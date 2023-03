Skandalvorwurf: Perth Mint soll Gold "gestreckt" haben

Die australische Münzprägestätte Perth Mint sieht sich laut Angaben von ABC News oder The West Australian einem massiven Skandalvorwurf gegenüber.Die Perth Mint ist der größte Verarbeiter von frisch gefördertem Gold in der Welt und verkaufte im letzten Jahr alleine Gold im Wert von 20,3 Milliarden Dollar.Laut eines geleakten internen Berichts könnte sich die Prägestätte nun einem Rückruf von Goldbarren im Wert von 9 Milliarden Dollar gegenübersehen, die angeblich verunreinigt nach China verkauft wurden. Es wird berichtet, dass man dies hat vertuschen wollen.Four Corners, ein investigatives Programm des australischen Fernsehens, deckte Dokumente auf, die laut Angaben die Entscheidung der Perth Mint aufzeigen sollen, 2018 mit dem "Strecken" des Goldes begonnen zu haben. Im Folgenden soll die Prägestätte dies ihrem größten Kunden vorenthalten haben, um ihren Ruf zu schützen.Das Gold sei über den allgemeinen Industriestandards verblieben, so der Bericht, doch man schätze, dass bis zu 100 Tonnen Gold, die an die Shanghai Gold Exchange (SGE) verschickt wurden, möglicherweise nicht den strengen Reinheitsstandards in Shanghai entsprachen.Das Gold würde den in Shanghai erlaubten Silbergehalt überschreiten. Ein anonymer Insider der Perth Mint, dem eine Gefängnisstrafe drohe, sollte man seine Identität herausfinden, sprach von einem "Skandal auf höchstem Niveau".© Redaktion GoldSeiten.de