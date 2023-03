Vanadiumcorp Announces Management Changes

Vancouver, March 13, 2023 - VanadiumCorp Resource Inc. (TSXV: VRB) (OTCBB: APAFF) (FSE: NWN) (the "Company") announces the following changes to the management team of the Company:

Peter Besenovsky will become the CEO of the European subsidiary of the Company, VanadiumCorp GmbH, effective in April 2023. A mechanical engineer with an MBA, Mr. Besenovsky is active in the renewable energy power generation sector. He previously worked for an international German engineering firm in Germany and the USA, where he opened an office for the firm and acted as its CEO. He is a dual Canadian, and US Citizen, holds an EU passport and speaks five languages.

James Ross will assume the role of interim CFO of the Company, effective March 15, 2023. Mr. Ross brings over 30 years of experience as a financial professional and manager. He has previous experience as a CFO and specializes in corporate and project finance and MA in the renewable energy industry.

Stephen Pearce has resigned as CFO of the Company, effective March 15, 2023, but will remain on the Company's Board of Directors.

John Hewlett will retire from the Company's Board of Directors, effective March 30, 2023, but will remain involved with the Company as a member of its Advisory Board.

VanadiumCorp's CEO Paul McGuigan stated, "These management changes will strengthen the Company's ability to execute our strategy of advancing our strategic mineral properties in Québec and entering the market for the production of vanadium electrolytes in Canada and Europe."

Executive Chairman Ian Mallory said, "I would like to thank John Hewlett for his years of dedicated service on the Board of VanadiumCorp and Stephen Pearce for his numerous contributions to the Company as CFO. We look forward to continuing to benefit from their valuable perspectives as, respectively, advisor to and Director of the Company."

About VanadiumCorp

VanadiumCorp Resource Inc. is a mineral exploration company based in Québec and Vancouver, Canada, with 100% ownership of two strategic vanadium, titanium, and iron properties in Québec. The Iron T is near Matagami, and the Company's flagship Lac Doré property is near Chibougamau.

An introduction to the Company by our Executive Chairman, Ian Mallory, can be viewed as a Greenshoe Media Group video at: https://www.youtube.com/watch?v=-gjU26_osDc

Definition diamond-drilling and resampling surface trenching on the Lac Doré property by the Company culminated in preparing a Technical Report and Mineral Resource Estimate by CSA Global Consultants Canada Limited ("CSA"), with Dr. Luke Longridge, P. Geo. as the lead consultant. CSA produced a Technical Report titled "Lac Doré Project, Chibougamau, Québec, Canada, December 10, 2020." The full technical report is available on the Company's website and SEDAR. Longridge recommended a program of step-out diamond drilling and metallurgical testing.

The Technical Report describes Measured and Indicated Mineral Resources of 215 million tonnes containing 53 million tonnes of recoverable vanadiferous titanomagnetite. The titanomagnetite concentrate is estimated to have 1.49 billion pounds of V2O5 (not factored for recoveries from titanomagnetite).

VanadiumCorp also owns 100% of the newly patented hydrometallurgical process, VEPT (the "VanadiumCorp, Electrochem, Process Technology"), invented by Dr. Francois Cardarelli, that consists of digesting vanadiferous feedstocks into concentrated sulfuric acid. The technology addresses the recovery of vanadium, titanium, ferrous sulphate, and silica products from mineral concentrate feedstocks, such as titanomagnetite. The VEPT process is also valid for recovering vanadium from industrial residues, such as oxygen blast furnace slags (BOF-slags). This sulphuric acid process is novel because it adapts a proven and widely used industrial process to extract valuable metals from titanomagnetite and industrial residues.

Qualified Person

Mr. Paul McGuigan, P. Geo., a geologist and a Qualified Person (as defined in NI 43-101 -Standards for Disclosure for Mineral Projects) and CEO and Director of the Company, has reviewed and approved the technical disclosures in this news release.

ON BEHALF OF THE BOARD OF VANADIUMCORP

Paul McGuigan, P. Geo.

