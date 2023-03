Anleger sollten vorsichtig sein, wenn Sie sich Silberpreis von 100 $ wünschen

Daniela Cambone sprach während des GSA Investor Day 2023 mit Peter Megaw über die Lage der Edelmetallbranche und Investmentmöglichkeiten in diesem Sektor.Der Mitbegründer von MAG Silver erklärt in dem Interview, dass Gold seiner Meinung nach die beste Option für Menschen ist, die neu in Edelmetalle investieren wollen, da Silber seit mehr als einem Jahrzehnt damit kämpfe, sich von seinem Abwärtstrend zu erholen. "Es gibt nicht viele, die in den Silberbereich einsteigen. Die Branche hat sich seit 2012 nicht wirklich erholt," so Megaw.Er rät weiterhin dazu, als Edelmetallinvestor bei der Suche nach Kaufgelegenheiten kalkuliert vorzugehen: "Es gibt geologische Möglichkeiten, die Suchparameter einzugrenzen, wenn man erst einmal herausgefunden hat, wo man nach großen Lagerstätten suchen möchte."In Bezug auf das weiße Metall erklärt er: "Silber ist anders als Gold, denn Silber wird verbraucht, und zwar auf eine Art und Weise, die nicht wiedergewonnen werden kann." Megaw weist darauf hin, dass das Angebot an Silber gering sei, was bedeute, dass es schwierig sein könnte, Investitionsmöglichkeiten außerhalb von Goldvorkommen zu entdecken: "Ein Großteil des Silbers, das jemals gefunden wurde, ist verschwunden und jedes Stück Gold ist noch da.[...] Mit der Zeit werden wir viel mehr Silber brauchen. Das Metall ist knapp."Megaw kommt dennoch zu dem Schluss, dass Anleger "vorsichtig sein sollten, wenn sie sich einen Silberpreis von 50 oder 100 Dollar wünschen", da dies katastrophale Auswirkungen auf die übrige Wirtschaft hätte.© Redaktion GoldSeiten.de