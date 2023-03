Der PDAC-Effekt

An diesem Wochenende jährt sich die Gründung der "Ontario Prospectors and Developers Association" zum 90. Mal. Bei der ersten Versammlung (1933) ging es darum, einen Gesetzesvorschlag zu kippen, der der Bergbauindustrie geschadet hätte. Man stelle sich das vor. Eine Versammlung von Bergleuten, die größtenteils aus den kulturell anspruchsvollen Städten Timmins, Sudbury und Kirkland Lake stammen, kommt in das Herz von Toronto, um bei der Regierung Lobbyarbeit zu leisten.Unnötig zu erwähnen, dass die vorgeschlagene Gesetzgebung im Parlament von Queen's Park scheiterte, und 24 Jahre später wurde der Name in den heutigen geändert, die Prospectors and Developers Association, die jedes Jahr im März mit dem legendären Kongress in der Innenstadt von Toronto gefeiert wird, der von den Veranstaltern ins Leben gerufen wurde, um den hungernden Hotel-, Restaurant- und Unterhaltungsbetrieben zu helfen, die inzwischen unter den wirtschaftlich lähmenden Auswirkungen des kanadischen Winters leiden. Wohlgemerkt, der "Winter" im Süden Ontarios wird von den Bewohnern Nordontarios als "Spätfrühling" betrachtet (und von den Bewohnern Winnipegs als "Spätsommer").Bis 1981 wusste ich nichts von der PDAC, und der einzige Grund, warum ich daran teilnahm, war, dass ich hörte, dass ein Haufen Bergleute aus Timmins, Ontario (also im Grunde jeder aus dieser Stadt) daran teilnehmen würde. Das war gerade zu dem Zeitpunkt, als die große Entdeckungsbohrung der Hemlo-Entdeckung bekannt gegeben wurde, die die Joint-Venture-Partner Golden Sceptre Resources und Goliath Gold Mines - wohl zwei der besten Namen, die je einem Junior-Explorer gegeben wurden - durch die sprichwörtliche Ionosphäre schickte, was für diesen Autor zum tödlichsten Rauschmittel wurde, das je in den Blutkreislauf eines Durchschnittsbürgers eingeführt wurde.Als 28-jähriger Student mit Hauptfach Wirtschaft an der zehntbesten Universität der USA (Saint Louis University) wurde ich von Professor Dean Yeager, dessen Leidenschaft für hochwertigen Scotch nur von seiner Leidenschaft für filterlose Camel-Zigaretten übertroffen wurde, in die Wertpapiermärkte eingeführt. Bevor er den Unterricht des Tages in Angriff nahm, gab es in seinen Vorlesungen immer ein Maß an Vitriol (und Kaffee), das viele meiner Kommilitonen als äußerst abscheulich empfanden.Er beschimpfte Arthur Burns und Bill Miller als "Weicheier", und erst durch Anrufe bei Freunden, die noch fünf Jahre nach meinem Abschluss immatrikuliert waren, erfuhr ich, dass er eine Stelle in der Reagan-Administration ablehnte, um die Rolle des Dekans der Saint Louis University Business School zu übernehmen. Ich nannte ihn "Doc", weil er stolz auf seinen Abschluss war, und mit großem Stolz schickte ich ihm zum Jahrestag seiner Ernennung im Jahr 1990 eine Flasche schottischen Single Malt.Das erste Mal, dass ich auf der PDAC sprechen musste, war ich bei einer der Nebenveranstaltungen im "Workshop"-Bereich, der vom Ballsaal der Hauptveranstaltung getrennt war. In jenem Jahr, 2009, befand sich die Welt in einem Feuerwerk von Rohstoff-"Geschichten", in denen dem gemeinen Volk geraten wurde, seine Ersparnisse in alle Bereiche zu investieren, die mit dem "Great China Build-out"-Narrativ zusammenhängen.An jedem Stand auf der PDAC wurde eine Beziehung zu China hervorgehoben, und zwar entweder über die nationale Geologie-/Bergbaugesellschaft ("CGM") oder die nationale Investmentgesellschaft ("CIC"). Ich spazierte im Kongresszentrum mit ein paar altgedienten Bergbauexperten der Bay Street umher, die nur den Kopf