Capricorn Metals Ltd.: Starke 6 Monate

Capricorn hat heute den Halbjahresbericht per Ende Dezember vorgelegt: Link In sechs Monaten konnte Capricorn Metals Gold im Gegenwert von 145,43 Millionen AUD verkaufen und das EBITDA lag bei 74,84 Millionen AUD. Der Netto-Gewinn vor Steuern konnte auf 58,33 Millionen AUD gesteigert werden. Die Verlustvorträge sind aufgebraucht und 18,17 Millionen AUD wurden an Steuern bezahlt:Die EBITDA-Marge mit 51,50% spricht eine klare Sprache, ebenso der Cash-Flow von über 65 Millionen AUD in den ersten sechs Monaten des neuen Geschäftsjahres.Operativ sehen wir eine Produktion von gut 60.000 Unzen Gold im Halbjahr, was die Firma in den Median für die Produktionsprognose von 115.000 – 125.000 Unzen platziert. Die Kosten sind mit 1.105 AUD (ca. 760 USD) branchenführend in Australien.Capricorn ist in den vergangenen Wochen mit dem Goldpreis nach unten gegangen. Operativ hat sich nichts geändert und die Firma konnte mit den heute vorgelegen Halbjahreszahlen überzeugen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport