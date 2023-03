Silber: Korrektur beendet

Silber rutschte in den vergangenen Wochen stabil ab, nachdem die Unterstützung bei 23,13 USD durchbrochen wurde, Es kam zu einem Rücklauf bis zum mittelfristigen Aufwärtstrend. Darauf springen die Notierungen derzeit stark an.Silber kann ausgehend von der bei 20,00 USD liegenden Unterstützung nach oben durchstarten, was auch wieder in den Bereich 23,13 USD führen könnte. Erst oberhalb der 24,53 USD wird der Weg auch mittelfristig frei. Bereits ausgehend von 22,00 USD kann allerdings ein Rücksetzer einkalkuliert werden. Rutscht Silber unter 20,00 USD zurück, droht ein Verkaufssignal.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)