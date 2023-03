Stellungnnahme der Perth Mint zum Golddoping, wie thematisiert in Four Corners

In einer Mitteilung vom 6. März 2023 bezieht die Perth Mint offiziell Stellung zum Vorwurf des Golddopings

In der ABC-Sendung "Four Corners" von gestern Abend wurde behauptet, dass die Perth Mint möglicherweise Goldbarren im Wert von 9 Milliarden Dollar von Kunden in China zurückrufen muss, die "gedopt" sind. Der Goldwert und die Reinheit der Goldbarren, die die Perth Mint an Kunden in China verkauft hat, stehen außer Frage. Die von der Perth Mint hergestellten und verkauften Goldbarren enthielten gemäß ihren Spezifikationen stets mindestens 99,99% Gold. Dies wurde nie in Frage gestellt. Die 1-Kilogramm-Goldbarren der Perth Mint enthalten mindestens 99,99% reines Gold und bis zu 0,01% Nicht-Gold-Materialien, einschließlich Silber und Kupfer. Diese Reinheitsspezifikationen entsprechen den Industriestandards und sind mit denen der internationalen Marktbehörde London Bullion Market Association vergleichbar.Im September 2021 wurde die Perth Mint darauf aufmerksam gemacht, dass einige ihrer Ein-Kilogramm-Barren möglicherweise nicht den Nicht-Gold-Spezifikationen der Shanghai Gold Exchange (SGE) entsprachen. Die SGE-Spezifikationen verlangen, dass die Nicht-Gold-Komponente - d. h. 0,01% des Barrens oder 100 Teile pro Million (ppm) - nicht mehr als 50 ppm Silber enthält. Die Perth Mint leitete sofort eine Überprüfung ihrer Verarbeitungspraktiken ein, einschließlich der Art und Weise, wie sie das branchenweit anerkannte Verfahren des "Dopings" oder "Legierens" ihrer Ein-Kilogramm-Barren anwendet.Aufgrund der Art des Verarbeitungsprozesses enthält jeder Barren eine unterschiedliche Menge an zusätzlichem Gold über 99,99%. Dies wird in der Branche als Gold-Giveaway bezeichnet, da der Kunde für dieses zusätzliche Gold nicht bezahlt. In der Goldverarbeitung ist es gängige Praxis, den Goldanteil so gering wie möglich zu halten, ohne den Mindestreinheitsgrad von 99,99% zu beeinträchtigen. Die Minimierung erfolgt durch "Doping" oder "Legierung", indem ausreichende Mengen an Nicht-Gold-Elementen zugeführt werden. Diese Praxis hat keinen Einfluss auf den 99,99%igen Reinheitsgrad des Goldes, für das der Kunde bezahlt.Im Rahmen der Überprüfung der Verarbeitungspraktiken durch die Perth Mint haben wir neue Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass Ein-Kilogramm-Barren im Durchschnitt einen Goldreinheitsgehalt von mindestens 99,996% aufweisen, verglichen mit dem Industriestandard von etwa 99,992%. Infolge dieser neuen Praxis, die im Dezember 2021 in Kraft trat, beträgt der maximale Nicht-Gold-Anteil in einem Ein-Kilogramm-Barren 0,004%, was ebenfalls den Nicht-Gold-Spezifikationsstandards der SGE entspricht. Im Rahmen des Four-Corner-Programms wurden auch die Kontrollen der Perth Mint in Bezug auf Einzelhandelskunden in Frage gestellt und die historischen Kundenbeziehungen und Verstöße gegen die Vorschriften überprüft.Die Perth Mint ist nicht in der Lage, über bestehende oder potenzielle Kunden zu sprechen. Abschnitt 74 des Gold Corporation Act von 1987 verbietet uns, dies zu tun. Die Perth Mint behandelt alle Compliance-Verpflichtungen, auch in Bezug auf den Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act), mit größter Ernsthaftigkeit und sucht ständig nach Bereichen, in denen Verbesserungen möglich sind. Die Perth Mint ist ein komplexes Unternehmen, das unter einer Mischung aus Landes-, Bundes- und internationalen Gesetzen arbeitet. Wir haben eingeräumt, dass es in der Vergangenheit Mängel gegeben hat, die zu einer gewissen Nichteinhaltung der einschlägigen Gesetze geführt haben.Die Ernennung des Chief Executive Officer Jason Waters vor knapp einem Jahr war der letzte Meilenstein in einer bedeutenden Erneuerung des Führungsteams der Perth Mint. Dazu gehörten auch neue Leiter für die Bereiche Raffinerie, Finanzwesen sowie Risiko und Compliance. Unter der Leitung von Herrn Waters setzt die Perth Mint Prioritäten, um ihr vollständig finanziertes AML/CTF-Sanierungsprogramm durch die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter für die Überprüfung der Kundenkenntnis (Know Your Customer, KYC) sowie die Bereinigung historischer Kundendaten, verbesserte KYC-Prozesse für neue Kunden und eine verbesserte Technologielösung zur Unterstützung des Kundenbeziehungsmanagements voranzutreiben.Die von der Aufsichtsbehörde AUSTRAC in Auftrag gegebene unabhängige Prüfung wird voraussichtlich im Laufe dieses Jahres abgeschlossen. Es wäre unangemessen, sich zu äußern, solange dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Die Perth Mint begrüßt die Prüfung, die ihre laufenden Bemühungen um die Aufrechterhaltung strenger AML/CTF-Maßnahmen unterstützen und informieren wird, und wird weiterhin aktiv mit dem Prüfer zusammenarbeiten.Der Artikel wurde exklusiv für GoldSeiten übersetzt.