Director, Chief Executive Officer

Website: www.vanadiumcorp.com

Forward-Looking Statements

This document may contain forward-looking statements (including "forward-looking information" within the meaning of applicable Canadian securities laws and "forward-looking statements" within the meaning of the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) regarding, among other things, VanadiumCorp's business. and the environment in which it operates. In general, forward-looking statements can be identified by the use of words such as "anticipates", "expects" or "does not expect", "is expected", "budget", "forecast", "estimates", "forecasts", "intends", "anticipates" or "does not anticipate", or "believes", or variations of such words and phrases or statements that certain actions, events or results "may", "could", "would", "could" or "will be taken", "occur" or "will be achieved". VanadiumCorp's relies on a number of assumptions and estimates to make these forward-looking statements, including, without limitation, the ability to acquire the necessary permits and authorizations to advance the Lac Doré property to the production stage, the ability to add to existing resources at Lac Doré through drilling, the costs associated with the development and operation of its properties. These assumptions and estimates are made in light of forecasts and conditions that are considered relevant and reasonable based on available information and current circumstances. A number of risk factors may cause actual results, level of activity, performance or results of such exploration and/or mine development to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements, including, without limitation, whether such discoveries will result in commercially viable quantities of such mineralized materials, the ability to modify project parameters as plans continue to be refined, the ability to execute planned future exploration and drilling programs, the need for additional financing to continue exploration and development efforts, changes in general economic, market and business conditions, and other risks outlined in VanadiumCorp's latest Annual Information Form under the heading "Risk Factors" and in its other public documents. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and such information is inherently subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that are difficult to predict and that may be beyond VanadiumCorp's control. Although VanadiumCorp has attempted to identify important risks and factors that could cause actual actions, events or results to differ materially from those described in the forward-looking statements, there may be other factors and risks that cause actions, events or results not to be as anticipated, estimated or intended. Accordingly, undue reliance should not be placed on these forward-looking statements. In addition, all forward-looking statements in this press release are made as of the date of this press release. VanadiumCorp disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable securities laws.

The forward-looking statements contained herein are expressly qualified by this disclaimer.

CHANGEMENTS AU SEIN DE LA DIRECTION DE VANADIUMCORP

Vancouver, Colombie-Britannique - le 13 mars 2023 - VanadiumCorp Resource Inc. (TSX-V: VRB) (OTCBB: APAFF) (FSE: NWN) (ci-après appelée « la Société ») annonce les changements suivants à son équipe de direction :

Peter Besenovsky deviendra PDG de la filiale européenne, VanadiumCorp GmbH, à compter d'avril 2023. Ingénieur en mécanique et titulaire d'un M.B.A., M. Besenovsky exerce dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Il a travaillé pour une firme d'ingénierie allemande internationale en Allemagne ainsi qu'aux États-Unis où il a ouvert le bureau de cette entreprise et en a été le PDG. Il possède une double nationalité canadienne et américaine, détient un passeport de l'UE et parle cinq langues.

James Ross deviendra directeur financier de la Société à compter du 15 mars 2023. M. Ross possède une trentaine d'années d'expérience comme professionnel et gestionnaire en finances. Il a déjà travaillé comme directeur financier et se spécialise en financement d'entreprise et de projet, ainsi qu'en fusions et acquisitions dans l'industrie de l'énergie renouvelable.

Stephen Pearce a démissionné comme directeur financier de la Société à compter du 15 mars 2023, mais il continuera de siéger au conseil d'administration.

John Hewlett quittera son poste d'administrateur de la Société le 30 mars 2023, mais il siégera dorénavant au comité consultatif.

Le PDG de VanadiumCorp., M. Paul McGuigan, a déclaré que : « Ces changements au sein de la direction de la Société lui permettront de mettre en œuvre sa stratégie d'avancement de ses propriétés minières stratégiques au Québec, et d'entrer sur le marché de la production d'électrolytes de vanadium au Canada et en Europe. »

Le président exécutif, Ian Mallory, a également tenu à remercier John Hewlett pour ses loyaux services au conseil de VanadiumCorp, ainsi que Stephen Pearce pour son apport à la Société en tant que directeur des finances. « Nous sommes heureux de pouvoir continuer à bénéficier de leurs précieux points de vue, respectivement à titre de conseiller et d'administrateur de la Société. »

À propos de VanadiumCorp

VanadiumCorp Resource Inc. est une entreprise d'exploration minière établie au Québec et à Vancouver, au Canada, propriétaire à 100 % de deux gisements minéraux stratégiques de vanadium, de titane et de fer au Québec. Iron T se situe près de Matagami, et le gisement phare de la Société à Lac Doré se trouve près de Chibougamau.

