Lobo Tiggre: Welche Rohstoffe jetzt, später und viel später?

Charlotte McLeod sprach am Rande der diesjährigen Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) in Toronto mit Lobo Tiggre über das aktuelle Investmentumfeld im Rohstoffmarkt.Der Herausgeber und Gründer von IndependentSpeculator.com erklärt in dem Interview, dass er sich weiterhin auf Investitionen konzentriere, die jetzt gut laufen, obwohl er auch Sektoren beobachte, die in der Zukunft gut laufen werden. Zu seiner Kategorie "jetzt" gehören Gold, Silber und Uran, während er Kupfer und Öl für später vorgesehen hat.Obwohl er die beiden letztgenannten Rohstoffe bullisch sehe, sei er besorgt darüber, wie sich eine Rezession auf sie auswirken könnte: "Ich glaube, dass wir eine Rezession erleben werden, die fälschlicherweise als Rezession des Jahres 2023 bezeichnet wird, obwohl sie schon letztes Jahr begonnen hat. Das bedeutet, dass ich im Moment überhaupt keine Industriemineralien kaufe – kein Kupfer, so sehr ich Kupfer auch liebe […] kein Öl, nichts."Tiggre geht davon aus, dass eine Rezession Gold und Silber zugute kommen dürfte, weil die US-Notenbank zu einer lockeren Geldpolitik zurückkehren werde. Wenn Geld das System überschwemme, werde die Bewegung in die Edelmetalle für die Investoren "sehr erfreulich" sein.Noch weiter in die Zukunft blickend, könnte er sich ein Investment in Lithium vorstellen. Obwohl er in der Vergangenheit die Meinung vertrat, dass Lithium nicht selten sei, habe er sich inzwischen mit der Idee angefreundet, in das Batteriemetall zu investieren. Angesichts der Preiskorrekturen und der bevorstehenden Rezession sei dies jedoch ein weiterer Sektor, den er im Moment nicht anrühren würde.© Redaktion GoldSeiten.de