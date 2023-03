Glencore mit deutlicher Schwäche

Quelle Chart: stock3

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore plc erweckte über viele Wochen einen positiven Grundton. Dieser schwächte sich jedoch mehr und mehr ab und insbesondere während dieser Tage, verschlechterte sich die charttechnische Lage weiter. Somit deutet sich einerseits ein Test der Unterstützung bei 5,23 EUR an, bevor es andererseits und im Ausdehnungsfall weiter Kursschwäche bis zum Kursniveau von 4,73 EUR geben könnte.Zur Reaktivierung der Bullen müssten die Notierungen wieder bis über das Niveau von 5,77 EUR ansteigen. Idealerweise per Wochenschluss, sodass im Anschluss daran, eine erneute Attacke auf den Widerstand bei 6,55 EUR erfolgen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.