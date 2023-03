Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Wenn ein Bild mehr sagt als tausend Worte, wird dies der "längste" Artikel sein, den ich Ihnen seit langem geschickt habe, denn es gibt ziemlich viele Bilder. Er könnte auch der umfangreichste sein. Jeden Mittwoch erhalten meine "Over My Shoulder"-Mitglieder eine PDF-Datei mit einigen der interessantesten Charts der Woche, die von mir und meinem Mitherausgeber Patrick Watson ausgewählt wurden. Wir nennen sie Clips That Matter. Wir suchen nach Dingen, die wirklich wichtig sind, und oft sind sie nicht offensichtlich, bis man sie grafisch betrachtet. Sie stammen aus einer Vielzahl von Quellen, auf die wir bei unserer unersättlichen Lektüre und Recherche stoßen.Heute möchte ich nur einige der Clips vorstellen, die wir den Mitgliedern im letzten Monat geschickt haben. Jeder Clip enthält einen Chart und ein paar kurze Kommentare. Sie entsprechen genau dem, was wir damals gesagt haben, außer dort, wo ich neue Informationen in [Klammern] hinzugefügt habe. Wir beginnen mit einigen beschäftigungsbezogenen Charts und gehen dann zu Wohnungsbau, China und anderen Themen über.Wir haben uns bereits früher mit den Daten des US-Arbeitsministeriums zu offenen Stellen befasst, d. h. mit der Zahl der Stellen, die Arbeitgeber sofort besetzen würden, wenn sie einen qualifizierten Bewerber hätten. Die Zahlen sind so groß, dass man sie kaum glauben kann. Und in der Tat könnten sie überbewertet sein... oder vielleicht auch nicht. Dieser Chart zeigt die Gesamtzahl der offenen Stellen nach Monaten bis zurück ins Jahr 2001. Beachten Sie den langen Aufwärtstrend, der um 2010 begann, als die Baby-Boom-Generation das Rentenalter erreichte. Er setzte sich bis zur COVID-Rezession 2020 fort und stieg dann wieder an.Zieht man eine Trendlinie durch den Zeitraum 2010-2020, so zeigt sich, dass bei einer bloßen Fortsetzung dieser Wachstumsrate die Zahl der offenen Stellen heute nur etwa 2 Millionen unter den offiziellen Daten liegen würde. Frühverrentungen plus COVID-Todesfälle und Behinderungen würden diese Lücke leicht füllen. Die Pandemie scheint einen sich bereits abzeichnenden Arbeitskräftemangel verschärft zu haben - und was noch wichtiger ist, er wird nicht verschwinden.[Hier kommen einige neue Daten ins Spiel: Die Zahl der offenen Stellen beginnt tatsächlich langsam zu sinken, da sich die Branchen auf das neue makroökonomische monetäre Umfeld - d. h. höhere Zinsen - einzustellen beginnen.Ich habe gestern Abend mit Danielle DiMartino über den nachlassenden Arbeitsmarkt gesprochen. Und tatsächlich zeigt ihr Daily Feather heute Morgen, dass 100% der Stellenausschreibungskategorien rückläufig sind, 100% der Branchen einen Stellenabbau verzeichnen und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (ganz langsam) zu steigen beginnen. Wir sehen die Art von Daten, die mit dem Beginn einer Rezession in Verbindung gebracht werden, zusätzlich zu der ausgedehnten inversen Renditekurve].Einer von mehreren Faktoren, die zum Arbeitskräftemangel in den USA beitragen, ist der von COVID inspirierte Drang, früh in Rente zu gehen. In diesem Fall bedeutet "früh" nicht unbedingt, dass man jünger in Rente geht. Es bedeutet nur "früher als geplant". Menschen, die sonst noch arbeiten würden, haben beschlossen, aufzuhören. Dies geht aus dem nachstehenden Chart hervor, in dem die Zahl der über 65-jährigen Arbeitnehmer als Prozentsatz aller Erwerbstätigen dargestellt ist. Der Prozentsatz war seit etwa dem Jahr 2000 gestiegen. Dann, im Jahr 2020, stagnierte er.Das kann sich natürlich ändern. Es kommt vor, dass Menschen im Ruhestand beschließen, wieder zu arbeiten, zumindest in Teilzeit. Aber die Baby-Boomer werden auch nicht jünger, so dass dies seltener werden könnte. Der Prozentsatz der Menschen, die über 65 Jahre hinaus arbeiten, hat einen historischen Höchststand erreicht und wird wahrscheinlich nicht mehr viel höher steigen."Wo sind all die Arbeitnehmer hin?" ist eine Frage, die in letzter Zeit immer wieder gestellt wird. [Bei einem Abendessen, das ich vor einigen Monaten mit Larry Kudlow, Bob Pisani und Peter Boockvar gab, war dies ein Thema von großem Interesse. Sie alle sind seit Jahrzehnten in New York tätig, und wenn sie ausgehen, bemerken sie die Personalprobleme.Aus welchem Grund auch immer, die Arbeitnehmer sind nach COVID gegangen, als ihre Arbeitsplätze wegfielen, aber viele sind nicht zurückgekommen]. Dieser Chart bietet eine Teilantwort. Die blaue Linie zeigt den Anteil der Ruheständler an der US-Bevölkerung. Wie zu erwarten war, stieg er an, nachdem die ersten Baby-Boomer 2010 schließlich 65 Jahre alt wurden. Die rote gepunktete Linie zeigt den geglätteten Trend für diesen Zeitraum.