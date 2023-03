Singapurs Zentralbank stockt Goldreserven auf fast 200 Tonnen auf

Im Januar 2023 kaufte die Zentralbank Singapurs, die Monetary Authority of Singapore (MAS), wieder Gold und fügte ihren offiziellen Reserven gewaltige 44,6 Tonnen Gold hinzu, wodurch der Goldbestand Singapurs von 153,8 Tonnen auf 198,4 Tonnen anstieg. In Prozent ausgedrückt bedeutet dieser Goldkauf eine unglaubliche Steigerung der Goldbestände Singapurs um 29% in nur einem Monat. Tatsächlich ist dies der zweitgrößte Goldkauf, den Singapur jemals in einem Monat getätigt hat.Der einzige Goldkauf, der größer war, war der erste Kauf von 100 Tonnen Gold aus Südafrika im Jahr 1968. In typisch diskreter Weise gab die MAS ihre jüngsten Goldkäufe nicht per Pressemitteilung oder auf andere Weise öffentlich bekannt. Sie aktualisierte lediglich die Daten auf ihrer Website in der letzten Version (Ende Januar) eines Monatsberichts mit der Bezeichnung "Internationale Reserven und Fremdwährungsliquidität".Ein Blick auf die Fassung dieses Berichts vom Dezember 2022 zeigt, dass die Reserveaktiva "Gold (einschließlich Goldlagerstätten und gegebenenfalls getauschtes Gold)" im Dezember 2022 ein Volumen in Feinunzen von 4.943.441 Unzen aufwiesen. Als dann Ende Februar die Version des Berichts für Januar 2023 veröffentlicht wurde, wies dieser nun ein Volumen in Feinunzen für Gold von 6.378.041 Unzen aus. Das ist ein Anstieg um 1.434.600 Unzen bzw. 44,62 Tonnen. Und prozentual gesehen ist das ein Anstieg um 29,02%.Dies ist der zweite große Goldankauf durch Singapurs MAS in weniger als 2 Jahren. Das letzte Mal, dass Singapur seine monetären Goldreserven aufgestockt hat, war in einem zweimonatigen Zeitraum zwischen Mai und Juni 2021, als es in diesen beiden Monaten 26,35 Tonnen Gold kaufte, davon 16,4 Tonnen im Mai 2021 und 9,95 Tonnen im Juni 2021. Durch diese Käufe stiegen die Goldbestände Singapurs von 127,42 Tonnen auf 153,76 Tonnen.