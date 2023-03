Jay Powell ist Victor Frankenstein

In der Finanzwelt gibt es etwas, das Volkswirtschaftler und Anleger gleichermaßen verfolgt: Zombie-Firmen. Die Fed hat Horden von Zombie-Firmen geschaffen. Eine Studie vom April 2021 ergab, dass über 25% der US-Unternehmen im Jahr 2020 Zombies waren. Diese untoten Unternehmen haben der Wirtschaft das Leben ausgesaugt. Doch für die Zombiehorden wird es jetzt ernst. Ihnen droht das Aussterben durch dieselbe Instanz, die sie überhaupt erst geschaffen hat, nämlich die Federal Reserve. Wir packen aus, wie die Fed als Teil ihres brillanten zentralen Plans zur Stabilisierung der Wirtschaft Horden von Zombies hervorgebracht hat, nur um sie dann zu töten.Was genau ist also eine Zombie-Firma? Das sind Unternehmen, die zwar noch leben, aber im wahrsten Sinne des Wortes tot sind. Tot, weil ihre Gewinne nicht ausreichen, um die Zinskosten für ihre Schulden zu decken (sie haben längst vergessen, Tilgungszahlungen zu leisten). Lebendig, zumindest künstlich, nur wegen der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Fed und der leichten Kredite. Sie haben keine wirklichen Wachstumsaussichten und können nur überleben, indem sie ihre Schulden zu immer niedrigeren Zinssätzen verlängern.Zu den wirtschaftlichen Waffen, die einem Zombie-Unternehmen den Garaus machen könnten, gehören ein plötzlicher Anstieg der Zinssätze und ein starker Rückgang der Marktaussichten. In einem Umfeld steigender Zinssätze können Zombie-Firmen ihre Schulden nicht mehr zu künstlich niedrigen Zinssätzen verlängern und müssen nun zu immer höheren Zinssätzen verlängern, wenn sie überhaupt verlängern können. Dies führt zu einer Todesspirale, in der die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, was schließlich zum Konkurs führt.Wenn eine Zombie-Firma untergeht, kann dies eine Kettenreaktion von Zahlungsausfällen und Konkursen, Arbeitslosigkeit für diejenigen, die zuvor bei den Zombie-Firmen beschäftigt waren, und einen Rückgang des Angebots an von Zombies produzierten Waren und Dienstleistungen auslösen. Wir haben darüber geschrieben, wie sich eine Kette von Zahlungsausfällen auf den Gold- und Silberpreis auswirken könnte.Warum also sterben die Zombies nicht wie die Fliegen? An dieser Stelle kommen die Konzepte der Früh- und Spätindikatoren ins Spiel. Ein Frühindikator ist ein Signal, das darauf hindeutet, dass eine Veränderung der allgemeinen Wirtschaftstätigkeit bevorsteht. Ein Spätindikator hingegen ist ein Signal, das sich erst später zeigt, wenn die Politik einen Volltreffer gelandet hat, detoniert ist und ihr Explosionsradius bestätigt wurde.Im Falle der Zinserhöhung durch die Fed hat jedes Zombie-Unternehmen unterschiedliche Laufzeiten und Fälligkeiten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten fällig werden. Wir würden nicht erwarten, dass sich ein Zombie auf das sprichwörtliche Stück Fleisch stürzt, um seine Schulden zu höheren Zinsen zu tilgen. Sie würden dies nicht tun, es sei denn, sie hätten keine andere Wahl. Und wenn sie es doch tun, dann werden die katastrophalen Auswirkungen dieser Politik voll zum Tragen kommen.Wie wir immer wieder gesehen haben, sät die Politik der Fed die Saat der Zerstörung, egal in welche Richtung sie geht. Im Fall der Zombies töten und schaffen die Zinserhöhungen der Fed gleichzeitig. Während die alten Zombies durch die höheren Zinsen absterben, werden durch die höhere Zinshürde neue Zombies geschaffen. Unternehmen, die zu den niedrigeren Zinssätzen genug Gewinn hatten, um die Zinskosten für ihre Schulden zu decken, haben bei höheren Zinssätzen möglicherweise nicht mehr genug, um sie zu decken. Sie bewegten sich am Rande des Existenzminimums und sind nun plötzlich in den Status eines Zombie-Unternehmens abgerutscht.Das ist ein Teufelskreis, der Preisstabilität und eine möglichst dauerhafte Beschäftigung erzeugt, was niemandem nützt und die Wirtschaft nur schwächt. Der Tod dieser Zombie-Firmen wird zu Zahlungsausfällen, Entlassungen und möglicherweise zu mehr Inflation führen. Die Politik der Fed verwandelt lebensfähige Unternehmen in hirnfressende Zombies, die dann Menschen für Unternehmen einstellen, die gar nicht mehr im Geschäft sind.Während sie traditionell nur gegen Vampire, Werwölfe und Hexen wirksam ist, gibt es eine silberne (oder goldene!) Kugel für diese Zombiepolitik? Welche Auswirkungen hat die Zombifizierung der Wirtschaft auf die Gold- und Silberpreise? Wenn die Zombies aussterben, wird sich dies sicherlich auf den Arbeitsmarkt auswirken, der wiederum die Löhne und die Verbraucherausgaben beeinflusst, was wiederum Auswirkungen auf die allgemeinen Wirtschaftsdaten hat. Es ist fast so, als ob alles zusammenhängt oder so...Jedenfalls haben die Arbeitsmarktindikatoren eine überraschende Beziehung zu den Silberpreisen, die wir in unserem Gold Outlook Report 2023 eingehender erörtern, zusätzlich zu unseren Prognosen für die wahrscheinliche Richtung der Gold- und Silberpreise unter verschiedenen wirtschaftlichen Szenarien. Powell mag der Schöpfer und Mörder der Zombies sein, aber die wahren Opfer sind die Unternehmen und Einzelpersonen, die ins Kreuzfeuer geraten.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 7.März 2023 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.