürzlich für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen, um die Inflation zu dämpfen. Der Vorsitzende und CEO von Seabridge Gold ist der Ansicht, dass der anhaltende Kampf der Zentralbank gegen die Inflation für geduldige Anleger gute Kaufgelegenheiten im Bereich der Edelmetalle schaffen könnte.Er erklärt: "Die Fed braucht die Inflation, um den Flaschengeist der Schulden im Verhältnis zum BIP wieder in die Flasche zu sperren.[...] Das Beste kommt erst noch für Gold. Wir werden das Edelmetall auf Niveaus sehen, die viele Leute schockieren werden".Fronk glaubt zudem, dass die US-Notenbank trotz der Verlangsamung ihrer Zinserhöhungen in diesem Jahr die Zinsen weiter anheben wird, bis die Wirtschaft wieder auf Kurs ist: "Die Fed wird vielleicht noch ein oder zwei weitere Zinserhöhungen vornehmen. Das größere Problem in der Zukunft ist die Finanzierung, die das Finanzministerium benötigen wird."Er ermutigt Anleger dazu, sich auf eine Goldrallye vorzubereiten, da die Zentralbanken während dieser Baisse weiterhin Edelmetalle kaufen. "Ich glaube, dass das Edelmetall über 2.500 $ steigen wird. Die rekordverdächtigen Goldkäufe der Zentralbank sind sehr aufschlussreich," so Fronk.© Redaktion GoldSeiten.de