Amir Adnani: Spannungen zwischen Russland und den USA könnten den Uranpreis in die Höhe treiben

Michelle Makori sprach für Kitco News während der BMO Metals, Mining & Critical Minerals Conference mit Amir Adnani über die aktuelle Situation am Uranmarkt.Nach Ansicht des Präsidenten, CEO und Gründers von Uranium Energy Corp., des größten nordamerikanischen Uranunternehmens, könnten die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland wegen des Einmarsches in der Ukraine zu Sanktionen gegen russisches Uran führen. Dies würde wiederum die Atomkraftkapazitäten der Vereinigten Staaten schmälern und den Uranpreis deutlich in die Höhe treiben.Laut Adnani beruhen 20 Prozent der Energieerzeugung der Vereinigten Staaten auf der Kernenergie. Die USA produziere jedoch nur sehr wenig Uran im eigenen Land. Der Großteil des Urans werde aus Russland, Kasachstan und Usbekistan importiert. "Die USA sind der größte Uranverbraucher der Welt. Sie verbrauchen 50 Millionen Pfund pro Jahr. Es gibt derzeit [fast] keine inländischen Produktionsmöglichkeiten," so der langjährige Branchenexperte. Würden die USA Sanktionen gegen russisches Uran verhängen oder Russland ein Exportverbot verhängen, würde dies den Markt "erschüttern" und den Uranpreis stark steigen lassen.Adnani erklärt in dem Interview außerdem, dass der Uranpreis, der derzeit bei etwa 51 $ pro Pfund liegt, mindestens 60 $ erreichen müsse, damit der Abbau wirtschaftlich sei: "Viele Produzenten, die neue Minen bauen, brauchen sogar noch höhere Uranpreise. Neustartmöglichkeiten wie unsere werden höchstwahrscheinlich mit dieser 60-Dollar-Hürde arbeiten, aber ich denke, dass die Preise deutlich darüber liegen müssen, um Anreize für komplett neue Betriebe zu schaffen."© Redaktion GoldSeiten.de