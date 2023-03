Michael Mross: Auswandern  Genial oder verrückt?

Das Thema Auswandern beschäftigt immer mehr Deutsche und seit 2005 wandern per Saldo mehr Bürger aus als zurückkommen. Die Beweggründe sind sehr unterschiedlich, z.B. Fernweh, finanzielle Vorteile im Ausland oder Frust über die allgemeine Entwicklung in Deutschland.Betrachtet man die Haupt-Auswanderungsziele, dann stehen kulturnahe Länder ganz oben. Für das Ziel ist es sicherlich auch von Bedeutung, ob man mit einem klassischen Beruf im Ausland fußzufassen sucht. Vieles muß bedacht werden, beispielsweise die Gesundheitsversorgung im Zielland und dort (nicht) vorhandene staatliche Hilfen.Sollte man eine Auswanderung in Betracht ziehen, dann ist es ratsam, schon vorher viel Zeit im Zielland zu verbringen und sich genauestens über die Gegebenheiten zu informieren. Ein guter finanzieller Puffer versteht sich von selbst und vor allem Realitätssinn.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)