Gundlach: Gold bei 1.800 $ ist ein Kauf, obwohl die Fed weiter straffen wird

Wie Kitco News berichtet, gehört laut Jeffrey Gundlach Gold auch bei einem Preis von 1.800 $ pro Unze in eine Portfolio, auch wenn die Federal Reserve ihren aggressiven Straffungszyklus fortsetzt. "Ich war gegenüber Gold recht positiv eingestellt. Nachdem es die Marke von 1.800 Dollar erreicht hatte, stieg es noch ein wenig weiter an, aber jetzt ist es wieder auf fast 1.800 Dollar zurückgegangen. Und Gold verdient bei einem Preis von 1.800 Dollar wahrscheinlich eine Rolle in den Portfolios, auch wenn die Fed die Zinsen anhebt", erklärte der CEO von DoubleLine Capital am Dienstag in einem Webinar mit dem Titel "Survivor"Gundlach zufolge steckte Gold in den letzten zweieinhalb Jahren in einer Seitwärtsbewegung fest. "Hier ist nicht sehr viel los. Eine gewisse Volatilität, aber wir befinden uns genau in der Mitte der Spanne bei 1.800 $."Wenn es um Zinsprognosen geht, stützt sich der erfolgreiche Investor auf die 2-jährige US-Staatsanleihen-Rendite, die die Fed seit Jahren spiegele. Nach Powells letzter Botschaft stieg die 2-jährige Rendite zum ersten Mal seit 2007 über 5%. "Das bestätigt die Annahme, dass die Fed den Leitzins auf der kommenden Sitzung wahrscheinlich auf 5% anheben wird", so Gundlach. "Die einzige Möglichkeit, dass das nicht passiert, ist, wenn die Beschäftigungsdaten und die Arbeitslosenquote [...] nach unten überraschen. Das ist in letzter Zeit nicht der Fall gewesen. Wenn die Daten den Erwartungen entsprechen oder diese übertreffen, ist es meiner Meinung nach eine sichere Sache, dass die Fed mindestens 50 Basispunkte anheben wird."© Redaktion GoldSeiten.de