Ägypten hat 2022 mehr Gold exportiert

Wie die ägyptische Nachrichten-Website Sada El-Balad berichtet, sind die ägyptischen Exporte von Gold, Schmuck und Edelsteinen im Jahr 2022 um 45% auf einen Wert von 1,633 Mrd. USD angestiegen, verglichen mit 1,126 Mrd. USD im Jahr 2021.Wie aus dem Monatsbericht des Exportrates für Baustoffe, feuerfeste Materialien und metallurgische Industrie (Export Council for Building Materials, Refractories and Metallurgical Industries) hervor geht, hat Ägypten im vergangenen Jahr Gold, Schmuck und Edelsteine in 44 Länder exportiert. Mit Gold, Schmuck und Edelsteinen im Wert von 841 Mio. $ gingen 51,5% dieser ägyptischen Exporte in die Vereinigten Arabischen Emirate.Im vergangenen Dezember erhöhten sich die ägyptischen Exporte von Schmuck, Edelsteinen und Gold um 26,8% und erreichten 104 Mio. $, verglichen mit 82 Mio. $ im Dezember 2021.© Redaktion GoldSeiten.de