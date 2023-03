Gold wird bis 2028 bei 2.400 $ liegen  Pierre Lassonde

Michelle Makori sprach für Kitco News während der BMO Metals, Mining, & Critical Minerals Conference mit Pierre Lassonde über Gold und die aktuellen geopolitischen Entwicklungen.Der emeritierte Vorsitzende von Franco-Nevada und CEO von Fireside Investments glaubt, dass der Goldpreis in den nächsten fünf Jahren auf bis zu 2.400 Dollar pro Unze steigen wird, da Länder wie Russland versuchen, sich vom US-Dollar zu trennen, nachdem dieser nach dem russischen Konflikt in der Ukraine als Waffe eingesetzt wurde. Er geht zudem davon aus, dass sich bis 2028 ein duales Währungssystem herausbilden könnte."Ich denke, in den nächsten fünf Jahren werden wir ein duales Zahlungs- und Währungssystem sehen", prognostiziert er. "Der Auslöser dafür ist im Wesentlichen der Krieg zwischen Russland und der Ukraine.[...] Meiner Meinung nach werden wir in den nächsten fünf Jahren deshalb einen Goldpreis von 2.300 bis 2.400 Dollar sehen."Laut dem Experten kaufen die Zentralbanken mehr Gold, da die geopolitischen Spannungen weltweit zunehmen. Lassonde, der 1983 das Modell der börsennotierten Gold-Royalties einführte und über fünf Jahrzehnte Erfahrung in der Finanz- und Bergbaubranche verfügt, vermutet, dass die Zentralbanken, insbesondere in den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika), Gold kaufen, um eine Alternative zum US-Dollar als Reservewährung zu schaffen: "Diese Zentralbanken kaufen Gold als Reservewährung. Werden sie Gold zur Stützung einer neuen Währung verwenden? Wir wissen es nicht.[...] Was ich aber glaube, ist, dass wir am Ende des Tages eine duale Welt haben werden, was das Zahlungssystem und die Währung angeht, mit der wir bezahlen, und das ist nicht gut für den Dollar."Die BRICS-Staaten seien besorgt über den Einfluss der USA auf ihre Angelegenheiten, und die Abkopplung vom US-Dollar werde ihnen zu mehr Autonomie verhelfen. "Vor allem China, aber auch Russland, Indien und einige andere Länder sind dabei, ein duales Zahlungs- und Währungssystem zu schaffen, um dem US-Dollar entgegenzuwirken", so Lassonde. "Das Schicksal aller Reservewährungen ist es, unterzugehen, einfach wegen der Zahlungsbilanz. Was glauben Sie, was passiert, wenn Sie einen unbegrenzten Scheck ausstellen können?"© Redaktion GoldSeiten.de