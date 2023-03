Silber: Abwärtstrend ist noch intakt

Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen abwärts, nachdem die Handelsspanne zwischen 23,13 USD und 24,53 USD nach unten trendbestätigend verlassen wurde. Die Notierungen unterschritten zuletzt eine weitere Unterstützung bei 21,23 USD und bilden einen Pullback in diesen Bereich aus.Weitere Abgaben sind bei Silber ausgehend von 21,23 USD jederzeit möglich. Spielraum bietet sich dabei bis in den Bereich der 20,00 USD, bevor auch der dort verlaufende Aufwärtstrend wieder nach oben schieben könnte. Ein Rückfall unter 20,00 USD sollte möglichst vermieden werden, da dies auch mittelfristig eine Fortsetzung der Korrektur einleiten dürfte.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG