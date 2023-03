Beobachtung der Renditekurve

Inzwischen wissen Sie wahrscheinlich, dass eine umgekehrte Renditekurve fast immer ein Vorbote einer wirtschaftlichen Kontraktion und Rezession ist. Aber kann die Renditekurve auch anzeigen, wann die Rezession tatsächlich begonnen hat? Das wollen wir heute untersuchen. Zunächst einmal: Was ist eine "umgekehrte Renditekurve"? Nun, die natürliche Neigung der Zinsstrukturkurve ist positiv, was bedeutet, dass die kurzfristigen Zinssätze niedriger sind als die langfristigen Zinssätze. Das Gegenteil davon tritt gelegentlich auf, wenn die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen Zinsen. Das Ergebnis ist eine so genannte umgekehrte Zinsstrukturkurve. Aus Investopedia:Der nachstehende Chart stammt von der Forschungsseite der Federal Reserve. Sie sehen die Spread oder die "Kurve" der 2-jährigen US-Staatsanleihe gegenüber der 10-jährigen US-Staatsanleihe. In den letzten 40 Jahren war diese Spread fast immer positiv. Wie Sie jedoch sehen können, gibt es Zeiträume, in denen sich die Kurve umkehrt, und vor allem folgte jedes Mal eine Rezession (in grau markiert).Eine umgekehrte Renditekurve ist also eine perfekte Erfolgsbilanz bei der Vorhersage von Rezessionen. Das einzige Problem ist, dass eine umgekehrte Kurve allein noch nichts darüber aussagt, wann die Rezession beginnen wird. Dazu müssen wir uns den gleiche Chart noch einmal ansehen. Beachten Sie dieses Mal die roten Pfeile: