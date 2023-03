Gold - Kein Land in Sicht

Seit der Trendwende von Anfang Februar hatten die Bullen beim Goldpreis erst Ende des Monats die Chance auf eine spürbare Erholung. Diese wurde an der wichtigen Unterstützung bei 1.807 USD auch genutzt. Allerdings stoppte die anschließende Aufwärtsbewegung nach dem Anstieg über die Hürde bei 1.848 USD direkt an ihren ersten Kursziel, der 1.860-USD-Marke. Dort brach der Kurs des Edelmetalls am Dienstag stark ein und steuert jetzt auf die zentrale Supportmarke bei 1.807 USD zu.Die Wucht und die Geradlinigkeit des Einbruchs seit Dienstag lassen eigentlich nur den Schluss zu, dass es sich hierbei um einen weiteren Teil der großen Verkaufswelle und eben nicht eine Korrektur innerhalb der Erholung seit 1.807 USD handelt. Daher wäre alles andere als ein Bruch dieser Marke und Verluste bis 1.795 USD, sowie darunter 1.774 USD, ungewöhnlich. Sollte sich ein solcher Einbruch bis unter die 1.765-USD-Marke ausdehnen, könnte auch direkt das Abwärtsziel bei 1.735 USD erreicht werden.Gegen weitere Verluste könnte sich Gold nur stemmen, indem 1.840 und 1.848 USD überwunden werden. Dann könnte allerdings eine steile Erholung bis 1.875 USD führen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)