Wie es anfing & wie es läuft

Wenn Sie lesen und sich mit der Welt beschäftigen, kennen Sie die jüngste Vergangenheit wahrscheinlich ziemlich gut. Und wenn Sie wie ich ein Geschichtsfan sind, wissen Sie auch etwas über die fernere Vergangenheit. Dazwischen haben wir jedoch oft eine Gedächtnislücke. Ereignisse, die 5, 10 oder sogar 20 Jahre zurückliegen, sind aus dem Gedächtnis verschwunden, haben es aber noch nicht in die Geschichtsbücher geschafft.Sie können in ein Tal fallen, als hätten sie nie stattgefunden. Aber sie haben stattgefunden, und sie sind wichtig. In letzter Zeit war die Rede von Inflation, einer möglichen Rezession und davon, wie all dies aus der Pandemie entstanden ist. Aber das alles geht auf Ereignisse lange vor COVID zurück. Was 2020 geschah, hat sicherlich den Zeitpunkt und einige Details verändert, aber die Wirtschaft verlangsamte sich bereits 2019 mit einer umgekehrten Renditekurve.Die Ereignisse des Jahres 2020 standen für niemanden auf der Tanzkarte, und wir werden noch jahrelang darüber diskutieren. Nichtsdestotrotz befinden wir uns immer noch auf dem Weg zum Großen Reset, nur eben in einem schnelleren Tempo. Wir können dies besser verstehen, wenn wir uns die Krise von 2008, die politischen Reaktionen darauf und die in den 2010er Jahren getroffenen Entscheidungen in Erinnerung rufen. Heute werden wir einen Blick auf die Geschichte dazwischen werfen und darauf, wie sie uns an diesen Punkt gebracht hat.Wenn Sie Memes in den sozialen Medien mögen, haben Sie wahrscheinlich schon Beispiele von "Wie es anfing/wie es jetzt läuft" gesehen. Dabei werden zwei Bilder derselben Person gezeigt, die zuerst sehr selbstsicher ist und dann in einer peinlichen Situation oder einem Desaster steckt. Diese Bilder sind amüsant, weil wir das Gefühl der Schadenfreude genießen, aber die Memes haben auch eine gute Aussage: Die Grenze zwischen Selbstvertrauen und Arroganz, zwischen Absichten und Ergebnissen, kann viel schmaler sein, als wir denken.Aber es gibt auch einen Haken an der Sache: Oft versuchen Menschen, selbstbewusst zu erscheinen, obwohl sie es nicht sind. Zentralbanker zum Beispiel haben immer die "Glaubwürdigkeit" im Sinn. In einem Bankensystem mit Mindestreserven müssen die Menschen glauben, dass der Kreditgeber der letzten Instanz vertrauenswürdig ist. Die Aufrechterhaltung dieses Vertrauens hat immer oberste Priorität.Die Realität in Krisenzeiten ist jedoch, dass die Federal Reserve einfach nicht weiß, ob ihre Pläne funktionieren werden. Trotzdem werden sie mit großer Zuversicht vorgestellt, und zwar so lange, bis sie scheitern. Dann wird der nächste Plan mit ebenso großer Zuversicht vorgestellt, und der nächste, und der nächste. Etwas Ähnliches geschah während der Großen Rezession. Wir wissen heute nicht mehr genau, wie diese Zeit verlaufen ist, also lassen Sie uns die Abfolge noch einmal durchgehen. Wir können dies visuell tun, indem wir die Veränderungen des Leitzinses verfolgen. Hier ist er von 2004 bis 2010 zu sehen.Die Expansionsphase begann damit, dass die Fed ihren Leitzins bei 1% beließ, wo er nach dem vorangegangenen Zyklus seinen Tiefpunkt erreicht hatte. Im Sommer 2004 war die Fed der Ansicht, dass es an der Zeit sei, die Zinssätze anzuheben, und tat dies in den folgenden zwei Jahren kontinuierlich. Ob dies das Wachstum gedämpft hat, ist noch unklar. Möglicherweise führte die Aussicht auf höhere Zinsen dazu, dass die Menschen noch eifriger waren, Häuser zu kaufen (und die Kreditgeber noch eifriger, sie zu finanzieren), bevor die Zinsen weiter stiegen.Unabhängig davon war es Ende 2007 ziemlich klar, dass etwas nicht stimmte. Die Geschäfte platzten, die Fondsmanager gerieten in Schwierigkeiten, usw. Nicht ernsthaft, aber doch genug, um eine Reaktion zu rechtfertigen. So begannen die Zinssenkungen. Im Jahr 2008 brach Bear Stearns zusammen, Monate später folgte Lehman Brothers. Bei jedem Schritt auf diesem Weg dachten die Fed-Beamten (wie auch viele Analysten), sie hätten die Situation unter Kontrolle. ("Subprime ist eingedämmt.") Die guten Zeiten würden bald wieder anbrechen. Dem war aber nicht so.Ende 2008 näherte sich der Leitzins dem Nullpunkt und die Menschen fragten sich zu Recht, was die Fed als Nächstes tun würde. Zu dieser Zeit war das uns heute so vertraute "QE" (Quantitative Easing) nur ein obskures akademisches Konzept. Im November 2008 wurde es mehr als nur akademisch, als die Fed ankündigte, dass sie hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (Fannie Mae usw.) und damit verbundene Schulden im Wert von 600 Milliarden Dollar aufkaufen würde. Dies sollte in Verbindung mit dem im folgenden Monat erreichten Nullzins der Fed die Lösung sein.(Fürs Protokoll: Ich war dagegen, die Zinsen auf Null zu setzen, geschweige denn sie dort zu belassen. Aber ich war mit QE1 einverstanden, nur nicht mit den nachfolgenden Geldmengenausweitungen. Lassen Sie mich gar nicht erst mit den Bankenrettungen anfangen, aber mitten in der Krise hatte niemand ein Drehbuch für eine Liquiditätskrise in den USA. Sie trafen Entscheidungen, weil sie es mussten.)Dieser Chart zeigt die Bilanzaktiva der Fed für den gleichen Zeitraum wie der obige Zinschart.