schüttelten angesichts der unverhohlenen Karnevalsatmosphäre, die in diesem Raum herrschte.Der Kontrast zwischen 1982, als an jedem Stand entweder mehrere Abschnitte von Bohrkernen oder Karten mit der Nähe zu einer großen Entdeckung (oder beides) zu sehen waren, und 2006, als an jedem Stand entweder ein Schälchen mit Visitenkarten für die Verlosung von 1-Unzen-Goldmünzen oder ein kostenloses Abendessen mit einem "prominenten Unternehmer aus Vancouver" {Name eingefügt} zu finden war, war unverkennbar.Im Jahr, nachdem Bob Bishop seinen Newsletter-Beratungsdienst an David und Eric Coffin verkauft hatte, ging ich mit ihm über den Stand und sagte: "Ich bin so froh, dass Sie Ihren Newsletter letztes Jahr verkauft haben, denn jetzt muss ich nicht mit hundert Promotern aus Vancouver konkurrieren, die Ihnen nachjagen."Das Problem mit der PDAC-"Veranstaltung" ist, dass sie zu dem wurde, was ich 1986 als "zukunftsträchtiges Verkaufsereignis" bezeichnete, weil die Veranstalter am Telefon verkündeten, dass sie "einen Stand haben" und dass sie "große Neuigkeiten" planen oder "von einem wichtigen Newsletter-Sprecher" angepriesen werden und dass man sich vor der PDAC-Veranstaltung "besser eindecken" sollte. Was dann folgte, war in der Regel ein massives Vorverkaufsvolumen, das mit massiven Vorverkäufen einherging, so dass, als alle Flugzeuge und Züge Toronto in Richtung Ausland verließen, nur noch die Scherben zerbrochener Träume und Nachschussforderungen übrig waren.Ich hatte früher Kunden, die mich anriefen und mir erzählten, dass sie im Country Club gehört hatten, dass Foo-foo Mines auf der PDAC einen Vortrag halten würde, und dass sie "Insider-Informationen" hätten, dass die Aktie unmittelbar nach der PDAC in die Höhe schießen würde, sobald die Nachricht veröffentlicht sei. Ich belehrte sie dann über die Gefahren der PDAC, und schließlich, als sie alle in den Groove kamen, pflegten wir besonders aktive Unternehmen zu shorten, die eigentlich nie mit echten "Nachrichten" kamen, denn soweit es die Promoter betraf, war das durch den "PDAC-Effekt" geschaffene Volumen auf der Kaufseite die Nachricht und die Nachricht, in die man alle seine Aktien verkaufen sollte.Hier im Jahr 2023 haben wir also eine weitere PDAC, die am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr beginnt, und ich werde zweifelsohne dort erscheinen, aber bis heute Abend habe ich nur ein einziges Treffen fest eingeplant. Es handelt sich um mein langjähriges Uranunternehmen Western Uranium & Vanadium Corp., wo ich am Nachmittag mit CEO George Glasier und CFO Robert Klein zu Mittag essen werde.Ich spreche in diesen Tagen nur selten mit George oder Rob, denn bei 56 Millionen Pfund Uran, die in ihrem Sunday Mine Complex in Colorado lagern, und einer Marktkapitalisierung von lächerlichen 30,5 Millionen US-Dollar ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie für einen Preis von mehr als 10 US-Dollar je Pfund (560 Millionen US-Dollar) aus dem Markt genommen werden.Ich bin mir sicher, dass ich von Getchell Gold Corp. hören werde, die ebenfalls teilnehmen, aber die überwiegende Mehrheit der Unternehmen, die ich verfolge, haben die gleiche Einstellung wie ich - die PDAC ist nicht mehr die Veranstaltung, die früher hervorragende Möglichkeiten bot, um qualitativ hochwertige Fachleute und sehr nützliche Vertreter der Investmentbranche zu treffen; sie hat sich in eine Karnevalsveranstaltung mit Clowns, Jongleuren, Kläffern und Gewichtschätzern verwandelt, deren Hauptziel es ist, Sie von Ihrem Vermögen zu trennen. Davon abgesehen begrüße ich die wirklich guten Junioren, die teilnehmen und das Niveau auf ein schmackhafteres Niveau heben.