On trouvera à l'adresse https://www.youtube.com/watch?v=-gjU26_osDc une description vidéo de la Société (conçue par Greenshoe Media Group) narrée par son président exécutif du conseil, Ian Mallory.

Le forage au diamant et le rééchantillonnage des tranchées en surface effectués par la Société dans le gisement de Lac Doré ont mené à la préparation d'un rapport technique et d'une estimation des ressources minières par CSA Global Consultants Canada Limited (ci-après « CSA »), dont M. Luke Longridge, P. Geo., était le principal consultant. CSA a publié un rapport technique intitulé « Lac Doré Project, Chibougamau, Québec, Canada, December 10, 2022 ». On peut lire le rapport technique intégral sur le site Web de la Société et de SEDAR. M. Longridge recommandait un programme de forage d'extension au diamant, ainsi que des tests métallurgiques.

Le rapport technique décrit des ressources mesurées et indiquées totalisant 215 millions de tonnes contenant 53 millions de tonnes de titanomagnétite vanadifère récupérable. On estime à 1,49 milliard de livres la teneur en V205 dans le concentré de titanomagnétite (non prise en compte pour les récupérations de titanomagnétite).

VanadiumCorp est également unique détentrice du processus d'hydrométallurgie nouvellement breveté, le VEPT (« VanadiumCorp, Electrochem, Process Technology »), inventé par M. Francois Cardarelli, qui consiste à dégrader des matières premières vanadifères dans de l'acide sulfurique concentré. La technologie porte sur la récupération des produits du vanadium, du titane, du sulfate de fer et de la silice des concentrés de minéraux comme la titanomagnétite. Le processus VEPT sert aussi à récupérer le vanadium des résidus industriels comme les scories des hauts-fourneaux à oxygène (scories-BOF). Le procédé à l'acide de soufre est nouveau en ce qu'il adapte un procédé industriel avéré et répandu pour l'extraction de métaux utiles des résidus industriels et de titanomagnétite.

Personne qualifiée

M. Paul McGuigan, P. Geo., est géologue et personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers et PDG et administrateur de la Société, a examiné et approuvé les informations techniques de ce communiqué.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE VANADIUMCORP

Paul McGuigan, P. Geo.

Administrateur et PDG

Site Web : www.vanadiumcorp.com

Déclarations prospectives

Ce document peut contenir des déclarations prospectives (y compris des « informations à caractère prospectif » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières, et des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995) concernant, entre autres, les activités de VanadiumCorp et l'environnement dans lequel elle exerce ses activités. En général, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions ou des déclarations selon lesquelles certains événements, actions ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront pris », « se produisent » ou « seront atteints ». VanadiumCorp s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations pour faire ces déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, la capacité d'acquérir les permis et les autorisations nécessaires pour faire avancer la propriété minière de Lac Doré au stade de production, la capacité d'ajouter aux ressources existantes à Lac Doré par le biais de forages, les coûts associés au développement et à l'exploitation de ses propriétés. Ces hypothèses et estimations sont faites à la lumière des prévisions et des conditions considérées comme pertinentes et raisonnables sur la base des informations disponibles et des circonstances actuelles. Un certain nombre de facteurs de risque peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les résultats de cette exploration et/ou de ce développement minier soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, si ces découvertes se traduisent par des quantités commercialement viables de ces matériaux minéralisés, la possibilité de modifier les paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés, la capacité d'exécuter les programmes d'exploration et de forage futurs prévus, la nécessité d'un financement supplémentaire pour poursuivre les efforts d'exploration et de développement, l'évolution des conditions générales de l'économie, du marché et des affaires, ainsi que les autres risques exposés dans la dernière notice annuelle de VanadiumCorp sous la rubrique « Facteurs de risque », et dans ses autres documents publics. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et ces informations sont intrinsèquement assujetties à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs difficiles à prévoir et qui peuvent être hors du contrôle de VanadiumCorp. Bien que VanadiumCorp ait tenté d'identifier les risques et facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs et risques qui font en sorte que les actions, événements ou résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Par conséquent, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. En outre, toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont données à la date de celui-ci. VanadiumCorp décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont expressément qualifiées par cette clause de non-responsabilité.

