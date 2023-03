Habecks Märchen, Atom-Panik und U-Boote & Chance bei Platin?

Wirtschaftsminister Habeck verbreitet eine neue Horrorprognose, die auf tönernen Füßen steht. Angeblich drohen durch den Klimawandel Schäden von 280 bis 900 Mrd. Euro bis 2050. Ironischerweise summierten sich die vom Ifo-Institut geschätzten Kosten der "Energiewende" schon 2019 auf 500 bis 3.000 Mrd. Euro. Alarmismus vor Wissenschaft?In verschiedene Regionen in Rußland findet ein Cyberangriff statt, der TV- und Radiostationen kapert und die Nachricht verbreitet, es hätte Atomangriffe gegeben, man soll Jod-Tabletten nehmen und sich in die Schutzräume begeben.Das US-Militär ist weiterhin in Sorge über die Präsenz russischer U-Boote vor seinen Küsten, die so schnell einen Schlag auf das amerikanische Festland ausführen könnten.Bei den Edelmetallen scheint Platin verkannt zu sein. Es wird großteils in Südafrika produziert, das erhebliche Problem hat, z.B. Stromabschaltungen. Entweder bietet sich hier eine große Chance oder eine tiefe Rezession wird schon vorweggenommen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)