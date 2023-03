Kitco-Umfrage: Bankscheitern treibt Goldstimmung nach oben

Die größte Bankenpleite seit der großen Finanzkrise 2008 gibt dem Goldmarkt neuen Auftrieb, da Analysten davon ausgehen, dass die Nachfrage nach sicheren Häfen die Preise in der nächsten Woche nach oben treiben wird. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Die solide Aufwärtsstimmung am Markt kam zustande, nachdem die kalifornischen Aufsichtsbehörden am Freitag die Kontrolle über die Silicon Valley Bank übernommen und die Federal Deposit Insurance Corp. zum Insolvenzverwalter ernannt hatten. Die SVB war bereits die zweite Bank, die in der letzten Woche aufgeben musste, nachdem Silvergate Capital Corp. am Mittwoch bekannt gegeben hatte, dass sie ihre Geschäftstätigkeit freiwillig einstellt.Es nahmen diesmal 21 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 16 (76%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere drei (14%) erwarten einen Preisrückgang, während zwei (10%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.Außerdem gaben 571 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 340 (60%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 146 (26%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 85 (15%) eher neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de