Der Plan der Fed zur Inflationsbekämpfung wird scheitern, höhere Preise für 10 Jahre

Daniela Cambone sprach während eines Empfangs anlässlich der PDAC 2023 am Montag mit Keith Neumeyer über die Geldpolitik der US-Notenbank und die Aussichten für die Edelmetallbranche.Der Präsident und CEO von First Majestic Silver ist der Ansicht, dass die Strategie der Fed dazu führen könnte, dass die Preise für lange Zeit auf einem hohen Niveau bleiben. Er glaubt, dass die aggressive Zinserhöhungsstrategie der Fed im Jahr 2022 die Wirtschaft auf einen langfristigen Inflationspfad gebracht hat."Grundlegende Rohstoffe, auf die wir als Bergbauindustrie angewiesen sind, müssen wir heute suchen, weil die Fed die Lieferketten unterbricht... Wir werden eine langfristige Inflation haben... Ich denke, wir werden eine inflationäre Phase erleben, die das nächste Jahrzehnt andauern wird," so Neumeyer.Er ist zudem der Meinung, dass Gold in diesem unsicheren Markt eine gute Möglichkeit darstellt, in Edelmetalle zu investieren: "Auf Dollarbasis produzieren wir derzeit mehr Gold als Silber.[...] Gold schafft die Stabilität, die wir in unserer Bilanz brauchen." Neumeyer prognostiziert, dass der Goldpreis gegen Ende des Jahres 2023 stark ansteigen wird, da die Zentralbank weiterhin in den Edelmetallmarkt eingreift: "Hinter den Kulissen läuft etwas, bei dem die Zentralbanken Gold horten, und deshalb werden wir Ende des Jahres neue Höchststände bei Gold sehen."© Redaktion GoldSeiten.de