Energiewende-Kollaps, Lockdown-Files, Sanierungszwang? & Perth Mint Gold-Skandal?!

Im deutlicher zeichnet sich ab, daß die in Deutschland propagierte Energiewende zum Scheitern verurteilt ist. Während der Strombedarf steigen soll, werden die Netze nicht entsprechend erweitert, so daß immer öfter "Geisterstrom" bezahlt oder Biogas abgebrannt werden muß. Mit dem Anstieg "erneuerbarer" Energien am Strommix leided auch die Versorgungssicherheit.In Großbritannien machte sich die Regierung 2020 Gedanken wie man die Bürger zur Einhaltung der Lockdowns und anderer Maßnahmen bewegen könne und die Antwort hieß Angst.Die EU macht sich Sorgen um das Klima und plant eine neue Gebäudeeffizienzrichtlinie, die bis 2033 möglicherweise 6 Millionen deutsche Eigenheimbesitzer 15-100.000 Euro pro Einheit kosten könnte. Kritiker nennen dieses Vorhaben "Politik aus dem Wolkenkuckucksheim".Die Perth Mint macht wieder von sich reden. Laut einem Insider soll sie Barren "gedopt" haben, d.h. die versprochene Feinheit wurde nicht eingehalten, um Kosten zu sparen. Größter Kunde der Perth Mint ist die Shanghai Gold Exchange (SGE), die entsprechende Barren fand.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)