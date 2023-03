Silberpreis wird bis 2027 auf 250 $ steigen  Rob McEwen

Michelle Makori sprach während der BMO Metals, Mining, & Critical Minerals Conference mit Rob McEwen über die aktuelle Situation der Branche.Der Executive Chairman von McEwen Mining, der über fast 40 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie verfügt, erklärt in dem Gespräch, dass die Schwächung der Fiat-Währungen in dem Maße, wie die Regierungen eine lockere Finanz- und Geldpolitik betreiben, Sachwerten wie Edelmetallen zugute kommen wird. "Hard Assets werden im Wert steigen, wenn der Dollar im Vergleich zu anderen Währungen an Wert verliert, weil die Regierungen unverantwortlich sind. Sie bestehlen ihre Bürger, indem sie überschüssiges Geld drucken und sich in einer Weise verschulden, wie sie es nicht tun sollten.[...] Schauen Sie sich die Höhe der Schulden an, die der Großteil der westlichen Welt im Moment hat, sie ist enorm".McEwen, ein "Student der Wirtschaftsgeschichte", sieht einen Anstieg von Gold und Silber voraus, wenn die westlichen Regierungen ihre Währungen aufgrund übermäßiger Steuerausgaben entwerten. "Regierungen versuchen, aus ihren Schulden herauszukommen, indem sie ihre Währung entwerten, und wir werden eine große Welle davon erleben", prognostiziert er. "Wir befinden uns in einer noch nie dagewesenen Phase".McEwen sagte, dass er sein Portfolio so positioniert, dass es von dem erwarteten Anstieg des Goldpreises durch seine Investitionen in Bergbauunternehmen, einschließlich Junior-Unternehmen, profitieren wird. Gold wird seiner Meinung nach bis 2027 die Marke von 5.000 $ pro Unze erreichen, Silber dürfte auf 250 $ pro Unze steigen.© Redaktion GoldSeiten.de